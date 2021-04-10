За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 19 858 человек, всего - 373 002, - Степанов
За минувшие сутки 9 апреля в Украине от COVID-19 вакцинированы 19 858 человек. Всего с начала прививочной кампании вакцинировано 373 002 человека.
Об этом на странице в сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:
г. Киев - 1 605 случаев/1 850 прививок;
Винницкая область - 438 случаев/840 прививок;
Волынская область - 512 случаев/460 прививок;
Днепропетровская область - 1 383 случая/2 330 прививок;
Донецкая область - 908 случаев 750 прививок;
Житомирская область - 560 случаев/740 прививок;
Закарпатская - 225 случаев/460 прививок;
Запорожская область - 741 случай/650 прививок;
Ивано-Франковская область - 134 случая/539 прививок;
Киевская область - 1 133 случая/1 970 прививок;
Кировоградская область - 177 случаев/700 прививок;
Луганская область - 263 случая/390 прививок;
Львовская область - 1 342 случая/1 910 прививок;
Николаевская область - 375 случаев / 269 прививок;
Одесская область - 1 058 случаев/710 прививок;
Полтавская область - 764 случая/770 прививок;
Ривненская область - 535 случаев / 580 прививок;
Сумская область - 677 случаев/570 прививок;
Тернопольская область - 533 случая/650 прививок;
Харьковская область - 1 343 случая/410 прививок;
Херсонская область - 321 случай/440 прививок;
Хмельницкая область - 764 случая/1000 прививок;
Черкасская область - 764 случая/50 прививок;
Черновицкая область - 331 случай/510 прививок;
Черниговская область - 577 случаев/310 прививок.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
▪️Вакцинация проводилось 143 мобильными бригадами по иммунизации и 867 пунктами прививки.
▪️По состоянию на 9 апреля 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записался 435 451 человек.
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Буткевич же на стриме говорил недавно. он реально чуть не обосрался от низости Стебанова.
ничо может потому шо все как-то не жрут воду с кальмиусов? либо кипятят либо таблеткой обеззараживают. ну, разве шо орки могут водой с речки запить стекломой - и им тоже ничего))
07:02, 10 апреля 2021
Европейское издание EUobserver утверждает, что в России умерли 4 человека после прививки вакциной «Спутник»
Издание ссылается на документы Роспотребнадзора, которые поступили в распоряжение Европейского агентства по лекарственным средствам. Оно занимается экспертизой вакцины «Спутник V», которая должна позволить препарату выйти на рынок Евросоюза. В документах указано, что после прививки умерли женщины в возрасте 51, 69 и 74 лет и еще один человек, о котором нет подробной информации. Смерти были вызваны разными причинами - проблемами с сердцем, легкими или сахаром в крови, следует из представленных материалов. В них также сообщается, что у 10 человек в России были выявлены серьезные осложнения после вакцинации «Спутником V». Подлинность одного из документов Роспотребнадзора EUobserver подтвердил сотрудник Института эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов. Именно в этом учреждении разработали «Спутник V».
Текущая статистика по вакцинации на 8.04.2021 (Польша)
Количество вакцинированных 5 167 241 (13,66 %(
Полностью вакцинировано 2 096 185 ( 5,54 %)
УКРАНА - Полностью вакцинировано 5 ПЯТЬ человек
А тот, кто получил только ОДНУ прививку ковишилдом - учитывается как "привитый" или нет?