Россия отказалась объяснять в ОБСЕ причины масштабного наращивания войск на границе с Украиной
Российская Федерация отказалась от участия в специальном заседании в ОБСЕ, на котором Украина и другие страны-участницы хотели получить от нее объяснения относительно военной активности армии РФ возле украинской границы.
Как передает Цензор.НЕТ, об отказе делегации РФ сообщается в Твиттере литовской миссии в ОБСЕ.
#Russia🇷🇺 refused to take part at the consultations initiated by #Ukraine🇺🇦 under the #OSCE #ViennaDocument. It refused to provide detailed explanations on its large-scale military build-up & unusual movements of its forces at the state border w Ukraine & in the occupied #Crimea. pic.twitter.com/PUTVbahiq5— LT_OSCE (@LT_OSCE) April 10, 2021
"Россия отказалась участвовать в инициированных Украиной консультациях в соответствии с Венским документом. Она отказалась предоставлять подробные объяснения по поводу своего масштабного военного наращивания и непривычного перемещения своих сил возле государственной границы с Украиной и в оккупированном Крыму", - говорится в сообщении.
Также об отказе делегации РФ участвовать в специальном заседании ОБСЕ, на котором она должна была объяснить перемещение своих войск к украинской границе, сообщили и в миссии США при ОБСЕ.
Russia declined to participate in today's @OSCE meeting with Ukraine to explain its unusual military buildup on 🇺🇦's borders and in occupied Crimea. We regret that Russia did not avail itself of this opportunity to address concerns and reduce risks under the #ViennaDocument. pic.twitter.com/wwkBxFD4Us— U.S. Mission to OSCE (@usosce) April 10, 2021
"Мы сожалеем, что Россия не воспользовалась этой возможностью для решения проблем и снижения рисков согласно Венскому документу", - заявили в делегации США при ОБСЕ.
Отметим, Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала в субботу, 10 апреля, в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск возле границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму. Согласно документу, страны-участницы консультируются и сотрудничают друг с другом по поводу какой-либо необычной и незапланированной активности своих вооруженных сил за пределами их обычного места расположения в мирное время.
Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.
Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.
Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.
Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.
На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.
Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.
8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.
Тем временем, 8 апреля Президент Украины Владимир Зеленский отбыл на Донбасс в зону ООС: "Едем на места обострения на Донбассе. Хочу быть с нашими солдатами в тяжелые времена".
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Также 8 апреля Меркель и Путин обсудили обострение ситуации на Донбассе.
8 апреля глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич поддержал предоставление Плана действий по членству в НАТО для Украины. "Украина уже в течение 15 лет пытается присоединиться к НАТО путем получения Плана действий для членства. Пожалуй, уже таки пора предоставить этот План Украине. Это будет как минимум сигналом от нас (НАТО. - Ред.), что украинцы не останутся без поддержки. Я однозначно поддержу такое решение", - сказал Ринкевич.
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Я без упрёка -- ...перепечтались трошки любезно -- и то приятно...*)
Спокойно, Дружище, спокойно! (с) *)
какое бляха путин преимущество? ты бы Антиколорадоса почитал - там уже напр против совка такое "преимущество" было шо как бы ты вышел против Кличко, обеих, или как писать по вашему, ну просто ты десятиклассник и им раздал по щам - а потом = "онфнизапнанапалмамазощетииииплакатьбудуыыыы"
я там в ветке написал - ... судьба такая... это не шучу. не дочитал, скачал книгу ее заблочили чет про Гитлера - с 1917-го вроде, и т.д., это.... вы на статистика не учился? Ну и слава Зевсу, тоже, но мона подумать и не ... цитата, но забанят, то с Луркмора хотел за ватника сказать(я тя не считаю таковым то)
Ну я на шо хошь поспорил бы шо .... ах да - Илон Маск то же сказал кстати, а я тут блин напрягаю клавиатуру то
... и после этого единодушного признания -- посмотрим на Украинский Народ -- какого раЯ ему ещё надо?
