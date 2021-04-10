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Новости Агрессия России против Украины
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Россия отказалась объяснять в ОБСЕ причины масштабного наращивания войск на границе с Украиной

Россия отказалась объяснять в ОБСЕ причины масштабного наращивания войск на границе с Украиной

Российская Федерация отказалась от участия в специальном заседании в ОБСЕ, на котором Украина и другие страны-участницы хотели получить от нее объяснения относительно военной активности армии РФ возле украинской границы.

Как передает Цензор.НЕТ, об отказе делегации РФ сообщается в Твиттере литовской миссии в ОБСЕ.

#Russia🇷🇺 refused to take part at the consultations initiated by #Ukraine🇺🇦 under the #OSCE #ViennaDocument. It refused to provide detailed explanations on its large-scale military build-up & unusual movements of its forces at the state border w Ukraine & in the occupied #Crimea. pic.twitter.com/PUTVbahiq5

— LT_OSCE (@LT_OSCE) April 10, 2021

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина предлагает ОБСЕ, чтобы соблюдение "тишины" контролировалось при участии ВСУ и НВФ ОРДЛО, - Кравчук

"Россия отказалась участвовать в инициированных Украиной консультациях в соответствии с Венским документом. Она отказалась предоставлять подробные объяснения по поводу своего масштабного военного наращивания и непривычного перемещения своих сил возле государственной границы с Украиной и в оккупированном Крыму", - говорится в сообщении.

Также об отказе делегации РФ участвовать в специальном заседании ОБСЕ, на котором она должна была объяснить перемещение своих войск к украинской границе, сообщили и в миссии США при ОБСЕ.

Russia declined to participate in today's @OSCE meeting with Ukraine to explain its unusual military buildup on 🇺🇦's borders and in occupied Crimea. We regret that Russia did not avail itself of this opportunity to address concerns and reduce risks under the #ViennaDocument. pic.twitter.com/wwkBxFD4Us

— U.S. Mission to OSCE (@usosce) April 10, 2021

"Мы сожалеем, что Россия не воспользовалась этой возможностью для решения проблем и снижения рисков согласно Венскому документу", - заявили в делегации США при ОБСЕ.

Отметим, Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала в субботу, 10 апреля, в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск возле границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму. Согласно документу, страны-участницы консультируются и сотрудничают друг с другом по поводу какой-либо необычной и незапланированной активности своих вооруженных сил за пределами их обычного места расположения в мирное время.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ должна понимать, что любая активизация агрессии будет иметь четкий и мощный ответ международного сообщества, - глава Минобороны Таран

Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым.

Также читайте: Россия перебросила к границам Украины самое большое количество войск с 2014 года, - США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Тем временем, 8 апреля Президент Украины Владимир Зеленский отбыл на Донбасс в зону ООС: "Едем на места обострения на Донбассе. Хочу быть с нашими солдатами в тяжелые времена".

Также читайте: Вступление Украины в НАТО приведет к масштабной эскалации ситуации на Донбассе, - МИД РФ

Также 8 апреля Меркель и Путин обсудили обострение ситуации на Донбассе.

8 апреля глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич поддержал предоставление Плана действий по членству в НАТО для Украины. "Украина уже в течение 15 лет пытается присоединиться к НАТО путем получения Плана действий для членства. Пожалуй, уже таки пора предоставить этот План Украине. Это будет как минимум сигналом от нас (НАТО. - Ред.), что украинцы не останутся без поддержки. Я однозначно поддержу такое решение", - сказал Ринкевич.

Автор: 

армия РФ (19578) ОБСЕ (4882) россия (96038)


