Эпидзонирование Украины: в "красной" зоне Киев и 11 областей, в 19 областях превышен уровень госпитализаций, - Минздрав
По состоянию на 10 апреля в Киеве и 19 областях Украины превышена норма госпитализации пациентов с COVID-19. В "красной" зоне находится 11 областей и город Киев.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минздрава.
Так, в "красную" зону попали: Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Хмельницкая, Черновицкая, Черниговская области и город Киев.
В оранжевой зоне: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Ривненская, Тернопольская, Харьковская и Черкасская области.
В желтой зоне находится две области - Ивано-Франковская и Херсонская.
Напомним, сегодня, 10 апреля министр Кабинета Министров Олег Немчинов сообщил, что Закарпатская область 11 апреля выходит из "красной" зоны карантина.
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Че вы блин делали более года то? Кх-кх(черт, вирус, собирается в храм) Неужели не можно было дать все деньги на храмы? Бесбобожники, я все скажу Аллаху(сорри за цитату сир. мальчика)
Не, ну реально - не стыдно статистикой блеваться, вместо того шоб ездить везде и шоб не засмеяли, как досталось Ляшко? ..... а, ну да, нормально боретесь, я бы ваще Путина забил на борьбу.