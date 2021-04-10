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Запрет посещать школы детям без прививок не нарушает их право на образование, - Омбудсмен

Запрет посещать школы детям без прививок не нарушает их право на образование, - Омбудсмен

Запрет на посещение учебных заведений детям, у которых отсутствуют профилактические прививки, не нарушает их право на образование.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении, опубликованном на странице в Фейсбуке Офиса омбудсмена.

"К уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека периодически поступают обращения родителей относительно содействия в защите прав детей на образование в связи с отказом родителей от их обязательной вакцинации. Уполномоченный придерживается позиции, что запрет посещать учебные заведения детям, у которых отсутствуют профилактические прививки согласно календарю прививок, не затрагивает их право на образование, поскольку действующим законодательством предусмотрены различные формы получения образования, некоторые из которых можно реализовать без посещения учебного заведения", - говорится в заявлении.

У омбудсмена подчеркнули, что обязательная вакцинация создает коллективный иммунитет и защищает не только привитых детей, но и тех, которые не могут быть вакцинированы из-за медицинских противопоказаний.

Кроме того, как пояснили в ведомстве, Верховный Суд в своем постановлении от 17 апреля 2019 года по делу № 682/1692/17 отметил, что требование об обязательной вакцинации населения против особо опасных болезней, учитывая потребность общественного здравоохранения, а также здоровья заинтересованных лиц является оправданным.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Радуцкий: Вакцинируя всех детей, мы спасаем малышей, которым нельзя делать прививку по медицинским показателям

В этом деле Верховный Суд обратил внимание, что задачей государства является обеспечение соблюдения оптимального баланса между реализацией права ребенка на образование и интересами других детей, уточняется в сообщении.

"Однако, проблема несогласия некоторых родителей на обязательную вакцинацию детей и дальнейшие трудности с реализацией права таких детей на образование продолжала остро обсуждаться в украинском обществе. Впрочем, точку в этом споре поставила Большая Палата Европейского суда по правам человека, обнародовав 8 апреля 2021 года свое решение по делу Vavřička and Others v. the Czech Republic (№ 47621/13). Европейский суд определил, что обязательная вакцинация, на которую жаловались заявители, имеет разумное соотношение пропорциональности к легитимной цели государства-ответчика, которая соответствует целям охраны здоровья и защиты прав других лиц. Соответственно, Европейский суд установил, что нарушения статьи 8 Конвенции со стороны государства в этом деле не было", - отметили в Офисе омбудсмена.

У Денисовой также напомнили, что согласно статье 17 Закона "Об исполнении решений и применении практики Европейского суда по правам человека" при рассмотрении дел национальные суды применяют практику Европейского суда по правам человека как источника права.

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Как сообщалось, 25 марта на сайте образовательного омбудсмена сообщили, что запрет посещать учебные заведения непривитым детям является законным.

Верховный Суд оставил без изменений судебные решения районного и апелляционного судов, которыми отказано в удовлетворении иска о признании недействительным и отмене приказа директора лицея об отстранении от занятий ученицы, не привитой по возрасту.

Автор: 

Денисова Людмила (996) дети (6553) прививка (191) школа (3019)


