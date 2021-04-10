Турция и Украина выступают за углубление стратегического партнерства, - заявление по итогам заседания Совета сотрудничества
В Стамбуле завершилась в закрытая для прессы встреча президентов Украины и Турции Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Анадолу, переговоры продолжались около трех часов.
Во время совместной пресс-конференции после встречи, по данным издания, Эрдоган заявил, что Турция выступает за развитие сотрудничества с Украиной.
В совместном заявлении, принятом по итогам заседания Совета сотрудничества высокого уровня во главе с президентами государств, подчеркивается решимость Турции и Украины к углублению стратегического партнерства.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский прибыл 10 апреля с рабочим визитом в Турцию.
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Эрдоган послал плешивую крысу нах)👏🏽😅
Путин созвонился с Эрдоганом за день до визита Зеленского в Турцию. Среди тем, которые обсуждали лидеры двух стран, были конвенция Монтре о Черном море и ситуация на Донбассе.
Карлик очень занервничал перед заходом кораблей ВМС США в Чёрное море и пытался склонить Анкару к перекрытию под любым предлогом (техническим причинам) пролива.
Или, хотя бы, повлиять на союзников по НАТО в благоприятном для Москвы ключе.
Так сказать, "в целях общей безопасности и предотвращения горячей фазы войны".
Турецкие издания сообщают, что Эрдоган дипломатично, но твёрдо отказался - мол договаривайтесь с Вашингтоном сами.
уже передумал?
вот жыж непостоянный,даже сценария не придерживается,не помнит,чего в первом акте говорил
тем стране - страшнее !
Американський аташе з питань армії та оборони полковник Стюард на Донбасі, не соромиться вдягти українську символіку на форму, в той же час Зеленсъкай...
давай по новой..