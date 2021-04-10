За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 19 858 человек, всего - 373 002, - Степанов

За минувшие сутки 9 апреля в Украине от COVID-19 вакцинированы 19 858 человек. Всего с начала прививочной кампании вакцинировано 373 002 человека.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:

г. Киев - 1 605 случаев/1 850 прививок;

Винницкая область - 438 случаев/840 прививок;

Волынская область - 512 случаев/460 прививок;

Днепропетровская область - 1 383 случая/2 330 прививок;

Донецкая область - 908 случаев 750 прививок;

Житомирская область - 560 случаев/740 прививок;

Закарпатская - 225 случаев/460 прививок;

Запорожская область - 741 случай/650 прививок;

Ивано-Франковская область - 134 случая/539 прививок;

Киевская область - 1 133 случая/1 970 прививок;

Кировоградская область - 177 случаев/700 прививок;

Луганская область - 263 случая/390 прививок;

Львовская область - 1 342 случая/1 910 прививок;

Николаевская область - 375 случаев / 269 прививок;

Одесская область - 1 058 случаев/710 прививок;

Полтавская область - 764 случая/770 прививок;

Ривненская область - 535 случаев / 580 прививок;

Сумская область - 677 случаев/570 прививок;

Тернопольская область - 533 случая/650 прививок;

Харьковская область - 1 343 случая/410 прививок;

Херсонская область - 321 случай/440 прививок;

Хмельницкая область - 764 случая/1000 прививок;

Черкасская область - 764 случая/50 прививок;

Черновицкая область - 331 случай/510 прививок;

Черниговская область - 577 случаев/310 прививок.

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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

▪️Вакцинация проводилось 143 мобильными бригадами по иммунизации и 867 пунктами прививки.

▪️По состоянию на 9 апреля 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записался 435 451 человек.

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