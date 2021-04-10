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Госкомпания Катара рассчитывает на скорое решение украинской властью кризиса в зеленой энергетике, - Евтушенко

Госкомпания Катара рассчитывает на скорое решение украинской властью кризиса в зеленой энергетике, - Евтушенко

Катарская государственная компания Nebras Power, которая стала инвестором ряда солнечных станций Украины, рассчитывает, что украинские власти в скором времени решат долговой кризис в секторе возобновляемой энергетики и будут способствовать генерации чистой энергии для украинцев.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reform.energy, об этом заявил управляющий партнер компании UDP Renewables Юрий Евтушенко, отметив, что Катар – одна из самых богатых, амбициозных и влиятельных стран мира, а ее государственная компания Nebras Power проповедует наступательное развитие в отрасли возобновляемой энергетики.

"Правительство давало гарантии целой отрасли в форме подписания меморандума, судьба которого всем известна. У нас есть действующее законодательство, где все четко прописано, нас эти правила устраивают, инвесторов тоже. Поэтому рассчитываем на то, что Украина станет более зрелым, ответственным и серьезным игроком на международной арене", - сказал Евтушенко.

Он уточнил, что Nebras Power недавно стала владельцем контрольного пакета акций ряда солнечных электростанций в партнерстве с компанией UDP Renewables. В совместных планах инвесторов начать строительство ветровых станций в дополнение к солнечным электростанциям.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суды начали привлекать Кабмин к ответственности за долги в "зеленой" энергетике

"Это фактически первое крупное соглашение после того, как отрасль попала в кризис и подвешенное состояние. Если будут продолжаться такие соглашения по рынку, можно будет сказать об определенном возврате доверия. Но пока это аванс Украине, ее правительству и её инвестиционному климату", - подчеркнул управляющий партнер.

Он отметил, что новые инвесторы не исключают возможность подавать судебные иски на госпредприятие "Гарантированный покупатель", если проблема долгов в секторе сохранится.

"Мы не подавали в суд, но эту возможность имеем в виду. Ведутся консультации с юридическими компаниями, и весь рынок эту возможность не отбрасывает. Но мы были и остаемся сторонниками компромисса и диалога", - добавил Евтушенко. Он пояснил, что в связи с наличием долгов компания была вынуждена реструктуризировать кредитный портфель.

"Мы несли большие убытки и еще будем их нести. Но получается так, что на нашу задолженность перед банками процентная ставка насчитывается, а правительство в лице "ГарПока", не оплачивая нашу дебиторку, фактически пользуется ресурсом бесплатно. Это конечно же несправедливо, но сжали зубы и наблюдаем", - сказал управляющий партнер UDP Renewables.

По его мнению также остается риск, связанный с заявлением 47 народных депутатов в Конституционный суд о признании неконституционным "зеленого" тарифа. "Это конкретный пример, когда и без того турбулентную ситуацию раскачивает дополнительный элемент политических рисков", - подытожил Евтушенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В 2020 году не выплачено ни копейки по долгу перед производителями возобновляемой энергетики. Кабмин тянет в одну сторону, НКРЭКУ - в другую, президент вообще отстранился, - глава УАВЭ Козакевич

Как сообщала Энергореформа, согласно достигнутым договоренностям между UDP Renewables, стратегическим инвестором которой является холдинговая компания Василия Хмельницкого UFuture, и Nebras Power, катарская госкомпания стала собственником контрольного пакета акций в шести компаниях-операторах солнечных электростанций.

Подписание контрактов между UDP Renewables и Nebras Power состоялось в ходе официального визита президента Украины Владимира Зеленского в Государство Катар в начале апреля. Согласно данным Единого госреестра юридических лиц и физлиц-предпринимателей, бенефициарными владельцами UDP Renewables являются Хмельницкий (50%) и Сергей Евтушенко (50%).

Напомним, по информации НБУ, на фоне кризиса в отрасли зеленой энергетики чистый отток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Украину в 2020 году составил 868,2 млн долларов, тогда как в 2019 году чистый приток составил 5,860 млрд долларов. Отток инвестиций зафиксирован впервые с 2015 года.

