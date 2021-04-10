РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12624 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
22 084 240

Резников - украинцам: "Люди, не бойтесь, и не будет войны. Но наша армия сильна"

Резников - украинцам:

Украина не планирует отвечать на вооруженные провокации России на Донбассе, поэтому войны не будет.

Об этом заявил вице-премьер-министр - министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в эфире программы "Свобода слова" с Савиком Шустером, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я хочу проинформировать, что то, что происходит, мы воспринимаем как элемент информационной войны, которая является составной гибридной войны и создания этого напряжения - это как раз создание панического настроения в обществе. Люди, не бойтесь, и не будет войны. Украина не планирует делать никаких ответов на провокации, но наша армия сильна, она защищает наш с вами мир. Мы не планируем делать ничего такого, чтобы дать привет, или шанс, чтобы получить наступление со стороны нашего северного соседа", - сказал Резников .

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия перебросила к границам Украины самое большое количество войск с 2014 года, - США

Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым.

Также читайте: Россия перебросила к границам Украины самое большое количество войск с 2014 года, - США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Тем временем, 8 апреля Президент Украины Владимир Зеленский отбыл на Донбасс в зону ООС: "Едем на места обострения на Донбассе. Хочу быть с нашими солдатами в тяжелые времена".

Также 8 апреля Меркель и Путин обсудили обострение ситуации на Донбассе.

8 апреля глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич поддержал предоставление Плана действий по членству в НАТО для Украины. "Украина уже в течение 15 лет пытается присоединиться к НАТО путем получения Плана действий для членства. Пожалуй, уже таки пора предоставить этот План Украине. Это будет как минимум сигналом от нас (НАТО. - Ред.), что украинцы не останутся без поддержки. Я однозначно поддержу такое решение", - сказал Ринкевич.

Автор: 

Резников Алексей (1170)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+53
боятися - це нормально! буде чи ні війна залежить не від того бояться наші люди чи ні, а від неадекватів з московії!

