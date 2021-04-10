Первую прививку китайской вакциной CoronaVac планируют сделать 13 апреля, - Ляшко

Первые прививки китайской вакциной против коронавируса CoronaVac украинцы смогут получить уже во вторник, 13 апреля.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на hromadske, об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Он отметил, что прививать этой вакциной будут маломобильные группы населения (людей с инвалидностью), которые не могут прийти в пункт прививки и их опекунов. Также вакцину смогут получить люди, которые присоединятся к проведению ВНО в 2021 году, олимпийцев и паралимпийцев, которые поедут в этом году на соревнования.

По словам Ляшко, вакцинацию решили делать именно этим препаратом, поскольку он имеет одну дозу во флаконе. Для полноценной иммунизации человек должен получить две дозы этой вакцины с интервалом в 14-28 дней. Однако, главный санврач отметил, что украинцев будут прививать вторую дозу на 28-й день, поскольку тогда эффект будет больше.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав планирует до конца года вакцинировать 70% взрослого населения, для этого нужна вакцина и готовность граждан прививаться, - Ляшко