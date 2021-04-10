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Новости Агрессия России против Украины
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В результате обстрела террористов на Донбассе ранен украинский воин, - ОТГ "Восток"

В результате обстрела террористов на Донбассе ранен украинский воин, - ОТГ

В субботу, 10 апреля, российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников из стрелкового оружия, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении оперативно-тактической группировки "Восток"

В результате обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение. Воину оперативно оказана первая медицинская помощь, его доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья защитника – средней степени тяжести".

О действиях российских оккупантов сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Донбассе активизировались вражеские снайперы: мы вернулись к необходимости устанавливать новое перемирие, - Зеленский

Автор: 

обстрел (27652) ранение (3394) Донбасс (26956) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+10
Швидкого одужання нашому захиснику.
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10.04.2021 13:45
+7
Вава ж їздив туди. Чому не зупинив війну?
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10.04.2021 13:41
+5
Згадай який тут здійнявся вереск коли Порох ввів військовий стан в прифронтових областях.
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10.04.2021 13:55
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Воєнний стан, мобілізація та наступ!
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10.04.2021 13:41 Ответить
Да! Весело у вас, у палаті! 😊
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10.04.2021 13:51 Ответить
Згадай який тут здійнявся вереск коли Порох ввів військовий стан в прифронтових областях.
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10.04.2021 13:55 Ответить
порошенко вводив воєнний стан задля продовження свого безглуздого перебування на посаді Президента України, тому його обгрунтовано критикували. Зараз потрібен Воєнний стан для захисту України від ворога!
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10.04.2021 14:12 Ответить
А чому ж тоді він не продовжив своє перебування? Адже міг відмінити вибори в зв"язку з військовим станом.
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10.04.2021 14:16 Ответить
ну вы и ввели игореху грицацуева в ступор
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10.04.2021 14:17 Ответить
ух ты .ну порох и ворюга так крал что бюджет был полный .экономика росла.конструировались новые виды вооружений армия крепла. набу и сап создал.формировал вакс и т.д и т.п. Только у тебя походу в палате только российские и медведчуковские каналы ловят
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10.04.2021 16:04 Ответить
Мої пости витирають прихильники порошенка, які працюють модераторами та адмінами на Цензорі, тому можу відповісти коротко - Порошенко все проспав за 5 років.
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10.04.2021 20:26 Ответить
А тоді ворога не було. Так, Ігорьоша? Тоді біля кордонів України стояли озброєні тортами "Рошен" друзі? Якщо ти тоді їх вважав друзями, то чому тепер вони для тебе вороги? Не заплатили, суки? 😁
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10.04.2021 14:17 Ответить
Ну вам быдлу кацапскому не привыкать в заградотрядах в спины стрелять, так что ты ватка не удивила.
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11.04.2021 00:49 Ответить
Вава ж їздив туди. Чому не зупинив війну?
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10.04.2021 13:41 Ответить
і толку з того, що воно пубувало в 7 кілометрах від лінії фронта? Воно вчора заявило про НОВЕ ПЕРЕМИР"Я. А "повне і всеосяжне перемир"я", у розумінні ЗЕленої жаби - це коли кацапи стріляють, а наші мусять сидіти тихенько...
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10.04.2021 13:45 Ответить
Атопутіннападьоть? Чули вже.
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10.04.2021 13:56 Ответить
Швидкого одужання нашому захиснику.
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10.04.2021 13:45 Ответить
Зеля находится в патовой, даже можно скзать: в падловой ситуации -- спереди бабки, сзади тюрма.

Но меня сейчас больше Пан Коломойский интересует -- Зеля скучный, а Беня шо-нить весёлое придумает -- за ним вся Страна! -- и отступать ему больше некуда.
Интересное кино -- жаль, что началось оно...
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10.04.2021 13:56 Ответить
Быстрого выздоровления нашему славному защитнику, смерти и тяжелых ранений российским наемникам.
Воин, убей расеянскую тварь, очисти землю Украины!Унаслідок обстрілу терористів на Донбасі поранено українського воїна, - ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 8008
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10.04.2021 18:41 Ответить
Что петушок ватногловый, бомбит? Ты у нас дамбасянское быдло, или просто ватка?
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11.04.2021 00:50 Ответить
 
 