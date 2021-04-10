Прошло 5 дней после задержания на взятке Зонтова, но почему-то мы не слышим ничего от руководства страны по данному поводу. Где санкции по Вовку? - Бутусов

Прошло 5 дней с того момента, как был задержан на взятке родной брат главы Окружного админсуда Павла Вовка Юрий Зонтов, но до сих пор нет никаких заявлений руководства страны по данному поводу.

Об этом на странице в Facebook пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Молчит президент, комитет Верховной Рады по правосудию, СНБО не готовит указ, молчит Высший совет правосудия, молчит Совет судей.

Хочу напомнить, что Украина, и лично президент Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль, брали обязательства согласно меморандуму с Международным валютным фондом, до АВГУСТА 2020-го года лишить административный суд права обжаловать решения органов власти. И передать, таким образом, эту часть полномочий Окружного админсуда в Верховный суд. Но ничего этого не было сделано: https://censor.net/.../kogo_obmanyvaet_zelenskiyi...

До сих пор Окружной админсуд не лишен полномочий из-за того, что президент, правительство и парламент не выполняют меморандум МВФ. И тем самым помогают семье Вовка брать взятки.

Власти обязаны заявить, в какие сроки будут выполнены пункты меморандума с МВФ о ликвидации полномочий Окружного админсуда Киева, и принести извинения за срыв международных обязательств.

Ведь прикрывал Вовка и все его аферы Офис президента. И ответственность за взятки обязана также нести власть.

Почему санкции против контрабандистов вводят, а против коррумпированных судей, которые наносят вред куда больше контрабандистов - нет? Где санкции по Вовку?"

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Напомним, следователи НАБУ и САП провели обыски в помещениях ОАСК. Они задержали адвоката Юрия Зонтова - брата судьи Павла Вовка. По версии следствия, Зонтов собирался вручить судье $100 тыс. за положительный вердикт. При задержании Зонтов заявил, что он - сотрудник службы внешней разведки.

7 апреля генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении двум адвокатам, задержанным сотрудниками НАБУ и САП при получении 100 тыс. долларов взятки

Позже СВР отстранила замначальника управления Юрия Зонтова.

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