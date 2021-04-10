Эпидзонирование Украины: в "красной" зоне Киев и 11 областей, в 19 областях превышен уровень госпитализаций, - Минздрав

По состоянию на 10 апреля в Киеве и 19 областях Украины превышена норма госпитализации пациентов с COVID-19. В "красной" зоне находится 11 областей и город Киев.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минздрава.

Так, в "красную" зону попали: Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Хмельницкая, Черновицкая, Черниговская области и город Киев.

В оранжевой зоне: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Ривненская, Тернопольская, Харьковская и Черкасская области.

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В желтой зоне находится две области - Ивано-Франковская и Херсонская.

Напомним, сегодня, 10 апреля министр Кабинета Министров Олег Немчинов сообщил, что Закарпатская область 11 апреля выходит из "красной" зоны карантина.