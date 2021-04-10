Россия отказалась объяснять в ОБСЕ причины масштабного наращивания войск на границе с Украиной

Российская Федерация отказалась от участия в специальном заседании в ОБСЕ, на котором Украина и другие страны-участницы хотели получить от нее объяснения относительно военной активности армии РФ возле украинской границы.

Как передает Цензор.НЕТ, об отказе делегации РФ сообщается в Твиттере литовской миссии в ОБСЕ.

#Russia🇷🇺 refused to take part at the consultations initiated by #Ukraine🇺🇦 under the #OSCE #ViennaDocument. It refused to provide detailed explanations on its large-scale military build-up & unusual movements of its forces at the state border w Ukraine & in the occupied #Crimea. pic.twitter.com/PUTVbahiq5 — LT_OSCE (@LT_OSCE) April 10, 2021

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"Россия отказалась участвовать в инициированных Украиной консультациях в соответствии с Венским документом. Она отказалась предоставлять подробные объяснения по поводу своего масштабного военного наращивания и непривычного перемещения своих сил возле государственной границы с Украиной и в оккупированном Крыму", - говорится в сообщении.

Также об отказе делегации РФ участвовать в специальном заседании ОБСЕ, на котором она должна была объяснить перемещение своих войск к украинской границе, сообщили и в миссии США при ОБСЕ.

Russia declined to participate in today's @OSCE meeting with Ukraine to explain its unusual military buildup on 🇺🇦's borders and in occupied Crimea. We regret that Russia did not avail itself of this opportunity to address concerns and reduce risks under the #ViennaDocument. pic.twitter.com/wwkBxFD4Us — U.S. Mission to OSCE (@usosce) April 10, 2021

"Мы сожалеем, что Россия не воспользовалась этой возможностью для решения проблем и снижения рисков согласно Венскому документу", - заявили в делегации США при ОБСЕ.

Отметим, Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала в субботу, 10 апреля, в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск возле границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму. Согласно документу, страны-участницы консультируются и сотрудничают друг с другом по поводу какой-либо необычной и незапланированной активности своих вооруженных сил за пределами их обычного места расположения в мирное время.

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Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Тем временем, 8 апреля Президент Украины Владимир Зеленский отбыл на Донбасс в зону ООС: "Едем на места обострения на Донбассе. Хочу быть с нашими солдатами в тяжелые времена".

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Также 8 апреля Меркель и Путин обсудили обострение ситуации на Донбассе.

8 апреля глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич поддержал предоставление Плана действий по членству в НАТО для Украины. "Украина уже в течение 15 лет пытается присоединиться к НАТО путем получения Плана действий для членства. Пожалуй, уже таки пора предоставить этот План Украине. Это будет как минимум сигналом от нас (НАТО. - Ред.), что украинцы не останутся без поддержки. Я однозначно поддержу такое решение", - сказал Ринкевич.