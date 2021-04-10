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Новости Агрессия России против Украины
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Украина в ОБСЕ инициировала специальное заседание по поводу наращивания Россией войск у ее границы

Украина в ОБСЕ инициировала специальное заседание по поводу наращивания Россией войск у ее границы

Украина инициировала в ОБСЕ специальное заседание по поводу наращиванию Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в твиттере миссии США при ОБСЕ.

"На запрос Украины государства-участники ОБСЕ соберется сегодня в 16.00 (по центральноевропейскому времени) с целью получения разъяснений от России по поводу наращивания ней войск у границ Украины и в оккупированном Крыму", - говорится в сообщении.

Отмечается, что заседание было инициировано Украиной в рамках Венского документа ОБСЕ о мерах укрепления доверия и безопасности в военной области в Европе.

Также читайте: Генсек ОБСЕ Шмид призвала отвести вооружения и провести разминирование на Донбассе

ОБСЕ (4882) россия (96018)


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Топ комментарии
+3
обсє - то кастрована, затратна, неефективна, паразитуюча (своїми словами - нах. нікому не потрібна шобла дармоїдів).
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10.04.2021 16:00
+2
то ли тупая до самого дна как все другие с команды Зе, то ли диверсантка на корысть РФ...

Україна в ОБСЄ ініціювала спеціальне засідання із приводу нарощування Росією військ біля її кордону - Цензор.НЕТ 434
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10.04.2021 16:08
+2
Не знаю где кого опрашивали, во Львове 92 % опрошенных пойдут на войну, сегодня это ресурс вид фекалий.
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10.04.2021 16:12
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Хочется разъяснений лично Президента Зеленского -- об чём инициирует Украина?
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10.04.2021 15:51 Ответить
обсє - то кастрована, затратна, неефективна, паразитуюча (своїми словами - нах. нікому не потрібна шобла дармоїдів).
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10.04.2021 16:00 Ответить
пускай таскают свою военную технику ,половину угробят , так к войне не готовятся , лапти не способны в открытую воевать ,только пакости делают исподтишка
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10.04.2021 16:04 Ответить
Ну Карл 12й шведский, Наполеон Бонапарт, Гитлер и многие польские короли и турецкие султаны с вами бы не согласились и даже японский император признает утрату Курил.
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10.04.2021 16:18 Ответить
Мамонтов тоже вы ?
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10.04.2021 16:19 Ответить
с Гитлером без США вы бы не справились
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10.04.2021 16:20 Ответить
Точно так можно сказать что и США без СССР с японцами.. Миллионная квантунская армия самая боеспособная была.. за месяц советы ее разгромили.
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10.04.2021 16:23 Ответить
С началом https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%87%D0%B6%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F Маньчжурской операции , 16 августа 1945 года командующий Квантунской армии генерал https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0,_%D0%9E%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%BE Ямада Отодзо приказал своей армии сдаться, после того как император Хирохито объявил о капитуляции Японии с 14 августа 1945 года
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10.04.2021 16:30 Ответить
Да там уже 11го было с ней все. https://**********.com.ua/2020/09/75-rokiv-tomu-zakinchylasya-druga-svitova-vijna/ читайте раздел разгром квантунской армии на украинском языке специально для вас нашла.
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10.04.2021 16:35 Ответить
там Монголы победили
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10.04.2021 16:47 Ответить
Від імені СРСР капітуляцію Японії прийняв генерал-лейтенант Кузьма Миколайович Дерев'янко.
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10.04.2021 16:50 Ответить
без нас лапти вы ничто !
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10.04.2021 16:51 Ответить
Капитуляция Японии 2 сентября 1945 года - событие, завершившее боевые действия во Второй мировой войне. Зафиксировано актом, подписанным на борту линкора "Миссури" .
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10.04.2021 16:32 Ответить
Трупами закидали, як при форсуванні Дніпра, чи при взятті Зеєєловських висот.
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10.04.2021 17:20 Ответить
Україна в ОБСЄ ініціювала спеціальне засідання із приводу нарощування Росією військ біля її кордону - Цензор.НЕТ 5848
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10.04.2021 16:07 Ответить
Не знаю где кого опрашивали, во Львове 92 % опрошенных пойдут на войну, сегодня это ресурс вид фекалий.
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10.04.2021 16:12 Ответить
опрашивали в Сранске и Сысрани
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10.04.2021 16:15 Ответить
https://www.segodnya.ua/
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10.04.2021 16:21 Ответить
то ли тупая до самого дна как все другие с команды Зе, то ли диверсантка на корысть РФ...

Україна в ОБСЄ ініціювала спеціальне засідання із приводу нарощування Росією військ біля її кордону - Цензор.НЕТ 434
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10.04.2021 16:08 Ответить
а ты тащишь сюда всякую гадость
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10.04.2021 16:10 Ответить
это не я - это мудрый и простой нарид притащил..
я за Квартал-95 не голосовал..
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10.04.2021 16:24 Ответить
От -- токо шо, мимо дома проехало... -- это наше НАТО или просто немецкий крестьянин? *)
Україна в ОБСЄ ініціювала спеціальне засідання із приводу нарощування Росією військ біля її кордону - Цензор.НЕТ 8811
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10.04.2021 16:11 Ответить
вато косилка ?
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10.04.2021 16:14 Ответить
-- та сам не знаю -- ...ездиет всякое... *)
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10.04.2021 16:27 Ответить
Ніби схоже на памперсовідсмоктувач. Невже ОПа закупила?
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10.04.2021 17:26 Ответить
-- сам спрашиваю: що це таке?
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10.04.2021 17:27 Ответить
Маодзедуны отказались финансировать Мавзолейную Силу Сибири. Чахлык Пуйло в шоке
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10.04.2021 16:32 Ответить
Китай повернулся задом к России. Инвесторы бегут со скоростью света
#https://smartmoney.one/news/tags/investicii инвестиции
08.04.2021 - 20:31
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10.04.2021 16:46 Ответить
Турки затачивали Байрактары под российскую технику и это о многом говорит
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10.04.2021 17:07 Ответить
Лучше немедленно инициировать процедуру изгнания русофашистской мрази из Совбеза и вообще из ООН - как их пинком выперли в 1940 после нападения на Финляндию. А то бред получается, когда в Совете Безопасности ООН один из шести постоянных членов - сам сатана и главная угроза безопасности на планете.
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10.04.2021 17:16 Ответить
Не треба. Воронеж ***********. Як не як жалко, колись територія України була.
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10.04.2021 17:23 Ответить
 
 