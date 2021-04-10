Госкомпания Катара рассчитывает на скорое решение украинской властью кризиса в зеленой энергетике, - Евтушенко
Катарская государственная компания Nebras Power, которая стала инвестором ряда солнечных станций Украины, рассчитывает, что украинские власти в скором времени решат долговой кризис в секторе возобновляемой энергетики и будут способствовать генерации чистой энергии для украинцев.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reform.energy, об этом заявил управляющий партнер компании UDP Renewables Юрий Евтушенко, отметив, что Катар – одна из самых богатых, амбициозных и влиятельных стран мира, а ее государственная компания Nebras Power проповедует наступательное развитие в отрасли возобновляемой энергетики.
"Правительство давало гарантии целой отрасли в форме подписания меморандума, судьба которого всем известна. У нас есть действующее законодательство, где все четко прописано, нас эти правила устраивают, инвесторов тоже. Поэтому рассчитываем на то, что Украина станет более зрелым, ответственным и серьезным игроком на международной арене", - сказал Евтушенко.
Он уточнил, что Nebras Power недавно стала владельцем контрольного пакета акций ряда солнечных электростанций в партнерстве с компанией UDP Renewables. В совместных планах инвесторов начать строительство ветровых станций в дополнение к солнечным электростанциям.
"Это фактически первое крупное соглашение после того, как отрасль попала в кризис и подвешенное состояние. Если будут продолжаться такие соглашения по рынку, можно будет сказать об определенном возврате доверия. Но пока это аванс Украине, ее правительству и её инвестиционному климату", - подчеркнул управляющий партнер.
Он отметил, что новые инвесторы не исключают возможность подавать судебные иски на госпредприятие "Гарантированный покупатель", если проблема долгов в секторе сохранится.
"Мы не подавали в суд, но эту возможность имеем в виду. Ведутся консультации с юридическими компаниями, и весь рынок эту возможность не отбрасывает. Но мы были и остаемся сторонниками компромисса и диалога", - добавил Евтушенко. Он пояснил, что в связи с наличием долгов компания была вынуждена реструктуризировать кредитный портфель.
"Мы несли большие убытки и еще будем их нести. Но получается так, что на нашу задолженность перед банками процентная ставка насчитывается, а правительство в лице "ГарПока", не оплачивая нашу дебиторку, фактически пользуется ресурсом бесплатно. Это конечно же несправедливо, но сжали зубы и наблюдаем", - сказал управляющий партнер UDP Renewables.
По его мнению также остается риск, связанный с заявлением 47 народных депутатов в Конституционный суд о признании неконституционным "зеленого" тарифа. "Это конкретный пример, когда и без того турбулентную ситуацию раскачивает дополнительный элемент политических рисков", - подытожил Евтушенко.
Как сообщала Энергореформа, согласно достигнутым договоренностям между UDP Renewables, стратегическим инвестором которой является холдинговая компания Василия Хмельницкого UFuture, и Nebras Power, катарская госкомпания стала собственником контрольного пакета акций в шести компаниях-операторах солнечных электростанций.
Подписание контрактов между UDP Renewables и Nebras Power состоялось в ходе официального визита президента Украины Владимира Зеленского в Государство Катар в начале апреля. Согласно данным Единого госреестра юридических лиц и физлиц-предпринимателей, бенефициарными владельцами UDP Renewables являются Хмельницкий (50%) и Сергей Евтушенко (50%).
Напомним, по информации НБУ, на фоне кризиса в отрасли зеленой энергетики чистый отток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Украину в 2020 году составил 868,2 млн долларов, тогда как в 2019 году чистый приток составил 5,860 млрд долларов. Отток инвестиций зафиксирован впервые с 2015 года.
По состоянию на 1 апреля предприятиям "зеленой" энергетики перечислено 4,6 млрд грн. Уровень расчетов государства по выплате долгов в 2020 году составляет 20%. Задолженность госпредприятия "Гарантированный покупатель" перед предприятиями возобновляемой энергетики составляет 17,8 млрд грн. По результатам опросов, которые организовала экспертная организация DiXi Group, более 80% украинцев заинтересованы в уменьшении вредных выбросов в окружающую среду и поддерживают развитие "зеленой" энергетики в Украине.
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Шо изменилось?
Шо изменилось?"
Конечно изменилось. В конце 2019-начале 2020 был введен в эксплуатацию огромный объем СЭС и ВЭС. Генерация так называемой "зеленой энергетики" сейчас в 2,5 раза больше, чем 2 года назад и это разбалансирует систему (ибо СЭС и ВЭС вырабатывают электроэнергию не тогда, когда она нужна, а тогда, когда погодные условия подходящие) и потому для компенсации приходится задействовать дорогую электроэнергию с ТЭС.
Єто тоже зеленая енергетика?
