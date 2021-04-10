10 апреля для учеников выпускных классов, кроме Киева, Черниговской и Николаевской областей, проходит пробное ВНО

Пробное ВНО 2021 стартовало 10 апреля в большинстве регионов, кроме Киева, Черниговской и Николаевской областей. Из-за ограничений работы общественного транспорта сессия пробного внешнего независимого оценивания здесь перенесли на 24 апреля.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

В нем принимают участие более 120 тыс. выпускников. Тестирование началось в 11.00, а допуск к пунктам проведения пробного ВНО с 10.15 до 10.50.

Участники пробного тестирования должны иметь с собой: документ, по которому зарегистрировались для участия в пробном ВНО; приглашение-пропуск; защитную маску; две-три ручки с чернилами черного цвета; бутылку с питьевой водой (по желанию); антисептик для рук.

Опаздывать нельзя, потому что не допустят в пункт тестирования.

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На входе должны проверить температуру, поэтому при наличии симптомов ОРВИ лучше оставаться дома. В таком случае участник пробного ВНО сможет загрузить все материалы тестирования, занести ответы в специальный сервиса, чтобы определить свои результаты. Это надо сделать в течение 10-14 апреля во специальном сервисе Определения результатов пробного внешнего независимого оценивания.

Результаты пробного ВНО 2021 разместят в личных кабинетах участников до 30 апреля.

Из-за карантина каждый участник пробного ВНО 2021 имел возможность выбрать только один предмет.

По данным УЦОКО, самыми популярными предметами стали украинский язык и литература (208044 человека) и математика (242 834 человека), третье место заняла история (247109 человека).

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