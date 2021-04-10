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Новости Агрессия России против Украины
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"Россия готовится к агрессии. И я бы к этому относился очень серьезно", - Данилюк

Кремль поднимает напряжение вокруг ситуации на Донбассе потому что Россия готовится к агрессии против Украины.

Об этом экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк заявил 9 апреля в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

Данилюк прокомментировал заявление замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака, который допустил, что Россию могут "вынудить" воевать в Донбассе. "Все зависит от того, какой будет масштаб пожара. Если там будет, как говорит наш президент (Владимир Путин - ред.), устроена Сребреница, видимо, вынуждены будем встать на защиту", – сказал Козак.

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По мнению Данилюка, Россия фактически посылает сигнал, что это будет провокация - они сами ее организуют и обвинят в этом Украину.

Поднимая напряжение вокруг того, что происходит на Донбассе, РФ таким образом готовится к агрессии, считает экс-секретарь СНБО.

"Это означает, что Россия готовится к агрессии. Она будет делать все, чтобы эта возможная агрессия была связана с якобы действиями Украины. Вот именно и этим, в первую очередь, должен заниматься СНБО. Потому что это угроза номер один для каждого украинца, - сказал Данилюк. - И я бы к этому относился очень серьезно. Потому что такой риторики я очень давно не слышал".

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Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Тем временем, 8 апреля Президент Украины Владимир Зеленский отбыл на Донбасс в зону ООС: "Едем на места обострения на Донбассе. Хочу быть с нашими солдатами в тяжелые времена".

Также 8 апреля Меркель и Путин обсудили обострение ситуации на Донбассе.

8 апреля глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич поддержал предоставление Плана действий по членству в НАТО для Украины. "Украина уже в течение 15 лет пытается присоединиться к НАТО путем получения Плана действий для членства. Пожалуй, уже таки пора предоставить этот План Украине. Это будет как минимум сигналом от нас (НАТО. - Ред.), что украинцы не останутся без поддержки. Я однозначно поддержу такое решение", - сказал Ринкевич.

Автор: 

агрессия (1705) россия (96038) Данилюк Александр (469)


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Топ комментарии
+31
Українці, обравши мирного клована, дуже допомогли пуйлу. Якби не Байден...нам би взагалі ніхто не зарадив.
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10.04.2021 09:10
+24
Ничего не будет.Это конец путин.Недоросль и моль уже доставла всех.И Европу и Америку.На Украине он и обломается.
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10.04.2021 08:53
+18
Лапті вже 7 років воюють з нами, якщо тобі невідомо.
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10.04.2021 08:52
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Страница 2 из 2
Кацапия постоянно готовится к более масштабной войне против Украины. были бы другие политические реалии уже давно бы послала свою орду дальше, в глубь Украины... расслабляться нельзя и постоянно готовиться к отражению кацапской агрессии.
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10.04.2021 10:00 Ответить
https://www.facebook.com/applecrysis?__cft__%5b0%5d=AZVbW3lsgmyyX6IrHMWlzgSRD3NmedfQy3r2-yNDMIDLamvx92R2LfDCCSWa3qc4yUpFJ-kDqT85Akh9qTTyYtCJwhyL0vH2oXf61wu0UOHsGGopd5M-BHYWiFVOw7Xk8DDc02q0s6ikguXB8kDU1KOIFnZQnBOoiYWUKroRQil_vsH9w4yLSqjXe-2nY4-NIw6n-c9hoWnMuws0fsMGtEf7&__tn__=-UC%2CP-y-R Sergii
Ivanov https://www.facebook.com/applecrysis/posts/2723875594492908?__cft__%5b0%5d=AZVbW3lsgmyyX6IrHMWlzgSRD3NmedfQy3r2-yNDMIDLamvx92R2LfDCCSWa3qc4yUpFJ-kDqT85Akh9qTTyYtCJwhyL0vH2oXf61wu0UOHsGGopd5M-BHYWiFVOw7Xk8DDc02q0s6ikguXB8kDU1KOIFnZQnBOoiYWUKroRQil_vsH9w4yLSqjXe-2nY4-NIw6n-c9hoWnMuws0fsMGtEf7&__tn__=%2CO%2CP-y-R 2 листопада о 10:17 · Мене часто питають про т.з. російськомовних патріотів, тобто людей,
які російською мовою публічно вчать всіх інших любити Україну. Мовляв, як ти
ставишся до цього феномену. Відповідаю. Я вважаю, що російськомовні патріоти - це, безумовно, патріоти, але
Росії. Адже тілько воістину радикально патріотична людина може після шести
років війни за незалежність говорити мовою окупанта, який цю незалежність
намагається відібрати. Тут потрібна особлива впертість та відданість. Або
дислексія.

