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Новости Коронавирус и карантин
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Премьера Норвегии Солберг оштрафовали за нарушение карантина: на праздновании ее 60-летия было 13 человек

Премьера Норвегии Солберг оштрафовали за нарушение карантина: на праздновании ее 60-летия было 13 человек

Полиция в Норвегии оштрафовала премьер-министра страны Эрну Солберг за нарушение ограничительных мероприятий, введенных для борьбы с коронавирусом COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщает Reuters.

По словам главы ведомства Оле Северуда, общая сумма штрафа составила 20 тысяч норвежских крон (2352 долларов США).

Ранее Солберг публично извинилась за то, что в конце февраля организовала мероприятие по случаю празднования своего 60-летия, на котором присутствовали 13 членов ее семьи. Тогда согласно карантинными правилами в стране разрешалось организовывать мероприятия только при участии не более десяти человек.

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В полиции отметили, что несмотря на то, что в большинстве таких случаев полиция не выписывала бы штраф, премьер-министр возглавляла правительство, которое разрабатывало и внедряло карантинные ограничения.

Отметим, в марте полиция Норвегии начала расследование против премьер-министра Эрны Солберг в связи с нарушением карантина на вечеринке в ее день рождения.

Через несколько дней полиция допросила саму Солберг.

Автор: 

карантин (16729) Норвегия (709) штраф (1287) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
Норвегія голий кусок скелі на узбережжі Льодовитого океану. По ресурсах, їй до України, дійсно як до Місяця. Заковика тільки в мудрому наріді.
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10.04.2021 12:36
+6
В Норвегии все так же как в Украине. Только в Украине еще и нарид мудрый.
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10.04.2021 12:00
+6
Шведские депутаты живут так шо у нас любая судья бы обосралась от хохота.

В Польше комерса остановили за нарушение - начал быковать - да я вас мусора всех уволю - потом долго извинялся, платил штраф и занимался благотворительностью.

Вопрос - у нас мусора и судьи и прочее говно(1% - порядочных среди них, да, я оптимист!! )
- захотят в Евросоюз?
думаю нет. и даже не только лишь нет - а согласятся на оккупацию Рашкой, лишь бы не менялось ничего
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10.04.2021 12:00
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Теперь пойдет работать уборщицей в офис. Звериный оскал капитализму...
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10.04.2021 11:53 Ответить
По словам главы ведомства Оле Северуда, общая сумма штрафа составила 20 тысяч норвежских крон (2352 долларов США).

Навряд чи у Норвегії штраф у 2400 баксів - фатальний пздць для бюджету. Хто-хто, а вони точно не зубожіють
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10.04.2021 12:15 Ответить
Сенс не в сумі ,а в самому факті накладення штрафа !!!)))
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10.04.2021 12:28 Ответить
Згоден )) Традиції давньої скандинавської демократії - альтінг (народне зібрання, те саме, що віче) мав таку силу, що до неї дослухалися ярли та конунги.
І так, у Норвегії ніколи не було нічого подібного до кріпацтва - бонди (селяни) завжди були вільними. А це позначається на національному менталітеті.
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10.04.2021 13:10 Ответить
отмажется от штрафа в Верховном суде Украины
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10.04.2021 14:53 Ответить
https://mobile.twitter.com/poroshenko

https://mobile.twitter.com/poroshenko

https://mobile.twitter.com/poroshenko Петро Порошенко https://mobile.twitter.com/poroshenko @poroshenko https://mobile.twitter.com/poroshenko/status/1380786732476547075 1 ч

Вимагаємо терміново з понеділка-вівторка скликати позачергове засідання Верховної Ради. Відповідну ініціативу підтримали 100 народних депутатів:
https://mobile.twitter.com/Euro_Solidarity @Euro_Solidarity і https://mobile.twitter.com/GolosZmin @GolosZmin у повному складі, і в понеділок завершать цей процес https://mobile.twitter.com/Batkivshchyna @Batkivshchyna й інші фракції.

