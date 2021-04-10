Резников о фейке российской пропаганды об убийстве 5-летнего ребенка в ОРДЛО: Ни один БПЛА так не летает

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников прокомментировал фейк российской пропаганды о гибели 5-летнего ребенка на Донбассе.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом шла речь в эфире Свободы слова Савика Шустера.

Обсуждая место подрыва ребенка, Резников заметил: "Простая вещь. Город от линии разграничения – более 15 километров. Ни один беспилотник так далеко не летает, даже для самонаблюдения".

Он подчеркнул, что это еще одна пропагандистская "штучка".

"Что якобы украинские войска сделали что-то плохое против мирного населения. Это действительно поднятие градуса", - пояснил Резников.

Министр пояснил, что считает, что таким образом Россия хочет, чтобы "Штаты их увидели", и вспомнил о пропагандистской фразе Кремля времен войны против Грузии: "побуждение к миру".

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Ранее сообщалось, что Российские СМИ распространяют фейк, что в результате действий ВСУ на Донбассе погиб ребенок, хотя это произошло в глубоком тылу террористов ОРДО.

Украинская делегация в ТКГ заявила, что ВСУ не причастны к гибели ребенка в оккупированном н.п.Александровское.

Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил: "Наша версия, что ребенок на оккупированном Донбассе погиб от взрывного устройства, которое нашел во дворе".