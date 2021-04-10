В Стамбуле проходит закрытая для прессы встреча тет-а-тет Зеленского и Эрдогана. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский, который находится с рабочим визитом в Турции, начал встречу с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте главы государства.

"После прилета в Стамбул вместе с первой леди Еленой Зеленской Глава Украинского государства прибыл в резиденцию Президента Турецкой Республики - дворец Хубер, где его встретил Реджеп Тайип Эрдоган", - говорится в сообщении.

Президенты Украины и Турции приветствовали друг друга и прошли к месту проведения встречи тет-а-тет.

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Членов официальной делегации Украины встретил министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу.

Как сообщает Анадолу, встреча началась в 15.45 по турецкому времени во дворце Хубер и проходит в закрытом для прессы режиме.

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Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в эфире одного из телеканадов сообщил, что Зеленский с Эрдоганом обсуждают ситуацию на востоке Украины, Крымскую платформу и двустороннее сотрудничество, пишет Укринформ.

"Вы знаете, что сегодня проходит заседание 9-го украинско-турецкого стратегического совета. Именно в эти минуты проходит встреча тет-а-тет Президента Зеленского и Президента Эрдогана. Очень широкий спектр вопросов, которые они рассматривают. Безусловно, они будут говорить и о ситуации на Донбассе, и о Крымской платформе и о двустороннем сотрудничестве", - сказал Ермак.

После окончания встречи глав государств, по его словам, пройдет заседание Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией.

"У нас очень большая делегация, представляющая практически все отрасли и экономические, и военные, очень насыщенная программа, очень хороший визит, мы уже чувствуем, как нас здесь тепло принимают. Мы чувствуем поддержку Турции все время, думаю, сегодня будет подписан ряд важных документов", - сказал руководитель Офиса Президента.

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