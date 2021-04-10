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Критиковавший Путина бывший топ-менеджер "Аэрофлота" Глушков был задушен в своем доме в Лондоне, - вывод суда

Критиковавший Путина бывший топ-менеджер

Бывший бизнес-партнер Бориса Березовского и топ-менеджер "Аэрофлота" Николай Глушков, критиковавший Владимира Путина и получивший в 2010 году политическое убежище в Великобритании, был задушен в собственном доме.

Об єтом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Русскую службу BBC", к такому выводу пришел Коронерский суд Лондона.

Глушков, выступавший с критикой в адрес президента России Владимира Путина, был найден в своем доме в лондонском районе Нью-Молден в марте 2018 года.

Коронерскому суду Западного Лондона были представлены улики, свидетельствующие, что смерть Глушкова была представлена как самоубийство, и что в ней участвовала некая "третья сторона".

Старший коронер Чиньере Иньяма постановил, что Николай Глушков был убит.

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Глушков покинул Россию после того, как был обвинен в хищении средств компании на посту заместителя директора "Аэрофлота".

В 2017 году он был осужден заочно российским судом на восемь лет лишения свободы.

12 марта 2018 года 68-летний Глушков должен был предстать в Коммерческом суде Лондона, чтобы защитить себя, но в тот самый день его тело нашла в его доме дочь Глушкова Наталья.

Это произошло через неделю после отравления "Новичком" в Солсбери бывшего офицера ФСБ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

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Парамедик Доминик Бил рассказал в суде, что сцена смерти Глушкова вызвала у него подозрения, и напомнил слова друга Натальи Дениса Трушина: "Не трогай здесь ничего, пока не приедет полиция - кто-то его убил".

Заключение патологоанатома, представленное суду, заключает, что нанесенные повреждения могут быть вызваны тем, что кто-то, находившийся сзади, держал Глушкова за шею.

При этом в заключении отмечается также отсутствие травм, указывающих на длительную схватку или удерживание третьей стороной, и отсутствие травм верхних конечностей защитного характера.

Тем не менее, зачитывая вердикт, коронер заявил: "Судя по всей документации, по всем собранным уликам, Николай Глушков умер в результате предумышленного убийства".

Расследование совпало с повторной просьбой контртеррористического подразделения лондонской полиции предоставить дополнительную информацию о смерти Глушкова.

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Его руководитель Ричард Смит сказал, что с ним связалось более 1800 свидетелей и было снято более 420 показаний. Как сообщили в полиции, никаких арестов произведено не было, а мотивы еще не установлены.

Глушков был близким другом опального олигарха Бориса Березовского, которого нашли повешенным в своем доме в Беркшире в 2013 году.

В начале 1990-х Глушков был заместителем гендиректора созданной Березовским компании "ЛогоВАЗ", а в 1996 году занял пост заместителя директора "Аэрофлота".

Расследование смерти Березовского не пришло в итоге к определенному заключению о том, покончил ли он жизнь самоубийством или был убит.

Автор: 

Лондон (364) путин владимир (31501) убийство (6504) Глушков Николай (3)


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Топ комментарии
+42
дядя Байден прав, рузьке хйло-вбивця.
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10.04.2021 15:05
+27
Главный вопрос не в том, что ***** убийца или нет, а в том, что с ним будут или не будут делать. К сожалению, западный мир либо импотенты, либо пособники *****.
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10.04.2021 15:09
+22
Как и с Березовским, самоубийство конечно. Все враги Путина перед суицидом бегут на запад, тенденция какая то.Или может пора Британии проснуться и понять, что КГБ убивает кого и где захочет и получает смешные санкции за применение хим оружия, на территории Королевства
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10.04.2021 15:13
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Правила форума Совет форумчан
Лондон бандитская малина. Все ворье и душегубы прячутся там.
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10.04.2021 15:01 Ответить
Ринат вот сейчас обиделся.
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10.04.2021 15:04 Ответить
Гебнявые шавки , лайкнувшие первому опырышу путлера - вы ,мрази , -УБИЙЦЫ !
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10.04.2021 15:50 Ответить
В каком то смысле автор первого поста прав! Там действительно прячутся и имеют собственности многие из тех, кто во всем мире считается преступником...
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10.04.2021 16:13 Ответить
а от їх я занесу до свого кондуїту...
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10.04.2021 18:03 Ответить
По сравнению бандюков с НА ПАРАРЕЙ, в Лондоне не бандюки, а дытячие ясельки???
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10.04.2021 15:05 Ответить
Написал коцапский проксеныш😂🌷
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10.04.2021 15:07 Ответить
Плохо работают агенты 007! Убийц педофила бешенного нельзя на пушечный выстрел подпускать к королевству !
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10.04.2021 16:01 Ответить
щойно зарегився, але дого такі тут не тримаються.
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10.04.2021 18:01 Ответить
"Русские в Лондоне" еще и учатся
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10.04.2021 18:23 Ответить
В очередной раз Королеве по губам поводил какой-то мелкий плешивый .... 3-2-1)
Не, ну а чо - пусть докажут что это не инопланетяне с деревни Манкуртово сделали.
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10.04.2021 15:01 Ответить
Петрову і Баширову вже Новічок не довіряють?
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10.04.2021 15:04 Ответить
они туда для разминки заскочили
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10.04.2021 16:01 Ответить
дядя Байден прав, рузьке хйло-вбивця.
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10.04.2021 15:05 Ответить
Главный вопрос не в том, что ***** убийца или нет, а в том, что с ним будут или не будут делать. К сожалению, западный мир либо импотенты, либо пособники *****.
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10.04.2021 15:09 Ответить
я склоняюсь к мысли, что они пособники. Они видят убийства, войны, грабежи и насилования, аннексии и т.п. И молчат, хотя все могут! И мало того - ездят к кацапам на ЧМ по футболу и т.п.
И все это им аукнется!

