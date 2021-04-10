От COVID-19 в Киеве за сутки умер 51 человек, выявлено 1 605 новых случаев, - Кличко
В Киеве за минувшие сутки COVID-19 заболели 1 605 жителей Киева. Умер 51 человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко написал в Телеграме.
По его информации за сутки 9 апреля в столице выявлено 1 605 подтвержденных случаев заболевания коронавирус (всего 175 872). Из них 922 женщины в возрасте от 18 до 95 лет, 607 мужчин в возрасте от 18 до 93 лет, 45 девочек от 2 месяцев до 17 лет и 31 мальчик от 8 месяцев до 17 лет.
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Зафиксирован "51 летальный случай от вируса (всего 3 848)", - отметил мэр.
Также 158 госпитализированных больных коронавирусом, 497 госпитализированных с подозрением на COVID-19 и пневмонии.
Выздоровели от коронавируса 695 человек (всего 110 832)
Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Дарницком (304), Деснянском (250) и Днепровском (233).
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хотя, судя по тому стеклянному мосту и прочим вещам это вопрос вна пустоту.
мост треснул -
Что бы не получать напрасно в живот уколы выстраиваются очереди в частные лаборатории.
По результатам анализов в них мгновенно выздоравливает до 90%.
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Коли в Ухані вмирало по 400 людей на добу, тамтешня влада почала заварювати двері в будинках мешканців.
Так как ни там ни там маски не носят в лучшем случае на бороде. Но пандемии в магазинах нет,нет даже выявленых. Так где ж пандемию увидеть , Конечно в больнице где их и заражают героическими усилиями за 30 тыс в месяц всеми правдами и не правдами.Лучшее лекарство не платить ковидные и болезнь сама пропадет . Спроса на нее не будет. Закон экономики это что законы физики альтернативы не имеют.