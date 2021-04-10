РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10544 посетителя онлайн
Новости
7 548 69

Прошло 5 дней после задержания на взятке Зонтова, но почему-то мы не слышим ничего от руководства страны по данному поводу. Где санкции по Вовку? - Бутусов

Прошло 5 дней после задержания на взятке Зонтова, но почему-то мы не слышим ничего от руководства страны по данному поводу. Где санкции по Вовку? - Бутусов

Прошло 5 дней с того момента, как был задержан на взятке родной брат главы Окружного админсуда Павла Вовка Юрий Зонтов, но до сих пор нет никаких заявлений руководства страны по данному поводу.

Об этом на странице в Facebook пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Молчит президент, комитет Верховной Рады по правосудию, СНБО не готовит указ, молчит Высший совет правосудия, молчит Совет судей.

Хочу напомнить, что Украина, и лично президент Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль, брали обязательства согласно меморандуму с Международным валютным фондом, до АВГУСТА 2020-го года лишить административный суд права обжаловать решения органов власти. И передать, таким образом, эту часть полномочий Окружного админсуда в Верховный суд. Но ничего этого не было сделано: https://censor.net/.../kogo_obmanyvaet_zelenskiyi...

До сих пор Окружной админсуд не лишен полномочий из-за того, что президент, правительство и парламент не выполняют меморандум МВФ. И тем самым помогают семье Вовка брать взятки.

Власти обязаны заявить, в какие сроки будут выполнены пункты меморандума с МВФ о ликвидации полномочий Окружного админсуда Киева, и принести извинения за срыв международных обязательств.

Ведь прикрывал Вовка и все его аферы Офис президента. И ответственность за взятки обязана также нести власть.

Почему санкции против контрабандистов вводят, а против коррумпированных судей, которые наносят вред куда больше контрабандистов - нет? Где санкции по Вовку?"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Арестованный по делу брата главы ОАСК адвокат Донец вышел под залог 2,95 млн грн, - Антикоррупционный суд

Напомним, следователи НАБУ и САП провели обыски в помещениях ОАСК. Они задержали адвоката Юрия Зонтова - брата судьи Павла Вовка. По версии следствия, Зонтов собирался вручить судье $100 тыс. за положительный вердикт. При задержании Зонтов заявил, что он - сотрудник службы внешней разведки.

7 апреля генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении двум адвокатам, задержанным сотрудниками НАБУ и САП при получении 100 тыс. долларов взятки

Позже СВР отстранила замначальника управления Юрия Зонтова.

Также читайте: Венедиктова подписала уведомление о подозрении двум адвокатам, задержанным при получении $100 тыс. взятки для судей ОАСК

Автор: 

Бутусов Юрий (4381) Вовк Павел (260) Окружной админсуд Киева (399) Зонтов Юрий (26)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+33
Прошло 5 дней после задержания на взятке Зонтова, но почему-то мы не слышим ничего от руководства страны по данному поводу. Где санкции по Вовку? - Бутусов - Цензор.НЕТ 7971
показать весь комментарий
10.04.2021 14:03
+19
А що ми чуємо від бакланова, з приводу розслідування мордорського громадянства "депутата" аксьонова?
показать весь комментарий
10.04.2021 14:08
+15
У друга дитинства Вови ЗЕбіла, Івана Баканова, дружина сама має громадянство Мордору. Тому про яке таке розслідування ви говорите?)
показать весь комментарий
10.04.2021 14:09
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Просто Бубочка не в курсе )
показать весь комментарий
10.04.2021 13:59 Ответить
Просто Зонтов под "зонтом" и зонт этот держит главНеЛох !!!
показать весь комментарий
10.04.2021 14:43 Ответить
.Справа Зонтова-Вовка - від влади ТИША
2. Кричущий міждержавний скандал, направлений на дестабілізацію влади Санду у Молдові й поверненню до повної влади партіїї Додона. Участь приймала як мінімум авто воєного аташе України. Заарештований у Молдові один і відомі імена інших п"яти силовиків України-ТИША
3. Гучна заява-питання суспільства й від імітатора ЗЕреформ Саакашвілі у тому числі про те, ЯК з ЯКИХ причин під санкціями саме ті й тільки ті "10 ТПОПОВИХ" контробандистів (якщо топові, то точно під кришею владою) .Й де обіцяні дальші розслідування й де імена інших, що спонсорують ЗЕЛЮ -ТИША
4. ЙГОЛОВНЕ НАЙВАЖЛИВІШЕ-ВОРОГ зі свєю армадою на порозі УКРАЇНИ - ТИША .
ТИША-ТИША-ТИША ТИША у реакції імітатора РНБОШНОГО правосуддя Данілова. П"ятничне РНБО не відбулося !

