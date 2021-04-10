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Кризисные вопросы вокруг предприятия "Мотор Сич" решаются в закрытом режиме, - Министерство стратегических отраслей промышленности

Кризисные вопросы вокруг предприятия

Решение кризисных вопросов, которые возникают в последнее время вокруг АО "Мотор Сич", осуществляется руководством государства и правительства в закрытом режиме.

Об этом говорится в ответе Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины на запрос РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

В частности, заместитель министра Валерий Иващенко, сообщил, что в соответствии с требованиями Хозяйственного кодекса Украины вмешательство органов государственной власти и органов местного самоуправления, их должностных лиц в хозяйственные отношения предприятий запрещено.

"Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины не имеет права вмешиваться в хозяйственную деятельность частного субъекта хозяйствования - акционерного общества "Мотор Сич", - говорится в ответе.

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Кроме этого, в документе отмечается, что решение кризисных вопросов, которые возникают в последнее время вокруг АО "Мотор Сич" осуществляется руководством государства и правительства в закрытом режиме (в т.ч. на заседаниях СНБОУ от 14.12.2021 г. и 11.03.2020 г.) и не является публичным.

В то же время, в министерстве не стали комментировать вопросы, которые касались значения предприятия для обороноспособности страны, правовых и организационных аспектов его перевода в госсобственность, технологического уровня производства, показателей хозяйственной деятельности, международного арбитража на $3,6 млрд с китайскими инвесторами предприятия.

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Как  сообщал Цензор.НЕТ ранее, 11 марта секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Совет нацбезопасности и обороны принял решение, что предприятие "Мотор Сич" в Запорожье будет возвращено украинскому народу.

"Согласно этому решению, предприятие "Мотор Сич" будет возвращено украинскому народу - в собственность украинского государства в законный конституционный способ в ближайшее время", - заявил Данилов.

20 марта СБУ сообщило, что Шевченковский райсуд Киева наложил арест на имущество и 100% акций "Мотор Сичи".

Также Цензор.НЕТ писал о том, что 28 января президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций в отношении гражданина Китая Ван Цзина и компаний: "Skyrizon Aircraft Holdings Limited" (Британские Виргинские острова), "Hong Kong Skyrizon Holdings Limited" (Гонконг, КНР), "Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd "(Пекин, КНР) и" Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd "(Пекин, КНР).

Автор: 

Мотор Січ (127) Минстратегпром (63)