Знаєте, чиїх підписів тут немає? «Слуг», бо вони мають вказівку не підтримувати жодну мою ініціативу. Ціною життя людей. Закликаю, скликайте сесію, проголосуйте зміни до Бюджету, постанову по пандемії і не приєднуйтеся до злочинних дій Степанова, Шмигаля і Зеленського.
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10.04.2021 11:54 Ответить
так-то премьера. А президента Норвегии слабо?
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10.04.2021 11:55 Ответить
ПРЕЗИДЕНТА В НОРВЕГИИ НЕТ ПО КОНСТИТУЦИИ ВЫСШАЯ ВЛАСТЬ У КОРОЛЯ....
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10.04.2021 11:59 Ответить
не может быть)
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10.04.2021 12:01 Ответить
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10.04.2021 13:37 Ответить
Kongeriket Norge - конституційна монархія, президента там ніт.
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10.04.2021 12:17 Ответить
Лошара! У нас цілий ********** болт клав на всьо і нічо.
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10.04.2021 11:55 Ответить
ну президента Норвегії вони теж бояться штрафувать)
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10.04.2021 11:58 Ответить
Важко,навіть неможливо ,оштрафувати того кого нема !!!))
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10.04.2021 12:05 Ответить
От тому й не треба цих порохоботських намьокиов на найвеличнішого лідєра)
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10.04.2021 12:12 Ответить
То Віслючок то існує реально,а преза Норвегіі не існує ,теж реально !!!В Норге ,як в В.Британіі ,монархія ,а керує країною прем"єр !!!!)))
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10.04.2021 12:16 Ответить
Для такоої доброї справи ми їм свого дамо... років на 40.
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10.04.2021 14:24 Ответить
так у нас за соблюдением закона следит полиция а у вас бригада квакова, вот и разница.
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10.04.2021 12:21 Ответить
вот так и никаких судов КСУ неприкосновенности а ГЛАВА ПРАВИТЕЛЬСТВА НОРВЕГИИ- ЯВЛЯЕТСЯ сам Король Норвегии и плевала полиция на все понты.. кстати Полиция обладает в Норвегии огромными полномочиями но ее работу никто и не видит она полиция занимается Дорожной безопасностью она занимается ювенальной службой по делам детей.. служба по вопросам Миграции и Гражданства криминальная полиция и безопасностью страны РАЗВЕДКА И КОНТРРАЗВЕДКА....
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10.04.2021 11:55 Ответить
добавлю что МВД в Норвегии нет а вот что есть ... Министерство юстиции, общественной безопасности и иммиграции Норвегии отвечает за https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%B5 правосудие , полицию, разведку и иммиграцию в страну. Его основной задачей является обеспечение безопасности общества и отдельных граждан.
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10.04.2021 11:58 Ответить
В Норвегии все так же как в Украине. Только в Украине еще и нарид мудрый.
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10.04.2021 12:00 Ответить
Україні до Норвегіі ,як до місяця рачки !!!)))
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10.04.2021 12:25 Ответить
Норвегія голий кусок скелі на узбережжі Льодовитого океану. По ресурсах, їй до України, дійсно як до Місяця. Заковика тільки в мудрому наріді.
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10.04.2021 12:36 Ответить
То отож ,люди на голій скелі живут по людські ,а країна з потужним потенціалом жебракує !!!)))
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10.04.2021 12:41 Ответить
Нижче написав - є ще й Ісландія. Отам дійсно гола скеля з вулканами (об назви яких можна мову зламати), але 300 тисяч ісландців живуть дуже непогано.

на тему назв згадався жарт гумору.
Пост исландской девушки-блогера:
"Привет! Меня зовут Гудмундур-Сольвейг Сигурдсдоттир, а моего приятеля Дагур Бергторусон Гудмундссон. Мы решили посмотреть на вулкан Эйяфьйатлайокудль. Из Сейдаруксроукюр поехали в Мирдальсйёкюдль, Снайфедльсйёкюдль, потом через Харбнафьордур в Брюнхоульфскирья и Каульдвафельсстадюр, мимо Хваннадальсхнукюр и Ватнайекюдль, потом в Тунгнафеллсёкюдль, Стиккисхоульмур, Нескаупстадур, Фаскудфьордур, Альдейярфосс, Керлингарфьоль и Мюрдальстйокуль.
Приехали. Вулкан как вулкан".
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10.04.2021 12:54 Ответить
В школе на скорость читать
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10.04.2021 20:39 Ответить
Ще гумор періоду виверження 2010 року:

