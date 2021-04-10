В Украине за сутки от COVID-19 умерли 398 человек, зафиксировано 17 463 новых случая заражения, 10 722 человека - выздоровели
17 463 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 10 апреля 2021 года. В частности, заболели 684 ребенка и 394 медработника.
Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Также за минувшие сутки ⤵️
▪️госпитализовано - 4 709 человек;
▪️летальних случаев - 398;
▪️выздоровело - 10 722 человека;
▪️совершено тестирований за сутки - 122 181 (в том числе методом ПЦР - 54 420, методом ИФА - 22 900, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 44 861).
За все время пандемии в Украине⤵️
🔺заболело - 1 841 137 человек;
🔺выздоровело - 1 405 826 человек;
🔺летальних случаев - 36 779;
🔺проведено ПЦР-тестов - 8 622 424.
За мунувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киеве (1 605), Днепропетровской (1 383), Харьковской (1 343), Львовской (1 342) и Киевской (1 133) областях.
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Зато у нас умирают 49-50_60..а в других страназ люди єтого возраста живут
Идиоты...это не локдаун а черт знает что..
Только что слушала израильского доктора...кароче..если бы на израильскую полицию наезжали все эти еовидиссидентв их бы положили мордой об асфальт и штраф впарили в размере 1000дол.
Какой локдаун???автомобильные пробки?куда они все едут???