Прошло 5 дней после задержания на взятке Зонтова, но почему-то мы не слышим ничего от руководства страны по данному поводу. Где санкции по Вовку? - Бутусов
Прошло 5 дней с того момента, как был задержан на взятке родной брат главы Окружного админсуда Павла Вовка Юрий Зонтов, но до сих пор нет никаких заявлений руководства страны по данному поводу.
Об этом на странице в Facebook пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Молчит президент, комитет Верховной Рады по правосудию, СНБО не готовит указ, молчит Высший совет правосудия, молчит Совет судей.
Хочу напомнить, что Украина, и лично президент Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль, брали обязательства согласно меморандуму с Международным валютным фондом, до АВГУСТА 2020-го года лишить административный суд права обжаловать решения органов власти. И передать, таким образом, эту часть полномочий Окружного админсуда в Верховный суд. Но ничего этого не было сделано: https://censor.net/.../kogo_obmanyvaet_zelenskiyi...
До сих пор Окружной админсуд не лишен полномочий из-за того, что президент, правительство и парламент не выполняют меморандум МВФ. И тем самым помогают семье Вовка брать взятки.
Власти обязаны заявить, в какие сроки будут выполнены пункты меморандума с МВФ о ликвидации полномочий Окружного админсуда Киева, и принести извинения за срыв международных обязательств.
Ведь прикрывал Вовка и все его аферы Офис президента. И ответственность за взятки обязана также нести власть.
Почему санкции против контрабандистов вводят, а против коррумпированных судей, которые наносят вред куда больше контрабандистов - нет? Где санкции по Вовку?"
Напомним, следователи НАБУ и САП провели обыски в помещениях ОАСК. Они задержали адвоката Юрия Зонтова - брата судьи Павла Вовка. По версии следствия, Зонтов собирался вручить судье $100 тыс. за положительный вердикт. При задержании Зонтов заявил, что он - сотрудник службы внешней разведки.
7 апреля генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении двум адвокатам, задержанным сотрудниками НАБУ и САП при получении 100 тыс. долларов взятки
Позже СВР отстранила замначальника управления Юрия Зонтова.
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2. Кричущий міждержавний скандал, направлений на дестабілізацію влади Санду у Молдові й поверненню до повної влади партіїї Додона. Участь приймала як мінімум авто воєного аташе України. Заарештований у Молдові один і відомі імена інших п"яти силовиків України-ТИША
3. Гучна заява-питання суспільства й від імітатора ЗЕреформ Саакашвілі у тому числі про те, ЯК з ЯКИХ причин під санкціями саме ті й тільки ті "10 ТПОПОВИХ" контробандистів (якщо топові, то точно під кришею владою) .Й де обіцяні дальші розслідування й де імена інших, що спонсорують ЗЕЛЮ -ТИША
4. ЙГОЛОВНЕ НАЙВАЖЛИВІШЕ-ВОРОГ зі свєю армадою на порозі УКРАЇНИ - ТИША .
ТИША-ТИША-ТИША ТИША у реакції імітатора РНБОШНОГО правосуддя Данілова. П"ятничне РНБО не відбулося !
А шщо Вовік - до Єрдогана зібрався? А потім з Макарошкою пошептатися?
ОГОЛОСИЛИ НЕЗАКОННІ САНКЦІЇ ПРОТИ ВЛАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ БАНДИТІВ Й ЗАЛЯГЛИ НА ДНО - я про РНБО кажу, яке обіцяло у наступну п"ятницю продовжити свої незаконні справи. Так що робиться під завісою цих димоавих засідань РНБО та неучуваної активності Нелоха у міжнародних поїздках та контактах? Їм пече у сраку вагнергейт чи війна, чи справа Чауса , чи таємні перемовини на міжнародному рівні?
А РЕЙТИНГ ВСЕ ПІДВИЩУЄ ВОВЦІ рейтинг!
иначе всем нам каюк
неуж-то не проверяли?
Он всё знает и никогда не врёт.
Один из папиков зеленой Буратины уши надерет величайшему.
Ірина Салій ФБ
Квартира, в якій знайдено «сейф Вовка» і вилучено мільйони доларів належить адвокату Юлії Пхайко.
Ця жінка є співзасновницею ГО «Розвитку транзитного потенціалу України»разом із Юрієм Зонтовим.
Третім засновником цієї організації є адвокат Сергій Рогожук, який тепер є одним із захисників Зонтова в антикорупційному суді на обранні запобіжного заходу. А ще пані Пхайко керує двома фірмами Рената Ахметова.
https://uainfo.org/blognews/1618046267-butusov-pochemu-sanktsii-protiv-kontrabandistov-vvodyat-.html
на костер ворье!
до конца жизни без права амнистии
Ну а те що міжнародна кредитна установа вже диктує Україні які суди, де і що повинні розглядати - це взагалі окрема тема для розмови про справжню незалежність.
Або якщо і засудять, то ненадовго )
Влада поводить себе як страус- на всі виклики відповідь одна - голова в пісок.
А влада... Хіба ж вона є?
У него клетчатое одеяло!...