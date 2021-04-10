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Новости Агрессия России против Украины
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За минувшие сутки террористы 7 раз нарушили режим прекращения огня: один воин ранен, - штаб ООС

За минувшие сутки террористы 7 раз нарушили режим прекращения огня: один воин ранен, - штаб ООС

Российско-оккупационные войска продолжают вести обстрелы позиций украинских защитников с целью дальнейшего обвинения в нарушении режима прекращения огня.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-центре штаба ООС, за минувшие сутки, 9 апреля, было зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, из которых 6 обстрелов и 1 дистанционное минирование минами ПОМ-2.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от поселков Пески и Водяное, на Приазовье, российские оккупанты открывали огонь из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Вблизи Старогнатовки захватчики обстреливали позиции наших защитников с автоматических станковых гранатометов.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от населенного пункта Луганское, противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил осколочное ранение. Защитника оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. Состояние здоровья раненого - удовлетворительное.

В направлении населенного пункта Зайцево, враг совершил дистанционное минирование с ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

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О действиях вооруженных формирований Российской Федерации уведомлены представители ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

По состоянию на 7:00 утра, 10 апреля, со стороны российско-оккупационных войск было зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. Так, недалеко от населенного пункта Майорское вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из стрелкового оружия, ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

Боевых потерь среди украинских защитников за текущие сутки нет.

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Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.

Автор: 

обстрел (27672) россия (96038) Донбасс (26956) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+8
Отступать некуда, позади - Квартал
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10.04.2021 08:33
+6
Сдайомсу...
За минувшие сутки террористы 7 раз нарушили режим прекращения огня: один военнослужащий ранен, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9032
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10.04.2021 08:17
+6
За минувшие сутки террористы 7 раз нарушили режим прекращения огня: один воин ранен, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3471
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10.04.2021 08:27
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Сдайомсу...
За минувшие сутки террористы 7 раз нарушили режим прекращения огня: один военнослужащий ранен, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9032
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10.04.2021 08:17 Ответить
Справедливости ради надо сказать,что зеленский не сдает Украину.
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10.04.2021 08:27 Ответить
Отступать некуда, позади - Квартал
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10.04.2021 08:33 Ответить
За минувшие сутки террористы 7 раз нарушили режим прекращения огня: один воин ранен, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3471
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10.04.2021 08:27 Ответить
За минулу добу терористи 7 разів порушили режим припинення вогню: одного військовослужбовця поранено, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8180
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10.04.2021 08:28 Ответить
Говорят что эту хрень закрывают.
Зачем оно надо, если Орда присылает своих командиров.
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10.04.2021 08:41 Ответить
Скорішого одужання і швидкого відновлення нашому воїну-захиснику!
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам.
Воїн, пам'ятай - вбити російську мразь твій обов'язок, чим більше ти вб'єш російських тварюк, тим меншими будуть втрати ВСУ.За минулу добу терористи 7 разів порушили режим припинення вогню: одного військовослужбовця поранено, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6267
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10.04.2021 08:31 Ответить
За минулу добу терористи 7 разів порушили режим припинення вогню: одного військовослужбовця поранено, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5668
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10.04.2021 08:31 Ответить
О чем не говорят супруги Скабеевы и прочая рашисткая падаль:

Больше половины шахт закрыты и затоплены.
Сейчас остановлены Енакиевский, Макеевский, Донецкий металлургические заводы,
соответственно не работают все коксохимы и обогатительные фабрики.
Орда угробила экономику этого региона.

За минулу добу терористи 7 разів порушили режим припинення вогню: одного військовослужбовця поранено, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9073
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10.04.2021 08:37 Ответить
При Бандюковичу я писав домбасянам що їхні шахти лаптям і нафіг не будуть потрібні. Вони такі позакривали в Ростовській області.
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10.04.2021 08:48 Ответить
А я местной вате не писал, а в глаза это говорил перед ихним рифирендумом. Не верили.
Говорил то же самое в 15-м, реакция - "всё наладица".
Результат налаживания - эта самая вата сваливает в мордвинские ипеня -
треть квартир пустуют.
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10.04.2021 09:04 Ответить
Це саме те, що зелена влада планує відновити за рахунок українського бюджету, ну і інвестиції.
Цікаво, який інвестор буде вкладати гроші в екологічну катастрофу?
А значить все за рахунок зубАжілого наріду.
Зате не "барига", з його вимогою до кацапів про репарації.
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10.04.2021 09:50 Ответить
Швидкого та повного одужання пораненому хлопцю.
Горіть у пеклі russische schweine!
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10.04.2021 08:45 Ответить
Путин облажался с Украиной.Справиться с донбасом и крымом не смог,получил кличку ***** и убийцы,спустил репутацию в унитаз.Е сли бы не путин,мы бы и сейчас считали кацапов братьями.Украинцы таки поставят памятник путину.
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10.04.2021 08:46 Ответить
Відрубану голову ***** поставити.....

За минулу добу терористи 7 разів порушили режим припинення вогню: одного військовослужбовця поранено, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2042
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10.04.2021 09:01 Ответить
Кстати,
что вчерась буровило ордынское чмо про Сребреницу?
Резню там устроил сербский генерал братушка ордынцев.
И, кстати, в его армии воевал Игорь Гиркин, который уверенно себя чувствует на Крыме.
Русня своих головорезов не сдаёт.
За минулу добу терористи 7 разів порушили режим припинення вогню: одного військовослужбовця поранено, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5292
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10.04.2021 08:48 Ответить
Буряты едут защищать убитое руССким миром ОРДЛО. На свои деревянные халупы им уже наплевать,
За минулу добу терористи 7 разів порушили режим припинення вогню: одного військовослужбовця поранено, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4307
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10.04.2021 08:56 Ответить
Швидкого одужання нашому захиснику.
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10.04.2021 10:11 Ответить
 
 