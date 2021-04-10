Компания AstraZeneca сообщила о задержках с поставками вакцины в страны ЕС из-за дополнительных испытаний
Англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca в пятницу частично подтвердила сообщения о временной задержке поставок вакцины от COVID-19 в Европейский Союз.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DPA.
Financial Times сообщила в пятницу, что на этой неделе будет сокращение поставок.
AstraZeneca подтвердила, что на этой неделе будут задержки, но подтвержденный объем поставок не является предметом обсуждения, согласно заявлению, опубликованному в пятницу вечером.
"На прошлой неделе мы сообщили (Европейской комиссии - ред.) и странам-членам, что одна из двух партий, которые будут доставлены на этой неделе, потребует дополнительных испытаний и будет доставлена в ближайшее время", - говорится в заявлении.
AstraZeneca заявила, что "небольшие колебания" в еженедельных поставках в зависимости от распределения качества и испытаний на безопасность были типичными, но компания была на пути к выполнению своих планов по поставкам 70 миллионов доз в ЕС во втором квартале.
Представители ЕС отказались комментировать поставки.
"Мы не комментируем состояние поставок. Но мы остаемся на связи с компанией, чтобы обеспечить своевременную доставку достаточного количества доз", - сказал представитель ЕС.
Как сообщалось, за минувшие сутки 9 апреля в Украине от COVID-19 вакцинированы 19 858 человек. Всего с начала прививочной кампании вакцинировано 373 002 человека.
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Для дураків відповідаю - я не чергую тут за 3 копійки, як ти. Я в цій помийниці не часто буваю. Ферштейн, хер ненімець? Одер ніхт?