"Bayraktar TB2 впервые совершил вылет в зону ООС, пока что с целью наблюдения", - Мысягин

Беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2 во время своего первого разведывательного вылета в зону ООС на Донбассе обнаружил вражескую технику: Панцирь-С, С-125, ЗРК-Тор, танки и гаубицы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook пишет народный депутат от "Слуги народа", заместитель главы парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Юрий Мысягин.

"Лучший бой - тот, который не состоялся.

Нашим врагам лучше было бы изучить эту китайскую мудрость, вместо записок и мемуаров лидеров нацистского режима 20 века.

Bayraktar TB2 - Беспилотный летательный аппарат, впервые совершил вылет в зону ООС (пока что с целью наблюдения).

Панцирь-С

С-125

ЗРК-Тор

танки

гаубицы

"Таварищи", мы вам советуем данную технику отвезти обратно в Москву на парад, потому что опять придется дозакупаться и не хватит денег на проведение газа в российские деревни.

Во время турецкой операции "Весенний щит" Байрактарі зарекомендовали себя с наилучшей стороны, особенно против российской военной техники.

Вместе к победе!"

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