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Топ комментарии
+19
Вот именно что НАРУШАЕТ !!! если остальные дети привиты а один к примеру нет - то что им боятся они же ВСЕ привиты !?
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10.04.2021 14:40
+9
Нарушает. Дети общаются со всеми и не живут в изоляции. Если у вас есть прививка, тогда болезнь вам не страшна.
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10.04.2021 14:38
+8
Якби з таким завзяттям, як борються за щеплення, боролись за здоровий спосіб життя.
Але це невигідно, здорові за ліки не платять і мільярди там не крутяться.
От коли американці кинули курити і почали бігати, фарм.компанії придумали страшилку про холестирин, 20 років продавали таблетки для його зниження. Ну і, звісно, антидепресанти) А дітям дали свою хворобу - Синдром дефіциту уваги і гіперактивність, і теж чарівні таблеточки.
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10.04.2021 14:45
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"Знайшовся один чесний імунолог який заявив що все навпаки - це вакциновані небезпечні бо після вакцинації є розповсюджувачами хоч і послабленої, але небезпечної інфекції."
Це що, привиті вакцинами Пфайзер чи Астразенека заражають інших людей запчастиною вірусу, що в них закодована? Який розумний імунолог!
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11.04.2021 00:47 Ответить
Прививаться или нет - личное дело каждого, если среди привитых детей есть непривитые, чего привитым то бояться? Они же привиты, значит - "защищены" эта вонь всегда будет, пропагандируют непонятно что.
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10.04.2021 15:23 Ответить
Похоже на то, что главное - обколоть побольше доверчивых, а закон об отсутсввии ответственности за побочные явления уже принят.
С одной стороны заставляют, с другой не отвечают за последствия - школа Остапа Бендера.
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10.04.2021 15:30 Ответить
Немножко не так. Проблема в том что невозможно связать смерть или жесткую патологию с прививкой. Заключение их же экспертизы о причине смерти: например ОКН, просто сердце отказало. А для детей вообще придумали уникальный диагноз: "Внезапная детская смерть". Не докажите ни за что.
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10.04.2021 15:42 Ответить
Да уж, до введения прививок детская смертность вообще была необыкновенно низкой!
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10.04.2021 18:52 Ответить
До введеня прививок рождались Толстые, Чеховы, Айвазовские, Сикорские, а после начала насильных прививок пошли расти аллергии, диабет, и дальше по списку. Партыйицы своим детям ничего не кололи, и их детки курят, бухают, жрут фастфуд и им плевать на ЗОЖ,
потому что иммунитет не развален.
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11.04.2021 00:29 Ответить
Да, а сейчас рождаются антиваксеры, которые не знают, что прививки ввел Эдвард Дженнер еще в 1796 году...
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11.04.2021 01:15 Ответить
Он ввёл прививки для улучшения здоровья прививаемых,
а не чтобы сделать их калеками.
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11.04.2021 15:54 Ответить
Это шантаж со стороны государства.
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10.04.2021 15:29 Ответить
Со стороны неукраинской властной вертикали.
Что наши "избранные" колют своим деткам, учащихся в частных лицеях и колледжах,
мы не знаем.
Может, ничего не колют.
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10.04.2021 15:32 Ответить
На этот счет Билл Гейтс ответил прямым текстом: "Мои дети не вакцинированы т.к. они в прививках не нуждаются".
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10.04.2021 15:44 Ответить
Есть ссылка на это интервью?
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10.04.2021 18:57 Ответить
Если её представить, ты скажешь, что это фейк.
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11.04.2021 16:03 Ответить
это касается и европейского союза:

""Однако, проблема несогласия некоторых родителей на обязательную вакцинацию детей и дальнейшие трудности с реализацией права таких детей на образование продолжала остро обсуждаться в украинском обществе. Впрочем, точку в этом споре поставила Большая Палата Европейского суда по правам человека, обнародовав 8 апреля 2021 года свое решение по делу Vavřička and Others v. the Czech Republic (№ 47621/13). Европейский суд определил, что обязательная вакцинация, на которую жаловались заявители, имеет разумное соотношение пропорциональности к легитимной цели государства-ответчика, которая соответствует целям охраны здоровья и защиты прав других лиц. Соответственно, Европейский суд установил, что нарушения статьи 8 Конвенции со стороны государства в этом деле не было", - отметили в Офисе омбудсмена."
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10.04.2021 15:33 Ответить
що цей уповноважений, що той Верховний Суд - це розумово обмежені істоти, але вони правлять українцями, по суті знищують народ
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10.04.2021 15:34 Ответить
"Заборона відвідувати школи дітям без щеплень не порушує їхнє право на освіту, - омбудсмен"- ухуїти! У нас вже скоро двірники стануть "прахфєссіАналами" у сфері прав людини і їхсПєрдами у медецині! Цих зелених їмбецилів пора утилізовувати, бо інакше знищать планету!
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10.04.2021 15:40 Ответить
наявність невакциновано по хотлкє є загрозою для невакцинованого за показниками.
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10.04.2021 16:17 Ответить
наявність невакциновано по хотлкє є загрозою для невакцинованого за показниками.

