Украинцам смогут делать до 11 миллионов прививок от COVID-19 в месяц, - Ляшко

План Совета национальной безопасности и обороны вакцинировать от коронавируса более половины взрослого населения до конца 2021 года является вполне реалистичным.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП", об этом заявил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Высока вероятность его реализации, если сложатся все компоненты, которые могут повлиять на выполнение: наличие вакцины, желание людей, обученность медперсонала, так как много различных продуктов может одновременно использоваться, наличие расходных материалов и снижение заболеваемости COVID, чтобы медицинские работники, которые оказывают помощь, высвободились для того, чтобы могли проводить прививки", - объяснил Ляшко.

"Если мы задействуем все ресурсы, которые у нас есть сегодня, то от 4,5 млн до 11 млн (прививок на месяц. – Ред.) мы можем делать. 11 – это будет самый оптимистичный, 4,5 – самый низкий уровень. Но это при наличии всех факторов, которые я озвучил", - отметил главный санврач.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коллективы от 100 человек смогут записаться на вакцинацию от COVID-19, - Ляшко

В то же время Ляшко подчеркнул, что ключевым условием выполнения плана будет наличие вакцин.

"Сейчас у нас законтрактовано около 50% (вакцин. – Ред.) для выполнения этого плана. Но у нас уже есть рамочный договор с Pfizer, который значительно увеличивает, и еще проводятся переговоры. Поэтому реалистичность выполнения существует, но мы понимаем, что нагрузка может быть в последние месяцы 2021 значительно больше, чем мы даже рассчитывали", - рассказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Компания AstraZeneca сообщила о задержках с поставками вакцины в страны ЕС из-за дополнительных испытаний