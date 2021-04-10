"Проблема с мирным процессом на Донбассе - это Россия. Какой бы ни был формат, без ее честной позиции прогресса не будет", - Квин. ВИДЕО

Во время недавно состоявшегося первого телефонного разговора между Джо Байденом и Владимиром Зеленским можно было наблюдать, что администрация президента США демонстрирует приверженность Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Фактам ICTV" рассказала временно поверенная в делах США Кристина Квин.

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"Мы очень рады, что состоялся первый диалог между президентами. Прошел он в теплой и дружественной атмосфере. Лидеры довольно долго разговаривали, а это значит, что администрация Байдена демонстрирует приверженность Украине", - отметила Квин.

О возможном посредничестве США в конфликте между Украиной и Россией Кристина Квин заявила, что США поддерживают территориальную целостность и суверенитет Украины. Однако по ее словам, нужно еще много работать, чтобы воцарился мир.

"Проблема с мирным процессом на Донбассе — это Россия. Какой бы ни был формат — нормандский или минский, без честной и конструктивной позиции РФ не будет прогресса", - считает она.

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Также Квин подчеркнула, что после Революции достоинства США особенно поддерживают стремление Украины к демократии и свободе. С тех пор они предоставили $4,5 млрд финансовой помощи.