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Новости Коронавирус и карантин
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Эпидзонирование Украины: в "красной" зоне Киев и 11 областей, в 19 областях превышен уровень госпитализаций, - Минздрав

Эпидзонирование Украины: в

По состоянию на 10 апреля в Киеве и 19 областях Украины превышена норма госпитализации пациентов с COVID-19. В "красной" зоне находится 11 областей и город Киев.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минздрава.

Так, в "красную" зону попали: Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Хмельницкая, Черновицкая, Черниговская области и город Киев.

В оранжевой зоне: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Ривненская, Тернопольская, Харьковская и Черкасская области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от COVID-19 умерли 398 человек, зафиксировано 17 463 новых случая заражения, 10 722 человека - выздоровели

В желтой зоне находится две области - Ивано-Франковская и Херсонская.

Эпидзонирование Украины: в красной зоне Киев и 11 областей, в 19 областях превышен уровень госпитализаций, - Минздрав 01

Напомним, сегодня, 10 апреля министр Кабинета Министров Олег Немчинов сообщил, что Закарпатская область 11 апреля выходит из "красной" зоны карантина.

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Норма госпитализации превышена, но у зеленых это еще не Красная Зона
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10.04.2021 12:45 Ответить
это подписка на будущие "посадки"?
Че вы блин делали более года то? Кх-кх(черт, вирус, собирается в храм) Неужели не можно было дать все деньги на храмы? Бесбобожники, я все скажу Аллаху(сорри за цитату сир. мальчика)
Не, ну реально - не стыдно статистикой блеваться, вместо того шоб ездить везде и шоб не засмеяли, как досталось Ляшко? ..... а, ну да, нормально боретесь, я бы ваще Путина забил на борьбу.
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10.04.2021 12:57 Ответить
Да закрасте уже все регионы в красный цвет, не мучайте себя и людей!
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10.04.2021 13:48 Ответить
Всіх педагогів Чернігівщини треба на дистанційне навчання! Чому в Менській ОТГ працює ІРЦ? Чи там педагоги не розносять віруси?
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10.04.2021 16:25 Ответить
https://v-variant.com.ua/donetskaia-oblast-pryniala-uchastye-vo-vsemyrnoy-aktsyy-ozelenenye-planet/
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10.04.2021 17:44 Ответить
 
 