* в дописі йдеться виключно про публічний дискурс. В особистому
житті - хоч есперанто, всім чхати.
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10.04.2021 10:05 Ответить
Так і є. Російськомовні обивателі -- це п'ята колона. Навіть, ті що в окопах, бо вони воюють за російську незалежну Україну.
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10.04.2021 10:17 Ответить
Чем рядовым украинцам защищаться от аккупантов? Газовыми баллончиками и электрошокерами?
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10.04.2021 10:09 Ответить
вилы ещё хорошо себя зарекомендовали
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10.04.2021 10:32 Ответить
Вилы - намного эффективней балончика и шокера! Намного!
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11.04.2021 01:19 Ответить
Она не готовится к агрессии. Она есть езмъ агрессор. Генерирующий агрессию постоянно и повсемесно. Это форма существования этой бесполезной для цивилизации страны. Ничего, кроме агрессии они умеют, не умели и не будут уметь. Они...еще раз ..просто БЕСПОЛЕЗНЫЕЕЕЕЕ!!!
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10.04.2021 10:12 Ответить
Ми вам два роки про це казали, а ви, як підірвані: "атопутЕннападЬот. ги-ги-ги"
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10.04.2021 10:18 Ответить
Как только большинство стран признает, что на Донбассе есть их войска - сразу и введут.
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10.04.2021 10:18 Ответить
Буряты едут защищать убитое руССким миром ОРДЛО. На свои деревянные халупы им уже наплевать,

https://pbs.twimg.com/media/Eyj_U9xXAAA4GEg?format=png&name=small "Росія готується до агресії. І я б до цього ставився дуже серйозно", - Данилюк - Цензор.НЕТ 132
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10.04.2021 10:46 Ответить
Резніков каже, що війни не буде, Данелюк каже, що війна буде. А влада - одна і та сама. В будь якому разі Зєля скаже, що "ми ж попереджували!".
___________
Обрали зелених брехунів-маніпуляторів, тепер роблять з нас дурнів. Війни не буде, якщо Зєля не провалюватиме військові держзамовлення, а він провалив геть усе. Дороги він, патло, будує
_________
Зєлю геть. Дострокові.
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10.04.2021 10:48 Ответить
Ваня, привіт! ти зі схрону виліз? вчора твою бахиню мордою по асфальту розмазували... і без тебе, як таке могло трапитись?
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10.04.2021 12:12 Ответить
Зєлє -імпічмент!
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10.04.2021 11:20 Ответить
"Умник, как там насчет провокаций, это будет подрыв башни?"
"конечно, Папа, уже всьо готово!"
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10.04.2021 13:22 Ответить
Ну так начинай относиться серьезно сам, Данилюк! Хоть одно бомбоубежище готово принять гражданских в Украине? СНБО - это ведь безопасность! 8й год войны, один треп.
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10.04.2021 17:21 Ответить
Да не нужен кацапам никакой повод, распятого мальчика в трусиках они всегда слепят, да и пару оккупированных им же городов из градов расстреляют если нужно. Единственное что их может остановить, так это наша армия и реальное давление на них со стороны запада (хотя в это я не очень то верю), ну или размещение на нашей территории американских войск, нескольких батальонов будет достаточно для того, чтобы "застолбить" территорию, но американцы этого не сделают придерживаясь старой договоренности с кацапами про сферы влияния.
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11.04.2021 01:21 Ответить
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