Украинцам смогут делать до 11 миллионов прививок от COVID-19 в месяц, - Ляшко
План Совета национальной безопасности и обороны вакцинировать от коронавируса более половины взрослого населения до конца 2021 года является вполне реалистичным.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП", об этом заявил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.
"Высока вероятность его реализации, если сложатся все компоненты, которые могут повлиять на выполнение: наличие вакцины, желание людей, обученность медперсонала, так как много различных продуктов может одновременно использоваться, наличие расходных материалов и снижение заболеваемости COVID, чтобы медицинские работники, которые оказывают помощь, высвободились для того, чтобы могли проводить прививки", - объяснил Ляшко.
"Если мы задействуем все ресурсы, которые у нас есть сегодня, то от 4,5 млн до 11 млн (прививок на месяц. – Ред.) мы можем делать. 11 – это будет самый оптимистичный, 4,5 – самый низкий уровень. Но это при наличии всех факторов, которые я озвучил", - отметил главный санврач.
В то же время Ляшко подчеркнул, что ключевым условием выполнения плана будет наличие вакцин.
"Сейчас у нас законтрактовано около 50% (вакцин. – Ред.) для выполнения этого плана. Но у нас уже есть рамочный договор с Pfizer, который значительно увеличивает, и еще проводятся переговоры. Поэтому реалистичность выполнения существует, но мы понимаем, что нагрузка может быть в последние месяцы 2021 значительно больше, чем мы даже рассчитывали", - рассказал он.
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Как карта ляжет...
делать-то МОГУТ, но только на бумажках))
- Доктор! А где я возьму столько еды?
Где они возьмут столько вакцин?
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А ще краще Зєлю і всю вашу шоблу на нари з конфіскацією. Після дострокових
Стебанова тоже надо оставить, правда из-за него доживут до суда не только лишь все, всернее из власти - все, но мало кто суд сможет делать
Можем, но не хочем. Можем даже вна Хайфу экспортировать яблока, но жалеем ее и она экспортирует их нам, а мы снисходительно покупаем, жалея бедных израильтян с их зарплатой каких-то там жалких, если в евро, то 1-2, да хоть 3, какая разница?(Рабинович знает) тыс. евро вна месяц У нас просто черноземы и металлургия, а все другие не такие - нам завидуют, вот
Але на сьогоднішній день на Україну завезено лише "шмурдяк" і такий же "шмурндяк" планується завозити найближчим часом. Коліть цей непотріб собі самі...
-Знову хочу в Австралію.
-А шо, ви вже там були?
-Нє, вже раз хотів.
Хіба що в смартфоні через додаток Дія)))
- Могу копать, а могу и не копать.
Т.Е. ЕСЛИ( S1+S2+S3+S4+.....) - формула Ляшко....