Украина в ОБСЕ инициировала специальное заседание по поводу наращивания Россией войск у ее границы
Украина инициировала в ОБСЕ специальное заседание по поводу наращиванию Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в твиттере миссии США при ОБСЕ.
"На запрос Украины государства-участники ОБСЕ соберется сегодня в 16.00 (по центральноевропейскому времени) с целью получения разъяснений от России по поводу наращивания ней войск у границ Украины и в оккупированном Крыму", - говорится в сообщении.
Отмечается, что заседание было инициировано Украиной в рамках Венского документа ОБСЕ о мерах укрепления доверия и безопасности в военной области в Европе.
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я за Квартал-95 не голосовал..
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08.04.2021 - 20:31