"Когда нацисты хватали коммунистов, я молчал: я не был коммунистом. Когда они сажали социал-демократов, я молчал: я не был социал-демократом. Когда они хватали членов профсоюза, я молчал: я не был членом профсоюза. Когда они пришли за мной - заступиться за меня было уже некому"
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10.04.2021 15:20 Ответить
Первый Литвиненко (полонием) , тогда уже можно было поставить путлера на место ! Один раз ему сошло с рук ,и пошло-поехало Березовский , Скрипали и ………
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10.04.2021 16:06 Ответить
знаете что такое АД не то что нам рассказывают в ужастиках вот есть серия Романов Гиперион Эндимион так вот фантастика о ЦИВИЛИЗАЦИИ была придумана для людей из будущего такая кара некое дерево покаяния и некий крест крестоформ который если человек надевал врастал как паразит в тело человека и его никак нельзя убрать так вот человек погибал умирал а его этот паразит крестоформ воскрешал и он человек вися на дереве покаяния получал раз за разом пытки мучения боль это его простое существование и умирая его каждый раз воскрешали и воскрешали. я бы всех Правителей которые все время существования Цивилизации свои прискоки войны развязывали геноцид пытки ради удовольствий и собственных тараканов в голове именно такую им бы типа жизнь после смерти пожелал смерть да страшно но то миг а вот умер тебя воскресили и так тысячелетиями ты испытываешь физическую боль... что сама БОЛЬ видя это плачет...то таки да....
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10.04.2021 15:25 Ответить
может в том мире это все с ними и произойдет или происходит. Но нам сейчас от этого не легче
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10.04.2021 15:28 Ответить
Делов-то. Березовского в ванной повесили. Реальный Джеймс Бонд и Сикрет Сервис опять уныло потирают британское очко.
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10.04.2021 15:08 Ответить
Это произошло 3 года назад. Следствие 3 года устанавливало, что труп криминальный - умышленное убийство.
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10.04.2021 15:08 Ответить
боинг уже скоро 5 лет будет, как решают, кто ж его сбил
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10.04.2021 15:22 Ответить
Так поважний високий суд у Нідерландах вже ирішив: летів собі Боїнг, і траекторія його руху перетнулися з дрібними високоенергетичними об'єктами (осколками БЧ ЗРК).
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10.04.2021 15:44 Ответить
летів собі Боїнг, і траекторія його руху випадково перетнулися з дрібними високоенергетичними об'єктами, які також кудись випадково летіли
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10.04.2021 16:26 Ответить
курва з рашки ще i не таке зробе явани на поготовi
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10.04.2021 15:09 Ответить
Путин убийца!
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10.04.2021 15:10 Ответить
********
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10.04.2021 17:38 Ответить
Аяяяяяяййй, кто обзывается, тот сам так называется. Как можно писать в русский горшок.....если он полный зеленого вонючего ГОВНА??
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10.04.2021 15:10 Ответить
Путен сатана мира. И на сатану найдется член с левой резьбой и дрюкнут эту тварь скоро и больно.
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10.04.2021 15:19 Ответить
россияне выберут другого и не факт что другой будет лучше.
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10.04.2021 15:23 Ответить
Саме так і буде. А як інакше? Країна - "*********" Титул правителя - "*****". Тому далі буде "***** 2", "***** 3,4,5" і ... до повного розпаду федерації...
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10.04.2021 19:00 Ответить
дай Бог конечно, но пока такой не нашелся.
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10.04.2021 15:24 Ответить
Как и с Березовским, самоубийство конечно. Все враги Путина перед суицидом бегут на запад, тенденция какая то.Или может пора Британии проснуться и понять, что КГБ убивает кого и где захочет и получает смешные санкции за применение хим оружия, на территории Королевства
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10.04.2021 15:13 Ответить
А хто не встиг втекти застрелився, або з балкона випав по необережності.....
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10.04.2021 15:36 Ответить
На "новичке" сэкономили.
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10.04.2021 15:14 Ответить
Хто би сумнівався..
Фуйло в захваті від своєї могутності та безкарності.
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10.04.2021 15:15 Ответить
И шо?
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10.04.2021 15:16 Ответить
А "Облигацию" в Лондонах та Вовка в Європах??
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10.04.2021 15:20 Ответить
А хто це зробив!...
