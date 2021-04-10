В результате обстрела террористов на Донбассе ранен украинский воин, - ОТГ "Восток"
В субботу, 10 апреля, российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников из стрелкового оружия, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток"
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении оперативно-тактической группировки "Восток"
В результате обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение. Воину оперативно оказана первая медицинская помощь, его доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья защитника – средней степени тяжести".
О действиях российских оккупантов сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Но меня сейчас больше Пан Коломойский интересует -- Зеля скучный, а Беня шо-нить весёлое придумает -- за ним вся Страна! -- и отступать ему больше некуда.
Интересное кино -- жаль, что началось оно...
Воин, убей расеянскую тварь, очисти землю Украины!