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Топ комментарии
+45
хтось від козломордих очікував іншого?!
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10.04.2021 19:09
+37
Россия отказалась объяснять в ОБСЕ причины масштабного наращивания войск на границе с Украиной - Цензор.НЕТ 146
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10.04.2021 19:12
+33
Росія відмовилася пояснювати в ОБСЄ причини масштабного нарощування військ на кордоні з Україною - Цензор.НЕТ 2881
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10.04.2021 19:37
Комментировать
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Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Я тоже украинец... ...но верующим факты не нужны -- им нужны знамения... *)
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10.04.2021 20:46 Ответить
мне знамения ни к чему, я не религиозный верующий... я верю в Украину, не переводи в другой смысл мною сказанного, выше я тебя писал только факты
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10.04.2021 20:48 Ответить
Никаких фактов, кроме своей веры, ты не показал... -- а я тебя внимательно читал!
Я без упрёка -- ...перепечтались трошки любезно -- и то приятно...*)
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10.04.2021 20:53 Ответить
еще раз тебе говорю, не лги обо мне, не перекручивай и не гони... Я ОПЕРИРУЮ ФАКТАМИ и существующими векторными тенденциями в мире
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10.04.2021 21:04 Ответить
Да, проехано... ...я восхищён твоей операбельностью фактами...
Спокойно, Дружище, спокойно! (с) *)
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10.04.2021 21:07 Ответить
почему? Почему так говоришь? Дерибан есть во всех странах, и в Германии на сейчас - а ж бегом! Вы чуть пргнулись под кацапию, кто у нас выживет после ужасов войны - так не сделают! Масть не поменяют ни в жисть!
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11.04.2021 01:46 Ответить
Проблема Крыма в том, что у нас нет флота как такового. Нам для победы надо уничтожить российские базы, в том числе и в самой России. А это страшная бойня. Сам Крым не опасен, опасна позиция России в этом конфликте.
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10.04.2021 19:47 Ответить
на море мы потерпим фиаско, на Черном море там есть кому с Россией воевать тут речь идет о сухопутной войне или воздушной или береговой
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10.04.2021 20:07 Ответить
А без моря мы не захватим Крым в войне. Тут разве что принудить Россию вывести войска на переговорах.
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10.04.2021 20:13 Ответить
Немцы захватили его без моря.
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10.04.2021 20:18 Ответить
Другое время другая обстановка. Украина пока что даже не чешется чтобы захватить Крым. Ну оно нам и не надо как бы.
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10.04.2021 20:22 Ответить
немцы тогда были сильне совестких и побеждали уже советских это 1941-1942... и все равно довольно долго захватывли Крым - месяцев 8 и русский там в контрнаступлениях заставляли немцев откатываться и отступать в Крыму пока фюреру это не надоело и он не переломил ситуацию немецкой техникой... тогда уже в 1942 пришлось эвакуироваться советским из Севастополя и из Керчи
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10.04.2021 20:23 Ответить
на море было тотальное преимущество совков и .... ну как и под Бродами - почитай это. Алекс Макед. тупо курит в трубочку. более рыцарских битв не было шоб противник по всем направлениям был вот как ты и Валуев.
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10.04.2021 20:40 Ответить
да это так, у Германии не было преимущества на море, у Германии было преимущество на суше в технике и солдатах на 1942 год, Совок уже по сути проиграл и Германия его добивала.... пусть скажет спасибо англосаксам
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10.04.2021 20:47 Ответить
Ха! Обосрались все когда ААГ увеличил армию с 100к до в три раза больше - все обосрались, это документалка.
какое бляха путин преимущество? ты бы Антиколорадоса почитал - там уже напр против совка такое "преимущество" было шо как бы ты вышел против Кличко, обеих, или как писать по вашему, ну просто ты десятиклассник и им раздал по щам - а потом = "онфнизапнанапалмамазощетииииплакатьбудуыыыы"
я там в ветке написал - ... судьба такая... это не шучу. не дочитал, скачал книгу ее заблочили чет про Гитлера - с 1917-го вроде, и т.д., это.... вы на статистика не учился? Ну и слава Зевсу, тоже, но мона подумать и не ... цитата, но забанят, то с Луркмора хотел за ватника сказать(я тя не считаю таковым то)
Ну я на шо хошь поспорил бы шо .... ах да - Илон Маск то же сказал кстати, а я тут блин напрягаю клавиатуру то
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10.04.2021 21:03 Ответить
Останніми роками в Європі говорили, повертаючи кацапів до різних європейських структур, що потрібно зберігати можливості для діалогу...
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10.04.2021 19:17 Ответить
Я так розумію, офіційний Київ (читай - Зєлєнскій) готуватися до війни вперто не хоче. Він не читав загально відоме "хочеш миру - готуйся до війни".
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10.04.2021 19:17 Ответить
У нього правило своє , хочеш миру - пошукай його в очах ***** . .
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10.04.2021 19:38 Ответить
В очке.
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11.04.2021 00:04 Ответить
А для этого надо стать на колени.
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11.04.2021 02:00 Ответить
Давайте примем за фундамент: при Зеле, под управлением Коломойского -- нихрена с этого раЯ не будет.
... и после этого единодушного признания -- посмотрим на Украинский Народ -- какого раЯ ему ещё надо?
Это всё тупиково.

