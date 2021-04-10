Еще одна смерть от COVID-19 зарегистрирована в ВСУ. За сутки - 175 новых случаев заболевания, 32 человека госпитализированы
По состоянию на 10.00 10 апреля в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 болеет 2 965 человек. К сожалению, в ВСУ зарегистрирован еще один летальный случай от осложнений вызванных коронавирусом.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.
"Так сотрудник ВС Украины с 17 марта находился на стационарном лечении в Очаковской центральной районной больнице. Несмотря на проводимую терапию 9 апреля состояние его здоровья резко ухудшилось. Проведенные реанимационные действия не имели успеха. Выражаем соболезнования близким и родным", - сказано в сообщении.
Всего за время пандемии выздоровели 20 039 человек, летальных случаев 68.
На изоляции (в т. ч. самоизоляции) находится 965 человек. За минувшие сутки зарегистрировано 175 новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19. Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 32 человека.
С начала прививочной кампании в Вооруженных Силах Украины 34 486 человек получили 1 дозу вакцины. Из них 2 812 медицинских работников.
За минувшие сутки от COVID-19 привито 1 247 человек.
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