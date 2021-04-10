"Проблема с мирным процессом на Донбассе - это Россия. Какой бы ни был формат, без ее честной позиции прогресса не будет", - Квин. ВИДЕО
Во время недавно состоявшегося первого телефонного разговора между Джо Байденом и Владимиром Зеленским можно было наблюдать, что администрация президента США демонстрирует приверженность Украине.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Фактам ICTV" рассказала временно поверенная в делах США Кристина Квин.
"Мы очень рады, что состоялся первый диалог между президентами. Прошел он в теплой и дружественной атмосфере. Лидеры довольно долго разговаривали, а это значит, что администрация Байдена демонстрирует приверженность Украине", - отметила Квин.
О возможном посредничестве США в конфликте между Украиной и Россией Кристина Квин заявила, что США поддерживают территориальную целостность и суверенитет Украины. Однако по ее словам, нужно еще много работать, чтобы воцарился мир.
"Проблема с мирным процессом на Донбассе — это Россия. Какой бы ни был формат — нормандский или минский, без честной и конструктивной позиции РФ не будет прогресса", - считает она.
Также Квин подчеркнула, что после Революции достоинства США особенно поддерживают стремление Украины к демократии и свободе. С тех пор они предоставили $4,5 млрд финансовой помощи.
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-Бути українцем важко. Це постійний процес відстоювання від зазіхань - своєї ВОЛІ, СВОБОДИ, ГІДНОСТІ та ЗАМОЖНОСТІ, КУЛЬТУРИ, МОВИ, ТРАДИЦІЙ ТА НЕЗАЛЕЖНОСТІ, відстоювання від ворогів та недругів, загарбників, лінивих, злодіїв та тупих... Українець - завжди патріот, що прагне досконалості та вірності, прагне і діє, щоб стати розумнішим, професійнішим, вдалішим, заможнішим, Українцем завжди захоплювалися друзі, та побоювалися вороги і недруги-одночасно. Його позиція: "мій дім -моя фортеця", моя Вітчизна незалежна і ворогам до неї - зась! Українець заповзятий та хоробрий. Українець-конкурентоздатний та впевнений, що перемогу можна вирвати лише в невтомній праці та борні! Українець стає на коліна лише перед Богом,, батьками та загиблими побратимами!
-Бути малоросом набагато простіше. Малорос - це лінивий, тупуватий та заздрісний, холуй за натурою, мріє розбагатіти на дурняк- зрадою як ближнього так і Вітчизни, прислугою сильним та багатим -але українець за народженням в минулому, який не викликає ні захоплення ні поваги. і саме його позиція - "моя хата скраю"... Нехтує українськими мовою, культурою, та традиціями і легко переймає мову, традиції та поведінку загарбників та поневолювачів. Малорос - слабовольний боягуз. На малоросів ЗАВЖДИ робили ставку лише вороги. Малорос вважає, що спокій та затишне життя можна випросити стоячи на на колінах перед ворогами, владою та олігархами.
Простори **** не измерить.
Россия можете только cpaть
На голову которая ей верит.
Эту проблему Штатам надо было ликвидировать сразу после Мюнхенской речи }{уйла или хотя бы после её нападения на Грузию в 2008-м. В 2021-м проблема завонялась настолько, что теперь необходимо уже полное уничтожение параши вместе со всем её гнилым народцем.
Источник: https://www.dialog.ua/war/227018_1617730948
Правда результат противоположный ожидаемому.
Нужно политику подгонять под людей, а не людей под политику.
В идеале -- нужен забугорный Украинец в Президенты -- жёсткий, прагматичный, европейский.
...а так... -- "У Советской Власти крепкая рука!"
По крайней мере -- сейчас не думаю. ...а там -- ...жизни уже не хватит -- в ожидании...
А як Тарас Шевченко?
Никаких исторических подтвержедений их теориям не случилось.
Так надо исходить из были, а не из сказок...
Я за Украину! ...а народ против...
Так шо ж його робыть?