Надо искать нечто новое, с другими Идеями и людьми... -- другими формами борьбы и труда!

Или как? ... -- пока само не рассосётся? -- так это ж сосать надо...
Айнферштандэн?
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10.04.2021 19:22 Ответить
роЯ, роЯ! ферштейнмля? Справа про бджіл, а не про релігію..
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10.04.2021 19:33 Ответить
-- ты, просто тупой буквенный набор... -- и с этого раЯ не выйдет нифуя! *)
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10.04.2021 19:41 Ответить
Не, речь как раз о пчелином РОЕ.
С этого РОЯ не выйдет н....я Это не тупой набор слов.
А откуда Вы родом, если не секрет?
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10.04.2021 19:47 Ответить
Я с Соломенки... а шо?

Представься и ты...
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10.04.2021 19:50 Ответить
на росии решили на Эрдогана надавить тем, что прервут авиасообщение и этим уменьшат поток туристов, если он будет чем-то помогать Украине.

Решения по авиасообщению с Турцией на совещании в оперштабе в пятницу не принимались, могут быть приняты в понедельник, по результатам переговоров Президента Зеленского с Эрдоганом - источник РИА Новости

https://twitter.com/VictorKvert2008/status/1380916319797850112/photo/1
https://twitter.com/VictorKvert2008/status/1380916319797850112/photo/1
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10.04.2021 19:25 Ответить
переговоры с Зелей секретные
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10.04.2021 19:32 Ответить
Боятся, а вдруг по своим стрелять будут. В истории был факт. когда рибентроп летел с делегацией к сталину, летел срочно. о перелете уведомили за сутки. передали по цепочке. но все равно обстреляли. стреляли три батареи, не попали. рибентроп виду не подал. нквд не промахнулось. в сирии через 20 минут после бомбардировки Цахалом персов возле знаменитой базы сшибли свои ракето-зенитчики свой АВАКС (кстати последний).
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11.04.2021 11:18 Ответить
кацапу пх
ему любой расклад выгоден...
чем крепче санкции - тем рабы управляемые
чем больше кацапов на донбасе прикончат - тем больше говна на Украину
все богатые кацапы невыездные - уже давно
и не потому что санкции
а потому как новичка понюхать от соотечественников им не охота
будут варить это кино пока их за мудло держат...
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10.04.2021 19:26 Ответить
Ну и пусть кацапам будет выгодней от огромного количества новых санкций! И пусть их 100 тысяч замочат на донбасе! А остальное - лирика
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11.04.2021 01:52 Ответить
Есть такой миф о царе Мидасе, который превращал в золото все, к чему прикасался.
роSSия - это какой-то антиМидас. Все, что делает или к чему прикасается pоSSия, превращается в итоге в продукт, который по сути похож на фекалии.
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10.04.2021 19:27 Ответить
хуже чем фекалии. В кровь, горе, смерти и страдание.
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10.04.2021 19:50 Ответить
для безсознательного это одно и тоже. всё золото, шо в сказках, мифах, легендах, в результате "чудес", дарилось, добывалось, ... после того, как духи исчезали превращалось в типо в черепки, для литературных версий. в оригинале в гомно. отсюда следы этого в якутском скульпторе ))) золото якутии превращённое в гомно. чуть позже в него превратятся и золотые памятники чучхам и туркменбашам )) классика фройдовского жанра "характер и анальная эротика" была в начале ))
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10.04.2021 19:50 Ответить
У тій же Західній Європі...
Росія відмовилася пояснювати в ОБСЄ причини масштабного нарощування військ на кордоні з Україною - Цензор.НЕТ 9901
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10.04.2021 19:33 Ответить
Росія відмовилася пояснювати в ОБСЄ причини масштабного нарощування військ на кордоні з Україною - Цензор.НЕТ 2881
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10.04.2021 19:37 Ответить
Россия это большая дурка , пациенты которой живут в своей исторической и политической реальности
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10.04.2021 19:43 Ответить
Которое придумали, а правду засекретили...
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10.04.2021 21:06 Ответить
раша, единственная страна у которой не то, что будущее не предсказуемое, а и прошлое.
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11.04.2021 06:26 Ответить
И нахрен эта ОБСЕ кому-то надо? Сожалеют они, даже глубокую озабоченность не выразили, импотентная организация
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10.04.2021 19:37 Ответить
Двуанусная ситуация: не хотят объяснять, но постоянно требуют объяснений... Так ничего и не надо гопникам у своего забора объяснять, тем более, когда они уже семь лет путают его с поребриком и, более того, отжали часть моего огорода, загадив его... Ну, во что делают в гейропушке и пиндосии, когда там что-то у кого-то отжимают? Правильно!..
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10.04.2021 19:51 Ответить
Росія відмовилася пояснювати в ОБСЄ причини масштабного нарощування військ на кордоні з Україною - Цензор.НЕТ 9353
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10.04.2021 19:57 Ответить
Над кремлевским мясником висит дамоклов меч в виде Гаагского трибунала, который возникнет сразу, в случае развития мирного процесса, по этой причине бес никогда на это добровольно не пойдет, если преступная кремлевсаая хунта не в состоянии выдать Европейсуому суду, надо искать другой вариант.
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10.04.2021 20:00 Ответить
о чем можно говорить если они нас обвиняют в провокациях хотя обсе ниче такого не фиксирует, зато фиксирует как убивают нас. а коцапы внаглую талдычат свое
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10.04.2021 20:06 Ответить
Россия перебросила «Искандеры» к границе с Украиной - СМИ