Народ, какая вакцина- грабеж и надувательство на первом месте, под истерикой в СМИ...
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10.04.2021 17:26 Ответить
Машка Пропагандонщица, ті относишься к тем, кому всегда не угодишь - есть вакцина - истерика, коммерция, грабеж, надувтельство. нет вакциньі - бросили на произвол судбьі.
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10.04.2021 17:55 Ответить
Для хотєлок , нагадую- є невідємні права людини , і навіть повні кретини типу зєлі чи інших маньяків не можуть їх ігнорувати- інакше як ставши військовими злочинцями!
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10.04.2021 18:34 Ответить
вони цього не розуміють і не знають, що за досліди над людьми кримінальна відповідальність не має терміну давності, і тих, хто знущався над людьми в 1942-45 в концтаборах, розшукують і знаходять по сьогодні.
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10.04.2021 20:37 Ответить
які досліди? на досліди ти підписуєш договір. усім іншим колять вже перевірене.
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10.04.2021 21:46 Ответить
правильно, є права людини, при чому кожної людини. так ось я маю право знаходитись у безпечному середовищі. це середовище для мене безпечне коли люди вакциновані. можу толерувати вимушено невакцинованих, але не з вавкою у голові, які можуть, але не хочуть.
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10.04.2021 21:45 Ответить
Копай бункер з кліткою фарадея і параноя тобі в поміч!
Права людини не закінчуються там де починається психічна хвороба іншої людини!
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11.04.2021 10:07 Ответить
сам копай, ти меншість. більшість керує все-рівно.
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11.04.2021 10:23 Ответить
Я не сумнівався що кретини -більшість!
Але тут є один нюанс кретинів хоч і більшість але вони в своїй масі тільки хитрі, та й то не усі.
А меншість розумні , а ще менше мудрих.
Тому копати мені ,на підставі того що вас більшість нема сенсу , "вахцина" є -коліться , а я почекаю коли пройде позитивна природна селекція.
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11.04.2021 10:33 Ответить
тобто ти сам обрав для себе шлях і не можеш його мовчки втілити, треба медаль отримати, якої мовчки не отримаєш? ясно, копай бункер.
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11.04.2021 11:33 Ответить
Підтвердження того що у моєму попередньому пості!
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11.04.2021 12:27 Ответить
а де тут твій пост? ти вчитель? тільки дурним вчителям сказали комент називати постом і вони від власної обмеженості повторюють.
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11.04.2021 12:52 Ответить
Все ясно:"ти вчитель? тільки дурним вчителям сказали комент називати постом і вони від власної обмеженості повторюють." - школоту ,дурні вчителі не змогли навчити пачинати речення з великої букви! Спочатку граматику опануй , а потім будеш всім намазувати свої огризки "думок" від їнтєлєхтуалів типу зєбєнєй ,стєпанова ,ляжка і решту приматів!
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11.04.2021 14:30 Ответить
а ми що на уроці у педлкоронованих? чи ти не можеш відірватись від шкільної убогості? 11 років заключєнія сформували усе твоє життя?
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11.04.2021 14:43 Ответить
злив на граматику явна ознака відсутності аргументів.
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11.04.2021 14:49 Ответить
Я вчився тільки 10 років, вистачило щоб засвоїти курс середньої школи повністю і зпершого разу вступити до універу на негуманітарну спеціальність.
Наводити аргументи таким як ти без сенсу: http://bibliograph.com.ua/encSlov/13/127.htm Не розсипайте, бісер перед свинями!
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11.04.2021 16:41 Ответить
у, раз 10 років то ти динозавр совковий. курс може ти пердун і засвоїв, але того, що ти вже давно не на уроках - так і не допер.
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11.04.2021 16:54 Ответить
Бачу тепер приматів навіть за 12 років не вдається трансформувати у людину , не те що граматику , хамити не можуть відучити.
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11.04.2021 17:08 Ответить
ну то старим ******** хоцця щоб було як у їхній сраній молодості. а як відучити старго козла уставляти усім свої динозаврові мізки.
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11.04.2021 20:15 Ответить
Молодим підрикам пора вставити йоршик і там провернути щоб відбити бажання хамити!
А уууу модери чому воно нагло хамить?
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11.04.2021 22:46 Ответить
старим пора у гробік (за бажанням з йоршиком в нижній півкулі) і не заважати молодим, бо майбутнє належить молоді. модери чого воно трусе своєю старопердунною тирсою? рукоприкладством вже займається.
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11.04.2021 23:20 Ответить
Я бачу тут модератори забухали? Чому цей акаунт ще не в бані?
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12.04.2021 07:50 Ответить
Прям Достоевский какой то,давай уже дальше маразмом заниматься, ради слезинки ребенка,
что нам потрибно зробыть? Или только уколоться и забыться, а остальное не важно.Марализатор хренов от вас все беды, спасителей -сектантов заблудших душ.
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10.04.2021 16:18 Ответить
Звичайно- "олько уколоться и забыться"- це любиме заняття твого мозґу"?
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10.04.2021 18:35 Ответить
Запрет дышать детям без прививок не нарушает их право на жизнь.

