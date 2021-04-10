Вакциной Pfizer первыми будут привиты персонал и жильцы домов престарелых, а также сотрудники ГСЧС и Госпогранслужбы, - Ляшко

Первые 117 тысяч доз вакцины Pfizer, которые доставят в Украину в рамках COVAX, пойдут для прививок персонала и жильцов домов престарелых.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на РБК-Украина, об этом журналистам рассказал главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Эти интернаты - это еще первый этап, который мы рассчитывали начать ещё в феврале. Но так как уже было предусмотрено логистическое планирование и чтобы не менять наши наработанные алгоритмы, мы решили вернутся к этой группе людей с этой же вакциной", - сказал Ляшко.

Дальше прививки препаратом от Pfizer получат сотрудники Государственной службы чрезвычайных ситуаций и Госпогранслужбы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Первая поставка Pfizer от COVAX будет 14 апреля, а закупленные Украиной у этого же производителя вакцины поступят в мае, - Степанов