А шщо Вовік - до Єрдогана зібрався? А потім з Макарошкою пошептатися?
показать весь комментарий
10.04.2021 14:49 Ответить
Уявіть тільки вдуматись - вони оголосили про ТОПДЕСЯТКУ контробандистів устами НЕЛОХА? Тобто, нехилий ТОП , не ТОП п"ятирка не ТОП трійка . Санкції вибраним, не потрібним їм, так виходить. Й то не гучний миттєвий арешт й відкриття справ , а дали їм час розділити свої дєлішкі з Воці не такими топовими Вовці потрібними?
ОГОЛОСИЛИ НЕЗАКОННІ САНКЦІЇ ПРОТИ ВЛАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ БАНДИТІВ Й ЗАЛЯГЛИ НА ДНО - я про РНБО кажу, яке обіцяло у наступну п"ятницю продовжити свої незаконні справи. Так що робиться під завісою цих димоавих засідань РНБО та неучуваної активності Нелоха у міжнародних поїздках та контактах? Їм пече у сраку вагнергейт чи війна, чи справа Чауса , чи таємні перемовини на міжнародному рівні?
показать весь комментарий
10.04.2021 15:02 Ответить
... чи повна срока з МВФ , чи очикуання фильму про вагнергейт... чи... чи... чи...
А РЕЙТИНГ ВСЕ ПІДВИЩУЄ ВОВЦІ рейтинг!
показать весь комментарий
10.04.2021 15:15 Ответить
Тиха украинская ночь, но баксы надо перепрятать. Улица Джона Маккейна уже спеклась. Развезут по другим адресам и отреагируют
показать весь комментарий
10.04.2021 14:00 Ответить
Дивний Бутусов. ЗЕнелох пропіарився заради свого рейтингу і досить. Інше його не цікавить.
показать весь комментарий
10.04.2021 14:03 Ответить
Какой ты непонятливый,Бутусов, мы же своих не сдаем! иначе всем нам каюк
показать весь комментарий
10.04.2021 14:06 Ответить
Прошло 5 дней после задержания на взятке Зонтова, но почему-то мы не слышим ничего от руководства страны по данному поводу. Где санкции по Вовку? - Бутусов - Цензор.НЕТ 7971
показать весь комментарий
10.04.2021 14:03 Ответить
показать весь комментарий
10.04.2021 14:04 Ответить
не доучила английский ))
показать весь комментарий
10.04.2021 14:12 Ответить
много с членами работает
показать весь комментарий
10.04.2021 14:40 Ответить
Браво...
показать весь комментарий
10.04.2021 14:48 Ответить
ЗЕбіли вважають себе "нє глупими людьмі"
показать весь комментарий
10.04.2021 14:07 Ответить
Черговий зебот одноденка https://censor.net/ru/user/486107 щось про свої розумові здібності гундосить...
показать весь комментарий
10.04.2021 14:09 Ответить
Вовка Вовку глаза не выклюет...*)
показать весь комментарий
10.04.2021 14:05 Ответить
гори, Зонт!
показать весь комментарий
10.04.2021 14:07 Ответить
Эх... Данилов третьего дня Кошкиной интервью давал. Вот Вовки почитали его, спужались-спужались, потом перезвонили в ОПу, плюнули и со злости побежали дальше коррпционировацца.
показать весь комментарий
10.04.2021 14:07 Ответить
А що ми чуємо від бакланова, з приводу розслідування мордорського громадянства "депутата" аксьонова?
показать весь комментарий
10.04.2021 14:08 Ответить
У друга дитинства Вови ЗЕбіла, Івана Баканова, дружина сама має громадянство Мордору. Тому про яке таке розслідування ви говорите?)
показать весь комментарий
10.04.2021 14:09 Ответить
Баканова надо гнать - он не выполняет свои обязанности . Это же не игрушки уже
показать весь комментарий
10.04.2021 14:10 Ответить
"А как-же он служил в очистке?"(С) .... он до этого был мэром Доброполья,
неуж-то не проверяли?
показать весь комментарий
10.04.2021 14:35 Ответить
Причём внешняя разведка !!! Просто позорище
показать весь комментарий
10.04.2021 14:09 Ответить
Нужно у этого спросить.
Он всё знает и никогда не врёт.
Прошло 5 дней после задержания на взятке Зонтова, но почему-то мы не слышим ничего от руководства страны по данному поводу. Где санкции по Вовку? - Бутусов - Цензор.НЕТ 5249
показать весь комментарий
10.04.2021 14:10 Ответить
Этот числа умеет угадывать. А месяцы путает.
показать весь комментарий
10.04.2021 14:12 Ответить
Игуанодон?)
показать весь комментарий
10.04.2021 14:13 Ответить
Прошло 5 дней после задержания на взятке Зонтова, но почему-то мы не слышим ничего от руководства страны по данному поводу. Где санкции по Вовку? - Бутусов - Цензор.НЕТ 9707
показать весь комментарий
10.04.2021 14:43 Ответить
Санкции вместо уголовного преследования для пособников оккупантов, контрабандистов и продажных судеек? Мне одному кажется, что тут что-то не так и все это похоже на клоунаду? При этом Бутусов своими требованиями санкций вместо уголовного преследования только подыгрывает этой клоунаде, с таким же успехом можно требовать санкций для дерьмака за слив вагнеровской операции.
показать весь комментарий
10.04.2021 14:14 Ответить
Бутусов тролить. Не розумієте сарказму.
показать весь комментарий
11.04.2021 09:34 Ответить
Зграя Вовків....
показать весь комментарий
10.04.2021 14:16 Ответить
Нельзя вовков-зонтовых трогать.
Один из папиков зеленой Буратины уши надерет величайшему.