- Слышал, Эйяфьятлайокюдль пробудился?
- Точно он? Ты уверен, что не Хваннадальснукюр?
- Конечно, уверен. Хваннадальснукюр возле самого Каульвафедльсстадюра, а Эйяфьятлайокюдль - это ближе к Вестманнаэйяру, если ехать в сторону Снайфедльсйокюдля.
- Слава Одину, а то у меня родственники в Брюнхоульскиркья!
Если вы без запинки прочитали вслух этот диалог - значит, вы исландец.
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10.04.2021 23:55 Ответить
І ще: "Извержение вулкана Эйяфлатлайёкюдль привело к эпидемии нервных и психических расстройств среди ведущих новостей" Прем'єрку Норвегії Солберг оштрафували за порушення карантину: на святкуванні її 60-річчя було 13 осіб - Цензор.НЕТ 7167
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10.04.2021 13:00 Ответить
https://site.ua/yuriy.gudimenko/2031/ Исландские викинги не побоялись Великобритании хвост прищемить в т.н. "тресковых вoйнах". Даже натурально с ней на море воевали
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10.04.2021 16:20 Ответить
Так, читав цю копіпасту, заліковий виклад подій

Британия. Смотрите и учитесь, сосунки.
(Британия снова вводит военный флот для защиты рыбаков в исландских водах)
Исландия (задумчиво). У меня семь кораблей. У Британии около сотни. (потирая руки) Это будет великая победа, достойная наших предков-викингов!
Германия (шёпотом). Исландия ё*нулась, звоните психиатрам.
Исландия. Выпускайте береговую охрану!
(Из бухты с трудом выходит старый фрегат "Тор", перегораживает дорогу сразу трём английским военным кораблям и вступает с ними в бой)
Другие страны (хором). Исландия ё*нулась!
Исландия (с дьявольским хохотом). Нас ожидают чертоги Вальхаллы, где мы будем вечно пировать с Праотцом Одином за длинным столом!..
Другие страны (шёпотом). П*здец.
(Исландские и английские корабли гоняются друг за другом по морю, устраивая перестрелки)
США. Блдь. Вы, оба...
Исландия (не слушая). Сражайтесь, английские крысы! Ваше место - в сером Нифльхейме, под пятой великой Хель! Узрите же знамя ворона! С нами Тор!
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10.04.2021 18:17 Ответить
Перепрошую, з Ісландією не плутаєте? У Норвегії, на хвилинку, нафта є - а от Ісландія дійсно вулканічна скеля, де із ресурсів тільки риба
(але що цікаво, навіть із такими ресурсами ісландці теж заможно живуть)
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10.04.2021 12:48 Ответить
не плутаю) А нафта і в Україні є. І газ, і руда, і титан і марганець і 40% світових чорноземів. Чого тільки тут нема крім розуму.
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10.04.2021 12:53 Ответить
Це точно... (((
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10.04.2021 12:57 Ответить
Навіть "мудрий нарід" є ,а це досить унікальне явище !!!))))
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10.04.2021 12:57 Ответить
Шведские депутаты живут так шо у нас любая судья бы обосралась от хохота.

В Польше комерса остановили за нарушение - начал быковать - да я вас мусора всех уволю - потом долго извинялся, платил штраф и занимался благотворительностью.

