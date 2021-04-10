В Стамбуле проходит закрытая для прессы встреча тет-а-тет Зеленского и Эрдогана. ФОТО
Президент Украины Владимир Зеленский, который находится с рабочим визитом в Турции, начал встречу с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте главы государства.
"После прилета в Стамбул вместе с первой леди Еленой Зеленской Глава Украинского государства прибыл в резиденцию Президента Турецкой Республики - дворец Хубер, где его встретил Реджеп Тайип Эрдоган", - говорится в сообщении.
Президенты Украины и Турции приветствовали друг друга и прошли к месту проведения встречи тет-а-тет.
Членов официальной делегации Украины встретил министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу.
Как сообщает Анадолу, встреча началась в 15.45 по турецкому времени во дворце Хубер и проходит в закрытом для прессы режиме.
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в эфире одного из телеканадов сообщил, что Зеленский с Эрдоганом обсуждают ситуацию на востоке Украины, Крымскую платформу и двустороннее сотрудничество, пишет Укринформ.
"Вы знаете, что сегодня проходит заседание 9-го украинско-турецкого стратегического совета. Именно в эти минуты проходит встреча тет-а-тет Президента Зеленского и Президента Эрдогана. Очень широкий спектр вопросов, которые они рассматривают. Безусловно, они будут говорить и о ситуации на Донбассе, и о Крымской платформе и о двустороннем сотрудничестве", - сказал Ермак.
После окончания встречи глав государств, по его словам, пройдет заседание Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией.
"У нас очень большая делегация, представляющая практически все отрасли и экономические, и военные, очень насыщенная программа, очень хороший визит, мы уже чувствуем, как нас здесь тепло принимают. Мы чувствуем поддержку Турции все время, думаю, сегодня будет подписан ряд важных документов", - сказал руководитель Офиса Президента.
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Повідомлення про те, що Росія може скоротити авіасполучення із Туреччиною на тлі занепокоєння щодо ситуації із коронавірусом у тій країні, можуть вказувати на попередження Ердогану з боку Путіна напередодні його зустрічі Ердогана із президентом України Володимиром Зеленським. Таку думку висловив британський експерт з питань України Тімоті Еш.
"Ердоган отримує попередження триматись далі від України, не надавати безпілотники українській стороні, або ж російських туристів приберуть з Туреччини", - твітує Еш.
Раніше російське видання РБК повідомило, що Оперативний штаб по боротьбі із коронавірусною інфекцією у Росіє обговорює питання про можливу заборону авіасполучення із Туреччиною. Як повідомляли російські ЗМІ, на тлі цих повідомлень росіян почали масово звертатись до туроператорів із запитами.
У суботу президент України Володимир Зеленський зустрічається з президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом.
"Під співголовуванням президентів двох держав буде проведено дев'яте засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною та Туреччиною. Під час візиту заплановано підписання низки двосторонніх документів", - https://www.president.gov.ua/news/prezident-********-10-kvitnya-pribude-z-robochim-vizitom-do-67893 йдеться у повідомленні сайту президента України.
Напередодні зустрічі Ердоган мав телефонну розмову із президентом Росії Володимиро Путіним. Як повідомляється, у ході розмови Путін звинуватив Україну у провокативних діях.
У п'ятницю державний секретар США Ентоні Блінкен провів телефонні https://ukrainian.voanews.com/a/ukraina-rosiya/5847401.html розмови із міністрами закордонних справ Німеччини та Франції у ході яких було піднято тему односторонніх провокацій з боку Росії. Того ж дня речниця Білого дому https://ukrainian.voanews.com/a/bilyi-dim-rosiya/5847358.html заявила про консультації з союзниками та партнерами щодо ескалації насильства з боку Росії на сході України.https://ukrainian.voanews.com/a/zelenksiy-erdogan/5848172.html
Конвенция Монтрё сохраняет за торговыми судами всех стран свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время. Однако конвенция устанавливает различный режим прохода военных кораблей для флотов черноморских и нечерноморских государств. При условии предварительного уведомления властей Турции черноморские государства могут проводить через проливы в мирное время свои военные корабли любого класса. Для военных кораблей нечерноморских держав введены существенные ограничения по классу (проходят лишь мелкие надводные корабли) и по тоннажу. Общий тоннаж военных судов нечерноморских государств в Чёрном море не должен превышать 30 тыс. т (с возможностью повышения этого максимума до 45 тыс. т в случае увеличения военно-морских сил черноморских стран) со сроком пребывания не больше 21 суток. В случае участия Турции в войне, а также если Турция посчитает, что ей непосредственно угрожает война, ей предоставлено право разрешать или запрещать проход через проливы любых военных судов. Конвенция состоит из 29 статей, четырёх приложений и одного протокола. Статьи 2-7 рассматривают проход торговых судов. В статьях 8-22 рассматривается проход военных кораблей. Ключевой принцип свободы прохода и навигации изложен в статьях 1 и 2. Статья 1 гласит: «Высокие Договаривающиеся Стороны признают и подтверждают принцип свободы прохода и навигации по морю в проливах». Статья 2 гласит: «В мирное время торговые суда пользуются полной свободой прохода и плавания в проливах днем и ночью под любым флагом с любым видом груза».
Но если принцип свободной навигации будет нарушаться в Черном море? Какой смысл тогда свободы ....в проливах? Ведь это непосредственная угроза Турции!!! Если будет блокада портов Украины,...однозначно Турция может воспринимать это как агрессию в бассейне и в проливах...ВКЛЮЧИТЕЛЬНО!!!
Что он может натворить без присмотра...
Не повилазило ще од заглядання х**лу в очі, нє ?
Не знайшло там свого зе-миру ?