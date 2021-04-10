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Новости Коронавирус и карантин
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От COVID-19 в Киеве за сутки умер 51 человек, выявлено 1 605 новых случаев, - Кличко

В Киеве за минувшие сутки COVID-19 заболели 1 605 жителей Киева. Умер 51 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко написал в Телеграме. 

По его информации за сутки 9 апреля в столице выявлено 1 605 подтвержденных случаев заболевания коронавирус (всего 175 872). Из них 922 женщины в возрасте от 18 до 95 лет,  607 мужчин в возрасте от 18 до 93 лет, 45 девочек от 2 месяцев до 17 лет и 31 мальчик от 8 месяцев до 17 лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Надеемся, что на следующей неделе заболеваемость COVID-19 в Киеве снизится, но не исключаем более жестких ограничений, - Кличко

Зафиксирован "51 летальный случай от вируса (всего 3 848)", - отметил мэр.

Также 158 госпитализированных больных коронавирусом, 497 госпитализированных с подозрением на COVID-19 и пневмонии.

Выздоровели от коронавируса 695 человек (всего 110 832)

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Дарницком (304), Деснянском (250) и Днепровском (233).

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 48 человек, выявили 1 864 новых случая. Среди заболевших 45 детей и 62 медика, - Кличко

От COVID-19 в Киеве за сутки умер 51 человек, выявлено 1 605 новых случаев, - Кличко 01

карантин (16729) Кличко Виталий (4650) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
Интересный ты чел. Зеленомордые обгадились с вакцинацией, ИВЛ, кислородом , койками, а ты призываешь киевлян угомониться. Не дай Бог, могут так угомониться, а что Зеля в Ростове окажется
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10.04.2021 11:07
+1
Жаль, что среди этих 51 нет чемпиона по борьбе с ковидом
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10.04.2021 10:41
+1
А почему не всей зе- команды?
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10.04.2021 11:04
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Жаль, что среди этих 51 нет чемпиона по борьбе с ковидом
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10.04.2021 10:41 Ответить
Еще не вечер.
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10.04.2021 10:56 Ответить
А почему не всей зе- команды?
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10.04.2021 11:04 Ответить
Так где временные больницы?
хотя, судя по тому стеклянному мосту и прочим вещам это вопрос вна пустоту.
мост треснул -

От COVID-19 в Киеве за сутки умер 51 человек, выявили 1605 новых случаев, - Кличко - Цензор.НЕТ 1414
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10.04.2021 10:43 Ответить
Кияни, вгамуйтесь трохи, бо такими темпаи влітку буде гаплик...
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10.04.2021 11:04 Ответить
Интересный ты чел. Зеленомордые обгадились с вакцинацией, ИВЛ, кислородом , койками, а ты призываешь киевлян угомониться. Не дай Бог, могут так угомониться, а что Зеля в Ростове окажется
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10.04.2021 11:07 Ответить
Та статистика высосана из пальца и положительный результат анализа дают даже при легкой ангине.
Что бы не получать напрасно в живот уколы выстраиваются очереди в частные лаборатории.
По результатам анализов в них мгновенно выздоравливает до 90%.
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10.04.2021 11:26 Ответить
І лікують, в разі чого, свої людські болячки.
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10.04.2021 11:58 Ответить
https://mobile.twitter.com/KonkordiyaGrey
https://mobile.twitter.com/KonkordiyaGrey
https://mobile.twitter.com/KonkordiyaGrey
https://mobile.twitter.com/KonkordiyaGrey IrisFlo https://mobile.twitter.com/KonkordiyaGrey @KonkordiyaGrey https://mobile.twitter.com/KonkordiyaGrey/status/1380723221247496193 5 ч

Коли в Ухані вмирало по 400 людей на добу, тамтешня влада почала заварювати двері в будинках мешканців.
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10.04.2021 11:30 Ответить
по логике коронобесной статистики все супермаркеты должны вымереть вместе с беларусами
Так как ни там ни там маски не носят в лучшем случае на бороде. Но пандемии в магазинах нет,нет даже выявленых. Так где ж пандемию увидеть , Конечно в больнице где их и заражают героическими усилиями за 30 тыс в месяц всеми правдами и не правдами.Лучшее лекарство не платить ковидные и болезнь сама пропадет . Спроса на нее не будет. Закон экономики это что законы физики альтернативы не имеют.
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10.04.2021 14:36 Ответить
https://v-variant.com.ua/donetskaia-oblast-pryniala-uchastye-vo-vsemyrnoy-aktsyy-ozelenenye-planet/
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10.04.2021 17:43 Ответить
 
 