Вопрос - у нас мусора и судьи и прочее говно(1% - порядочных среди них, да, я оптимист!! )
- захотят в Евросоюз?
думаю нет. и даже не только лишь нет - а согласятся на оккупацию Рашкой, лишь бы не менялось ничего
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10.04.2021 12:00 Ответить
Ага, а нас мусора останавливают водителя, который ничего не нарушил и сами начинают быковать. После чего водила извиняется, платит штраф и на месте занимается благотворительностью.
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10.04.2021 12:16 Ответить
смотря какая водила, так шо у нас даже если мусор честный... Представляем шоу от Петросяна - Честный мент(все ржут) - то мусор сам начинает заниматься облаготворением невиновного бухого в три горшка уважаемого Прокурор Судьевича Братзамминистра))
так шо Европа нам... ну, если только политическое решение и то - преодолевая сопротивление всех этих товарищей... светит, наверное светит так же как солнце на Альфе Центавра
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10.04.2021 12:52 Ответить
100%, але з правкою - судді, інше лайно, мусора)))
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10.04.2021 12:25 Ответить
О,це демократія-всі рівні перед законом !!!))))
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10.04.2021 12:06 Ответить
До речі - я завжди знав, що у них якась із груп жанру має ЦЕ записати рано чи пізно...
Гімн Норвегії "Так, ми любимо цей край" у Norwegian Black Metal версії.https://youtu.be/VN9nP1UHgg4 Slagmaur - Ja Vi Elsker Dette Landet
Потужно вийшло Прем'єрку Норвегії Солберг оштрафували за порушення карантину: на святкуванні її 60-річчя було 13 осіб - Цензор.НЕТ 7513
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10.04.2021 12:25 Ответить
Треба було їхати на Буковель.
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10.04.2021 12:21 Ответить
А днюху відмічати в "Велюрі"!! Каклета все організував би на вищому рівні ,осіб на на декілька сотен !!!)))
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10.04.2021 12:24 Ответить
штраф штрафом, но то стыдобище когда тебя как премьера выловили в нарушение правил и даже не смотря на то что отмечала в семеином кругу, но ресторане, маленькии ресторан но в карантииной зоне - правила для всех одинаковы.
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10.04.2021 12:25 Ответить
За Норвигию как-то не стыдно: лидер по закупкам Теслы, по экологии, по чистоте.
Нам бы такое "стыдобище".
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10.04.2021 12:45 Ответить
тоже заказал себе теслу, буду кататсья почти даром, менее чем 2 кроны на 10 км или как тут говорит мили.
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10.04.2021 13:17 Ответить
О! Как покатаешься - отпишись, будь ласка. Тоже вот подумываю за Теслу,но я жуткий ретроград...а тебе доверяю.
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10.04.2021 16:28 Ответить
пробную вчера и сделал, ну класно что сказать а автопилот вообще прелесть, единственно Европеискому варианту надо чтоб одна рука была в контакте с рулюм иначе машина довольно скоро осоновиться, но то как она сама маниврирует по полосам удерживая скорость , ну это супер.
сидеть с моими 120кг удобно, место достаточно, до роста,10м думаю без проблем.

сам то я фан мерса, но мерс на електрике чувствительно отстаёт от Теслы.
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10.04.2021 17:33 Ответить
до роста 2,10м
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10.04.2021 17:40 Ответить
Тьху, helvete... Зріст 10 метрів - я вже подумав, що на форумі пише хрімтурс або бергтроль Прем'єрку Норвегії Солберг оштрафували за порушення карантину: на святкуванні її 60-річчя було 13 осіб - Цензор.НЕТ 8473
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10.04.2021 18:25 Ответить
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10.04.2021 19:00 Ответить
моя придёт в маеие, тогда подробней напишу.
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10.04.2021 17:38 Ответить
Вот хитрюга: пиарится типа она честная и законопослушная.
Что, впрочем, так и есть - уровень жизни норвежцев красноречивее слов.
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10.04.2021 12:42 Ответить
Саме так ,реальний критерій оцінювання діяльності влади ,це рівень життя народа ,всього народа ,а не окремих осіб чи груп осіб !!!)))
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10.04.2021 12:55 Ответить
На тему Скандинавії - рекомендую усім подивитися оцей неофіційний кліп на пісню німецько-дансько-норвезького фолк-гурту Heilung (Зцілення). Епічно все, і пісня і відеоряд із серіалу "Вікінги":

https://youtu.be/y6Yahh_I7IE Heilung - Traust (Unofficial Music Video)

Текст автентичний, до речі - це захисна пісня-закляття від усілякої біди на морі і на суходолі.
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10.04.2021 13:31 Ответить
Комментарии - так себе, сдержанные. Видимо наших людей не очень вдохновляет диктатура закона. Скорее всего, при выборе между жить по закону или жить в дерьме наши, всё таки, будут выбирать последнее.
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10.04.2021 14:41 Ответить
Ваши всегда выбирают последнее.
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10.04.2021 16:12 Ответить
https://v-variant.com.ua/donetskaia-oblast-pryniala-uchastye-vo-vsemyrnoy-aktsyy-ozelenenye-planet/
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10.04.2021 17:39 Ответить
Членов семьи??? А какое это дело журналюг...??? закрытое помещение в частом доме ...журналисткие ************** идут нах...
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10.04.2021 20:44 Ответить
Це - нова ковідна реальність.
Тут витягували людей з будинків. Було 6-ро, а по ковідними правилами - заборонено.
Про проститутські (типу, =журналістські=) маніпуляції - вже несила говорити. Тотальна брехня.
Вони все це називають =illegal= , але люди відписують: це з яких пір стало =illegal= (кримінальним порушенням) зібрати кількох друзів вдома ?
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10.04.2021 21:19 Ответить
*за ковідними правилами
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10.04.2021 21:19 Ответить
 
 