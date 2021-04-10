3 143 48
Вакциной Pfizer первыми будут привиты персонал и жильцы домов престарелых, а также сотрудники ГСЧС и Госпогранслужбы, - Ляшко
Первые 117 тысяч доз вакцины Pfizer, которые доставят в Украину в рамках COVAX, пойдут для прививок персонала и жильцов домов престарелых.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на РБК-Украина, об этом журналистам рассказал главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.
"Эти интернаты - это еще первый этап, который мы рассчитывали начать ещё в феврале. Но так как уже было предусмотрено логистическое планирование и чтобы не менять наши наработанные алгоритмы, мы решили вернутся к этой группе людей с этой же вакциной", - сказал Ляшко.
Дальше прививки препаратом от Pfizer получат сотрудники Государственной службы чрезвычайных ситуаций и Госпогранслужбы.
Топ комментарии
+8 Женя-Женя
показать весь комментарий10.04.2021 16:06 Ссылка
+5 Igor V #453603
показать весь комментарий10.04.2021 16:17 Ссылка
+5 Lada2014
показать весь комментарий10.04.2021 18:23 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
будуть щеплювати мжєнтів.
ляшко, вы бы еще, простите, на кладбищах жителей прививал в первую очередь, а не солдат. а чо - привил-не-привил - и так побоку... как и престарелым домам в жильцах то)
гуманист блин, тя в природе бы, ну, среди животных тупо бы за такие идеи....
Вони рекомендовані ПІСЛЯ 60
Ці імбИцили хоч щось роблять логічно? Чи під прикриттям будинків для пристарілих Пфайзер просто покрадуть?
Сказал шефу, шо хочу обратно на ночную смену -- там людей меньше.
Исхожу из того, что сейчас полюбэ, эксперементальный период на массах -- а хочется индивидуального подхода...
Бате родному послезавтра 92 года, невеста молодая, доця малая совсем -- есть ещё, шо надо погулять по Жизни...*)
Или их мнение нас не интересует?
На текущий момент, желающих вакцинироваться медиков всего лишь единицы %. Даже несмотря на принуждение их к вакцинации. Они, как никто другой, умеют ценить свою жизнь и своё здоровье.
Даже если произойдёт чудо, и в Украину завезут Pfizer, процент желающих им вакцинироваться среди медперсонала не превысит 5..10%
А к чему вы тогда написали:Медики уже все привитые, если сами знаете, что единицы привиты?
А связь с уволившимися и вакцинацией--тотальное недоверие сегодняшнему руководству--- бездарному, воровитому, брехливому и непрофессиональному.
Чтоб попытаться показать вам ошибочность вашей точки зрения, мне пришлось бы основательно потрудиться и исписать не одну чернильницу текста ))
Но всё это оказалось бы впустую, поскольку каждый мой аргумент вы с легкостью перебили бы джокером - своими предубеждениями.
И, в итоге, всё равно получится мартышкин труд ))
А на счёт медиков - это был сарказм, но лишь отчасти. Ведь формально, за 2 месяца, кампания по вакцинации медперсонала, полагаю, должна уже быть завершена. Поскольку, для вакцинации 0.0% желающих медработников, много времени не надо.
Я заранее знал, что будет именно так и, поверьте, с Pfizer-ом ситуация кардинальным образом не изменится
Тут спалахи великі якраз у таких будинках обколотих.