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10.04.2021 15:22 Ответить
Мабуть, посковзнувся в ванній, обмотавши шию шлангом від душу.
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10.04.2021 15:41 Ответить
Як Боря Березовський на шарфику?
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10.04.2021 15:49 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=qtlAQa3FCVM&t=6s Гостья из будущего смешная озвучка
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10.04.2021 15:23 Ответить
Гиблое место, это Лондон... ...я там, как в песне -- по улице Пикадилли, чуть ноги себе не обломал, когда к чертогам Королевы Великобритании по левой стороне пешком добирался -- там спецом камнями выложено так, шоб не ходили всякие привозные! ...а я ж не знал...*)
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10.04.2021 15:23 Ответить
Нормальный там тротуар. Могли бы на такси подъехать если что
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10.04.2021 17:06 Ответить
Это вызовет большое беспокойство. А возможно - даже очень большое.
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10.04.2021 15:26 Ответить
удивляет вялая позиция Британии по этому вопросу. Скольких русских там замочили, а от новичка, и UK подданые умерли, - и тишина в ответ. Всем все по фиг.
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10.04.2021 15:26 Ответить
Х#йла нужн хвалить иначе задушит яркий тому пример покойный Глушков ...
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10.04.2021 15:30 Ответить
Критиковавший Путина бывший топ-менеджер "Аэрофлота" Глушков был задушен в своем доме в Лондоне, - вывод суда - Цензор.НЕТ 9661
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10.04.2021 15:31 Ответить
Ось приклад використання зовнішньої розвідки кассабами для ліквідації незручного мігранта. Українська розвідка спромоглася викрасти кримінального суддю Чауса з Молдови, позалишавши сліди, як дилетанти. Шкода, що вороги України спокійно жирують в кацапстанах, не побоюючись смерті з-за рогу.
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10.04.2021 15:35 Ответить
МОССАД при Януковичу якогось араба із харківського потяга витягнув, а нам аби що. Громадськість обурювалась днів три, а держава Україна тупо промовчала.
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11.04.2021 05:01 Ответить
Вовка продолжает убивать русскоязычных
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10.04.2021 15:36 Ответить
Урізноманітнились парашні!!!
Бо якщо Новачком і Новачком, то підозріло буде!!!
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10.04.2021 15:40 Ответить
Пора РФ переименовать в "Фашистская Федерация".....
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10.04.2021 15:44 Ответить
Чому не в "*********"? Назва буде повністю відповідати реальному стану в країні.
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10.04.2021 19:03 Ответить
Вседозволенность и безнаказанность порождает все новые преступления.
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10.04.2021 15:52 Ответить
В цьому нема анінайменшого сумніву.
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10.04.2021 16:37 Ответить
Вы НЕПРАВИЛЬНО это формулируете! На территории другой страны другая страна совершает уже де факто! регулярные убийства на свое усмотрение, абсолютно игнорируя сувернитет этой же страны.
Вот теперь это правильно.
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10.04.2021 16:51 Ответить
Весь новачок пошёл на спутник. Дефицит средств.
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10.04.2021 17:31 Ответить
Вот и рано смеялись....********** убийцы доказали профпригодность! Не говоря уже о спущенном на тормозах расследовании убийства Березовского. Или кто-то верит что Боря сам?
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10.04.2021 17:44 Ответить
Но ведь это неприемлимо!
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10.04.2021 18:24 Ответить
Демократы думали, что мразину плешивую можно санкциями урезонить. И как? И накостылять не могут и связать тоже. Байден громко наговорил, а плешивый сразу его на слабо взял, а то рейтинг вон как растет.
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10.04.2021 19:23 Ответить
"...был задушен в собственном доме....И ... суду Западного Лондона были представлены улики, свидетельствующие, что смерть Глушкова была представлена как самоубийство...."

Дальше можно не читать.
Мужик сам себя задушил двумя своими собственными руками.
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10.04.2021 20:44 Ответить
Чтобы доказать Байдену что он никакой не убийца "*****" не остановится ни перед каким преступлением.
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10.04.2021 22:31 Ответить
ТАК ПУТИН УБИЙЦА УЖЕ В КАКОЙ СТЕПЕНИ !!!???
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10.04.2021 22:39 Ответить
березовского тоже тойво.
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11.04.2021 04:30 Ответить
 
 