треба не заспокоювати, а організовувати для всіх бажаючих підготовку по першій допомозі, володіню різними видами зброї та стрільбі
показать весь комментарий
10.04.2021 09:23
+38
Армия сильна, а вот главком - ссыкло кокаиновое
показать весь комментарий
10.04.2021 09:32
+28
Незнаю ни о каких северных соседях. Он об агрессоре что ли говорит? Так чего так стеснительно?
показать весь комментарий
10.04.2021 09:28
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
Резников?Резніков - українцям: "Люди, не бійтеся, і не буде війни. Але наша армія сильна" - Цензор.НЕТ 249
показать весь комментарий
10.04.2021 11:47 Ответить
Симпатичные зверюшки, в отличие от резникова.🙂
показать весь комментарий
10.04.2021 12:12 Ответить
Ніби це (буде війна чи не буде) залежить від України! Чи може влада не збирається захищати територію, яка буде піддана нападу, як це було в Криму? Заспокоювати народ треба не порожніми обіцянками того, що від тебе не залежить, а тим, що країна розуміє загрозу і готується до такої відповіді, щоб ворогу мало не здалося.
показать весь комментарий
10.04.2021 11:51 Ответить
Вот это новость!
РЕЗНИКОВ НЕ ЗНАЕТ, ЧТО У НАС 7й ГОД С РФ ИДЕТ ВОЙНА!
============
Интересно, а Зеленский и Ермак знают?
показать весь комментарий
10.04.2021 11:57 Ответить
То якісь безродні тварі По яких ми робим fіre!
показать весь комментарий
10.04.2021 11:59 Ответить
зашібісь заспокоїв - Україна НЕ БУДЕ відповідати на озброєнні провокації....тобто вони реально дійдуть до Києва за два дні з таким-то керівництвом у нашій державі?
показать весь комментарий
10.04.2021 12:00 Ответить
В Киеве объяснили цель учений с С-300 недалеко от Крыма
показать весь комментарий
10.04.2021 12:05 Ответить
Модернизированных на КБ ЛУЧ
показать весь комментарий
10.04.2021 12:10 Ответить
Это наша Армия сильна! А ваша армия это пятая колонна, которую ваш говнокомандующий защищает изо всех сил используя служебное положение. Благодаря Америке эта "ваша армия" потеряет свою силу, есть надежда.
показать весь комментарий
10.04.2021 12:10 Ответить
Убьем их всех!
показать весь комментарий
10.04.2021 21:18 Ответить
Если кремль дёрнется, никто не поручится за безопасность московских шестёрок-рыгоаналов.
показать весь комментарий
10.04.2021 13:00 Ответить
Резников трепаться не любит.
показать весь комментарий
10.04.2021 13:14 Ответить
я так понимаю, что на ракетный удар РФ Украина вообще не ответит, чтобы не реагировать на провокации и не воевать
показать весь комментарий
10.04.2021 13:16 Ответить
Изахинвей и танки наши быстры 😊
показать весь комментарий
10.04.2021 13:22 Ответить
К сожалению об главнокомандующем так не скажешь как бы не хотелось.
показать весь комментарий
10.04.2021 13:29 Ответить
Резніков - українцям: "Люди, не бійтеся, і не буде війни. Але наша армія сильна" - Цензор.НЕТ 9587
показать весь комментарий
10.04.2021 13:44 Ответить
Грузины (Саакашвили) в 2008-м тоже так свой народ успокаивали.
И Ичкерия до 1994 года особо не напрягалась.
показать весь комментарий
10.04.2021 14:25 Ответить
Масштабної війни поки що не буде бо Зеля ще не все зробив для успішного вторгнення орків.
показать весь комментарий
10.04.2021 14:38 Ответить
Він (резніков) не хворий, він мерзенна потвора і потрібно його гнати з уряду і України. Такі гниди вже неодноразово здавали інтереси українців.
показать весь комментарий
10.04.2021 14:40 Ответить
Наша армия сильна,но отвечать на нападение россии не будет и,если московская армия дойдёт в результате "провокации" до Днепра,то тоже"отвечать не будет". Или идиот или скрытый враг-третьего не дано
показать весь комментарий
10.04.2021 14:57 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=yYgCFEeXJ1k Зе перепуганий..
показать весь комментарий
10.04.2021 15:15 Ответить
Дурак, вместо того, чтоб морально подготовить страну к возможному прямому вторжению, такие дураки раскудахтались. Чтоб у москалей не было иллюзий, что Украину можно взять с наскоку, за две недели, нужно вводить военное положения и начать мобилизацию резервной армии (на 250-500 тыс. воинов), а также начать всеобщие учения по ГО (два раза в неделю), провести ревизию бомбоубежищ и аврально массово строить и переоборудовать новые, закупить 50 млн. противогазов и респираторов, раздать населению БЕСПЛАТНО!
показать весь комментарий
10.04.2021 17:07 Ответить
P.S. быть или не быть войне - это ирациональный вопрос (из области кацапской психиатрии и параноидоиально-вяликоымперского бреда), поэтому ни логика, ни здравый смысл здесь не помощники!
показать весь комментарий
10.04.2021 17:15 Ответить
план лишнехромосомных предельно прост: вторжение в период с 12 по 19 апреля, захватьУкраины в пределах границ СССР на 01.09.1939 года до 1-5 мая; провести парад "победы" в Киеве 9 мая! утереть "западу" нос, показать свою "крутизну" и начать переговоры на новых условиях и других позициях (с"щедрой" раздачей остатков Украины, Польше, Венгрии, Румынии и возможно Чехии)!
показать весь комментарий
10.04.2021 17:46 Ответить
ну желаниями своими они весь шарик земной поработить хотят, а касаемо Украины - они не попадут в рай, они просто - здохнут!!! Все кацапы, кто сюда прийдет! Сам увидишь.
показать весь комментарий
10.04.2021 21:22 Ответить
"-Остап Ибрагимович,не бойтесь,вы имеете дело с Паниковским!
-Вот этого я и боюсь..."
показать весь комментарий
10.04.2021 17:23 Ответить
"Люди, не бойтесь, и не будет войны. Просто кацапы зайдут и станут "миротворцами". И забудьте про Донбасс".
показать весь комментарий
10.04.2021 17:55 Ответить
По принципу нас ******, а мы не боимся. Суки.
показать весь комментарий
10.04.2021 19:03 Ответить
По принципу нас ******, а мы не боимся. Суки.
показать весь комментарий
10.04.2021 19:04 Ответить
Похоже, правительство решило с войной поступить так же как и с ковидлой. Т.е. положиться на могучее заклинание "ВДРУГ ПРОНЕСЁТ" и ничего не делать. А потом сделают удивлённые глаза и упадут в ноги к Байдену с надеждой "Вдруг спасёт"
показать весь комментарий
10.04.2021 20:00 Ответить
Учитывая что Резникова очень нахваливает Люся Арестович, нужно относиться к его высказываниям как минимум скептически
показать весь комментарий
10.04.2021 20:55 Ответить
Мы не планируем делать ничего такого, чтобы дать привет, или шанс, чтобы получить наступление со стороны нашего северного соседа", - сказал Резников

???
Який привіт ?
показать весь комментарий
10.04.2021 21:30 Ответить
перевод дурацкий, он имел в виду "привiд"-повод.
показать весь комментарий
10.04.2021 21:48 Ответить
який-який ... - азiровський.
показать весь комментарий
11.04.2021 05:33 Ответить
Наша армия сильна была при Порохе, и стала бы еще сильне за эти два года!
А ЧТО вы сделали для Армии?

Отступили,сдали позиции, лишили разведки и контрснайперов, деморализовали( 70 тыс уволилось),сдали врагу спецоперации, провалили оборонзаказ за два года, ни одного нового вида вооружений не создано,даже то, что было (Нептун, в частности) не поступило в войска, зарплаты не поднимали, кормите как при зеке--так выглядит зеленая зрада.
показать весь комментарий
10.04.2021 21:46 Ответить
Надо просто перестать стрелять ..
показать весь комментарий
11.04.2021 00:24 Ответить
и запустить ГРОМ и Точку
показать весь комментарий
11.04.2021 01:03 Ответить
Страница 3 из 3
 
 