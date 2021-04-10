Украина предлагает ОБСЕ, чтобы соблюдение "тишины" контролировалось при участии ВСУ и НВФ ОРДЛО, - Кравчук
Украина ищет новые пути решения конфликта на Донбассе. В частности, по соблюдению режима тишины.
Об этом в программе "Взгляд с Банковой" телеканала "Дом" рассказал глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук, передает Цензор.НЕТ.
"Я подписал письмо к госпоже Хайди Грау с просьбой немедленно обсудить вопрос - сначала на заседании группы по безопасности, а потом, при необходимости, вынести его на заседание ТКГ - о дополнительных мерах по координации контроля режима прекращения огня с участием Вооруженных сил Украины и вооруженных формирований ОРДЛО при участии наблюдательной миссии ОБСЕ. Для немедленного реагирования на нарушение решения, принятого 22 июля прошлого года по прекращению огня и объявлению всеобщей тишины", - рассказал он.
В частности, украинская сторона предлагает, чтобы в случае гибели военных с украинской стороны или стороны незаконных вооруженных формирований миссия ОБСЕ созывала специальную группу, которая расследовала бы данные нарушения и принимала соответствующие решения.
"Украина постоянно предлагает не просто слова, а механизмы - это очень важно. Россия отказывается. Украина, Франция, Германия и политические советники - все мы работаем для урегулирования ситуации на Донбассе, предлагая разные варианты, идя на компромиссы, чтобы показать, что для Украины нет ничего важнее, чем мир на Донбассе", - добавил Кравчук.
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Вверху уже написала, но повторюсь: не удивлюсь, что спишут на «личное мнение/личную инициативу» Кравчука.......
А россия Миротворец и в Украине как говорит пресс секретарь Зеленского Мендель гражданская война и нужен второй государственный русский (слобожанский, степной, марсианский название любое).
Заметили как все говорят что война только начнется хотя уже идет 7 лет? Якобы войны никакой нет. Россия передвигает войска к Украинской границе при этом Крым якобы находится на границе Украины с россией то есть Крым российский по умолчанию.
Похоже вся эта история с передвижениями рос. войск координировалась Кремлем и агентурой на Банковой чтобы преследовать несколько целей, больше для того чтобы произвести впечатление на Запад.
1) Украина договаривается напрямую с марионетками Кремля а россия Миротворец в Украине ибо как говорить представитель Президента Украины Мендель в Украине гражданская война.
2) русский язык государственный в Украине.
3) тема предательства и раскрытие агентуры по вагнеровцам уходит на второй план.
4) пока не формально признать что Крым это россия.
5) и другие цели
Дебіли. Додуматися таке пропонувати !
нема там ніяких ордло...
Там є російськи загарбники! Пеньок ти старий...
Умно. Очень умно.
А еще хорошо бы насильникам поручить контролировать целомудрие, а педофилам счастливое детство.
І ця проблема була створена не ******, не Європою, а представниками України, які побоялися настояти на тому що, агресія почалася з окупації Криму, а події в Донецькій та Луганській областях, є подальшим розвитком агресії ерефії. Тож, Кравчук тупо продовжує розвивати московський міф про внутрішній конфлікт де кацапи виступають тільки прихильниками однієй зі сторін.
Хоча, ідея з викликом представників ОБСЄ для фіксації смерті дуже непогана, таким чином можуть вспливти факти загибелі московитів або кремляді доведеться приховувати факти і мовчати про "терор праклятих біндєр"