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Новости Коронавирус и карантин
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Компания AstraZeneca сообщила о задержках с поставками вакцины в страны ЕС из-за дополнительных испытаний

Компания AstraZeneca сообщила о задержках с поставками вакцины в страны ЕС из-за дополнительных испытаний

Англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca в пятницу частично подтвердила сообщения о временной задержке поставок вакцины от COVID-19 в Европейский Союз.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DPA.

Financial Times сообщила в пятницу, что на этой неделе будет сокращение поставок.

AstraZeneca подтвердила, что на этой неделе будут задержки, но подтвержденный объем поставок не является предметом обсуждения, согласно заявлению, опубликованному в пятницу вечером.

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"На прошлой неделе мы сообщили (Европейской комиссии - ред.) и странам-членам, что одна из двух партий, которые будут доставлены на этой неделе, потребует дополнительных испытаний и будет доставлена ​​в ближайшее время", - говорится в заявлении.

AstraZeneca заявила, что "небольшие колебания" в еженедельных поставках в зависимости от распределения качества и испытаний на безопасность были типичными, но компания была на пути к выполнению своих планов по поставкам 70 миллионов доз в ЕС во втором квартале.

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Представители ЕС отказались комментировать поставки.

"Мы не комментируем состояние поставок. Но мы остаемся на связи с компанией, чтобы обеспечить своевременную доставку достаточного количества доз", - сказал представитель ЕС.

Как сообщалось, за минувшие сутки 9 апреля в Украине от COVID-19 вакцинированы 19 858 человек. Всего с начала прививочной кампании вакцинировано 373 002 человека.

вакцина (3815) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) AstraZeneca (141)


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Топ комментарии
+2
Я, особисто, зачекаю. У нас вже просто відверта реклама пішла. На всі ці вакцини не було достатньо часу для випробувань.
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10.04.2021 13:17
+1
Англо-шведы уже не те. Сварили какую-то спутниковидную бодягу.
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10.04.2021 13:10
+1
Усьо зєля винуватий...чи петя.
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10.04.2021 13:23
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Англо-шведы уже не те. Сварили какую-то спутниковидную бодягу.
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10.04.2021 13:10 Ответить
А при чем там "спутник"? Там хоть слово есть?
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10.04.2021 13:27 Ответить
Спутник - гавно. А, что, есть сомнения?
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10.04.2021 13:36 Ответить
Чим інші кращі? Ні одна з них не пройшла необхідних випробувань.
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10.04.2021 13:46 Ответить
німці колять пфайзер з 27 грудня.
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10.04.2021 14:22 Ответить
І що? Пфайзер пройшов усі тести?
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10.04.2021 18:32 Ответить
раз колять, знач упевнені. чи ти думаєш, що вони колотимуть як українці - що надибали то і укололи, аби з посади не турнули?
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10.04.2021 21:42 Ответить
АстраЗенеку теж так кололи, допоки від неї не відмовились
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11.04.2021 00:38 Ответить
ізраїль уколовся і вже гуляє. а ти мелеш від недостатності знань.
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11.04.2021 00:43 Ответить
Ти що, йеурэй? Де гуляє ізраїль? ))
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11.04.2021 00:48 Ответить
а ти у печері живеш чи просто не хватає мізків правильною інфою їх напхати? ізраїль закриває ковідні лікарні, нікого туди класти.
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11.04.2021 00:54 Ответить
Немає про що з тобою, ідіотом, далі спілкуватись. Бувай ))
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11.04.2021 01:02 Ответить
гебнявий клоун, правильно, ти тут точно лишній. деграданти такі як ти не мають права жити.
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11.04.2021 10:19 Ответить
Гуляв би ти краще лісом разом з ізраїлем, придурок ))
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11.04.2021 12:06 Ответить
дорогу покажи, зе-папужка, ти схоже її знаєш.
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11.04.2021 12:17 Ответить
це ти чи може твій отприсок? на одному рівні розвитку спілкуєтесь ти і сопля з мацкви. - https://www.youtube.com/watch?v=R5Zor2XODxQ
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11.04.2021 12:21 Ответить
Колоти можна любе гімно. Питання наслідків. Я спитав, хоч одна вакцина пройшла 100% шлях випробувань? Ви в кращій ботовській переводите тему. Вітаю.
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11.04.2021 09:07 Ответить
у ізраїлю пройшов всенаціональний експеримент - люди вже не сидять по домівкам. тобі мало? мерти від голоду чи від ковіду неуколотим - що ти обереш?
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11.04.2021 10:21 Ответить
Я спитав, хоч одна вакцина пройшла 100% шлях випробувань? Ви знову в кращій ботовській переводите тему. Бувайте!
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11.04.2021 14:35 Ответить
у Європі Пфайзер, Модерна, АстраЗенека - німців стоїть, що ці всі пройшли 3 етапи і вони допущені. Сіновак теж пройшов усі три фази, але Європа собі її не допускала, бо мають достатньо. Так як АстраЗенека була допущена у Європі, Україні почали її колоти одразу по доставці, Сіновак без допуска в Європі, тому Україна робить допуск його собі, тому вже 3 тижні її не колять, а почнуть 13.04.
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11.04.2021 14:48 Ответить
Ну давайте не лукавити. За один рік пройти 3 етапи - це ні про що! Самообман. Необхідно років 5, а то й більше. Не вводьте людей в оману.
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11.04.2021 19:35 Ответить
ситуація така, що немає 3 років. сини жди три роки, може у ящик зіграєш.
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11.04.2021 20:11 Ответить
Невідомо, від чого ти зіграєш. Може, через рік. Лічи.
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18.04.2021 11:02 Ответить
а одразу відповісти не було приводу, прослушка команду дала погавкать?
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18.04.2021 11:04 Ответить
Ще не зіграв?
Для дураків відповідаю - я не чергую тут за 3 копійки, як ти. Я в цій помийниці не часто буваю. Ферштейн, хер ненімець? Одер ніхт?
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18.04.2021 11:16 Ответить
чергуєш, лише гебняві соски повертаються до коментів через місяць.
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18.04.2021 11:20 Ответить
Що я можу сказати дебілу? Сперечатися з тобою-сам дебілом станеш. Ауфвідерзеен. Хоча, звідки тобі знати, що це означає?
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18.04.2021 11:32 Ответить
Я, особисто, зачекаю. У нас вже просто відверта реклама пішла. На всі ці вакцини не було достатньо часу для випробувань.
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10.04.2021 13:17 Ответить
В каком штате "чекаєш"?
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10.04.2021 13:20 Ответить
Усьо зєля винуватий...чи петя.
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10.04.2021 13:23 Ответить
Думаю виноват твой папка, что родил тебя таким
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10.04.2021 13:38 Ответить
Так, за кортежем бігти і цілувати землю не навчили.
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10.04.2021 13:46 Ответить
У вас, ущербных ботов - свои суеверия и традиции. Вас не понять нормальным гражданам. Посему целуйте кортежи щемлю, плавайте в своих испражнениях сколько угодно 😉😉😉
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10.04.2021 15:15 Ответить
Ну якщо я бот🥴
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10.04.2021 16:25 Ответить
На зебілах треба випробовувати, їх ще багато, і їх не жалко
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10.04.2021 13:37 Ответить
Компания "Ze" засцала шоли "Зе"...
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10.04.2021 13:40 Ответить
попросити у Франції віддати ті залишки. якими вони не хочуть колоть? для другого кола. чи чекати на результат їх експериментів зі змішуванням і самим змішати?
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10.04.2021 14:21 Ответить
почему на фото Ковишилд?
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10.04.2021 19:17 Ответить
 
 