Ірина Салій ФБ
Квартира, в якій знайдено «сейф Вовка» і вилучено мільйони доларів належить адвокату Юлії Пхайко.

Ця жінка є співзасновницею ГО «Розвитку транзитного потенціалу України»разом із Юрієм Зонтовим.

Третім засновником цієї організації є адвокат Сергій Рогожук, який тепер є одним із захисників Зонтова в антикорупційному суді на обранні запобіжного заходу. А ще пані Пхайко керує двома фірмами Рената Ахметова.
показать весь комментарий
10.04.2021 14:16 Ответить
Взятка гениально организована по всех современных канонах и технологиях,- по сути отлаженное конвейерное производство на зависть всяким японцам - швейцарцам, - размер и прочие параметры взятки по чину и т.д. и т.п. - ограничиваемся, что бы повторять и так известное. Потому, уровень взятки не предполагает соответствующей реакции. Конечно, этот Вовк и его брат Зонтов - инкассатор и хранитель семейной "оружейной палаты"/госхрана/хранилища золотого запаса - семейного Fort Knox, - не должны пострадать от несправедливости судебной системы и произвола государственной машины, бывающих иногда, кое где, случайно и выборочно такими бездушными и жестокими до "настоящих" коррупционеров. Позавидовали всему этому и забыли.
показать весь комментарий
10.04.2021 14:19 Ответить
Бутусов: Почему санкции против контрабандистов вводят, а против коррумпированных судей - нет?
https://uainfo.org/blognews/1618046267-butusov-pochemu-sanktsii-protiv-kontrabandistov-vvodyat-.html
показать весь комментарий
10.04.2021 14:20 Ответить
Потому что у судей, сейфы от денег лопаются )
показать весь комментарий
10.04.2021 14:30 Ответить
Потому, что расходы на круги к болгаркам в бюджет не заложены. А это большие расходы
показать весь комментарий
10.04.2021 18:07 Ответить
какие еще в жопу "санкции"
на костер ворье!
до конца жизни без права амнистии
показать весь комментарий
10.04.2021 14:22 Ответить
Корупція,брехня, піар, --це ж для лохів і тим "какая разніца" дуже подобається.бо не вибирали б собі подібних.
показать весь комментарий
10.04.2021 14:24 Ответить
бачишь зебіл, ти потроху умнішаїшь
показать весь комментарий
10.04.2021 14:37 Ответить
У зв'язку із затриманням - накладати санкції на брата затриманого? Це повернутись до сталінських часів і понять "члєн семьи враха народа".
Ну а те що міжнародна кредитна установа вже диктує Україні які суди, де і що повинні розглядати - це взагалі окрема тема для розмови про справжню незалежність.
показать весь комментарий
10.04.2021 14:50 Ответить
"зе" през неразрешает вводить санкции против "вовков" .они у него в "зеленой" книге вписаны денежными знаками
показать весь комментарий
10.04.2021 14:50 Ответить
