От COVID-19 в Киеве за сутки умер 51 человек, выявлено 1 605 новых случаев, - Кличко

В Киеве за минувшие сутки COVID-19 заболели 1 605 жителей Киева. Умер 51 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко написал в Телеграме.

По его информации за сутки 9 апреля в столице выявлено 1 605 подтвержденных случаев заболевания коронавирус (всего 175 872). Из них 922 женщины в возрасте от 18 до 95 лет, 607 мужчин в возрасте от 18 до 93 лет, 45 девочек от 2 месяцев до 17 лет и 31 мальчик от 8 месяцев до 17 лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Надеемся, что на следующей неделе заболеваемость COVID-19 в Киеве снизится, но не исключаем более жестких ограничений, - Кличко

Зафиксирован "51 летальный случай от вируса (всего 3 848)", - отметил мэр.

Также 158 госпитализированных больных коронавирусом, 497 госпитализированных с подозрением на COVID-19 и пневмонии.

Выздоровели от коронавируса 695 человек (всего 110 832)

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Дарницком (304), Деснянском (250) и Днепровском (233).

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 48 человек, выявили 1 864 новых случая. Среди заболевших 45 детей и 62 медика, - Кличко