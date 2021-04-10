РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10544 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 467 21

Первую прививку китайской вакциной CoronaVac планируют сделать 13 апреля, - Ляшко

Первую прививку китайской вакциной CoronaVac планируют сделать 13 апреля, - Ляшко

Первые прививки китайской вакциной против коронавируса CoronaVac украинцы смогут получить уже во вторник, 13 апреля.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на hromadske, об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Он отметил, что прививать этой вакциной будут маломобильные группы населения (людей с инвалидностью), которые не могут прийти в пункт прививки и их опекунов. Также вакцину смогут получить люди, которые присоединятся к проведению ВНО в 2021 году, олимпийцев и паралимпийцев, которые поедут в этом году на соревнования.

По словам Ляшко, вакцинацию решили делать именно этим препаратом, поскольку он имеет одну дозу во флаконе. Для полноценной иммунизации человек должен получить две дозы этой вакцины с интервалом в 14-28 дней. Однако, главный санврач отметил, что украинцев будут прививать вторую дозу на 28-й день, поскольку тогда эффект будет больше.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав планирует до конца года вакцинировать 70% взрослого населения, для этого нужна вакцина и готовность граждан прививаться, - Ляшко

вакцина (3815) карантин (16729) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Sinovac (28)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+2
Кто этот храбрец.
Да еще 13-го.
показать весь комментарий
10.04.2021 15:37
+2
Бесконечный зеленый ТРЁП. То с 9-го, то с 10-го, теперь - с 13-го. Сначала свистели про январь, в результате дотянули до апреля. Год назад обещали 10млн. тестов ПЛР, привезли 50тысяч (ПОЛПРОЦЕНТА ОТ ГРОМКО ГАРАНТИРОВАННЫХ ГАРАНТОМ 10млн.! - Рекорд для Гиннесса!). Год прошёл - ничего не изменилось. Цена зеленого слова = НОЛЬ! Всех до конца года! 37млн. вакцин! 13млн. уколов за месяц!!! Дай Бог, хотя бы 2 млн. до Нового года провакцинировали... Неизлечимые пустоголовые бездари и профес. профаны...
показать весь комментарий
10.04.2021 15:45
+2
Маоїстам повірили?
показать весь комментарий
10.04.2021 15:50
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кто этот храбрец.
Да еще 13-го.
показать весь комментарий
10.04.2021 15:37 Ответить
ну не п"ятниця ж.
показать весь комментарий
10.04.2021 17:31 Ответить
Странно что миллиардный Китай избавился от ковида даже без вакцин потеряв официально лишь 3 тысячи человек.
показать весь комментарий
10.04.2021 15:39 Ответить
Ви їх рахували?
показать весь комментарий
10.04.2021 15:46 Ответить
официальная информация.
показать весь комментарий
10.04.2021 15:48 Ответить
Маоїстам повірили?
показать весь комментарий
10.04.2021 15:50 Ответить
А у Пн.Кореї взагалі ніхто не захворів, бо їм світить Чучхе))
показать весь комментарий
10.04.2021 15:54 Ответить
министр здравоохранения Франции Верон в газете Фигаро ответил на возмущения вакцинированных почему их тоже заставляют сидеть на карантине - защита вакцинированного против распространения вируса . вызывает сомнения также вакцинированные люди более всего подвержены тяжёлым формам заболевания и смертности . ну о чём я и писал . что предыдущая попытка вакцинировать от короны в годах 2005-2007 дала через 6 месяцев почти 100% ное заболевание в очень тяжёлой форме и массовую смерть вакцинированных
показать весь комментарий
10.04.2021 16:59 Ответить
Убить предура!
показать весь комментарий
10.04.2021 15:40 Ответить
З новим уханьським штамом?
показать весь комментарий
10.04.2021 15:42 Ответить
КНР, РФ і Іран токсичні країни, нічого звідти приймати НЕМОЖНА!
показать весь комментарий
10.04.2021 15:44 Ответить
Ну с 13 апреля это вообще апупей апофеоз... Люди из-за ваших шахер-махеров с вакцинами и так боятся прививаться. Так вы, блин, еще и начало на 13 число назначили. Феерические, одним словом.
показать весь комментарий
10.04.2021 15:45 Ответить
у тебя совка на єто число не стоит, забобоньі мешают?
показать весь комментарий
10.04.2021 17:33 Ответить
А причем тут совок? Забавно твои аргументы послушать.
показать весь комментарий
10.04.2021 19:10 Ответить
Бесконечный зеленый ТРЁП. То с 9-го, то с 10-го, теперь - с 13-го. Сначала свистели про январь, в результате дотянули до апреля. Год назад обещали 10млн. тестов ПЛР, привезли 50тысяч (ПОЛПРОЦЕНТА ОТ ГРОМКО ГАРАНТИРОВАННЫХ ГАРАНТОМ 10млн.! - Рекорд для Гиннесса!). Год прошёл - ничего не изменилось. Цена зеленого слова = НОЛЬ! Всех до конца года! 37млн. вакцин! 13млн. уколов за месяц!!! Дай Бог, хотя бы 2 млн. до Нового года провакцинировали... Неизлечимые пустоголовые бездари и профес. профаны...
показать весь комментарий
10.04.2021 15:45 Ответить
помолимся за них
показать весь комментарий
10.04.2021 15:58 Ответить
А преЗедент сможет еще раз продемонстрировать свою бритую грудь?
показать весь комментарий
10.04.2021 21:12 Ответить
Ляшко сьогодні на зміні , кормить зебілів чим попало
показать весь комментарий
10.04.2021 21:15 Ответить
 
 