По состоянию на 1 апреля предприятиям "зеленой" энергетики перечислено 4,6 млрд грн. Уровень расчетов государства по выплате долгов в 2020 году составляет 20%. Задолженность госпредприятия "Гарантированный покупатель" перед предприятиями возобновляемой энергетики составляет 17,8 млрд грн. По результатам опросов, которые организовала экспертная организация DiXi Group, более 80% украинцев заинтересованы в уменьшении вредных выбросов в окружающую среду и поддерживают развитие "зеленой" энергетики в Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Действиями против зеленой энергетики НКРЭКУ провоцирует конфликт государства с инвесторами - Энергосообщество

Автор: 

Катар (136) инвесторы (333) альтернативная энергетика (123)


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Топ комментарии
+9
Дякуємо, дуже дякуємо. Слава найвеличнішому.
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10.04.2021 12:14
+8
так вот куда оно летало, очень переживает за солнечные батарейки дяди ахмета, как раз время, погодка наладилась солнышко вышло, нужно зарабатывать на доверчивых дурочках зелебобиках)) я думаб 6 грн за квт дяди ахмета это не предел.
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10.04.2021 12:20
+6
чистый отток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Украину в 2020 году составил 868,2 млн долларов. Отток инвестиций зафиксирован впервые с 2015 года
Странно президент с ног сбился все инвестиции с Омана возит а тут такое.https://censor.net/ru/n3258888
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10.04.2021 12:22
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Правила форума Совет форумчан
Дякуємо, дуже дякуємо. Слава найвеличнішому.
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10.04.2021 12:14 Ответить
Потрібно закрити всі сонячні та вітрові електростанції, бо зелений тариф це удавка для України, тільки такий дебіл як Янукович міг взяти на Україну зобов'язання платити більше 5 грн за кіловат зеленої електроенергії. Маю надію Януковича за це повісять!
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10.04.2021 13:36 Ответить
так вот куда оно летало, очень переживает за солнечные батарейки дяди ахмета, как раз время, погодка наладилась солнышко вышло, нужно зарабатывать на доверчивых дурочках зелебобиках)) я думаб 6 грн за квт дяди ахмета это не предел.
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10.04.2021 12:20 Ответить
Ахметка тут ні до чого========Підписання контрактів між UDP Renewables і Nebras Power відбулося під час офіційного візиту президента України Володимира Зеленського в Державу Катар на початку квітня. Згідно з даними Єдиного держреєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, бенефіціарними власниками UDP Renewables є Хмельницький (50%) і Сергій Євтушенко (50%).-----а до чого тут Катар?
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10.04.2021 18:14 Ответить
дела государственные планируются заранее, объявляются заранее, клоун как подлый засранец бегунок олигархов решает все вопросы по тихому, пытаясь скрыть свое гнилое нутро передвигается чартерами, все подробности будут чуть позже.
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12.04.2021 08:45 Ответить
В переводе с дипломатического - ждем, когда повысите цену на электричество в несколько раз. Тогда будем вместе с ахметкой доить мудрый украинский нарід.
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10.04.2021 12:20 Ответить
Почему два года назад тарифы были меньше в два раза, зеленая енергетика работала еще и Енергоатом был в прибыли?
Шо изменилось?
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10.04.2021 12:24 Ответить
Изменилось то, что к власти муууудрый нарид привел новые зебанутые лица, и 90% из них неизлечимые идиоты.
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10.04.2021 12:36 Ответить
"зеленая енергетика работала еще и Енергоатом был в прибыли?
Шо изменилось?"

