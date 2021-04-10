Еще одна смерть от COVID-19 зарегистрирована в ВСУ. За сутки - 175 новых случаев заболевания, 32 человека госпитализированы

По состоянию на 10.00 10 апреля в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 болеет 2 965 человек. К сожалению, в ВСУ зарегистрирован еще один летальный случай от осложнений вызванных коронавирусом.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.

"Так сотрудник ВС Украины с 17 марта находился на стационарном лечении в Очаковской центральной районной больнице. Несмотря на проводимую терапию 9 апреля состояние его здоровья резко ухудшилось. Проведенные реанимационные действия не имели успеха. Выражаем соболезнования близким и родным", - сказано в сообщении.

Всего за время пандемии выздоровели 20 039 человек, летальных случаев 68.

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На изоляции (в т. ч. самоизоляции) находится 965 человек. За минувшие сутки зарегистрировано 175 новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19. Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 32 человека.

С начала прививочной кампании в Вооруженных Силах Украины 34 486 человек получили 1 дозу вакцины. Из них 2 812 медицинских работников.

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За минувшие сутки от COVID-19 привито 1 247 человек.