Это всё тупиково.
Надо искать нечто новое, с другими Идеями и людьми... -- другими формами борьбы и труда!
Или как? ... -- пока само не рассосётся? -- так это ж сосать надо...
Айнферштандэн?
С этого РОЯ не выйдет н....я Это не тупой набор слов.
А откуда Вы родом, если не секрет?
Представься и ты...
Решения по авиасообщению с Турцией на совещании в оперштабе в пятницу не принимались, могут быть приняты в понедельник, по результатам переговоров Президента Зеленского с Эрдоганом - источник РИА Новости
https://twitter.com/VictorKvert2008/status/1380916319797850112/photo/1
https://twitter.com/VictorKvert2008/status/1380916319797850112/photo/1
ему любой расклад выгоден...
чем крепче санкции - тем рабы управляемые
чем больше кацапов на донбасе прикончат - тем больше говна на Украину
все богатые кацапы невыездные - уже давно
и не потому что санкции
а потому как новичка понюхать от соотечественников им не охота
будут варить это кино пока их за мудло держат...
роSSия - это какой-то антиМидас. Все, что делает или к чему прикасается pоSSия, превращается в итоге в продукт, который по сути похож на фекалии.
«На видео была зафиксирована колонна российской военной техники, в составе которой заметили оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер». Колонна двигалась в Воронежской области недалеко от границы с Украиной. Она направлялась на север со станции «Кринична», а затем взяла курс на северо-восток через село Новая Усмань. Скорее всего, видео было снято в конце марта 2021 г.», - сообщает «Український мілітарний портал».
https://mil.in.ua/uk/news/rosijski-iskandery-pomicheni-bilya-************-kordonu/
По мнению аналитиков британской разведывательной компании Janes, эти комплексы могут принадлежать 119-й ракетной бригаде Центрального военного округа России и были передислоцированы в Воронеж из Свердловской области.
https://www.janes.com/defence-news/news-detail/russian-ground-troop-units-and-iskander-ballistic-missiles-identified-at-ukrainian-border-by-janes
"Отметим, Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала в субботу, 10 апреля, в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск возле границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму. Согласно документу, страны-участницы консультируются и сотрудничают друг с другом по поводу какой-либо необычной и незапланированной активности своих вооруженных сил за пределами их обычного места расположения в мирное время".
https://www.facebook.com/sergonaumovich/posts/1786788134834214?__cft__[0]=AZUnntvKSqvWNCU_Cr3C5RvzVNU0bgGx6XZdz5ldPpJPiS01WWCxxMzG39UNWm_hqU3cOsFR4Jsmyy8CghNVyAmFj9-FT2lpSB9hrPTLcH-WaztYi-aGDzN9h9_3jhWlKpM&__tn__=%2CO%2CP-R 2 ч. ·
Невозможно не согласиться с автором
«Решительное наступление на Донбасс сейчас русским ни к чему. Донбасс нужен для продолжения дестабилизации в регионе и торможения интеграции Украины на Запад. Цель России - поддерживать ситуацию в регионе в состоянии хаоса», - бывший командующий войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес..
По его мнению, более приоритетным для захвата направлением для россии является Юг Украины и москва, планирует отсечение Украины от Черного моря.
У них там просто планова утилізація своїх громадян.
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Справа в тому, що паРаша навіть при совку залишалась імперією. А в імперії завжди є імперська нація та імперська ідеологія.
Можна зробити висновок, що паРаші відбувається повзуча зміна влади. Іде боротьба між двома головними групами - силовики та олігархи. Думаю, що ми будемо свідками результатів тієї боротьби. Але демократії в паРаші не буде, як мінімум 50 років.
Тому Україні потрібно створювати ЗСУ по зразку Ізраїлю і бути готовою до любих провокацій з боку паРаші.
Не варто заглядати в очі чи дупу кремлядям. паРаша то імперія, яка помирає в агонії і чекати від неї можна, що завгодно, лише не добра.