Конечно изменилось. В конце 2019-начале 2020 был введен в эксплуатацию огромный объем СЭС и ВЭС. Генерация так называемой "зеленой энергетики" сейчас в 2,5 раза больше, чем 2 года назад и это разбалансирует систему (ибо СЭС и ВЭС вырабатывают электроэнергию не тогда, когда она нужна, а тогда, когда погодные условия подходящие) и потому для компенсации приходится задействовать дорогую электроэнергию с ТЭС.
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10.04.2021 13:04 Ответить
Клоун, даже если б єто было правдой то почему Енергоатом стал убыточен?
Єто тоже зеленая енергетика?
на минувшей неделе государственный "Энергоатом" продал рекордные 13,33 млн МВт-ч электроэнергии с периодом поставки в первом полугодии 2021 года. Этот примерно 40% прогнозной выработки за этот период. По данным источников БизнесЦензора, львиный объем - 10,8 млн МВт-ч - по цене 1150 грн за МВт-ч также https://biz.censor.net/n3238364. Источник: https://biz.censor.net/n3239890
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10.04.2021 13:13 Ответить
Могу добавить:
Разбалансировка украинской энергосистемы из-за солнечной энергии уже достигает опасного уровня. Гасить ее атомными реакторами нельзя. Вспомним Чернобыль - там пытались поиграть мощностью реактора. Поэтому реакторы на АЭС приходится останавливать. Пытаются сгладить разбалансировку с помощью перетока электроэнергии из России. Это не приведет ни к чему хорошему.
Могут спросить: а как же в Германии пользуются солнечными станциями без проблем? Но там кроме солнечных станций есть ветровые станции. Они вырабатывают электроэнергию в разное время. А главное, немцы построили много газогенераторных электростанций, которые позволяют производить электроэнергию в широких пределах и быстро менять ее выработку. Достаточно регулировать подачу газа на газовую турбину как угодно. Поэтому немцам не страшны перепады в выработке "зеленой" энергии.
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10.04.2021 13:26 Ответить
Пусть идут лесом (или пустыней). Никакой халявы за счёт украинцев больше не будет.
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10.04.2021 12:21 Ответить
Будет, будет, для бубочки не впервые ставить лохов, которые его выбрали, в позу.
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10.04.2021 12:33 Ответить
чистый отток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Украину в 2020 году составил 868,2 млн долларов. Отток инвестиций зафиксирован впервые с 2015 года
Странно президент с ног сбился все инвестиции с Омана возит а тут такое.https://censor.net/ru/n3258888
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10.04.2021 12:22 Ответить
Еще два года назад, зелупа мог подать иск в конституционный суд по поводу неконституционности ахметовско-рыговского закона о зеленой энергетике. Этот закон легко мог бы быть признан неконституционным, поскольку нарушает правила свободной конкуренции, равности граждан и тд. Но шуту гороховому не до дешевой энергии для народа, ему нужно срочно набивать карманы тех, кто его привел к власти.
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10.04.2021 12:25 Ответить
поскольку нарушает правила свободной конкуренции, равности граждан

==
Наоборот, этот закон устанавливает свободную конкуренцию и равность граждан.
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10.04.2021 12:56 Ответить


Точно - конкуренцию для нескольких сотен граждан за счет ограбления остальных 30 миллионов граждан.
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10.04.2021 13:06 Ответить
А ты это докажи, брехунок.
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10.04.2021 13:17 Ответить
Брехунок тут только ты. А доказывается это элементарно - достаточно сравнить цену, которую платят за так называемую "зеленую" энергию и сравнить ее с ценой электроэнергии, которую вырабатывают АЭС.
И это при том, что выработка ЭЭ АЭС стабильна и прогнозируема, а выработка ЭЭ через СЭС - нестабильна и непрогнозируема, а потому разбалансирует систему и требует большего использования ТЭС (самых экологических вредных ЭС), ибо только при помощи ТЭС возможно компенсировать набежавшие на СЭС тучки, ибо АЭС не умеют работать в старт-стоповом режиме.
В итоге получаем - значительное повышение стоимости электроэнергии (то есть - ограбление на ровном месте граждан Украины), получаем больший удар по экологии (ибо приходится больше задействовать вредные ТЭС). Какие плюсы? Для большинства - никаких вообще.
А вот для Ахметки и более мелких кровососов - да, плюсы - ибо они могут по сверхвысоким тарифам грабить Украину, а Ахметка - дважды, ибо разбалансировку энергосистемы от его СЭС он компенсирует своими ТЭС - тоже по завышенным тарифам - везде профит.
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10.04.2021 14:29 Ответить
Кацап, ты даже не общаешься, а копипастишь методички, причём все доводы лживы -
1.Выработка АЭС опасна для человека и окружающей среды и дороже ВИЭ в несколько раз. Неутъдивительно что кацапьё вроде тебя не считает в цене загубленную природу и человеческие жертвы.
2.СЭС требует большей вырабтки ТЭС - брехня. Выработка ТЭС стала меньше, угля закупается меньше - изучай статистику генерации ТЭС по годам.
3. Ограбление граждан - брехня, выплаты по зеленому тарифу осуществляются за счёт сэкономленного бюджета ТЭС, где идёт сокращение закупок твёрдого топлива - учи экономику.
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10.04.2021 14:52 Ответить
Кацап из нах двоих только ты, ибо именно ты ратуешь за ограбление Украины и украинцев.

