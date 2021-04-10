Квин о российской пропаганде: "Мы тоже с этим сталкиваемся, но Украине достается больше всего"

Другие страны так же, как и Украина, сталкиваются с российской пропагандой, однако нашему государству достается больше всего.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин рассказала в интервью программе "Факты ICTV".

"Не только Украина, но и другие государства сталкиваются с российской пропагандой, искажением информации. Мы тоже с этим сталкиваемся, но Украине достается больше всего. Россия использует различные ресурсы для распространения фейков", - отметила Квин.

Поверенная в делах США отметила, что один из ярких примеров - ситуация с коронавирусом.

"В частности, дезинформация относительно вакцин, одобренных ВОЗ... Через здоровье украинцев Россия пытается ослабить Украину. Мы сотрудничаем с Киевом, чтобы уменьшить это влияние", - отметила она.

Напомним, также в этом интервью Квин заявила, что проблема с мирным процессом на Донбассе - это Россия. Без ее конструктивной позиции не будет прогресса.

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