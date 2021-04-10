Число заражений коронавирусом в мире превысило 134,6 млн, число умерших - 2,9 млн, - университет Хопкинса
Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро субботы 10 апреля 2021 года составило 134 млн 691 тыс. 699, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 млн 915 тыс. 400, выздоровели около 107 млн человек, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.
В число стран с 10 млн и более заражений COVID-19 входят США, Бразилия и Индия.
Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлен суммарно 31 млн 85 тыс. 251 инфицированный COVID-19, зафиксировано 561 тыс. 74 летальных исхода, излечились более 24 млн человек.
На второй позиции в мире по числу инфицированных Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 13 млн 373 тыс. 174 заболевших, из них умерли 348 тыс. 718 человек, вылечились более 11 млн.
Третье место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 с начала пандемии составило 13 млн 205 тыс. 926, число скончавшихся - 168 тыс. 436, поправились более 11 млн человек.
По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро субботы 375,7. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 729 человек, Бразилии - 1 тыс. 633, Индии - 121.
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В цивилизованном мире компания-разработчик интересуется качеством изготовления разработанной ей вакцины, поскольку это влияет на её репутацию.
Любое наше ток-шоу в трёх предложениях:
Степанов: Алкоголь не лечит от коронавируса.
Алкоголь: Можно подумать, Степанов лечит!
Шмыгаль: Время лечит - главное, не умереть за это время.
- От гриппа.
- А, от гриппа, это не страшно."
Люди, которых пытаются пугать этими данными походу не могут представить сколько в любой "нормальный" день без всяких эпидемий умирает народу просто потому, что жизнь.
2,9 миллиона за 2 года. За это же время в мире умерло более 100 миллионов людей от причин, с ковидом не связанных.
8 миллионов людей умирает в год от рака. Самая большая смертность - от рака легких. Где запрет на сигареты, ДВС, вредные выбросы предприятий и пр? Где ЕЖЕДНЕВНЫЕ цифры, как в случае с ковидом, сколько людей умерло от злокачественных опухолей потому, что местному барыге дорого поставить фильтры на своем заводе? Я ж правильно понимаю, что мы любой ценой заботимся о жизни людей, вне зависимости от причины смерти, и для этого запугиваем их страшными цифрами о смертях? Нет?