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Новости Агрессия России против Украины
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РФ должна понимать, что любая активизация агрессии будет иметь четкий и мощный ответ международного сообщества, - глава Минобороны Таран

РФ должна понимать, что любая активизация агрессии будет иметь четкий и мощный ответ международного сообщества, - глава Минобороны Таран

Ситуацию на Донбассе возможно разрешить только политико-дипломатическим путем. Украина настроена на цивилизованный путь возвращения своих временно оккупированных территорий. При этом не может быть никаких компромиссов в отстаивании интересов нашей страны.

Об этом говорится в заявлении главы Минобороны Укрины Андрея Тарана, размещенном на официальном сайте ведомства, передает Цензор.НЕТ.

Далее приводим текст заявления целиком:

"Весна 2021-го года напоминает: когда агрессор декларирует пакт о ненападении, всегда надо искать тайную часть протоколов. В Москве никогда не прятали далеко методичку как подавать "пакт Молотова-Риббентропа". Более того: сегодня, в цифровую эпоху, кремлевские стратеги активируют старый сценарий о "радиостанции ​​в Гляйвице".

Российские пропагандисты разгоняют страшилки, ориентированные на жителей наших временно оккупированных территорий, о якобы агрессивных намерениях сил обороны Украины и подготовке к какому-то наступлению. "Милитаризация" информационного пространства, заявления о восстановлении боевых действий и видео эшелонов военной техники Российской Федерации в направлении районов вблизи государственной границы Украины имеют целью посеять панику среди населения Украины, запугать мировое сообщество.

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В то же время, настоящими целями наращивания Российской Федерацией военного присутствия вблизи границы Украины и на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, могут быть усиление давления на Украину с целью принуждения к уступкам в переговорном процессе, и демонстрация, в том числе - ведущим государствам Запада, готовности к применению вооруженной силы в отношении Украины. Его Россия рассматривает окончательным средством достижения своих стратегических целей, если другие средства окажутся неэффективными. Стратегической же целью Российской Федерации по Украине остается ее возвращение под свой контроль и срыв нашего евроатлантического пути развития.

Поводом для возобновления активной вооруженной агрессии России против Украины может стать как спровоцированное обострение обстановки в районе конфликта, так и обвинения Украины в нарушении прав русскоязычных или "новообращенных" граждан России через массовую раздачу паспортов РФ. Вместе с тем необходимо отметить, что активизация вооруженной агрессии РФ против Украины возможна только при условии принятия соответствующего политического решения на самом высоком уровне в Кремле.

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Украина - миролюбивое государство, которое защищается от агрессии Российской Федерации. Наши силы обороны прочно удерживают защитные рубежи, чтобы огонь "братской любви" Российской Федерации не перекинулся на нашу мирную территорию, чтобы дать время и аргументы политикам и дипломатам заставить государство-агрессора уйти из Украины. Разгоряченные Россией костры боевых действий возможно погасить только политико-дипломатическим путем. Украина настроена на цивилизованный путь возвращения своих временно оккупированных территорий. При этом не может быть никаких компромиссов в отстаивании интересов Украины.

Совместные усилия наших военных и дипломатов в Украине и на международной арене уже не первый год сдерживают Российскую Федерацию от полномасштабных боевых действий, однако, события последних двух недель четко демонстрируют, что эти усилия необходимо увеличивать. Прежде всего это касается усиления санкционного режима против Российской Федерации, более тесного сотрудничества в вопросах оперативного обмена разведывательной информацией, в частности в районе Черного моря, а также согласованных действий наших дипломатов на всех международных платформах по осуждению агрессивных действий руководства Кремля, которые могут иметь разрушительные последствия как для европейской системы безопасности, так и для мира в целом.

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РФ должна понимать, что любая активизация агрессии и эскалация ситуации с безопасностью будут иметь четкий и мощный ответ международного сообщества. Наиболее убедительным и эффективным механизмом донесения до официальной Москвы устойчивой и бескомпромиссной позиции международного сообщества, в частности, стран с европейского и евроатлантического пространства по поддержке Украины, является ускорение выполнения решения Бухарестского саммита НАТО 2008 года относительно нашего членства в Альянсе. За последние 7 лет Украина очень много сделала на этом пути, что было засвидетельствовано предоставлением нам статуса Партнера НАТО с расширенными возможностями летом прошлого года. Главным элементом продолжения этого процесса мы видим получение Плана действий по членству в Альянсе в этом году. Это является первоочередным приоритетом украинского политического руководства для укрепления обороноспособности нашего государства. Евроатлантическая интеграция является залогом суверенитета и территориальной целостности Украины. От такого решения выиграют как Украина, так и НАТО".

Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Тем временем, 8 апреля Президент Украины Владимир Зеленский отбыл на Донбасс в зону ООС: "Едем на места обострения на Донбассе. Хочу быть с нашими солдатами в тяжелые времена".

Также 8 апреля Меркель и Путин обсудили обострение ситуации на Донбассе.

