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Новости Агрессия России против Украины
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Враг шесть раз обстрелял позиции ОС, в частности применял минометы калибра 82 мм у Пищевика, - пресс-центр

Враг шесть раз обстрелял позиции ОС, в частности применял минометы калибра 82 мм у Пищевика, - пресс-центр

С начала суток вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня.

Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС уточняет, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российско-оккупационные войска совершили обстрел недалеко от населенного пункта Пищевик из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов. В пригороде поселков Пески и Широкино враг открывал огонь из стрелкового оружия, а у Авдеевки - из ручных противотанковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно тактической группировки "Север", недалеко от поселка Майорск вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции украинских защитников из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет.

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В районе населенных пунктов Троицкое, Новгородское и Новолуганское зафиксирован пролет вражеского БПЛА "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. БПЛА противника был вовремя подавлен средствами РЭБ.

Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников: "Передислокация военной техники и вооружения российско-оккупационных войск как на территории ОРДЛО, так и вблизи границ Украины способствует наращиванию напряжения вдоль линии разграничения".

"К тому же, осуществляя запланированный полет БПЛА малого радиуса действия вблизи населенного пункта Веселое на временно оккупированной территории Донецкой области, наблюдатели СММ услышали 10 очередей из стрелкового оружия вблизи летательного аппарата и сразу приземлили его. В этом же направлении, патрули СММ ОБСЕ трижды зафиксировали препятствование работе БПЛА путем глушения сигнала GPS.

Такие действия вооруженных формирований Российской Федерации продолжают дестабилизировать обстановку вдоль всей линии разграничения. По поводу этих нарушений украинской стороной СЦКК направлено ноту на СММ ОБСЕ", - говорится в сообщении.

Также смотрите: За минувшие сутки террористы 7 раз нарушили режим прекращения огня: один воин ранен, - штаб ООС

В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. В частности, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали более 4 гектаров территории и передали на уничтожение 94 взрывоопасных предмета.

Враг шесть раз обстрелял позиции ОС, в частности применял минометы калибра 82 мм у Пищевика, - пресс-центр 01

Напомним, ранее стало известно, что 10 апреля российско-оккупационные войска осуществили обстрел позиций украинских защитников из стрелкового оружия в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". В результате один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение. Воину оперативно оказана первая медицинская помощь, его доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья защитника - средней степени тяжести.

Автор: 

обстрел (27672) Донбасс (26956) Объединенные силы (607) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+12
Отаке воно зелене перемир"я!! "А в ответ тишина...." !!!))))
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10.04.2021 19:30
+11
Ворог сім раз обстріляв позиції ОС, зокрема застосовував міномети калібру 82 мм біля Пищевика, - пресцентр - Цензор.НЕТ 730
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10.04.2021 19:55
+7
А теперь, по версии кравчука, пускай боевики пройдутся по нашим позициям.
Они увидят что ВСУ не стреляли в ответ и тогда им станет стыдно!
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10.04.2021 19:21
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А теперь, по версии кравчука, пускай боевики пройдутся по нашим позициям.
Они увидят что ВСУ не стреляли в ответ и тогда им станет стыдно!
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10.04.2021 19:21 Ответить
За версією Кравчука українські солдати повинні інспектувати позиції терористів задля контролю за дотриманням перемир'я з їх сторони.
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10.04.2021 20:10 Ответить
Украина предлагает ОБСЕ, чтобы соблюдение "тишины" контролировалось при участии ВСУ и НВФ