Треба почистити всі московські монастирі, бо удар буде в спину, - генерал-лейтенант Скіпальський ЕСПРЕСО ТБ
показать весь комментарий
10.04.2021 14:51 Ответить
Правильно сказал...а так и будет...если начнется полномастшабная война.
показать весь комментарий
10.04.2021 19:53 Ответить
Торгуются...
показать весь комментарий
10.04.2021 14:54 Ответить
Заняты более важными делами. Сосредоточением путинских войск на границе Украины
показать весь комментарий
10.04.2021 15:01 Ответить
Там процесуально все зроблено настільки криво, що не тільки Вовка не пристебнути від слова зовсім, а ще й ці через два тижні вийдуть.
показать весь комментарий
10.04.2021 15:03 Ответить
Зачем реагировать, ведь это же не Порошенко, не Гладковский, не участник АТО (ООС), не волонтер или доброволец, не участник протестов, не критики зелетузиков
показать весь комментарий
10.04.2021 15:11 Ответить
це близький до єрмака корупціонер
показать весь комментарий
10.04.2021 15:20 Ответить
Вы не плонимаете..Это совсем другое"!!! )))
показать весь комментарий
10.04.2021 15:11 Ответить
Можу навіть стверджувати, що його не засудять.
Або якщо і засудять, то ненадовго )
Влада поводить себе як страус- на всі виклики відповідь одна - голова в пісок.
показать весь комментарий
10.04.2021 15:20 Ответить
Там реально складна справа. І до вовка навряд чи доберуться.
А влада... Хіба ж вона є?
показать весь комментарий
10.04.2021 22:24 Ответить
Які Зебіли дурні! Крім всього іншого, у них нема почуття самозбереження. Це означає,що ці люди не контролюють свої дії...
показать весь комментарий
10.04.2021 17:34 Ответить
Где санкции по Вовку?

У него клетчатое одеяло!...
показать весь комментарий
10.04.2021 17:54 Ответить
Татаров №2 будет
показать весь комментарий
10.04.2021 19:08 Ответить
Где где) А то ты не знаешь Юра? Такую пачку бабла нашли. Как минимум предложили делиться. Даже если отжали бабло, считай закрыли глаза и сказали вали, пока мы добрые.
показать весь комментарий
10.04.2021 19:25 Ответить
А где санкции по агенту кремля Новинскому , коррупционерам проходимцам Злочевскому, Грановскому.??? У Зе и Ко...все санкции как то выборочно..
показать весь комментарий
10.04.2021 19:51 Ответить
вовк человек бени, а вислюк не пойдет против хозяина
показать весь комментарий
10.04.2021 20:35 Ответить
цель то была в видосике и хватит.)))
показать весь комментарий
11.04.2021 11:45 Ответить
Что-то подозрительно непонятно по поводу судьи Вовка,его брата, новоявленного депутата Аксенова и т.д. Вот,за что не люблю украинскую власть,так это из-за ее двуличности и непоследованности! И так было во все времена! А должно быть четко: кто друг,а кто враг для страны!
показать весь комментарий
11.04.2021 14:29 Ответить
 
 