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Новости Коронавирус и карантин
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Украинцам смогут делать до 11 миллионов прививок от COVID-19 в месяц, - Ляшко

План Совета национальной безопасности и обороны вакцинировать от коронавируса более половины взрослого населения до конца 2021 года является вполне реалистичным.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП", об этом заявил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Высока вероятность его реализации, если сложатся все компоненты, которые могут повлиять на выполнение: наличие вакцины, желание людей, обученность медперсонала, так как много различных продуктов может одновременно использоваться, наличие расходных материалов и снижение заболеваемости COVID, чтобы медицинские работники, которые оказывают помощь, высвободились для того, чтобы могли проводить прививки", - объяснил Ляшко.

"Если мы задействуем все ресурсы, которые у нас есть сегодня, то от 4,5 млн до 11 млн (прививок на месяц. – Ред.) мы можем делать. 11 – это будет самый оптимистичный, 4,5 – самый низкий уровень. Но это при наличии всех факторов, которые я озвучил", - отметил главный санврач.

Украинцам смогут делать до 11 миллионов прививок от COVID-19 в месяц, - Ляшко 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коллективы от 100 человек смогут записаться на вакцинацию от COVID-19, - Ляшко

В то же время Ляшко подчеркнул, что ключевым условием выполнения плана будет наличие вакцин.

"Сейчас у нас законтрактовано около 50% (вакцин. – Ред.) для выполнения этого плана. Но у нас уже есть рамочный договор с Pfizer, который значительно увеличивает, и еще проводятся переговоры. Поэтому реалистичность выполнения существует, но мы понимаем, что нагрузка может быть в последние месяцы 2021 значительно больше, чем мы даже рассчитывали", - рассказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Компания AstraZeneca сообщила о задержках с поставками вакцины в страны ЕС из-за дополнительных испытаний

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+14
Та вони з зедебілів просто кепкують роблячи майже щоденно заяви, подібні до цієї.
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10.04.2021 18:52
+13
Делать 10 тыс прививок в день - это До 10 миллионов прививок в месяц. Математика.
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10.04.2021 18:52
+10
Українцям зможуть робити до 11 мільйонів щеплень проти COVID-19 на місяць, - Ляшко - Цензор.НЕТ 159
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10.04.2021 19:30
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Правила форума Совет форумчан
А могут и до 600 000 прививок в месяц.
Как карта ляжет...
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10.04.2021 18:48 Ответить
Та вони з зедебілів просто кепкують роблячи майже щоденно заяви, подібні до цієї.
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10.04.2021 18:52 Ответить
Українцям зможуть робити до 11 мільйонів щеплень проти COVID-19 на місяць, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4907
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10.04.2021 22:50 Ответить
То якщо всі фактори зійдуться разом. 😊Головний фактор - наявність вакцини. Це не я сказав - це Ляшко! 😁
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10.04.2021 19:08 Ответить
главное - красивые картинки от ляшко-степанова-вовки-шмаркли..
делать-то МОГУТ, но только на бумажках))
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10.04.2021 19:13 Ответить
Українцям зможуть робити до 11 мільйонів щеплень проти COVID-19 на місяць, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6539
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10.04.2021 22:47 Ответить
А чего не в день?😂
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10.04.2021 18:48 Ответить
Патамуша такое количиство можна делать токо ноччю !
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10.04.2021 21:41 Ответить
Зачем мне вечная иголка для примуса? Я не собираюсь жить вечно. (с)
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10.04.2021 18:48 Ответить
Лев в зоопарку може з'їсти до 50 кг м'яса.але хто ж йому стільки дасть.
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10.04.2021 18:48 Ответить
це так тішить, що українцям майбутнього зможуть робити до 11 мілйонів щеплень за місяць!
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10.04.2021 18:50 Ответить
Українцям зможуть робити до 11 мільйонів щеплень проти COVID-19 на місяць, - Ляшко - Цензор.НЕТ 456
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10.04.2021 21:44 Ответить
- Принимайте эти таблетки шесть раз в день после еды.
- Доктор! А где я возьму столько еды?

