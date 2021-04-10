На саммите Крымской платформы США будут представлены на высоком уровне, - Квин
Соединенные Штаты Америки будут представлены на высоком уровне на саммите Крымской платформы, а также на торжествах по случаю 30-й годовщины Независимости Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин в интервью телеканалу ICTV.
При этом ей пока неизвестно точно, приедет ли в Украину на День независимости президент США Джо Байден. "Точно могу сказать, что приглашение мы получили, и на Крымскую платформу тоже. От США точно будут высокие представители на этих мероприятиях, но я пока не могу сказать, кто именно это будет", - сказала Квин.
Напомним, Крымская платформа - новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной с целью повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, ответа на возрастающие вызовы в сфере безопасности, усиления международного давления на Россию, предотвращения дальнейших нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима, а также достижения главной цели - деоккупации Крыма и возвращения его Украине.
Украина активно предлагает странам принять участие в деятельности международной инициативы Крымская платформа.
Первый саммит международной Крымской платформы запланирован накануне Дня Независимости Украины, 23 августа 2021 года.
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Чё врать бестолку? -- шняга...
ну наконец то крысчане в родную говень попали
а кацаплянам скоро опять на рейде севаса лоханки затапливать
хуже ж не будет?ну вот...
За это Ютуб не блокирует, но там куча выидео призывающих не носить маски и не вакцинироваться, а за это каналы закрывают если жалобы есть.
Міністр оборони США Ллойд Остін 10 квітня розпочинає серію закордонних зустрічей з союзниками США на тлі зростання напруженості через агресію Росії проти України, яку Вашингтон називає «дестабілізуючою поведінкою» Москви.
Остін, зокрема, упродовж тижня має зустрітися з урядовими та військовими керівниками в Ізраїлі, Німеччині, Великобританії, а також у штаб-квартирі НАТО в Бельгії.
Раніше у заяві Пентагону від 8 квітня повідомлялося, що Остін «зустрінеться зі своїми колегами та іншими високопосадовцями, щоб обговорити важливість міжнародних відносин у сфері оборони, засвідчення відданості США стримуванню та обороні, рівномірному розподіленню тягаря ресурсів за гарантування стійкої трансатлантичної безпеки».
Першою зупинкою в турне Остіна чотирма країнами стане Ізраїль, куди він має прибути 11 квітня. Під час свого дводенного візиту Остін планує зустрітися з прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньягу і міністром оборони Бені Ганцем.
13 квітня Остін має зустрітися в Берліні з міністром оборони Німеччини Аннеґрет Крамп-Карренбауер і зовнішньополітичним радником канцлера ФРН Яном Хекеру.
Пентагон заявляє, що порядок денний переговорів Остіна в Берліні передбачає «боротьбу зі згубним впливом наших спільних стратегічних суперників і продовження діалогу про позиції США в Німеччині та інших країнах».
Пентагон заявив, що зустріч Остіна 14 квітня в Брюсселі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенберґом буде зосереджена на тому, «як Північноатлантичний союз бореться з дестабілізуючою поведінкою Росії», а також на зростанні впливу Китаю, тероризмі і глобальних викликах, таких як COVID-19 і зміна клімату.БІЛЬШЕ ТУТ: https://www.radiosvoboda.org/a/news-pentagon-lloyd-vizyty-rosiya-agresiya/31196708.html