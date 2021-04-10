Украина предлагает ОБСЕ, чтобы соблюдение "тишины" контролировалось при участии ВСУ и НВФ ОРДЛО, - Кравчук

Украина ищет новые пути решения конфликта на Донбассе. В частности, по соблюдению режима тишины.

Об этом в программе "Взгляд с Банковой" телеканала "Дом" рассказал глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук, передает Цензор.НЕТ.

"Я подписал письмо к госпоже Хайди Грау с просьбой немедленно обсудить вопрос - сначала на заседании группы по безопасности, а потом, при необходимости, вынести его на заседание ТКГ - о дополнительных мерах по координации контроля режима прекращения огня с участием Вооруженных сил Украины и вооруженных формирований ОРДЛО при участии наблюдательной миссии ОБСЕ. Для немедленного реагирования на нарушение решения, принятого 22 июля прошлого года по прекращению огня и объявлению всеобщей тишины", - рассказал он.

В частности, украинская сторона предлагает, чтобы в случае гибели военных с украинской стороны или стороны незаконных вооруженных формирований миссия ОБСЕ созывала специальную группу, которая расследовала бы данные нарушения и принимала соответствующие решения.

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"Украина постоянно предлагает не просто слова, а механизмы - это очень важно. Россия отказывается. Украина, Франция, Германия и политические советники - все мы работаем для урегулирования ситуации на Донбассе, предлагая разные варианты, идя на компромиссы, чтобы показать, что для Украины нет ничего важнее, чем мир на Донбассе", - добавил Кравчук.