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Топ комментарии
+1
решаются в закрытом режиме или просто "мутится"
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10.04.2021 10:06
+1
Все предприятия, банки ..., в дела которых вмешалось наше государство - развиваются и процветают!
Или нет?
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10.04.2021 10:12
+1
Гниди зеленоморді все розкрадуть.
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10.04.2021 10:24
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решаются в закрытом режиме или просто "мутится"
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10.04.2021 10:06 Ответить
не такое оно и огромное
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10.04.2021 10:44 Ответить
30 000 работников БЫЛО. Назови где больше?
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10.04.2021 12:15 Ответить
На 2002 год - 27 тысяч пропусков. Это главная площадка со всеми филиалами и вспомогательными подразделениями в г. Запорожье.
Сейчас меньше.
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10.04.2021 12:27 Ответить
Кеша, возможно позже было больше, я там пропуска не проверял))) А если взять смежников, то наверно и 100 000, может 200 000.А еще, посчитай, кто туда рабочих возил, свет (электричество) давал, воду, здания ремонтировал.....
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10.04.2021 12:36 Ответить
Потом только сокращения и вывод филиалов из структуры. Сейчас тысяч 18-20. А что случилось с теми кто рабочих возил или электричество вырабатывал? Про ремонты зданий отдельная история.
Не понимаю что ты хочешь доказать. Завод не маленький, но и не гигант - металлургические побольше будут.
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10.04.2021 12:57 Ответить
А что случилось с теми кто рабочих возил или электричество вырабатывал
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А не возят и не вырабатывают, чего тупишь? Убито производство.
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10.04.2021 13:09 Ответить
Не сочиняй про убитое производство и не выработанное электричество. Как работал завод так и работает. Как возили "моторовцев" так и продолжают.
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10.04.2021 13:21 Ответить
https://censor.net/ru/user/309067 Кеша, в прошлом году "МС" "упала" в ШЕСТЬ раз. Ее уже нет, очнись, ты обоср. обделался Нет такой "МС"
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10.04.2021 13:31 Ответить
Зачем ты эти пугачки выдумываешь?
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10.04.2021 13:44 Ответить
Ага, как возили, так и возят. Где-то в Воронеже.
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10.04.2021 14:04 Ответить
https://censor.net/ru/user/476562 Не станет, а стало, а после "кидка" китайцев, его (МС) просто нет. А тратиться не придется, разобрать на кирпичи и метал, и чики - пики.
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10.04.2021 12:13 Ответить
Нахер этих узкоглазых китаезов со своей альо бабой и альо экспрессом, обойдемся без китайского говна, рыбаки идите вы в #опу, ждут они снасти по три месяца придурки, когда в магазинчике за углом стоит на гирвну дороже. Наш главный стратегический партнер это США. И вот нужно молиться на товарища Байдена. Шото я не видел шоб китайцы помогали против *****...
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10.04.2021 10:08 Ответить
Ведь пока ты будешь ждать, что труп твоего врага проплывет в реке, в то время он трахнет твою жену (с) китайская наротная мутрасть как надо воивать
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10.04.2021 10:10 Ответить
Да-да, конечно сша наш стратегический партнер. Только почему-то главный торговый партнер это не сша а китай!
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10.04.2021 10:25 Ответить
так кушать китайцам тоже хочется
Украина на втором месте после США по поставкам в Китай зерновых
Ты думаешь китайцы хотят голодовать , повыпендривались против Америки та и дальше покупают продовольствие
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10.04.2021 11:46 Ответить
Ты и правда считаешь что Китай не сможет обойтись без украины?
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10.04.2021 11:55 Ответить
Украина как и США пишется с большой буквы, а вот большая буква Р в упоминании россии пишется
только когда она в середине слова: паРаша, **********
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10.04.2021 17:42 Ответить
Все предприятия, банки ..., в дела которых вмешалось наше государство - развиваются и процветают!
Или нет?
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10.04.2021 10:12 Ответить
Акції МОТОР-СІЧІ продавали працівники цього підприємства тому хто більше заплатить. Ось і допродавались.
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10.04.2021 10:17 Ответить
Не совсем так, вернее совсем не так. Было два варианта - добровольно-принудительно продать акции богуслаеву за 50 грн или продать акции не богуслаеву по 300 грн. Продаешь акции не богуслаеву - тебя вызывает начальство читает мораль и ты становишься врагом предприятия.
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10.04.2021 10:43 Ответить
Знаю, у нас теж так було. При першій можливості таких скорочують.
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10.04.2021 10:47 Ответить
Так не совсем, рабочим предложили вступить в ООО по управлению Мотор Сич, для вступления нужно было внести свои акции Мотор Сичи , не согласившихся вызывали с угрозами уволить
а потом Богуславская за копейки перевёл те акции с ООО на себя ведь он там тоже был руководителем и акции находились в распоряжении уже ООО а не рабочих
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10.04.2021 11:55 Ответить
В разное время разные схемы или одновременно тоже всякие. Но то что богуслаев своих работников за людей не считал это факт.
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10.04.2021 12:13 Ответить
Гниди зеленоморді все розкрадуть.
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10.04.2021 10:24 Ответить
В прошлом году, Украина потеряла 880 млн $ инвестиций. После происшедшего с "МС" сколько еще дрымынуть? Кто-то останется? Да самой "МС" не будет, уже нет
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10.04.2021 12:27 Ответить
Интересно, а "браты", ну американцы, как-то компенсируют?
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10.04.2021 12:29 Ответить
С фига ли? Сами разворовали завод, при чем тут американцы?
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10.04.2021 12:58 Ответить
Завод китайцы покупали, американцы не дали продавать. ФСЕ Ни завода, ни денег.
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10.04.2021 13:06 Ответить
 
 