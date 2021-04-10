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Новости Коронавирус и карантин
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Вакциной Pfizer первыми будут привиты персонал и жильцы домов престарелых, а также сотрудники ГСЧС и Госпогранслужбы, - Ляшко

Вакциной Pfizer первыми будут привиты персонал и жильцы домов престарелых, а также сотрудники ГСЧС и Госпогранслужбы, - Ляшко

Первые 117 тысяч доз вакцины Pfizer, которые доставят в Украину в рамках COVAX, пойдут для прививок персонала и жильцов домов престарелых.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на РБК-Украина, об этом журналистам рассказал главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Эти интернаты - это еще первый этап, который мы рассчитывали начать ещё в феврале. Но так как уже было предусмотрено логистическое планирование и чтобы не менять наши наработанные алгоритмы, мы решили вернутся к этой группе людей с этой же вакциной", - сказал Ляшко.

Дальше прививки препаратом от Pfizer получат сотрудники Государственной службы чрезвычайных ситуаций и Госпогранслужбы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Первая поставка Pfizer от COVAX будет 14 апреля, а закупленные Украиной у этого же производителя вакцины поступят в мае, - Степанов

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Pfizer (180)


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Топ комментарии
+8
а разве не военных надо 1ых привить??? придурки!!
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10.04.2021 16:06
+5
У нас что уже все бойцы на передовой привиты нормальной вакциной?! Или зелескот уже закончил войну?!
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10.04.2021 16:17
+5
Просто через дома престарелых легче всего красть, и вакцины пойдут куда надо и кому надо.
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10.04.2021 18:23
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а разве не военных надо 1ых привить??? придурки!!
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10.04.2021 16:06 Ответить
так в нас же мир.
будуть щеплювати мжєнтів.
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10.04.2021 16:10 Ответить
Просто через дома престарелых легче всего красть, и вакцины пойдут куда надо и кому надо.
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10.04.2021 18:23 Ответить
Піде в "Борис"?. Втім, навіщо тут знак запитання.
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11.04.2021 09:27 Ответить
Думаю, собі ви найбільше доз припасли.
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10.04.2021 16:10 Ответить
Придется родителей на время сдать в дом престарелых. Они правда не особо старые и бодрые, вряд ли оценят, но ради прививки родителям готов пойти на хитрость)
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10.04.2021 16:12 Ответить
Блин я то пошутил, но стопудов всякое средне-мелкое начальство так и будет делать.
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10.04.2021 16:15 Ответить
У нас что уже все бойцы на передовой привиты нормальной вакциной?! Или зелескот уже закончил войну?!
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10.04.2021 16:17 Ответить
Пфайзером людей старше 60 лет прививать нельзя. По крайней мере так звучало еще осенью со стороны изготовителя.
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10.04.2021 16:17 Ответить
а вы не знаете...СКОЛЬКО РАЗ В ГОДУ НУЖНО ПРИВИВАТЬСЯ????
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10.04.2021 16:22 Ответить
"Спутником " ежедневно с утра
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10.04.2021 16:26 Ответить
в год может и два раза, но сделав один раз будешь делать каждый год.
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10.04.2021 16:47 Ответить
раз в 17 месяцев после пфайзера
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10.04.2021 16:52 Ответить
Физером раз в три месяца. Но, если ширнут разбавленным - тогда ежемесячно
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11.04.2021 00:19 Ответить
ясно жи жи*ели домов и престарелые платят больше за всех налогов и больше защищают всех от всего.
ляшко, вы бы еще, простите, на кладбищах жителей прививал в первую очередь, а не солдат. а чо - привил-не-привил - и так побоку... как и престарелым домам в жильцах то)
гуманист блин, тя в природе бы, ну, среди животных тупо бы за такие идеи....
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10.04.2021 16:21 Ответить
Доставят? И не назвал дату когда? Три года ждать обещанного или когда рак на горе свиснет?
Вакциною Pfizer першими будуть щепити персонал і мешканців будинків престарілих, а також співробітників ДСНС і Держприкордонслужби, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2382
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10.04.2021 16:24 Ответить
испытают на пожилых.
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10.04.2021 16:48 Ответить
Пфайзер випробуваний і Америкою, і Європою.
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10.04.2021 16:58 Ответить
А от какого производителя поступит пфайзер для нас ,не в курсе ?
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10.04.2021 18:19 Ответить
Да опять индийский почти пфайзер. Неужели думаете, что купят настоящий?
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10.04.2021 19:32 Ответить
В том то и проблема ,что так не думаю.
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10.04.2021 21:47 Ответить
І це при тому, що літніх людей можуть вакцінувати і Астразенекою, і Ковішілдом.
Вони рекомендовані ПІСЛЯ 60
Ці імбИцили хоч щось роблять логічно? Чи під прикриттям будинків для пристарілих Пфайзер просто покрадуть?
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10.04.2021 17:00 Ответить
проще списать, кто будет знать сколько их реально вколят
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10.04.2021 17:02 Ответить
Я, вот -- пожилой... -- и почекаю трошки.

Сказал шефу, шо хочу обратно на ночную смену -- там людей меньше.
Исхожу из того, что сейчас полюбэ, эксперементальный период на массах -- а хочется индивидуального подхода...