https://censor.net/ru/news/3258930/ukraina_predlagaet_obse_chtoby_soblyudenie_tishiny_kontrolirovalos_pri_uchastii_vsu_i_nvf_ordlo_kravchuk
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10.04.2021 20:12 Ответить
Или НВФ, это опечатка и имелся в виду МВФ?
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10.04.2021 20:12 Ответить
при участии ВСУ
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10.04.2021 20:13 Ответить
Позиции ВСУ, тоже ВСУ будут инспектировать?
Кацапы срать хотели на это "перемирие" и будут его нарушать!
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10.04.2021 20:15 Ответить
Отаке воно зелене перемир"я!! "А в ответ тишина...." !!!))))
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10.04.2021 19:30 Ответить
Не надоело чушь изрыгать?
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10.04.2021 19:48 Ответить
И не надоест. Пока главзебил не начнет что то делать.
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10.04.2021 20:16 Ответить
Они нам мины а мы им ноты.
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10.04.2021 19:33 Ответить
Они нам мины, мы им ноты.
Врага пугаем до икоты!
Ведь СеШеА, Европа с нами -
Прогоним ссаными трусами!
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10.04.2021 19:47 Ответить
Буба, виходь! Наших б'ють!
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10.04.2021 19:43 Ответить
Это наши но не его...
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10.04.2021 19:57 Ответить
Ну, звичайно, в буби залишились в налічії тільки квартальні та прочіє бомжі-тамади!) Убєрітє нах цей цирк! Мене від них нудить! Та я на них в ЄСПЧ подам!)))
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10.04.2021 20:13 Ответить
Вот если РФия резко попрет, не даст ли какой-то наш Верховный и прочие главнокомандующие приказ на провокации не поддаваться, огня не открывать и сопротивления не оказывать? Типа как в 2014 году в Крыму?
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10.04.2021 19:45 Ответить
Наше гімнокумадуючє одразуж , по-перше - всерецця, а потім попхаєцця до кримської хатинки. Комуналка там вже сплачена. І ето хорошо!)))
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10.04.2021 19:56 Ответить
Нє, в такому разі наш верховний, ну той що головний, захоче подивитись в очі кремлівському пуніту, може там щось побачить. А коли серйозно, то на даний час повинні закінчувати другу ешелоновону лінію оборони та укомплектовувати склади зі снарядами, поставляти цистерни із солярою та нові акумулятори до техніки, бо при такому скупченні техніки раші на кордоні ймовірно будуть як мінімум три прориви першої лінії оборони із наслідками набагато гіршими за Іловайськ і Дебальцево. Дуже сумно, але ті квартальні клоуни, скоріш за все, в паніці повтікають кудись на Сейшели, а може і в Катар чи Абу-дабі, кинуть армію, а з урахуванням того, що добровольців за останні роки саджали, то і нікому буде захищати неньку Україну, хіба що вийдуть пенсіонери збройних сил та силових структур, бо ті не всі служили не бабло, а за ідею і народ. Це навіть не карибська криза, цей московітський привид- це передвісник страхіття в центрі Європи, який у діагнозі "наполеона" здатний знищити весь світ. А що клоунам до держави...
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11.04.2021 09:35 Ответить
Ворог сім раз обстріляв позиції ОС, зокрема застосовував міномети калібру 82 мм біля Пищевика, - пресцентр - Цензор.НЕТ 6721
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10.04.2021 19:55 Ответить
Ворог сім раз обстріляв позиції ОС, зокрема застосовував міномети калібру 82 мм біля Пищевика, - пресцентр - Цензор.НЕТ 730
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10.04.2021 19:55 Ответить
Аминь... *)
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10.04.2021 19:57 Ответить
Не аминь а Героям Слава.
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10.04.2021 20:17 Ответить
Экс пердун -- Аминь -- так и означает -- Слава... *)
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10.04.2021 20:21 Ответить
Ну так и пиши Бандера.
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10.04.2021 20:39 Ответить
Враг семь раз обстрелял позиции ОС, в частности применял минометы калибра 82 мм у Пищевика
А то були мисливці -- ніяки вороги -- взяли собі дівчину, і з сиром пироги...
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10.04.2021 20:01 Ответить
Ніколи ви, тварюки пуйловськи, не матимете тут нічого, крім партизанського бабах у потилицю!)
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10.04.2021 20:03 Ответить
В российских городах начали появляться постановления «Об организации срочного захоронения трупов в военное время». Документы - как под копирку. Чиновники должны подготовить места возможных массовых захоронений на территории города.

Череповец: https://twitter.com/vottak_tv/status/1380858429070249984
https://vot-tak.tv/novosti/10-04-2021-meriya-cherepovtsa/

Чехов: https://mosregtoday.ru/soc/postanovlenie-glavy-o-srochnom-zahoronenii-trupov-ozadachilo-zhiteley-chehova/

Балаково: https://nversia.ru/news/v-balakovo-utverdili-poryadok-srochnyh-massovyh-zahoroneniy-trupov-na-sluchay-voyny-i-krupnyh-chs/
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10.04.2021 20:12 Ответить
Ворог сім раз обстріляв позиції ОС, зокрема застосовував міномети калібру 82 мм біля Пищевика, - пресцентр - Цензор.НЕТ 411
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10.04.2021 20:12 Ответить
Похоже на стихи Есенина по пьяне, за что его свои-же кацапы и ухайдохали в 1925 году.
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10.04.2021 20:49 Ответить
А ЗЕлений Віслюк все бухтить про "ПОВНЕ ТА ВСЕОСЯЖНЕ ПЕРЕМИР"Я"... Криса храпата, скільки будеш наживатися на війні???
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10.04.2021 20:46 Ответить
Пані полковник...... Аташе з питань армії та оборони США полковник Бріттані Стюарт.

Ворог шість разів обстріляв позиції ОС, зокрема застосовував міномети калібру 82 мм біля Пищевика, - пресцентр - Цензор.НЕТ 9484
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10.04.2021 21:55 Ответить
 
 