на минувшей неделе государственный "Энергоатом" продал рекордные 13,33 млн МВт-ч электроэнергии с периодом поставки в первом полугодии 2021 года. Этот примерно 40% прогнозной выработки за этот период. По данным источников БизнесЦензора, львиный объем - 10,8 млн МВт-ч - по цене 1150 грн за МВт-ч также https://biz.censor.net/n3238364. Источник: https://biz.censor.net/n3239890
Разбалансировка украинской энергосистемы из-за солнечной энергии уже достигает опасного уровня. Гасить ее атомными реакторами нельзя. Вспомним Чернобыль - там пытались поиграть мощностью реактора. Поэтому реакторы на АЭС приходится останавливать. Пытаются сгладить разбалансировку с помощью перетока электроэнергии из России. Это не приведет ни к чему хорошему.
Могут спросить: а как же в Германии пользуются солнечными станциями без проблем? Но там кроме солнечных станций есть ветровые станции. Они вырабатывают электроэнергию в разное время. А главное, немцы построили много газогенераторных электростанций, которые позволяют производить электроэнергию в широких пределах и быстро менять ее выработку. Достаточно регулировать подачу газа на газовую турбину как угодно. Поэтому немцам не страшны перепады в выработке "зеленой" энергии.
Странно президент с ног сбился все инвестиции с Омана возит а тут такое.https://censor.net/ru/n3258888
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Наоборот, этот закон устанавливает свободную конкуренцию и равность граждан.
Точно - конкуренцию для нескольких сотен граждан за счет ограбления остальных 30 миллионов граждан.
И это при том, что выработка ЭЭ АЭС стабильна и прогнозируема, а выработка ЭЭ через СЭС - нестабильна и непрогнозируема, а потому разбалансирует систему и требует большего использования ТЭС (самых экологических вредных ЭС), ибо только при помощи ТЭС возможно компенсировать набежавшие на СЭС тучки, ибо АЭС не умеют работать в старт-стоповом режиме.
В итоге получаем - значительное повышение стоимости электроэнергии (то есть - ограбление на ровном месте граждан Украины), получаем больший удар по экологии (ибо приходится больше задействовать вредные ТЭС). Какие плюсы? Для большинства - никаких вообще.
А вот для Ахметки и более мелких кровососов - да, плюсы - ибо они могут по сверхвысоким тарифам грабить Украину, а Ахметка - дважды, ибо разбалансировку энергосистемы от его СЭС он компенсирует своими ТЭС - тоже по завышенным тарифам - везде профит.
1.Выработка АЭС опасна для человека и окружающей среды и дороже ВИЭ в несколько раз. Неутъдивительно что кацапьё вроде тебя не считает в цене загубленную природу и человеческие жертвы.
2.СЭС требует большей вырабтки ТЭС - брехня. Выработка ТЭС стала меньше, угля закупается меньше - изучай статистику генерации ТЭС по годам.
3. Ограбление граждан - брехня, выплаты по зеленому тарифу осуществляются за счёт сэкономленного бюджета ТЭС, где идёт сокращение закупок твёрдого топлива - учи экономику.
"1.Выработка АЭС опасна для человека и окружающей среды и дороже ВИЭ в несколько раз."
Ложь. Выработка ЭЭ АЭС - самая дешевая, примерно в 10 раз дешевле того, что мы сейчас вынуждены платить за электроэнергию ВИЭ. То есть - себейстоимость выработки ВИЭ, конечно же, не на столько высока - но за счет крайне завышенных тарифов - разница получается именно в 10 раз.
2. "Выработка ТЭС стала меньше" Это ложь. Электроэнергия, вырабатываемая СЭС И ВЭС никак не может уменьшить электроэнергии, вырабатываемой ТЭС, ибо последняя компенсирует пиковые нагрузки, в то время как не-пиковую, стабильную часть ЭЭ вырабатывали только АЭС. То есть ради СЭС и ВЭС приходится уменьшать именно выработку ЭЭ на АЭС. А ТЭС в компенсационном режиме (то есть - в самом дорогом для потребителя) загружены гораздо больше, чем раньше, ибо работа СЭС и ВЭС нестабильна и непрогнозируема.
3. " Ограбление граждан - брехня, выплаты по зеленому тарифу осуществляются за счёт сэкономленного бюджета ТЭС"
Ну это уже на столько махровая пурга, что даже смешно.
2."никак не может уменьшить электроэнергии, вырабатываемой ТЭС"
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Ты снова брешешь, не изучив статистику. А она гласит, что выработка ТЭС уменьшается с каждлым годом.Тебя, кацапского тролля и ненавистника ВИЭ нужно забанить.
Ну это уже на столько махровая пурга, что даже смешно.
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Смешно для даунов, не умеющих считать. Угля стали покупать меньше - сэкономленные деньги идут для оплаты зелёного тарифа.