Где они возьмут столько вакцин?
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10.04.2021 18:50 Ответить
ну это в стиле "могу копать / могу не копать"
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10.04.2021 18:52 Ответить
Українцям зможуть робити до 11 мільйонів щеплень проти COVID-19 на місяць, - Ляшко - Цензор.НЕТ 159
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10.04.2021 19:30 Ответить
Делать 10 тыс прививок в день - это До 10 миллионов прививок в месяц. Математика.
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10.04.2021 18:52 Ответить
Мат! -- и ематика -- эта ваша математика...
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10.04.2021 18:58 Ответить
Генератор випадкових цифер
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10.04.2021 21:57 Ответить
Ляшко, блаженный небожитель, спустись на землю грешную!
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10.04.2021 18:54 Ответить
боюсь спросить а за год ? 132 ляма ?
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10.04.2021 18:58 Ответить
виртуальный мир. можно и до 20 млн. )
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10.04.2021 18:59 Ответить
Но это при наличии всех факторов, которые я озвучил", - "зеленый громкоговоритель" б,,,я.Тот кто должен был уже давно собрать все эти факторы во едино глаголит так,как будто кто должен ему обеспечивать эти факторы.а они со степашкой будут факторами "пенджачными" заниматся
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10.04.2021 19:05 Ответить
Та ні, Ляшко! Не мільонів, а мільярдів!
_____________
А ще краще Зєлю і всю вашу шоблу на нари з конфіскацією. Після дострокових
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10.04.2021 19:07 Ответить
кто-нибудь, закройте обещалку этому придурку....
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10.04.2021 19:07 Ответить
ммммм, пусть еще на 15-й срок им наговорит.
Стебанова тоже надо оставить, правда из-за него доживут до суда не только лишь все, всернее из власти - все, но мало кто суд сможет делать
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10.04.2021 19:09 Ответить
Израиль - не завидуй!
Можем, но не хочем. Можем даже вна Хайфу экспортировать яблока, но жалеем ее и она экспортирует их нам, а мы снисходительно покупаем, жалея бедных израильтян с их зарплатой каких-то там жалких, если в евро, то 1-2, да хоть 3, какая разница?(Рабинович знает) тыс. евро вна месяц У нас просто черноземы и металлургия, а все другие не такие - нам завидуют, вот
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10.04.2021 19:07 Ответить
Чим ?
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10.04.2021 19:10 Ответить
Уже б заткнулась мразь!
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10.04.2021 19:11 Ответить
Йшов 2031 рік 52 лохдаун , Ляшко виступає перед невиліковними зебілами розказуючи про можливості вакцинації міліонів . Степашка протер лікті на курточці ,але не знімає заради пам'яті розкраденних 640 мільярдів
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10.04.2021 19:11 Ответить
Українцям зможуть робити до 11 мільйонів щеплень проти COVID-19 на місяць, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4207Українцям зможуть робити до 11 мільйонів щеплень проти COVID-19 на місяць, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2572
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10.04.2021 19:11 Ответить
Занялись любимым делом, нах та оборона и безопасность.
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10.04.2021 19:12 Ответить
Можуть - але не роБлять....
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10.04.2021 19:14 Ответить
Зможуть робити до одинадцяти мільйонів прививок щомісяця.Справа за малим - привезти ці прививки...
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10.04.2021 19:17 Ответить
Интересно кто из вас согласится делать прививку если за не эфективность или вред организму изготовитель вакцины не несет ответственнось,и где гарантия что вакцина оригинальная а не сделана в подвале на Малой Арнаудской?
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10.04.2021 19:18 Ответить
Ну звиздун этот ляшко, ну звиздут!! Похуже зеленского!!
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10.04.2021 19:26 Ответить
Зможуть........ якщо буде справжня вакцина і буде бажання в людей вакцинуватись.
Але на сьогоднішній день на Україну завезено лише "шмурдяк" і такий же "шмурндяк" планується завозити найближчим часом. Коліть цей непотріб собі самі...
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10.04.2021 19:27 Ответить
-Про, що куме замріялися?
-Знову хочу в Австралію.
-А шо, ви вже там були?
-Нє, вже раз хотів.
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10.04.2021 19:39 Ответить
Українцям зможуть робити до 11 мільйонів щеплень проти COVID-19 на місяць, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5243
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10.04.2021 20:08 Ответить
Да, хорошая параллель...
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10.04.2021 20:42 Ответить
Скоро начнут пошлины вводить, что бы "защитить отечественного производителя" от польской свинины, китайской картошки, турецкого подсолнечного масла, тк цены на отечественные, потихоньку бьют рекорды...
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10.04.2021 20:48 Ответить
"Якщо ми задіємо всі ресурси, які у нас є сьогодні, то від 4,5 мільйонів до 11 мільйонів (щеплень на місяць. - Ред.) ми можемо робити." Джерело: https://censor.net/ua/n3258932