«На видео была зафиксирована колонна российской военной техники, в составе которой заметили оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер». Колонна двигалась в Воронежской области недалеко от границы с Украиной. Она направлялась на север со станции «Кринична», а затем взяла курс на северо-восток через село Новая Усмань. Скорее всего, видео было снято в конце марта 2021 г.», - сообщает «Український мілітарний портал».
https://mil.in.ua/uk/news/rosijski-iskandery-pomicheni-bilya-************-kordonu/
По мнению аналитиков британской разведывательной компании Janes, эти комплексы могут принадлежать 119-й ракетной бригаде Центрального военного округа России и были передислоцированы в Воронеж из Свердловской области.
https://www.janes.com/defence-news/news-detail/russian-ground-troop-units-and-iskander-ballistic-missiles-identified-at-ukrainian-border-by-janes
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10.04.2021 20:10 Ответить
Этл только мы тут бегаем отчитываемся перед обсе за все.кацапо-фащисты понимают только силу! вооружаться до зубов.и восстанавливать ядерное.а в тылу ватников и кацапов выжигать под корень.так и будет
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10.04.2021 20:19 Ответить
Астанавитесь!
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10.04.2021 20:19 Ответить
кровосиси
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10.04.2021 20:21 Ответить
Пойдешь воевать или думаешь отсидеться?😂🌷
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10.04.2021 20:41 Ответить
Открывай пасть,дурилка бестолковая😂🌷
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11.04.2021 00:17 Ответить
https://v-variant.com.ua/v-donetske-horyt-makaronnaia-fabryka-ynternet-resurs-foto/ В Донецке горит макаронная фабрика, - интернет-ресурс (фото)
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10.04.2021 20:23 Ответить
"Не народ, а скотина, хам, дикая орда, душегубов и злодеев." (They are not people, they are boors, villains, wild hordes of murderers and miscreants.) - Михаил Булгаков
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10.04.2021 20:24 Ответить
Кравчук пропонує контролювати дотримання тиші на Донбасі спільно з бойовиками ОРДЛо. У Зеленського цю муйню старого мудака офіційно запропонували ОБСЄ. Уявляєте спільні патрулі із нацистами, алькаїдівцями, талібами? ЗЕзрадники почали легалізацію окупації Донбасу.
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10.04.2021 20:28 Ответить
Оказывается есть такой параграф. А я ещё считал формально логичным аргумент от рос.пропагандонов, мол, где хотим там и передвигаемся на своей собственной территории. А не фига. Думаю, нужно ужесточить санкции за нарушение 16параграфа "Венского документа".