8 апреля глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич поддержал предоставление Плана действий по членству в НАТО для Украины. "Украина уже в течение 15 лет пытается присоединиться к НАТО путем получения Плана действий для членства. Пожалуй, уже таки пора предоставить этот План Украине. Это будет как минимум сигналом от нас (НАТО. - Ред.), что украинцы не останутся без поддержки. Я однозначно поддержу такое решение", - сказал Ринкевич.

агрессия (1705) россия (96038) боевые действия (4258) Таран Андрей (267)


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Но. Обратите внимание. Как изменилась риторика и поведение Запада! От мямления и озабоченности четырнадцатого - до прям любо-дорого смотреть. И уже рассматривается вопрос перекрытия неба Украины, и США обещают корабли в Черном море, и генсек НАТО звонит, и Канада (ну, эти всегда адекватно понимали происходящее) и Борис Джонсон, и все-все-все. Как дядюшка Джо их всех на ноги пинками поставил. Красота.
Великобритания пересматривает свою военную доктрину и ядерную программу. Столтенберг говорит, что Украина теперь наше всё. Могли ли мы мечтать об этом.
Я ж вам говорю - произошел квантовый прыжок в осознании восприятия России. Тумблер щелкнул. И отношения перешли на новый уровень. От соплежуйства - к жесткому, прямому ответу. От выражения обеспокоенности в ПАСЕ, до практически прямым текстом: "Только попробуй сунутся, ублюдок, я сам тебя трахну, дерьмо собачье, падла, говно, жопа".
Наконец-то дошло. Наконец-то это случилось. Наконец-то мир осознал, что к чему.
Наконец-то то, о чем всякие там дедушки писали годами, долбились лбом в эту стену, произошло.
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10.04.2021 12:04
+27
Это точно глава минобороны? Дипломатией - должны заниматься дипломаты. У военных, вроде, другие задачи.
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10.04.2021 12:04
+17
С таковой мыслей прямой путь Тарану в МИД,а он МО возглавляет.Пускай лучше держит ответ за систематический срыв оборонзаказов,
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10.04.2021 14:34
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Так завжди було. Проти України з усіх сторін вороги.
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10.04.2021 14:49 Ответить
Порошенко говорил - *Весь мир с нами!* врал получается?
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10.04.2021 14:50 Ответить
Порошенку вірити - себе не уважати.
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10.04.2021 14:59 Ответить
Ну тут уж вам видней.
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10.04.2021 15:06 Ответить
Заткнися, дурепа казламорда...
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10.04.2021 17:59 Ответить
Угу, 1-й і 2-й армійські корпуси це передові війська РФ... Чи ти думаєшь, шо шахтарі могли в відкриту відбити силовий апарат України який налічує лише ВСУ 250 тис., СБУ і поліція ше 500 тис... Ти жертва російської пропаганди...
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10.04.2021 16:38 Ответить
Твое дело говорить от имени МО , а не мирового сообщества. Дипломат нашелся. Свою работу делай, где новое вворужение?
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10.04.2021 12:51 Ответить
100%
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10.04.2021 23:50 Ответить
Новые вооружения лежат в кипрских, панамских банках, и не плохо лежат.
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11.04.2021 10:27 Ответить
Любые вторжения не допустимы. Европейские страны понимают, если Россия вторгнется в Украину, значит может вторгнуться в любую европейскую страну, Польшу например. Реакция определенно будет и не в пользу России.
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10.04.2021 13:21 Ответить
краще б таран щось корисного для армії робив, чим пздіти.
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10.04.2021 13:21 Ответить
Таран, ты "министр обороны", а не иностранных дел. Ты ВСУ занимайся, придурок, а не международным сообществом. Идиот.
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10.04.2021 13:29 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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10.04.2021 13:44 Ответить
И кого это он пугает ответом международного сообщества, государство, которое 7 лет "тяготится" санкциями?
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10.04.2021 13:45 Ответить
РФ должна понимать, что любая активизация агрессии будет иметь четкий и мощный ответ международного сообщества, - глава Минобороны Таран
Да это все понимают -- волонтёры, слава Богу, в Украине ещё не все кончились... ...да и Беня солярочку ВСУ продаст, с удовольствием...
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10.04.2021 14:10 Ответить
С таковой мыслей прямой путь Тарану в МИД,а он МО возглавляет.Пускай лучше держит ответ за систематический срыв оборонзаказов,
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10.04.2021 14:34 Ответить
С языка снял.Мужик забыл,где служит.Если вы к нам полезете - они вам дадут.Воины,блин.А нафига он?
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10.04.2021 18:59 Ответить
С такими генералами 95-Квартала нужно паковать вещи. Боюсь Украина повторить события УНР и Геноцида 1918-1933.
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10.04.2021 15:07 Ответить
Так ты же с понтом в Германии.??? Тогда куда тебе паковать вещи? Или признаешь что ты опущенный московский ублюдок под гэбэшным прокси?
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10.04.2021 17:00 Ответить
Ему по подиуму ходить - так нет, хенерал.
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10.04.2021 17:35 Ответить
Лучше обратитесь к США и конгрессу...что бы УКраина получила основого союзника США вне НАТО. Главное тут нужна политическая воля конгресса, и подпись Байдена.
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10.04.2021 20:04 Ответить
Будем лякати расію "Нептунами" без ракет. Міністр, який тільки і вміє як красти. Падло, бач вся надія на Захід. Де нова зброя? Виробництво снарядів, набоїв, ракет? Це другий Лебедев, агент Кремля.
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10.04.2021 20:44 Ответить
Судя по его речи это не министр обороны, а дипломат.
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10.04.2021 20:47 Ответить
Баламут.
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11.04.2021 06:07 Ответить
Дайте министру намазать попу вазелином. Иначе мирный процессс не войдет...
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10.04.2021 23:25 Ответить
а Боекомплекта хватит? Почему Ольху-М не заказывали и серию ракет?
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10.04.2021 23:49 Ответить
Вот как надо себя вести украинкому человеку:всем смотреть и проникаться: https://www.youtube.com/watch?v=FyucNJiChp8&t=624s
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11.04.2021 01:27 Ответить
Таке враження що президент Неньки не зеленський, а Байден
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11.04.2021 02:04 Ответить
А хіба Зеленський президент, якесь непорозуміння, що назвалось "вироком"...
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11.04.2021 06:11 Ответить
всё верно заявил.
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11.04.2021 03:08 Ответить
він має на увазі, що міжнародна спільнота буде ще потужніше заявляти про свою стурбованість і занепокоєність?
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11.04.2021 08:42 Ответить
може навіть про глибоку стурбованість, а як нам поталанить, то і про крайнє занепокоєння...
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11.04.2021 13:32 Ответить
А хіба міністр оборони повинен говорити про реакцію Заходу. Для цього у нас є МЗС і маса політиків. Міністр оборони повинен мовчати і робити все, щоби армія була готова відбити напад.
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11.04.2021 09:02 Ответить
Ти дебіл слугоуродівський скажи свою відповідь, а що скаже міжнародна спільнота побачимо та почуємо і без тебе недоколиханого.
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11.04.2021 09:42 Ответить
Если Россия хочет припугнуть Украину и Мир войной то она крупно просчиталась. Если она начнет войну, тем более масштабную, то это будет выстрел в собственную глотку. Обстановка в мире давно уже поменялась, Путлеровская Россия уже не сможет запугивать и никто уже ее бояться не будет. Во-первых она себя дескредитировала не единожды в лице мировой общественности. Во-вторых оружие Рашки опозорило себя с с треском провалив защиту Армянских анклавов в Азербайджане. А тем временем оружие Америки все время совершенствуется. В третьих у проклятого Путина нет союзников, ну кто за него вступится? Разве что Лукошенко-ворюга, или обиженная Армения, может Сирия Ассада или Иран? Мы видим что Китай скорее всего потенциальный претендент на Туву и Забайкалье чем союзник, уже послал лошадь Лаврова в задницу.
И так. Путин всеми презираем, Россия трещит от санкций и презрения. Куда уж ей в таком виде воевать?
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11.04.2021 10:06 Ответить
Да перестаньте нервничать, Путин УЖЕ пабедил!
Почиитываю я, знаете ли, время от времени "сводки ополчения", и среди тамошних шедевров наткниулся на объяснение Плана Путина по военному шуму у украинских границ:

