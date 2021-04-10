Премьера Норвегии Солберг оштрафовали за нарушение карантина: на праздновании ее 60-летия было 13 человек

Полиция в Норвегии оштрафовала премьер-министра страны Эрну Солберг за нарушение ограничительных мероприятий, введенных для борьбы с коронавирусом COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщает Reuters.

По словам главы ведомства Оле Северуда, общая сумма штрафа составила 20 тысяч норвежских крон (2352 долларов США).

Ранее Солберг публично извинилась за то, что в конце февраля организовала мероприятие по случаю празднования своего 60-летия, на котором присутствовали 13 членов ее семьи. Тогда согласно карантинными правилами в стране разрешалось организовывать мероприятия только при участии не более десяти человек.

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В полиции отметили, что несмотря на то, что в большинстве таких случаев полиция не выписывала бы штраф, премьер-министр возглавляла правительство, которое разрабатывало и внедряло карантинные ограничения.

Отметим, в марте полиция Норвегии начала расследование против премьер-министра Эрны Солберг в связи с нарушением карантина на вечеринке в ее день рождения.

Через несколько дней полиция допросила саму Солберг.