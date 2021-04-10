"Россия готовится к агрессии. И я бы к этому относился очень серьезно", - Данилюк

Кремль поднимает напряжение вокруг ситуации на Донбассе потому что Россия готовится к агрессии против Украины.

Об этом экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк заявил 9 апреля в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

Данилюк прокомментировал заявление замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака, который допустил, что Россию могут "вынудить" воевать в Донбассе. "Все зависит от того, какой будет масштаб пожара. Если там будет, как говорит наш президент (Владимир Путин - ред.), устроена Сребреница, видимо, вынуждены будем встать на защиту", – сказал Козак.

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По мнению Данилюка, Россия фактически посылает сигнал, что это будет провокация - они сами ее организуют и обвинят в этом Украину.



Поднимая напряжение вокруг того, что происходит на Донбассе, РФ таким образом готовится к агрессии, считает экс-секретарь СНБО.



"Это означает, что Россия готовится к агрессии. Она будет делать все, чтобы эта возможная агрессия была связана с якобы действиями Украины. Вот именно и этим, в первую очередь, должен заниматься СНБО. Потому что это угроза номер один для каждого украинца, - сказал Данилюк. - И я бы к этому относился очень серьезно. Потому что такой риторики я очень давно не слышал".

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Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Тем временем, 8 апреля Президент Украины Владимир Зеленский отбыл на Донбасс в зону ООС: "Едем на места обострения на Донбассе. Хочу быть с нашими солдатами в тяжелые времена".

Также 8 апреля Меркель и Путин обсудили обострение ситуации на Донбассе.

8 апреля глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич поддержал предоставление Плана действий по членству в НАТО для Украины. "Украина уже в течение 15 лет пытается присоединиться к НАТО путем получения Плана действий для членства. Пожалуй, уже таки пора предоставить этот План Украине. Это будет как минимум сигналом от нас (НАТО. - Ред.), что украинцы не останутся без поддержки. Я однозначно поддержу такое решение", - сказал Ринкевич.