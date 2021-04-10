В Украине за сутки от COVID-19 умерли 398 человек, зафиксировано 17 463 новых случая заражения, 10 722 человека - выздоровели

17 463 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 10 апреля 2021 года. В частности, заболели 684 ребенка и 394 медработника.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Также за минувшие сутки ⤵️

▪️госпитализовано - 4 709 человек;

▪️летальних случаев - 398;

▪️выздоровело - 10 722 человека;

▪️совершено тестирований за сутки - 122 181 (в том числе методом ПЦР - 54 420, методом ИФА - 22 900, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 44 861).

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За все время пандемии в Украине⤵️

🔺заболело - 1 841 137 человек;

🔺выздоровело - 1 405 826 человек;

🔺летальних случаев - 36 779;

🔺проведено ПЦР-тестов - 8 622 424.

За мунувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киеве (1 605), Днепропетровской (1 383), Харьковской (1 343), Львовской (1 342) и Киевской (1 133) областях.

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