Бате родному послезавтра 92 года, невеста молодая, доця малая совсем -- есть ещё, шо надо погулять по Жизни...*)
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10.04.2021 17:03 Ответить
Чекати в Україні індивідуального підходу доведеться аж ніяк не трошки.
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10.04.2021 21:51 Ответить
У нас тоже не рай... -- сам не подсуетишься -- на социал загремишь -- в государственную нищету...
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10.04.2021 21:55 Ответить
тут альтернатива у глав врача, или по блату или 85 летнему не ходячему старику
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10.04.2021 17:04 Ответить
я у главврача знакомого был , так он мне пол-часа читал лекцию "как вакцины бороздят просторы вселенной" , *****, в итого всё же проговорился - у нас не весь медперсонал успели привить -половина пошла на местных керманычей и их блатных родственичков (районная больница)..
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10.04.2021 17:17 Ответить
пля , я уже месяц пытаюсь вколоть вакцину , записался в дию, записался через семейного , пля в платную обращался - куй ! зато , пля , ***** все соседи-знакомые чиновники давно привились и даже за кордон ****** некоторые на отдых... вот вам и вакцинация ...
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10.04.2021 17:12 Ответить
Брыхунов от брыхни привейте !
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10.04.2021 17:19 Ответить
Это получается кого не жалко? Или кто меньше шума будет поднимать, там же в подавляющем большинстве старики без родственников и так запертых практически в 4 стенах. Какой бодягой под брендом Pfizer их собираются там вакцинировать?
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10.04.2021 17:28 Ответить
Военных нужно привить Пфайзером в ПЕРВУЮ очередь, затем медиков, а потом всех остальных.
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10.04.2021 20:57 Ответить
Медики уже все привитые. Вы их по 100 раз вакцинировать собираетесь? ))
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11.04.2021 00:26 Ответить
Про медиков тебе степашка рассказал? Смешно...
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11.04.2021 01:07 Ответить
А сами медики, по-вашему, об этом рассказать не в состоянии?

Или их мнение нас не интересует?
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11.04.2021 01:10 Ответить
Кто не боится -тот рассказывает или увольняются и уезжают. 100 тысяч уволившихся и 66 тысяч уехавших на работу за границу за год ---что еще вам говорить нужно?
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11.04.2021 01:15 Ответить
Изначально разговор зашел об вакцинации медиков. Мне очень сложно уловить ту тонкую связь, которая бы связывала вакцинацию медперсонала и 100 тыс. уволившихся медработников.
На текущий момент, желающих вакцинироваться медиков всего лишь единицы %. Даже несмотря на принуждение их к вакцинации. Они, как никто другой, умеют ценить свою жизнь и своё здоровье.
Даже если произойдёт чудо, и в Украину завезут Pfizer, процент желающих им вакцинироваться среди медперсонала не превысит 5..10%
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11.04.2021 01:36 Ответить
Вы очень ошибаетесь))) Не хотят вакцинироваться тем, что "раздобыл" с откатами степашка, а пфайзером с удовольствием провакцинируются все медики( и не только они), при условии его правильного хранения.
А к чему вы тогда написали:Медики уже все привитые, если сами знаете, что единицы привиты?
А связь с уволившимися и вакцинацией--тотальное недоверие сегодняшнему руководству--- бездарному, воровитому, брехливому и непрофессиональному.
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11.04.2021 01:48 Ответить
А вот и не соглашуся ))
Чтоб попытаться показать вам ошибочность вашей точки зрения, мне пришлось бы основательно потрудиться и исписать не одну чернильницу текста ))

Но всё это оказалось бы впустую, поскольку каждый мой аргумент вы с легкостью перебили бы джокером - своими предубеждениями.
И, в итоге, всё равно получится мартышкин труд ))
А на счёт медиков - это был сарказм, но лишь отчасти. Ведь формально, за 2 месяца, кампания по вакцинации медперсонала, полагаю, должна уже быть завершена. Поскольку, для вакцинации 0.0% желающих медработников, много времени не надо.
Я заранее знал, что будет именно так и, поверьте, с Pfizer-ом ситуация кардинальным образом не изменится
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11.04.2021 03:03 Ответить
Я сужу по себе и своим знакомым, Пфайзером готовы прививаться почти все)))
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11.04.2021 22:18 Ответить
Таки придется с вами согласицца )))
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12.04.2021 10:02 Ответить
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12.04.2021 20:48 Ответить
Медики якраз у своїй масі чекають на "Пфайзер", відмовляючись не від вакцинації взагалі, а конкретно від Ковішильду. Особливо, враховуючи, що маса ії перехворіла і розумний термін їх вакцинації припадає на літо.
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11.04.2021 09:30 Ответить
Ти помилився адресою, Петросян. Гурток юних гумористів збирається десь в іншому місці ))
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11.04.2021 12:14 Ответить
Давайте-давайте.
Тут спалахи великі якраз у таких будинках обколотих.
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10.04.2021 21:12 Ответить
Соромно, але смішно. В нас таке різке піклування має викликати підозру, шо шось не так.
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10.04.2021 21:37 Ответить
 
 