Резников о фейке российской пропаганды об убийстве 5-летнего ребенка в ОРДЛО: Ни один БПЛА так не летает
Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников прокомментировал фейк российской пропаганды о гибели 5-летнего ребенка на Донбассе.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом шла речь в эфире Свободы слова Савика Шустера.
Обсуждая место подрыва ребенка, Резников заметил: "Простая вещь. Город от линии разграничения – более 15 километров. Ни один беспилотник так далеко не летает, даже для самонаблюдения".
Он подчеркнул, что это еще одна пропагандистская "штучка".
"Что якобы украинские войска сделали что-то плохое против мирного населения. Это действительно поднятие градуса", - пояснил Резников.
Министр пояснил, что считает, что таким образом Россия хочет, чтобы "Штаты их увидели", и вспомнил о пропагандистской фразе Кремля времен войны против Грузии: "побуждение к миру".
Ранее сообщалось, что Российские СМИ распространяют фейк, что в результате действий ВСУ на Донбассе погиб ребенок, хотя это произошло в глубоком тылу террористов ОРДО.
Украинская делегация в ТКГ заявила, что ВСУ не причастны к гибели ребенка в оккупированном н.п.Александровское.
Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил: "Наша версия, что ребенок на оккупированном Донбассе погиб от взрывного устройства, которое нашел во дворе".
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Но ВСУ к его смерти не причастны.
Местные пишут, что кто- то с родственников ребёнка во двор то ли гранату или ещё что - то взрывное притащил, ребёнок взял в руки и взорвался. Но рашке это не важно, уже который день волают, что украинцы убили ребёнка.
Вот только в статистику, выгодную информационным кураторам случаи «бытового» подрыва не попадают. Это не выгодно. Это раскрывает и тотальное воровство снарядов, и указывает на обнищание населения, пилящих снаряды ножовкой для сдачи в металлолом, и повальное загрязнение ОРДЛО отходами российского военпрома.
А вот гибнущие от безалаберности взрослых дети - самое то. Сколько их, загубленных взрослыми? Один Бог знает. Вот в Лутугино зимой погибло 4 ребенка. Двух списали на волка, мол, утянул ребенка прямо со двора. Правда, на теле не было обнаружено ни укусов, ни следов хищника, все равно списали на огромные волчьи стаи, свободно курсирующие по ОРДЛО. Мамы погибших детей во время их нахождения на улице, были пьяны. Девочкам было по 4 и 6 лет. Из такого пропаганду не слепишь. Поэтому в соцсетях повозмущались, на том и закончилось.
Еще два ребенка погибло от истощения и болезней. Но, это известно лишь о тех детях, о которых хоть кто-то напишет в соцсетях. На самом деле в ОРДЛО погибает и пропадает без вести очень много детей. Они там нужны лишь для выплат и гуманитарки. Родители пьют или наркоманы. Таких асоциальных семей там все больше.
Известны и случаи подрыва несовершеннолетних на минных полях, при разборке снарядов, но это так далеко от линии фронта, что на беспилотник не повесишь, как и на укро-ДРГ. Поэтому к таким семьям не приезжают именитые адвокаты Монтяны, про них не снимают эмпатические ролики «не забудем, не простим».
Дети ОРДЛО - заложники взрослых. Их тупости, дурости, амбиций и воспитания. Но, дети ОРДЛО растут в этой среде, напитываясь ею, как губка, и в них уже та, их, ОРДЛынская мораль, их мир, их видения чести, совести, правды. Подростки ОРДЛО самые активные и востребованные массовщики для патриотическо-триколорадных шоу. Они искренне говорят на камеру про ненависть к Украине. Они искренне позируют в военной форме. Они искренне верят в то, что они русские люди, их ждут в Москве. ОРДЛО стало давно поставщиком юных тел в РФ. А еще вот, дети всегда нужны для съемок российской пропаганды. Мертвые дети. - О. Степова https://sprotyv.info/analitica/novosti-iz-zony-sinka-i-nishheta-druzya-vojny-i-smerti?amp&__twitter_impression=true
За время войны погибли ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ людей (сколько среди них было детей? сколько детей подорвалось на минах, скольким прилетело градом в окно?) - ну да кто ж их считает.
Один ребенок погиб - вой на весь мир, обсуждают неделю, только ленивый не высказал своего экспертного мнения почему и как погиб ребенок...
Этот мир наглухо е***лся...
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
И вот опять.
Другое дело, что кому это надо? Понятно, что не Украине.
Помните Мунтнян, которая переметнулась к коллаборантам? Так вот она поехала туда и прямо с места заявила, что бабушка погибшего ребенка заметил двух незнакомых мужчин в камуфляже пред домом сразу после взрыва. Что стоит сделать муляж мины в виде игрушки и положить посреди двора? В последующих интервью, Мунтнян уже сменила риторику и только БПЛА виноват в смерти ребенка.
Натолкнулся совершенно случайно, когда искал первое интервью Мунтнян. Его, кстати уже поубирали везде, как и первые радостные вопли ордынцев после сбития Боинга.