"1.Выработка АЭС опасна для человека и окружающей среды и дороже ВИЭ в несколько раз."
Ложь. Выработка ЭЭ АЭС - самая дешевая, примерно в 10 раз дешевле того, что мы сейчас вынуждены платить за электроэнергию ВИЭ. То есть - себейстоимость выработки ВИЭ, конечно же, не на столько высока - но за счет крайне завышенных тарифов - разница получается именно в 10 раз.

2. "Выработка ТЭС стала меньше" Это ложь. Электроэнергия, вырабатываемая СЭС И ВЭС никак не может уменьшить электроэнергии, вырабатываемой ТЭС, ибо последняя компенсирует пиковые нагрузки, в то время как не-пиковую, стабильную часть ЭЭ вырабатывали только АЭС. То есть ради СЭС и ВЭС приходится уменьшать именно выработку ЭЭ на АЭС. А ТЭС в компенсационном режиме (то есть - в самом дорогом для потребителя) загружены гораздо больше, чем раньше, ибо работа СЭС и ВЭС нестабильна и непрогнозируема.

3. " Ограбление граждан - брехня, выплаты по зеленому тарифу осуществляются за счёт сэкономленного бюджета ТЭС"
Ну это уже на столько махровая пурга, что даже смешно.
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10.04.2021 15:06 Ответить
1. "Цену" для АЭС кто считает? Тупой кацап вроде тебя, у которого жизнь и здоровье человека - копейка.Дешёвая энергия АЭС - брехъня. Один только обьтект "Укрытие" стоит миллиарды долларов.А последствия аварии не поддаются посдчётам вообще - они бесконечно дороги..

2."никак не может уменьшить электроэнергии, вырабатываемой ТЭС"
===
Ты снова брешешь, не изучив статистику. А она гласит, что выработка ТЭС уменьшается с каждлым годом.Тебя, кацапского тролля и ненавистника ВИЭ нужно забанить.

Ну это уже на столько махровая пурга, что даже смешно.

==
Смешно для даунов, не умеющих считать. Угля стали покупать меньше - сэкономленные деньги идут для оплаты зелёного тарифа.
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10.04.2021 16:02 Ответить
Тупой кацап среди нас двоих именно ты, ибо именно ты топишь за ограбление украинского народа.

" которого жизнь и здоровье человека - копейка"
Выбросы от ТЭС, которые вынуждены запускаться в старт-стоповом режиме для стабилизации системы, значительно опаснее для экологии, чем выбросы с АЭС.

