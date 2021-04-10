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Новости Коронавирус и карантин
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За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 19 858 человек, всего - 373 002, - Степанов

За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 19 858 человек, всего - 373 002, - Степанов

За минувшие сутки 9 апреля в Украине от COVID-19 вакцинированы 19 858 человек. Всего с начала прививочной кампании вакцинировано 373 002 человека.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:

г. Киев - 1 605 случаев/1 850 прививок;
Винницкая область - 438 случаев/840 прививок;
Волынская область - 512 случаев/460 прививок;
Днепропетровская область - 1 383 случая/2 330 прививок;
Донецкая область - 908 случаев 750 прививок;
Житомирская область - 560 случаев/740 прививок;
Закарпатская - 225 случаев/460 прививок;
Запорожская область - 741 случай/650 прививок;
Ивано-Франковская область - 134 случая/539 прививок;
Киевская область - 1 133 случая/1 970 прививок;
Кировоградская область - 177 случаев/700 прививок;
Луганская область - 263 случая/390 прививок;
Львовская область - 1 342 случая/1 910 прививок;
Николаевская область - 375 случаев / 269 прививок;
Одесская область - 1 058 случаев/710 прививок;
Полтавская область - 764 случая/770 прививок;
Ривненская область - 535 случаев / 580 прививок;
Сумская область - 677 случаев/570 прививок;
Тернопольская область - 533 случая/650 прививок;
Харьковская область - 1 343 случая/410 прививок;
Херсонская область - 321 случай/440 прививок;
Хмельницкая область - 764 случая/1000 прививок;
Черкасская область - 764 случая/50 прививок;
Черновицкая область - 331 случай/510 прививок;
Черниговская область - 577 случаев/310 прививок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав начал вакцинацию священников от COVID-19, - ЦОЗ

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

▪️Вакцинация проводилось 143 мобильными бригадами по иммунизации и 867 пунктами прививки.

▪️По состоянию на 9 апреля 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записался 435 451 человек.

Также читайте: Франция отказалась вакцинировать второй дозой COVID-вакцины AstraZeneca: будут использовать Pfizer или Moderna

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
Жрите "зеленые" дебилы:
Текущая статистика по вакцинации на 8.04.2021 (Польша)

Количество вакцини­рованных 5 167 241 (13,66 %(

Полностью вакцини­ровано 2 096 185 ( 5,54 %)

УКРАНА - Полностью вакцини­ровано 5 ПЯТЬ человек
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10.04.2021 09:15
+1
это надо потом повторно привить, а Индия показала Стебанову то что моют в Ганге чаще всего.(вакцин то всего то 500к. привез этот деятель)
Буткевич же на стриме говорил недавно. он реально чуть не обосрался от низости Стебанова.
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10.04.2021 09:07
+1
ну вот, число вакцинированных вышло на уровень инфицированных... вышли на плато... в пальто
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10.04.2021 09:10
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это надо потом повторно привить, а Индия показала Стебанову то что моют в Ганге чаще всего.(вакцин то всего то 500к. привез этот деятель)
Буткевич же на стриме говорил недавно. он реально чуть не обосрался от низости Стебанова.
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10.04.2021 09:07 Ответить
люди в Индии трупаков в речку бросают, но не много, на самом деле этим занимаются там самые упоротые. Обычно сжигают умерших, но это стоит денег, а вот у кого нету денег, то да, трупы в реку, там и комоды и крокодилы потом обгладают кости, но масового выброса, как расказуют "эксперты" там нету
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10.04.2021 09:56 Ответить
К примеру в Кальмиусе, что в донецке там не один пополчленец на дне реки лежит и ничо. Абсолютно ничо воду пей хоть залейся, даже крысчане завидуют чьоргой завистью
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10.04.2021 09:58 Ответить
может от этого и ничо, но когда фермерасы свои пестициды взбрызгивают то очень даже чо.
ничо может потому шо все как-то не жрут воду с кальмиусов? либо кипятят либо таблеткой обеззараживают. ну, разве шо орки могут водой с речки запить стекломой - и им тоже ничего))
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10.04.2021 10:30 Ответить
Это только официальные данные. Сколько реально, знает только ********** хунта
07:02, 10 апреля 2021
Европейское издание EUobserver утверждает, что в России умерли 4 человека после прививки вакциной «Спутник»
Издание ссылается на документы Роспотребнадзора, которые поступили в распоряжение Европейского агентства по лекарственным средствам. Оно занимается экспертизой вакцины «Спутник V», которая должна позволить препарату выйти на рынок Евросоюза. В документах указано, что после прививки умерли женщины в возрасте 51, 69 и 74 лет и еще один человек, о котором нет подробной информации. Смерти были вызваны разными причинами - проблемами с сердцем, легкими или сахаром в крови, следует из представленных материалов. В них также сообщается, что у 10 человек в России были выявлены серьезные осложнения после вакцинации «Спутником V». Подлинность одного из документов Роспотребнадзора EUobserver подтвердил сотрудник Института эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов. Именно в этом учреждении разработали «Спутник V».
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10.04.2021 09:08 Ответить
ну вот, число вакцинированных вышло на уровень инфицированных... вышли на плато... в пальто
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10.04.2021 09:10 Ответить
Жрите "зеленые" дебилы:
Текущая статистика по вакцинации на 8.04.2021 (Польша)

Количество вакцини­рованных 5 167 241 (13,66 %(

Полностью вакцини­ровано 2 096 185 ( 5,54 %)

УКРАНА - Полностью вакцини­ровано 5 ПЯТЬ человек
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10.04.2021 09:15 Ответить
Бубачка і найближчє оточення.
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10.04.2021 09:36 Ответить
Минуточку!
А тот, кто получил только ОДНУ прививку ковишилдом - учитывается как "привитый" или нет?
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10.04.2021 10:21 Ответить
у кого проблема з математикою: цензора чи Степанова? на ранок учора разом з початку використано доз 353 142 (І) + 2 (ІІ) = 353 144, на ранок сьогодні за добу 19 858 (І) + 3 (II), тобто разом з початку на ранок сьогодні 353 142 (І) + 19 858 (I) = 373 000 + 3 (II) + 2 (II) = 373 005. А цензор дає 373 002, 3є (ІІ) уколотих не входять, а 2є (ІІ) уколотих входять. у чому прикол?
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10.04.2021 11:09 Ответить
Зебильная статистика, у меня половина знакомих переболела.
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10.04.2021 12:15 Ответить
В таком виде не можете сделать статистику. Какими вакцинами.китай европа признала? https://coronavirus.bg/bg/statistika
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05.06.2021 09:31 Ответить
 
 