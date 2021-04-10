Запрет посещать школы детям без прививок не нарушает их право на образование, - Омбудсмен
Запрет на посещение учебных заведений детям, у которых отсутствуют профилактические прививки, не нарушает их право на образование.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении, опубликованном на странице в Фейсбуке Офиса омбудсмена.
"К уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека периодически поступают обращения родителей относительно содействия в защите прав детей на образование в связи с отказом родителей от их обязательной вакцинации. Уполномоченный придерживается позиции, что запрет посещать учебные заведения детям, у которых отсутствуют профилактические прививки согласно календарю прививок, не затрагивает их право на образование, поскольку действующим законодательством предусмотрены различные формы получения образования, некоторые из которых можно реализовать без посещения учебного заведения", - говорится в заявлении.
У омбудсмена подчеркнули, что обязательная вакцинация создает коллективный иммунитет и защищает не только привитых детей, но и тех, которые не могут быть вакцинированы из-за медицинских противопоказаний.
Кроме того, как пояснили в ведомстве, Верховный Суд в своем постановлении от 17 апреля 2019 года по делу № 682/1692/17 отметил, что требование об обязательной вакцинации населения против особо опасных болезней, учитывая потребность общественного здравоохранения, а также здоровья заинтересованных лиц является оправданным.
В этом деле Верховный Суд обратил внимание, что задачей государства является обеспечение соблюдения оптимального баланса между реализацией права ребенка на образование и интересами других детей, уточняется в сообщении.
"Однако, проблема несогласия некоторых родителей на обязательную вакцинацию детей и дальнейшие трудности с реализацией права таких детей на образование продолжала остро обсуждаться в украинском обществе. Впрочем, точку в этом споре поставила Большая Палата Европейского суда по правам человека, обнародовав 8 апреля 2021 года свое решение по делу Vavřička and Others v. the Czech Republic (№ 47621/13). Европейский суд определил, что обязательная вакцинация, на которую жаловались заявители, имеет разумное соотношение пропорциональности к легитимной цели государства-ответчика, которая соответствует целям охраны здоровья и защиты прав других лиц. Соответственно, Европейский суд установил, что нарушения статьи 8 Конвенции со стороны государства в этом деле не было", - отметили в Офисе омбудсмена.
У Денисовой также напомнили, что согласно статье 17 Закона "Об исполнении решений и применении практики Европейского суда по правам человека" при рассмотрении дел национальные суды применяют практику Европейского суда по правам человека как источника права.
Как сообщалось, 25 марта на сайте образовательного омбудсмена сообщили, что запрет посещать учебные заведения непривитым детям является законным.
Верховный Суд оставил без изменений судебные решения районного и апелляционного судов, которыми отказано в удовлетворении иска о признании недействительным и отмене приказа директора лицея об отстранении от занятий ученицы, не привитой по возрасту.
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Це що, привиті вакцинами Пфайзер чи Астразенека заражають інших людей запчастиною вірусу, що в них закодована? Який розумний імунолог!
С одной стороны заставляют, с другой не отвечают за последствия - школа Остапа Бендера.
потому что иммунитет не развален.
а не чтобы сделать их калеками.
Что наши "избранные" колют своим деткам, учащихся в частных лицеях и колледжах,
мы не знаем.
Может, ничего не колют.
""Однако, проблема несогласия некоторых родителей на обязательную вакцинацию детей и дальнейшие трудности с реализацией права таких детей на образование продолжала остро обсуждаться в украинском обществе. Впрочем, точку в этом споре поставила Большая Палата Европейского суда по правам человека, обнародовав 8 апреля 2021 года свое решение по делу Vavřička and Others v. the Czech Republic (№ 47621/13). Европейский суд определил, что обязательная вакцинация, на которую жаловались заявители, имеет разумное соотношение пропорциональности к легитимной цели государства-ответчика, которая соответствует целям охраны здоровья и защиты прав других лиц. Соответственно, Европейский суд установил, что нарушения статьи 8 Конвенции со стороны государства в этом деле не было", - отметили в Офисе омбудсмена."
Народ, какая вакцина- грабеж и надувательство на первом месте, под истерикой в СМИ...
Права людини не закінчуються там де починається психічна хвороба іншої людини!
Але тут є один нюанс кретинів хоч і більшість але вони в своїй масі тільки хитрі, та й то не усі.
А меншість розумні , а ще менше мудрих.
Тому копати мені ,на підставі того що вас більшість нема сенсу , "вахцина" є -коліться , а я почекаю коли пройде позитивна природна селекція.
Наводити аргументи таким як ти без сенсу: http://bibliograph.com.ua/encSlov/13/127.htm Не розсипайте, бісер перед свинями!
А уууу модери чому воно нагло хамить?
что нам потрибно зробыть? Или только уколоться и забыться, а остальное не важно.Марализатор хренов от вас все беды, спасителей -сектантов заблудших душ.
А если серьёзно, то есть люди, которые не могут прививаться из-за состояния здоровья (обычно это что-то генетическое), а любая серьёзная болезнь, от которой прививки и делаются, для этих людей означает однозначно смертельный приговор. В остальном же, если все остальные привиты, эти люди могут нормально жить. Именно ради них и необходимо прививать всех.
Своим могут колоть одно, а так сказать, "оппозиционерам" - что-то другое.
Никто не контролирует что именно колют - это знают только те, кто стоит на раздаче.
У одного хитрого народа для гоев есть понятие "управляемая медицина", сдерживающая размножение коренных народов. Можно почитать в гугле: "Программа уничтожения русской нации" (Моеква, 1989 год). Параграф XIII: "Управляемая медицина". Интернет всё помнит.
"Дядя купи кирпич" в исполнении государства)))
Почему в совковом менталитете для достижения какой либо цели обязательно вводить отрицательные мотивационные методы: не пустить, наказать, отобрать. Почему бы к хорошему не привлекать положительными бонусами? Сделал прививку - получи "конхфетку".
потому что их иммунитет слабее.
Вакцина работает против одного конкретного штамма,
а дальше все в одинаковых условиях.
Потому в целесообразности прививок можно было не сомневаться.
Кололи то, что поддержит гойскую рабсилу в минимальной рабочей форме.
А сегодня одному народу мешают другие народы, потому в ход идут все средства.
Тогда это была проверенная годами смстема, а сейчас- грабеж бюджета во всех странах под флагом "пандемии"
Пеннсионерам выходить на улицу
Студентам учится
Больным лечится
Остальным - жить...
Остап Бендер вышел на мировой уровень- ударим вакцинацией по кошелькам доверчевых граждан всего мира!...
А вот гриппоковидобесов нужно сразу посылать нах...вирус мутирует каждые полгода...какие к черту прививки...Угробить имунную систему...
лучше пусть чеснок и черемшу жрут дети с преподами, а запивают компотом из клюквы и облепихи..
В той же час в нашій країні абсолютно відсутня практика компенсації за втрату здоровья від вакцинації.
"Прививатели" хотят этот иммунитет сломать.