". Угля стали покупать меньше - сэкономленные деньги идут для оплаты зелёного тарифа."
Абсолютный бред, ибо никаких сэкономленных денег нет - и для оплаты "зеленых тарифов" денег нет.
ТЭС переходят в старт-стоповый режим работы для компенсации пиковых нагрузок и проблем с "тучка набежала". При этом цена электроенегрии, выработанной на ТЭС в таком режиме возрастает до 30 грн/кВт - ни о какой экономии тут и речи быть не может. Зато идут сверхприбыли кровососу Ахметову, который нагревает Украину дважды - и на свехвысоких зеленых тарифах и не невообразимо высоких тарифах ЭЭ с ТЭС в стартстоповом режиме.
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11.04.2021 22:38 Ответить
Не я а ты топишь за ограбление украинского народа, рекламируя убыточные и вредные УСТАРЕВШИЕ ВИДЫ ВЫРАБОТКИ.Не я а ты брешешь - ТЭС ежегодно сокращает выработку из-за работы СЭС! Читай статистику, бєстолочь, угля закупается меньше с каждым годом , и сокращение закупок угля началось ещё при Азарове!
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11.04.2021 22:46 Ответить
Еще раз для брехуна и манипултора: СЭС и ВЭС не могут заменить выработку ЭЭ с ТЭС по банальной причине - ТЭС могут давать ЭЭ тогда, когда она нужна, а СЭС и ВЭС дают ЭЭ тогда, когда подходящие погодные условия. Именно по этой причине в той же Германии пришлось строить газогенераторные станции для балансировки системы из-за слишком большого количества СЭС и ВЭС.
ТЭС балансируют систему, СЭС и ВЭС - разбалансируют систему. Потому чем больше используется СЭС и ВЭС - тем сильнее приходится балансировать систему при помощи ТЭС. А под сокращение попадает самая дешевая ЭЭ с АЭС, ибо АЭС вырабатывают минимально необходимый уровень ЭЭ, который уменьшается из-за СЭС и ВЭС.
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12.04.2021 08:28 Ответить
Брехун тут не я , а только ты, "подходящие погодные условия" на Украине есть всегда - это не маленькая Германия или Польша со Словакией, это СОЛНЕЧНЫЙ СТЕПНОЙ РЕГИОН, запиши себе на лбу . На Украине не бывает облака площадью на всю страну, а инсоляция одна из лучших в Европе, но тебе, бестолочи, это неведомо. Полностью пасмурная страна может быть Германия, собственно поэтому дебилы необразованные её и приводят как неудачный пример. А балансировочные расходы на Украине мна порядок меньше расходов на уголь при полном отсутсТвии СЭС!
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12.04.2021 08:49 Ответить
ибо никаких сэкономленных денег нет

==
Голословный бред брехунка, не знакомого со статистикой выработки ТЭС по годам.
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11.04.2021 22:47 Ответить
Учитывая то, что с определенного количества СЭС и ВЭС - они заменяют вовсе не ЭЭ с ТЭС, а уже ЭЭ с АЭС, которая в 10 раз дешевле, чем переоцененная ЭЭ с СЭС, а ТЭС используются для балансировки (при этом стоимость ЭЭ с них возрастает на порядок) - да, ты лжешь и бредишь, ибо никаких сэкономленных денег нет, тк 1 кВт выработанный на ТЭС в компенсаторном режиме по цене = 10 кВт выработанных в плановом режиме.
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12.04.2021 08:44 Ответить
Брехунок. энергия АЭС в 10 раз дороже ВИЭ, так как никто не считает расходы на постройку новых реакторов , расходы на захоронение ЯО, ущерб экосистемы. Стоимость балансировки на порядок дешевле, чем полное отсутсвие ВИЭ! Ты кацапский брехун!
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12.04.2021 08:52 Ответить
Брехунок - нам не нужно строить новые реакторы - проблема в том, что мы вынуждены останавливать УЖЕ ПОСТРОЕННЫЕ реакторы ради того, чтобы мудаки и кровососы вроде тебя имели бы возможность пограбить нашу страну власть. То есть - мы отказываемся от почти дармовой ЭЭ ради того, чтобы ты, мудак, вместе с мудаком Ахметкой могли заработать за счет того, что мы все заплатим больше.