А если серьёзно, то есть люди, которые не могут прививаться из-за состояния здоровья (обычно это что-то генетическое), а любая серьёзная болезнь, от которой прививки и делаются, для этих людей означает однозначно смертельный приговор. В остальном же, если все остальные привиты, эти люди могут нормально жить. Именно ради них и необходимо прививать всех.
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10.04.2021 15:47 Ответить
Вопрос в том, что люди не знают, что им колют.
Своим могут колоть одно, а так сказать, "оппозиционерам" - что-то другое.
Никто не контролирует что именно колют - это знают только те, кто стоит на раздаче.
У одного хитрого народа для гоев есть понятие "управляемая медицина", сдерживающая размножение коренных народов. Можно почитать в гугле: "Программа уничтожения русской нации" (Моеква, 1989 год). Параграф XIII: "Управляемая медицина". Интернет всё помнит.
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10.04.2021 16:40 Ответить
Мне это напоминает:
"Дядя купи кирпич" в исполнении государства)))
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10.04.2021 16:01 Ответить
После вакцинации детки будут задавать вопрос: "Папа, где море?"
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10.04.2021 16:55 Ответить
Я за вакцинацию. Но такой подход, в корне не правильный. Только родители в праве принимать решение колоть вакцину своему ребенку, или нет, а не государство в лице Минобразования, или еще какого органа. Вакцинированные дети никоим образом не пострадают от не вакцинированных. Какой смысл тогда не вакцинированных не пускать в школы?
Почему в совковом менталитете для достижения какой либо цели обязательно вводить отрицательные мотивационные методы: не пустить, наказать, отобрать. Почему бы к хорошему не привлекать положительными бонусами? Сделал прививку - получи "конхфетку".
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10.04.2021 16:31 Ответить
Действительно. Невакцинированные всего лишь будут выращивать в своих организмах тысячи поколений вирусов и щедро делиться ими с окружающими. А как только среди тех поколений возникнет мутация, против которой иммунитет от вакцины малоэффективен, наступит новая пандемия. А в остальном ничего страшного.
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11.04.2021 00:59 Ответить
Вакцинированные будут выращивать ещё большее количество штаммов,
потому что их иммунитет слабее.
Вакцина работает против одного конкретного штамма,
а дальше все в одинаковых условиях.
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11.04.2021 16:05 Ответить
когда то никого не спрашивали делать плановые прививки или нет. Все знали что нужно делать. Сейчас все по другому. Хочу делаю, а хочу нет. Хочу больного ребенка с соплями и кашлем веду в школу к другим детям, а хочу нет.
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10.04.2021 16:37 Ответить
Так Супрун же сказала, что насморк и кашель с температурой до 38 - не повод сидеть дома и не ходить в школу или на работу. В Европе и Америке это так. Вот она нам их опыт и притащила. Теперь у мамочек есть оправдание. Воин на холодном можно спокойно сидеть или мороженое во время ангины есть. Я один раз попробовала совету Супрун последовать , мороженое на больное горло, что сказать, не « злим, тихим словом» ту Супрун по сей день вспоминаю.
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10.04.2021 16:49 Ответить
Когда-то мы все были единый советский народ и все работали на дело Ленина.
Потому в целесообразности прививок можно было не сомневаться.
Кололи то, что поддержит гойскую рабсилу в минимальной рабочей форме.
А сегодня одному народу мешают другие народы, потому в ход идут все средства.
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10.04.2021 16:54 Ответить
когда то никого не спрашивали делать плановые прививки или нет.

