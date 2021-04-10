На саммите Крымской платформы США будут представлены на высоком уровне, - Квин

Соединенные Штаты Америки будут представлены на высоком уровне на саммите Крымской платформы, а также на торжествах по случаю 30-й годовщины Независимости Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин в интервью телеканалу ICTV.

При этом ей пока неизвестно точно, приедет ли в Украину на День независимости президент США Джо Байден. "Точно могу сказать, что приглашение мы получили, и на Крымскую платформу тоже. От США точно будут высокие представители на этих мероприятиях, но я пока не могу сказать, кто именно это будет", - сказала Квин.

Напомним, Крымская платформа - новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной с целью повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, ответа на возрастающие вызовы в сфере безопасности, усиления международного давления на Россию, предотвращения дальнейших нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима, а также достижения главной цели - деоккупации Крыма и возвращения его Украине.

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Украина активно предлагает странам принять участие в деятельности международной инициативы Крымская платформа.

Первый саммит международной Крымской платформы запланирован накануне Дня Независимости Украины, 23 августа 2021 года.