"Стоимость балансировки на порядок дешевле, чем полное отсутсвие ВИЭ!"
Это абсолютная ложь. Если бы ЭЭ с ВИЭ оплачивалась по реальным тарифам - это одно, но оплата по тем тарифам, которые есть - это огромная переплата. А оплата работы ТЭС при балансировке на порядок выше, чем при предзаказе, так что дешевле она быть не может в принципе.
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12.04.2021 09:42 Ответить
нам не нужно строить новые реакторы

==
ты снова сбрехал, брехунок. Новые реакторы АЭС не строят по банальной причине - нет денег. Это очень дорого, в несколько раз дороже ВИЭ и затрат на балансировку. А разобрать и утилизировать ядерный реактор также стоит миллиарды евро. Поэтому никакой "дармовой" энергии от АЭС не существует. Это блеф и враньё, а ты - кацапский тролль. Отвечай чей Крым.
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12.04.2021 09:54 Ответить
Я как раз не соврал. А вот ты, брехунок, никак не ответил на факты - что из-за СЭС и ВЭС мы вынуждены останавливать уже построенные реакторы! То есть - вместо того, чтобы получать дешевую электроэнергию с уже построенных АЭС - мы останавливаем блоки ради того, чтобы несколько мудаков и кровососов могли набить свою мошну ПО ЗАВЫШЕННЫМ ТАРИФАМ.

Ибо - еще раз повторю принципе работы АЭС - их невозможно использовать в старт-стоповом режиме - это крайне опасно - потому они дают стабильный минимум потребления ЭЭ. При введении СЭС и ВЭС, выкуп ЭЭ с которых которые за каким-то хреном имеет приоритет над всем остальным (что уже нарушает принципы конкуренции) - это в первую очередь бьет именно по АЭС, ибо уменьшает тот самый необходимый минимум выработки - как результат - остановленные блоки с дармовой ЭЭ с АЭС, что повышает себестоимость остальной ЭЭ, получаемой с АЭС Ибо остановленные блоки нужно продолжать обслуживать без получения с них ЭЭ, что автоматом перекладывает эти расходы на себестоимость выработки ЭЭ с работающих блоков.

Не знаю, кацап ты или нет, но то, что ты гнида, выступающая за ограбление Украины - это 100%.
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12.04.2021 10:07 Ответить
ты снова брешешь, потому что "УЖЕ построенные реакторы" исчерпали срок службы. Восстанавливать их нет смысла, а денег тем более.
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12.04.2021 13:03 Ответить
Это ты снова брешешь, ибо они не исчерпали срок службы.
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12.04.2021 14:09 Ответить
Ты карябаешь голословную брехню! 7 украинских энергоблоков давно отслужили проектный ресурс, продление ресурса чревато проблемами безопасности, поэтому Украина переходит на ВИЭ.
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12.04.2021 14:53 Ответить
из-за СЭС и ВЭС мы вынуждены останавливать уже построенные реакторы!