Тогда это была проверенная годами смстема, а сейчас- грабеж бюджета во всех странах под флагом "пандемии"
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10.04.2021 17:23 Ответить
Запрет посещать школы детям без прививок

Пеннсионерам выходить на улицу
Студентам учится
Больным лечится
Остальным - жить...
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10.04.2021 17:20 Ответить
Якби з таким завзяттям, як борються за щеплення, боролись за здоровий спосіб життя.

Остап Бендер вышел на мировой уровень- ударим вакцинацией по кошелькам доверчевых граждан всего мира!...
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10.04.2021 17:35 Ответить
Тепер іще без масочок теж не можна.
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10.04.2021 21:21 Ответить
Без каких прививок...от опасных немутирующих вирусов и бактерий согласен прививать нужно...
А вот гриппоковидобесов нужно сразу посылать нах...вирус мутирует каждые полгода...какие к черту прививки...Угробить имунную систему...
лучше пусть чеснок и черемшу жрут дети с преподами, а запивают компотом из клюквы и облепихи..
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10.04.2021 21:28 Ответить
тут дехто переживав за людей, які по медичним показам не можуть бути привиті. ТО в мене питання: виходить, що вакцина для окремих дуже небезпечна? Але наскільки тоді вона безпечна для інших? Адже ніхто не може зробити прогноз лише на основі того, що терапевт подивись аналіз сечі та крові чи послухав стетоскопом вдох-видох.
В той же час в нашій країні абсолютно відсутня практика компенсації за втрату здоровья від вакцинації.
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10.04.2021 22:49 Ответить
правильно. антипрививочникам место в средневековье.
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11.04.2021 04:28 Ответить
Те кто против прививок - здоровые люди с хорошим иммунитетом.
"Прививатели" хотят этот иммунитет сломать.
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11.04.2021 09:53 Ответить
Це так в Конституції прописано, що повна загальна середня https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80?find=1&text=%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0#w1_2 освіта є обов'язковою, за умови вакцинації?
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11.04.2021 16:01 Ответить
Як я розумію,п.Горбачов повинен захищати інтереси дітей в незалежності від коліру шкіри,очей,соціального статусу,медичних проблєм,вакцинованих чи невакцинованих...і навіть (як нам зараз втирають,що це має місце)від сексуальної орієнтації.Після цієї заяви, пан має подати у відставку,оскільки інтереси одних дітей ставить вище інших.І там,на вільних хлібах,має право робити будь які заяви.
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11.04.2021 16:30 Ответить
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