"Отметим, Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала в субботу, 10 апреля, в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск возле границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму. Согласно документу, страны-участницы консультируются и сотрудничают друг с другом по поводу какой-либо необычной и незапланированной активности своих вооруженных сил за пределами их обычного места расположения в мирное время".
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10.04.2021 20:32 Ответить
https://vic.bg/%D0%B6%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8/%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%BC-%D0%B7%D0%B2%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%96%D0%BD-%D1%85%D1%83-%D0%BB%D0%BE-%D0%BB%D0%B0-%D0%BB%D0%B0-%D0%BB%D0%B0-%D1%96-%D1%87%D1%83%D1%82%D0%B8-%D1%87%D0%B8%D1%97%D1%81%D1%8C-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%96-%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F Вагон московського метра. Народу напхано. Раптом звучить: "Путін ху*ло! Ла-ла-ла…", і чути чиїсь перелякані пояснення: - Це не моя мобіла! Я її в якогось мужика на Київському вокзалі вкрав!
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10.04.2021 20:42 Ответить
Враховуючи те, що Росія ОБСЄ з Чечні взагалі вигнала, то хто на що в даному випадку розраховував?
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10.04.2021 20:42 Ответить
Росія відмовилася пояснювати в ОБСЄ причини масштабного нарощування військ на кордоні з Україною - Цензор.НЕТ 4524
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10.04.2021 20:48 Ответить
такое ощущение что киевские черти боятся русню самое большое. народ очередное нападение русни просто игнорирует. потому что размазывать мыролюбные сопли в очередно раз будет власть а люди будут просто убивать кассабов.
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10.04.2021 21:01 Ответить
Интересно если будет стоять вопрос перед россиянами, Или передайте Гаагскому трибуналу кремлёвского Фюрера или мировые вооружённые силы сравняют с землёй Мацкву, то отдадут россияне Фюрера для судилища?
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10.04.2021 21:11 Ответить
Прямо в бумажку завернуть,і віддадуть. І ще скажуть,що вони завжди його ненавиділи. Патамушта кацапи,пля...
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10.04.2021 21:13 Ответить
да нам насрать на русню и ихнее *****. издохнет оно само хорошо. издохнет оно с миллионом кассабов - тоже хорошо.
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10.04.2021 21:38 Ответить
а можна , по просьбе трудящихся всей планеты - с 10 000 000 ??? Очень всем трудящимся людям нужно...
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11.04.2021 01:58 Ответить
хорошо помечтать... никто никого сравнивать не будет, потому как такая война устраивает только рашку, она только и ждет удобного момента и зацепки, чтоб послать скопившееся за послевоенные годы снаряды во все мыслемые стороны
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11.04.2021 10:41 Ответить
"Нє вашего,*****,ума дєло", -сказала нємитая расея...
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10.04.2021 21:11 Ответить
Українські гелікоптери Мі-8 отримають нові системи Elbit Systems для захисту від ворожих ПЗРК https://defence-ua.com/army_and_war/ukrajinski_gelikopteri_mi_8_otrimajut_novi_sistemi_vid_elbit_systems_dlja_zahistu_vid_vorozhkih_pzrk-3382.html
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10.04.2021 21:25 Ответить
Росія відмовилася пояснювати в ОБСЄ причини масштабного нарощування військ на кордоні з Україною - Цензор.НЕТ 5209
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10.04.2021 22:34 Ответить
https://www.facebook.com/sergonaumovich?__cft__[0]=AZUnntvKSqvWNCU_Cr3C5RvzVNU0bgGx6XZdz5ldPpJPiS01WWCxxMzG39UNWm_hqU3cOsFR4Jsmyy8CghNVyAmFj9-FT2lpSB9hrPTLcH-WaztYi-aGDzN9h9_3jhWlKpM&__tn__=-UC%2CP-R Sergey Naumovich

https://www.facebook.com/sergonaumovich/posts/1786788134834214?__cft__[0]=AZUnntvKSqvWNCU_Cr3C5RvzVNU0bgGx6XZdz5ldPpJPiS01WWCxxMzG39UNWm_hqU3cOsFR4Jsmyy8CghNVyAmFj9-FT2lpSB9hrPTLcH-WaztYi-aGDzN9h9_3jhWlKpM&__tn__=%2CO%2CP-R 2 ч. ·