==
брехня. остановки реакторов только из-за исчерпания ВРЕМЕНИ проектного срока службы.
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12.04.2021 14:54 Ответить
А вот это уже чистая ложь. Заврался ты, гнида, вместе с ахметкой грабящая Украину.
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12.04.2021 20:52 Ответить
Болван, зайди на сайт энергоатома и сам убедись - блоки один за другим исчерпывают проектный срок эксплуатации. Те что можно подшаманить - шаманят.
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12.04.2021 23:14 Ответить
Забавно, что Рошен мог это сделать на протяжении 5 лет...но вместо этого при нем был принят еще один закон в поддержку этого грабежа страны.
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10.04.2021 13:05 Ответить
Забавно, что петухович не мог это сделать напротяжении 2 лет.
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10.04.2021 13:36 Ответить
Верно. Из этого делаем вывод, что все 3 - одинаковые?
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10.04.2021 14:30 Ответить
А шо, найвелычнишый разве хоть раз прокукарекает правду? Он ищет лохов, как, например 13 млн муууудрого нариду, пообещает этим дебилам, что у них закончится бедность и они все разбогатеют. Тупое быдло радостно заблеяло, проголосовало за бубочку, а он в благодарность вытер свою ЗЕленую жопу мордами этих дебилов.
То-же самое будет и с Катаром. У ЗЕбанутого бубочки без лоха жизнь плоха.
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10.04.2021 12:30 Ответить
Суки, когда вы отмените закон проо доплаты за зилёную энергетику???
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10.04.2021 12:39 Ответить
в 2030 году, надеюсь ты доживёшь.
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10.04.2021 12:57 Ответить
Мы ожидаем притока денег от инвесторов, а нам предлагает их отток. Пока нас не связывают обязательства нужно это дело прекращать.
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10.04.2021 12:44 Ответить
Русня требует денег?
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10.04.2021 12:49 Ответить
Какой еще гарантированный покупатель? В Европе свободный рынок, никто не обязан покупать дорогую солнечную энергию. Инвесторы должны демонтировать солнечные панели и разместить их где нибуть в Катаре или другой стране готовую платить такую цену.
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10.04.2021 13:19 Ответить
В Европе был такой же период зелёных дотаций ещё с девяностых годов, и выплаты были поболее украинских, так что хватит брехать про "свободный рынок".
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10.04.2021 13:21 Ответить
катар ждет решения кризиса - перевод зеленой енергетики на общие правила генерации... никаких ценовых преференций, рынок для всех один.
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10.04.2021 13:28 Ответить
А балансировать эту зеленку вы как будете? Вся генерация на юге, потребление в центре и на севере.
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10.04.2021 13:28 Ответить
Мразота ахмєтовська для цього і вбиває атомну енергетику...
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10.04.2021 13:30 Ответить
Йоханий ти зелений підар! Ти, **** обрізана, для народу зробиш хоч щось?
Все для ахмєтки...Тварь...
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10.04.2021 13:29 Ответить
"рассчитывает, что украинские власти в скором времени решат долговой кризис в секторе возобновляемой энергетики"

"не исключают возможность подавать судебные иски на госпредприятие "Гарантированный покупатель", если проблема долгов в секторе сохранится"

"По его мнению также остается риск, связанный с заявлением 47 народных депутатов в Конституционный суд о признании неконституционным "зеленого" тарифа."



перевожу для зебуинов. Арабы дали мешок денег, но в ответ планируют забрать самолет таких денег за счет нашего самого честного зеленого тарифа, которого даже в ЕС нет и не будет такого...и их ниипет что это будет конец экономике Украины. Так осел вместо того чтобы выкинуть таких быдло-"инвесторов" с рынка и выкупить их долю в государство, дальше хочет привлечь от них денег чтоб окончательно положить страну в долги. Зеленую энергетику не может себе позволить даже оч богатые страны ЕС, не то что мы.
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10.04.2021 13:33 Ответить
аааа....я ж забыл про рынок земли))) потом нарисованные долги арабам за солце осел отдаст землей Украины...в этом наверное и план
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10.04.2021 13:34 Ответить
Так воно і є...
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10.04.2021 13:41 Ответить
Не бреши, в ЕС был зелёный тариф ещё с девяностых и побольше украинского.
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10.04.2021 13:44 Ответить
где он сейчас, этот тариф? сколько он составляет?? выше или ниже нашего? лишь бы что то ляпнуть
В Германии «зеленый» тариф в 2016 году составлял 12,31 евроцента/кВтч. В Украине он был выше и составлял 19 евроцентов, а с 1 января 2017 года - 18 евроцентов.

Те мы богаче Германии???
Атомная энергетика вырабатывает 70,6 % электроэнергии во Франции. По состоянию на июль 2020 года, Франция имеет 56 действующих промышленных ядерных реакторов суммарной мощностью 61,4 ГВт.

А может мы умнее Франции??
Ах вы ж ущербные...
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10.04.2021 14:17 Ответить
И не надейтесь - это не хилая харчевня у олигархов.
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10.04.2021 14:52 Ответить
Почему только у олигархов? 30 тысяч домохозяйств уже установили у себя солнечные панели и годовой прирост таких домохозяйств 8 тысяч за год))))
Молодцы и умнички, чтобы завидущие хомяки тут не варнякали!
Чем ныть, лучше бы свою зеленую бестолочь заставили прижать беню с пинчуком--глядишь и цены бы на электрику снизились!
Не может 8% зеленой энергии повысить общие цены в два раза!
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10.04.2021 21:29 Ответить
 
 