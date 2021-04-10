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Новости Коронавирус и карантин
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Число заражений коронавирусом в мире превысило 134,6 млн, число умерших - 2,9 млн, - университет Хопкинса

Число заражений коронавирусом в мире превысило 134,6 млн, число умерших - 2,9 млн, - университет Хопкинса

Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро субботы 10 апреля 2021 года составило 134 млн 691 тыс. 699, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 млн 915 тыс. 400, выздоровели около 107 млн человек, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина. 

В число стран с 10 млн и более заражений COVID-19 входят США, Бразилия и Индия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлен суммарно 31 млн 85 тыс. 251 инфицированный COVID-19, зафиксировано 561 тыс. 74 летальных исхода, излечились более 24 млн человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от COVID-19 умерли 398 человек, зафиксировано 17 463 новых случая заражения, 10 722 человека - выздоровели

На второй позиции в мире по числу инфицированных Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 13 млн 373 тыс. 174 заболевших, из них умерли 348 тыс. 718 человек, вылечились более 11 млн.

Третье место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 с начала пандемии составило 13 млн 205 тыс. 926, число скончавшихся - 168 тыс. 436, поправились более 11 млн человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро субботы 375,7. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 729 человек, Бразилии - 1 тыс. 633, Индии - 121.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В богатых странах вакцину от COVID-19 получил каждый четвертый житель, в бедных - один из 500, - ВОЗ

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карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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ну тупые во всем мире, нада нашего зелю слушать:
Число заражений коронавирусом в мире превысило 134,6 млн, число умерших - 2,9 млн, - университет Хопкинса - Цензор.НЕТ 2877
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10.04.2021 09:48 Ответить
Хреново что в Индии!
Ковишилду нам не хватит...
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10.04.2021 09:52 Ответить
и Слава зеленскому. Колоть себе этот шмурдяк - себя не уважать. Так что Владимир Ссанычь заботится о здоровье нацЫи
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10.04.2021 10:18 Ответить
Лучше хоронить по 400 украинцев в день и смотреть ролики Ссаныча?
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10.04.2021 10:39 Ответить
Дурак ты половой....
В цивилизованном мире компания-разработчик интересуется качеством изготовления разработанной ей вакцины, поскольку это влияет на её репутацию.
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10.04.2021 10:49 Ответить
https://t.me/Sharpreview Sharp`s

Любое наше ток-шоу в трёх предложениях:

Степанов: Алкоголь не лечит от коронавируса.
Алкоголь: Можно подумать, Степанов лечит!
Шмыгаль: Время лечит - главное, не умереть за это время.
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10.04.2021 10:03 Ответить
Покажите еще хоть одну болезнь, заболевших которой считают с начала типа эпидемии. Гриппом тогда переболело население мира раз по 8. А от рака сколько умерло с начала времен - это ж просто капец. Тащите вакцины от индусов - победа скоро.
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10.04.2021 12:26 Ответить
"-А от чего он умер?
- От гриппа.
- А, от гриппа, это не страшно."

Люди, которых пытаются пугать этими данными походу не могут представить сколько в любой "нормальный" день без всяких эпидемий умирает народу просто потому, что жизнь.
2,9 миллиона за 2 года. За это же время в мире умерло более 100 миллионов людей от причин, с ковидом не связанных.
8 миллионов людей умирает в год от рака. Самая большая смертность - от рака легких. Где запрет на сигареты, ДВС, вредные выбросы предприятий и пр? Где ЕЖЕДНЕВНЫЕ цифры, как в случае с ковидом, сколько людей умерло от злокачественных опухолей потому, что местному барыге дорого поставить фильтры на своем заводе? Я ж правильно понимаю, что мы любой ценой заботимся о жизни людей, вне зависимости от причины смерти, и для этого запугиваем их страшными цифрами о смертях? Нет?
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10.04.2021 14:10 Ответить
 
 