Невозможно не согласиться с автором

Росія відмовилася пояснювати в ОБСЄ причини масштабного нарощування військ на кордоні з Україною - Цензор.НЕТ 4449
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10.04.2021 23:01 Ответить
ПОТОМУ ЧТО ПРАВДА ЗА НАМИ !!!
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10.04.2021 23:24 Ответить
ДА УБЕЙТЕ ХЙЛА И ВСЁ !!! ДАЮ 100$ ЗА ЕГО ШКУРУ !)
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10.04.2021 23:23 Ответить
Малавата! Малавата будет!
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11.04.2021 00:13 Ответить
Нового вторжения войск россии на Донбасс сейчас опасаться не стоит, у москвы скорее всего иные цели, но не менее кровопролитные.
«Решительное наступление на Донбасс сейчас русским ни к чему. Донбасс нужен для продолжения дестабилизации в регионе и торможения интеграции Украины на Запад. Цель России - поддерживать ситуацию в регионе в состоянии хаоса», - бывший командующий войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес..
По его мнению, более приоритетным для захвата направлением для россии является Юг Украины и москва, планирует отсечение Украины от Черного моря.
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11.04.2021 00:35 Ответить
и разве это не война? это и будет новое вторжение в херсонскую и николаевскую и одесскую области, чтоб именно отсечь от черного моря
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11.04.2021 10:37 Ответить
РОССИЯ БЫК, А ДЛЯ БЫКА КНУТ !!!
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11.04.2021 04:17 Ответить
Кольцо в ноздрю и ах....ный молот.
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11.04.2021 06:31 Ответить
Та росіян занадто багато стало.
У них там просто планова утилізація своїх громадян.
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11.04.2021 05:18 Ответить
З такої безпомічною ОБСЄ і "представниками ОРДЛО" Кравчук ще пропонує організувати спільний контроль за режимом припинення вогню! Приберіть його з тієї ТКГ і нехай сидить дома з ружжом.
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11.04.2021 07:38 Ответить
Росія має всі ознаки фашистської держави і це потрібно всім говорити, пояснювати і доводити Це повинні говорити фахівці з посиланням на визначення фашизма і прикладами подій і дій московії. Більшість росіян від природи мають ознаки ненависті до інших народів і це приводить до збройних конфліктів. Тільки обєднаний світ може примусити цих варварів до життя по правилам цивілізації і поваги до законів та співіснування
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11.04.2021 08:28 Ответить
"Більшість росіян від природи мають ознаки ненависті до інших народів..."
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Справа в тому, що паРаша навіть при совку залишалась імперією. А в імперії завжди є імперська нація та імперська ідеологія.
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11.04.2021 14:09 Ответить
сидит такой вовчик в кремле и размышляет: ну и не буду никому ничего объяснять - нафиг надо! ну и бабахну по Украине - и шо вы мне сделаете???
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11.04.2021 10:33 Ответить
Россия считается только с силой! Поэтому хорошо кормите свою армию,если не хотите кормить чужую! Добейтесь того, чтобы украинский воин получал больше,чем российский! Хотя бы этого добейтесь для начала! Все остальное-болтовня!
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11.04.2021 13:54 Ответить
Вчора слухав Швеця по Ютуб. Цікаве наголошення він зробив, що на сьогодні х%йло "не удел". Як підтвердження сказаного Швець привів інформацію, яка пройшла по російських каналах. Суть інформації полягає в тому, що х%йло вирішував питання, як бути з конфіскованою деревиною, яка йшла на експорт контрабандою. Також Швець звернув увагу, що на сьогодні фактично править паРашею ФСБ на чолі з Патрушевим, але його стан здоров'я і вік не дають можливості офіційно владу в кремлі.
Можна зробити висновок, що паРаші відбувається повзуча зміна влади. Іде боротьба між двома головними групами - силовики та олігархи. Думаю, що ми будемо свідками результатів тієї боротьби. Але демократії в паРаші не буде, як мінімум 50 років.
Тому Україні потрібно створювати ЗСУ по зразку Ізраїлю і бути готовою до любих провокацій з боку паРаші.
Не варто заглядати в очі чи дупу кремлядям. паРаша то імперія, яка помирає в агонії і чекати від неї можна, що завгодно, лише не добра.
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11.04.2021 14:02 Ответить
КАРЛИК НАРАЩИВАЕТ СИЛЫ ))) УУУУУУУУ НАСМЕШИЛИ )))))))))))) ВОЙСКА ЛИЛИПУТИНА )))))))))
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11.04.2021 15:02 Ответить
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