" которого жизнь и здоровье человека - копейка"
Выбросы от ТЭС, которые вынуждены запускаться в старт-стоповом режиме для стабилизации системы, значительно опаснее для экологии, чем выбросы с АЭС.
". Угля стали покупать меньше - сэкономленные деньги идут для оплаты зелёного тарифа."
Абсолютный бред, ибо никаких сэкономленных денег нет - и для оплаты "зеленых тарифов" денег нет.
ТЭС переходят в старт-стоповый режим работы для компенсации пиковых нагрузок и проблем с "тучка набежала". При этом цена электроенегрии, выработанной на ТЭС в таком режиме возрастает до 30 грн/кВт - ни о какой экономии тут и речи быть не может. Зато идут сверхприбыли кровососу Ахметову, который нагревает Украину дважды - и на свехвысоких зеленых тарифах и не невообразимо высоких тарифах ЭЭ с ТЭС в стартстоповом режиме.
ТЭС балансируют систему, СЭС и ВЭС - разбалансируют систему. Потому чем больше используется СЭС и ВЭС - тем сильнее приходится балансировать систему при помощи ТЭС. А под сокращение попадает самая дешевая ЭЭ с АЭС, ибо АЭС вырабатывают минимально необходимый уровень ЭЭ, который уменьшается из-за СЭС и ВЭС.
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Голословный бред брехунка, не знакомого со статистикой выработки ТЭС по годам.
"Стоимость балансировки на порядок дешевле, чем полное отсутсвие ВИЭ!"
Это абсолютная ложь. Если бы ЭЭ с ВИЭ оплачивалась по реальным тарифам - это одно, но оплата по тем тарифам, которые есть - это огромная переплата. А оплата работы ТЭС при балансировке на порядок выше, чем при предзаказе, так что дешевле она быть не может в принципе.
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ты снова сбрехал, брехунок. Новые реакторы АЭС не строят по банальной причине - нет денег. Это очень дорого, в несколько раз дороже ВИЭ и затрат на балансировку. А разобрать и утилизировать ядерный реактор также стоит миллиарды евро. Поэтому никакой "дармовой" энергии от АЭС не существует. Это блеф и враньё, а ты - кацапский тролль. Отвечай чей Крым.
Ибо - еще раз повторю принципе работы АЭС - их невозможно использовать в старт-стоповом режиме - это крайне опасно - потому они дают стабильный минимум потребления ЭЭ. При введении СЭС и ВЭС, выкуп ЭЭ с которых которые за каким-то хреном имеет приоритет над всем остальным (что уже нарушает принципы конкуренции) - это в первую очередь бьет именно по АЭС, ибо уменьшает тот самый необходимый минимум выработки - как результат - остановленные блоки с дармовой ЭЭ с АЭС, что повышает себестоимость остальной ЭЭ, получаемой с АЭС Ибо остановленные блоки нужно продолжать обслуживать без получения с них ЭЭ, что автоматом перекладывает эти расходы на себестоимость выработки ЭЭ с работающих блоков.
Не знаю, кацап ты или нет, но то, что ты гнида, выступающая за ограбление Украины - это 100%.
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брехня. остановки реакторов только из-за исчерпания ВРЕМЕНИ проектного срока службы.
То-же самое будет и с Катаром. У ЗЕбанутого бубочки без лоха жизнь плоха.
Все для ахмєтки...Тварь...
"не исключают возможность подавать судебные иски на госпредприятие "Гарантированный покупатель", если проблема долгов в секторе сохранится"
"По его мнению также остается риск, связанный с заявлением 47 народных депутатов в Конституционный суд о признании неконституционным "зеленого" тарифа."
перевожу для зебуинов. Арабы дали мешок денег, но в ответ планируют забрать самолет таких денег за счет нашего самого честного зеленого тарифа, которого даже в ЕС нет и не будет такого...и их ниипет что это будет конец экономике Украины. Так осел вместо того чтобы выкинуть таких быдло-"инвесторов" с рынка и выкупить их долю в государство, дальше хочет привлечь от них денег чтоб окончательно положить страну в долги. Зеленую энергетику не может себе позволить даже оч богатые страны ЕС, не то что мы.
В Германии «зеленый» тариф в 2016 году составлял 12,31 евроцента/кВтч. В Украине он был выше и составлял 19 евроцентов, а с 1 января 2017 года - 18 евроцентов.
Те мы богаче Германии???
Атомная энергетика вырабатывает 70,6 % электроэнергии во Франции. По состоянию на июль 2020 года, Франция имеет 56 действующих промышленных ядерных реакторов суммарной мощностью 61,4 ГВт.
А может мы умнее Франции??
Ах вы ж ущербные...
Молодцы и умнички, чтобы завидущие хомяки тут не варнякали!
Чем ныть, лучше бы свою зеленую бестолочь заставили прижать беню с пинчуком--глядишь и цены бы на электрику снизились!
Не может 8% зеленой энергии повысить общие цены в два раза!