Россия отказалась объяснять в ОБСЕ причины масштабного наращивания войск на границе с Украиной

Российская Федерация отказалась от участия в специальном заседании в ОБСЕ, на котором Украина и другие страны-участницы хотели получить от нее объяснения относительно военной активности армии РФ возле украинской границы.

Как передает Цензор.НЕТ, об отказе делегации РФ сообщается в Твиттере литовской миссии в ОБСЕ.

#Russia 🇷🇺 refused to take part at the consultations initiated by #Ukraine 🇺🇦 under the #OSCE #ViennaDocument . It refused to provide detailed explanations on its large-scale military build-up & unusual movements of its forces at the state border w Ukraine & in the occupied #Crimea . pic.twitter.com/PUTVbahiq5

"Россия отказалась участвовать в инициированных Украиной консультациях в соответствии с Венским документом. Она отказалась предоставлять подробные объяснения по поводу своего масштабного военного наращивания и непривычного перемещения своих сил возле государственной границы с Украиной и в оккупированном Крыму", - говорится в сообщении.

Также об отказе делегации РФ участвовать в специальном заседании ОБСЕ, на котором она должна была объяснить перемещение своих войск к украинской границе, сообщили и в миссии США при ОБСЕ.

Russia declined to participate in today's @OSCE meeting with Ukraine to explain its unusual military buildup on 🇺🇦's borders and in occupied Crimea. We regret that Russia did not avail itself of this opportunity to address concerns and reduce risks under the #ViennaDocument. pic.twitter.com/wwkBxFD4Us