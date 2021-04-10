За минувшие сутки террористы 7 раз нарушили режим прекращения огня: один воин ранен, - штаб ООС
Российско-оккупационные войска продолжают вести обстрелы позиций украинских защитников с целью дальнейшего обвинения в нарушении режима прекращения огня.
Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-центре штаба ООС, за минувшие сутки, 9 апреля, было зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, из которых 6 обстрелов и 1 дистанционное минирование минами ПОМ-2.
В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от поселков Пески и Водяное, на Приазовье, российские оккупанты открывали огонь из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Вблизи Старогнатовки захватчики обстреливали позиции наших защитников с автоматических станковых гранатометов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от населенного пункта Луганское, противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил осколочное ранение. Защитника оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. Состояние здоровья раненого - удовлетворительное.
В направлении населенного пункта Зайцево, враг совершил дистанционное минирование с ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации уведомлены представители ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.
По состоянию на 7:00 утра, 10 апреля, со стороны российско-оккупационных войск было зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. Так, недалеко от населенного пункта Майорское вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из стрелкового оружия, ручных противотанковых и подствольных гранатометов.
Боевых потерь среди украинских защитников за текущие сутки нет.
Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.
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Зачем оно надо, если Орда присылает своих командиров.
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам.
Воїн, пам'ятай - вбити російську мразь твій обов'язок, чим більше ти вб'єш російських тварюк, тим меншими будуть втрати ВСУ.
Больше половины шахт закрыты и затоплены.
Сейчас остановлены Енакиевский, Макеевский, Донецкий металлургические заводы,
соответственно не работают все коксохимы и обогатительные фабрики.
Орда угробила экономику этого региона.
Говорил то же самое в 15-м, реакция - "всё наладица".
Результат налаживания - эта самая вата сваливает в мордвинские ипеня -
треть квартир пустуют.
Цікаво, який інвестор буде вкладати гроші в екологічну катастрофу?
А значить все за рахунок зубАжілого наріду.
Зате не "барига", з його вимогою до кацапів про репарації.
Горіть у пеклі russische schweine!
что вчерась буровило ордынское чмо про Сребреницу?
Резню там устроил сербский генерал братушка ордынцев.
И, кстати, в его армии воевал Игорь Гиркин, который уверенно себя чувствует на Крыме.
Русня своих головорезов не сдаёт.