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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 398 человек, зафиксировано 17 463 новых случая заражения, 10 722 человека - выздоровели

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 398 человек, зафиксировано 17 463 новых случая заражения, 10 722 человека - выздоровели

17 463 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 10 апреля 2021 года. В частности, заболели 684 ребенка и 394 медработника.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Также за минувшие сутки ⤵️

▪️госпитализовано - 4 709 человек;

▪️летальних случаев - 398;

▪️выздоровело - 10 722 человека;

▪️совершено тестирований за сутки - 122 181 (в том числе методом ПЦР - 54 420, методом ИФА - 22 900, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 44 861).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прошу Кабмин рассмотреть вопрос о введении общенационального локдауна, - Кличко

За все время пандемии в Украине⤵️

🔺заболело - 1 841 137 человек;

🔺выздоровело - 1 405 826 человек;

🔺летальних случаев - 36 779;

🔺проведено ПЦР-тестов - 8 622 424.

За мунувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киеве (1 605), Днепропетровской (1 383), Харьковской (1 343), Львовской (1 342) и Киевской (1 133) областях.

Также читайте: Карантинные ограничения в Киевской области продлены до 23 апреля, - ОГА

Автор: 

карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
Привіт із Буковеля, чувакі
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 398 человек, зафиксировано 17 463 новых случая заражения, 10 722 человека - выздоровели - Цензор.НЕТ 2774
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10.04.2021 08:31
+6
Перше місце в Європі займаємо. пірімога таки.
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10.04.2021 08:49
+6
В Україні за добу від COVID-19 померли 398 осіб, зафіксовано 17 463 нові випадки зараження, 10 722 особи одужали - Цензор.НЕТ 3556
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10.04.2021 08:58
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Привіт із Буковеля, чувакі
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 398 человек, зафиксировано 17 463 новых случая заражения, 10 722 человека - выздоровели - Цензор.НЕТ 2774
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10.04.2021 08:31 Ответить
Це перемога?
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10.04.2021 08:41 Ответить
Перше місце в Європі займаємо. пірімога таки.
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10.04.2021 08:49 Ответить
Ні,вихідний
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10.04.2021 08:44 Ответить
Стебанов хоть понимает, шо мона и высрать - что делается для того шоб побежденных вирусом становилось меньше? а то только тупо высрет статистику, да и то не он - какой дурак бы сам вел свой Фейсбук, где его могут в коментах обосрать и унизить?
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10.04.2021 08:46 Ответить
совершено тестирований за сутки - 122 181 - який вихідний? показаники даються за минулу добу тобто за вчора пятницю-за вихідн показники побачимо завтра в ранці і в понеділок
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10.04.2021 08:48 Ответить
В Україні за добу від COVID-19 померли 398 осіб, зафіксовано 17 463 нові випадки зараження, 10 722 особи одужали - Цензор.НЕТ 3556
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10.04.2021 08:58 Ответить
не понял, девушка на нимкеню похожа, чо за октобер-фест без пивасика?
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10.04.2021 09:45 Ответить
То знімали німецьку хвільму з бідосіком, по сюжету там далі повар-негр його каратиме
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10.04.2021 09:57 Ответить


В Україні за добу від COVID-19 померли 398 осіб, зафіксовано 17 463 нові випадки зараження, 10 722 особи одужали - Цензор.НЕТ 8223
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10.04.2021 10:02 Ответить
Чому ще не вся освіта на карантині в Чернігівській області. Зокрема в Менській ОТГ?
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10.04.2021 09:47 Ответить
Як то кажуть,і війни не треба ,по 400 в день тільки від корони гине((
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10.04.2021 10:02 Ответить
Зі скількох?
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10.04.2021 10:21 Ответить
из 40 миллионов.
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10.04.2021 10:56 Ответить
Ясно, за середні числа смертність не вилізла.
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10.04.2021 11:34 Ответить
везет вам. а у нас в Украине вылезла
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10.04.2021 12:35 Ответить
Ніт.
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10.04.2021 13:01 Ответить
Те человеки, о которых пишет статистика, что они выздоровели! Отрицательный тест на ковид - это далеко не всегда выздоровление. Носите маски, люди! Соблюдайте дистанцию!
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10.04.2021 10:18 Ответить
https://v-variant.com.ua/donetskaia-oblast-pryniala-uchastye-vo-vsemyrnoy-aktsyy-ozelenenye-planet/
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10.04.2021 17:45 Ответить
☝Ось так і народжується червона зона!
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10.04.2021 17:46 Ответить
Северокорейского чиновника казнили из-за жалоб и медленной работы. Об этом сообщает издание Daily NK.
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10.04.2021 18:20 Ответить
По всей РФ столько умерших! Нас в 5 раз меньше!
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10.04.2021 22:19 Ответить
Во всем мире умирают 80плюс...
Зато у нас умирают 49-50_60..а в других страназ люди єтого возраста живут
Идиоты...это не локдаун а черт знает что..
Только что слушала израильского доктора...кароче..если бы на израильскую полицию наезжали все эти еовидиссидентв их бы положили мордой об асфальт и штраф впарили в размере 1000дол.
Какой локдаун???автомобильные пробки?куда они все едут???
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10.04.2021 22:33 Ответить
 
 