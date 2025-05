Кризисные вопросы вокруг предприятия "Мотор Сич" решаются в закрытом режиме, - Министерство стратегических отраслей промышленности

Решение кризисных вопросов, которые возникают в последнее время вокруг АО "Мотор Сич", осуществляется руководством государства и правительства в закрытом режиме.

Об этом говорится в ответе Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины на запрос РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

В частности, заместитель министра Валерий Иващенко, сообщил, что в соответствии с требованиями Хозяйственного кодекса Украины вмешательство органов государственной власти и органов местного самоуправления, их должностных лиц в хозяйственные отношения предприятий запрещено.

"Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины не имеет права вмешиваться в хозяйственную деятельность частного субъекта хозяйствования - акционерного общества "Мотор Сич", - говорится в ответе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОП о реакции Китая на дело "Мотор Сичи": Мы вправе поставить перед США вопрос по компенсации убытков, которые может понести Украина

Кроме этого, в документе отмечается, что решение кризисных вопросов, которые возникают в последнее время вокруг АО "Мотор Сич" осуществляется руководством государства и правительства в закрытом режиме (в т.ч. на заседаниях СНБОУ от 14.12.2021 г. и 11.03.2020 г.) и не является публичным.

В то же время, в министерстве не стали комментировать вопросы, которые касались значения предприятия для обороноспособности страны, правовых и организационных аспектов его перевода в госсобственность, технологического уровня производства, показателей хозяйственной деятельности, международного арбитража на $3,6 млрд с китайскими инвесторами предприятия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Действия Украины по "Мотор Сичи" и "ПриватБанку" являются обнадеживающими, - Квин

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, 11 марта секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Совет нацбезопасности и обороны принял решение, что предприятие "Мотор Сич" в Запорожье будет возвращено украинскому народу.

"Согласно этому решению, предприятие "Мотор Сич" будет возвращено украинскому народу - в собственность украинского государства в законный конституционный способ в ближайшее время", - заявил Данилов.

20 марта СБУ сообщило, что Шевченковский райсуд Киева наложил арест на имущество и 100% акций "Мотор Сичи".

Также Цензор.НЕТ писал о том, что 28 января президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций в отношении гражданина Китая Ван Цзина и компаний: "Skyrizon Aircraft Holdings Limited" (Британские Виргинские острова), "Hong Kong Skyrizon Holdings Limited" (Гонконг, КНР), "Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd "(Пекин, КНР) и" Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd "(Пекин, КНР).