Хіба що в смартфоні через додаток Дія)))
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10.04.2021 20:11 Ответить
Українцям зможуть робити до 11 мільйонів щеплень проти COVID-19 на місяць, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3940
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10.04.2021 20:13 Ответить
Сможет ли слон сьесть 300 кг моркови? Сможет, но кто ему даст.
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10.04.2021 20:18 Ответить
Уроды-моральные.
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10.04.2021 20:20 Ответить
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10.04.2021 20:22 Ответить
по моему он дибил, а не писатель-фантаст
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10.04.2021 20:32 Ответить
Та щож таке! У них усе у майбутньому часі прекрасно, коли настає реальність то все жопа
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10.04.2021 20:32 Ответить
А еще мы завтра пообещаем больше чем вчера
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10.04.2021 20:42 Ответить
- Моня, что ві умєєтє делать?
- Могу копать, а могу и не копать.
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10.04.2021 20:46 Ответить
Сказочный фантазер.
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10.04.2021 20:58 Ответить
шлюшко у тебя столько вакцины есть?
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10.04.2021 21:08 Ответить
Пиз Дун
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10.04.2021 22:03 Ответить
"Высока вероятность его реализации, если сложатся все компоненты, которые могут повлиять на выполнение: наличие вакцины, желание людей, обученность медперсонала, так как много различных продуктов может одновременно использоваться, наличие расходных материалов и снижение заболеваемости COVID, чтобы медицинские работники, которые оказывают помощь, высвободились для того, чтобы могли проводить прививки", - объяснил Ляшко.Источник: https://censor.net/ru/n3258932

Т.Е. ЕСЛИ( S1+S2+S3+S4+.....) - формула Ляшко....
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10.04.2021 22:09 Ответить
Зеленский - патриот Украины и самый лучший президент!Слава Украине!Порохоботы - казлы проплаченные!
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10.04.2021 23:40 Ответить
І ще найвеличніший лідер **********!
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11.04.2021 00:53 Ответить
Напрошується анекдот - з'їсти то він з'їсть, але хто йому дасть.
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11.04.2021 00:51 Ответить
Ключове слово "зможуть" - а коли, хто і як - то вже інша річ... Сказочніки на сцені відволікають увагу зеленого плєбса...
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11.04.2021 10:55 Ответить
Мразь,, вырвать тебе язык
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11.04.2021 12:10 Ответить
ЭТО ЗЕЛЕНОЕ ОБЕЩАНИЕ ПРОВАЛЕНО С ТРЕСКОМ, КАК И ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ... ЗА СЕМЬ МЕСЯЦЕВ ВАКЦИНАЦИИ СДЕЛАНО МЕНЬШЕ ПРИВИВОК, ЧЕМ ОНИ ГРОМКО ОБЕЩАЛИ СДЕЛАТЬ ЗА ОДИН!!!
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17.08.2021 17:01 Ответить
 
 