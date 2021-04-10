Враг шесть раз обстрелял позиции ОС, в частности применял минометы калибра 82 мм у Пищевика, - пресс-центр

С начала суток вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня.

Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС уточняет, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российско-оккупационные войска совершили обстрел недалеко от населенного пункта Пищевик из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов. В пригороде поселков Пески и Широкино враг открывал огонь из стрелкового оружия, а у Авдеевки - из ручных противотанковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно тактической группировки "Север", недалеко от поселка Майорск вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции украинских защитников из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет.

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В районе населенных пунктов Троицкое, Новгородское и Новолуганское зафиксирован пролет вражеского БПЛА "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. БПЛА противника был вовремя подавлен средствами РЭБ.

Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников: "Передислокация военной техники и вооружения российско-оккупационных войск как на территории ОРДЛО, так и вблизи границ Украины способствует наращиванию напряжения вдоль линии разграничения".

"К тому же, осуществляя запланированный полет БПЛА малого радиуса действия вблизи населенного пункта Веселое на временно оккупированной территории Донецкой области, наблюдатели СММ услышали 10 очередей из стрелкового оружия вблизи летательного аппарата и сразу приземлили его. В этом же направлении, патрули СММ ОБСЕ трижды зафиксировали препятствование работе БПЛА путем глушения сигнала GPS.

Такие действия вооруженных формирований Российской Федерации продолжают дестабилизировать обстановку вдоль всей линии разграничения. По поводу этих нарушений украинской стороной СЦКК направлено ноту на СММ ОБСЕ", - говорится в сообщении.

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В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. В частности, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали более 4 гектаров территории и передали на уничтожение 94 взрывоопасных предмета.

Напомним, ранее стало известно, что 10 апреля российско-оккупационные войска осуществили обстрел позиций украинских защитников из стрелкового оружия в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". В результате один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение. Воину оперативно оказана первая медицинская помощь, его доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья защитника - средней степени тяжести.