Украина в ОБСЕ инициировала специальное заседание по поводу наращивания Россией войск у ее границы

Украина инициировала в ОБСЕ специальное заседание по поводу наращиванию Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в твиттере миссии США при ОБСЕ.

"На запрос Украины государства-участники ОБСЕ соберется сегодня в 16.00 (по центральноевропейскому времени) с целью получения разъяснений от России по поводу наращивания ней войск у границ Украины и в оккупированном Крыму", - говорится в сообщении.

Отмечается, что заседание было инициировано Украиной в рамках Венского документа ОБСЕ о мерах укрепления доверия и безопасности в военной области в Европе.

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