1. ". Последние пару месяцев Киев только и делал, что наращивал свою военную группировку в Донбассе, стягивал туда танки, артиллерию и прочее тяжёлое вооружение, усиливал её личным составом, объявил мобилизацию в стране, усилил обстрелы позиций ополченцев и мирных населённых пунктов ЛДНР. Коллективный Запад его всячески поддерживал: от срочного звонка президента США Джо Байдена Зеленскому, которому даже разрешили сказать «хозяину» что-то за 6 минут чистого времени, до обещаний завалить оружием и обучить «освободителей Донбасса» при помощи советников и инструкторов из стран-членов НАТО.
Но стоило России в ответ начать перегруппировывать свои войска у границ с Украиной и перебросить какие-то дополнительные части в Крым, как Киев и его союзников сразу попустило"
2. "Путин сказал Меркель, а Козак всей остальной общественности главное - если Украина полезет на Донбасс с целью уничтожить ЛДНР, то Россия ответит и вступится за своих граждан в этом регионе."
3 "В переводе с путаного украинско-военного языка на русский это означает, что Москва усилиями Путина и Козака поставила эскалацию войны в Донбассе на паузу."

Усекли?
Кровавая Украина готовилась напасть (по приказу США естественно) на ОРДЛО, но Путин - победил и в последнюю минуту мощно соравл кровавые планы агрессивной американской военщины.
В итоге- победа и про Навального все забыли.
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11.04.2021 10:24 Ответить
РФ має розуміти, що будь-яка активізація агресії матиме чітку та потужну відповідь міжнародної спільноти, - глава Міноборони Таран - Цензор.НЕТ 1309
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11.04.2021 11:07 Ответить
Міністер Оборони , Генерал мав би сказати про "чітку і потужну відповідь" Української Армії, а не "міжнародного соЙОБщества" (зі своїми занепокоєннями і обуреннями). Це слова боягуза, що ховається за чужі спини,, а не воїна.
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11.04.2021 13:29 Ответить
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