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Турция и Украина выступают за углубление стратегического партнерства, - заявление по итогам заседания Совета сотрудничества

Турция и Украина выступают за углубление стратегического партнерства, - заявление по итогам заседания Совета сотрудничества

В Стамбуле завершилась в закрытая для прессы встреча президентов Украины и Турции Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Анадолу, переговоры продолжались около трех часов.

Во время совместной пресс-конференции после встречи, по данным издания, Эрдоган заявил, что Турция выступает за развитие сотрудничества с Украиной.

В совместном заявлении, принятом по итогам заседания Совета сотрудничества высокого уровня во главе с президентами государств, подчеркивается решимость Турции и Украины к углублению стратегического партнерства.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Стамбуле проходит закрытая для прессы встреча тет-а-тет Зеленского и Эрдогана. ФОТО

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский прибыл 10 апреля с рабочим визитом в Турцию.

Автор: 

Зеленский Владимир (20742) сотрудничество (755) Турция (3480) Эрдоган Реджеп Тайип (913)


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Топ комментарии
+23
Туреччина й Україна виступають за поглиблення стратегічного партнерства, - заява за підсумками засідання Ради співробітництва - Цензор.НЕТ 4492
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10.04.2021 21:14
+16
Alexander Voronin
Американський аташе з питань армії та оборони полковник Стюард на Донбасі, не соромиться вдягти українську символіку на форму, в той же час Зеленсъкай...

Турция и Украина выступают за углубление стратегического партнерства, - заявление по итогам заседания Совета сотрудничества - Цензор.НЕТ 5169

Турция и Украина выступают за углубление стратегического партнерства, - заявление по итогам заседания Совета сотрудничества - Цензор.НЕТ 1077
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10.04.2021 21:04
+12
Турция и Украина выступают за углубление стратегического партнерства, - заявление по итогам заседания Совета сотрудничества - Цензор.НЕТ 2053
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10.04.2021 21:01
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Туману нагнали, встречу провели в закрытом режиме, а результат = 0,0
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10.04.2021 20:51 Ответить
Вообще-то 99,99% встреч президентов в мире происходят в закрытом режиме
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10.04.2021 21:00 Ответить
Это хоть как то повлияет на результат этой встречи?
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10.04.2021 21:05 Ответить
Станеш президентом - дізнаєшся
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10.04.2021 21:14 Ответить
похоже Эрдоган выступал Послом мнений и Путина и ЕС США НАТО.. на что согласился Вова и какие были озвучены скажем так рекомендации или мнения.... увы нас не известят...
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10.04.2021 21:16 Ответить
Не могу не перепостить чужой коммент на этом сайте: автор Amber
Эрдоган послал плешивую крысу нах)👏🏽😅
Путин созвонился с Эрдоганом за день до визита Зеленского в Турцию. Среди тем, которые обсуждали лидеры двух стран, были конвенция Монтре о Черном море и ситуация на Донбассе.
Карлик очень занервничал перед заходом кораблей ВМС США в Чёрное море и пытался склонить Анкару к перекрытию под любым предлогом (техническим причинам) пролива.
Или, хотя бы, повлиять на союзников по НАТО в благоприятном для Москвы ключе.
Так сказать, "в целях общей безопасности и предотвращения горячей фазы войны".
Турецкие издания сообщают, что Эрдоган дипломатично, но твёрдо отказался - мол договаривайтесь с Вашингтоном сами.
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11.04.2021 03:32 Ответить
так бубочка же сказал,шо он стратегией не занимает...
уже передумал?
вот жыж непостоянный,даже сценария не придерживается,не помнит,чего в первом акте говорил
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10.04.2021 20:53 Ответить
Турция и Украина выступают за углубление стратегического партнерства, - заявление по итогам заседания Совета сотрудничества - Цензор.НЕТ 3549Турция и Украина выступают за углубление стратегического партнерства, - заявление по итогам заседания Совета сотрудничества - Цензор.НЕТ 4008 http://img1.reactor.cc/pics/post/anon-%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%82%D1%8B-3553517.gif anon-хуйло ...........-3553517.gif (480×270)
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10.04.2021 20:54 Ответить
Мабуть Єрдоган таки показав ***** ' кузькину мать " )) .
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10.04.2021 20:56 Ответить
Мощно.
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10.04.2021 20:59 Ответить
Церемонія підписання українсько-турецьких документів і заяви президентів Володимира Зеленського та Реджепа Таїпа Ердогана для преси. ВІДЕО https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/1104967669985860/
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10.04.2021 21:00 Ответить
Эрдоган поддержал создание Крымской платформы https://nv.ua/world/geopolitics/krymskaya-platforma-erdogan-podderzhal-ukrainskuyu-iniciativu-novosti-ukrainy-50153368.html
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10.04.2021 21:01 Ответить
Турция и Украина выступают за углубление стратегического партнерства, - заявление по итогам заседания Совета сотрудничества - Цензор.НЕТ 2053
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10.04.2021 21:01 Ответить
Ну шо, буба, опять,как всєгда,! тєбя нєвсєр'йоз приняли?! Оджеж падлюки! Мамо ріммо їх порве за свого бубачку!)
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10.04.2021 21:02 Ответить
чем "Квартал" смешнее -
тем стране - страшнее !
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10.04.2021 21:02 Ответить
Alexander Voronin
Американський аташе з питань армії та оборони полковник Стюард на Донбасі, не соромиться вдягти українську символіку на форму, в той же час Зеленсъкай...

Турция и Украина выступают за углубление стратегического партнерства, - заявление по итогам заседания Совета сотрудничества - Цензор.НЕТ 5169

Турция и Украина выступают за углубление стратегического партнерства, - заявление по итогам заседания Совета сотрудничества - Цензор.НЕТ 1077
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10.04.2021 21:04 Ответить
Зелёный человечек без знаков различия - Зе-іхтамнет.
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10.04.2021 22:10 Ответить
бум надеяца Эрдоган не передал ***** коды байрактаров
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10.04.2021 21:06 Ответить
Верное замечание.
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10.04.2021 21:13 Ответить
Турция и Украина выступают за углубление стратегического партнерства, - заявление по итогам заседания Совета сотрудничества - Цензор.НЕТ 5414
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10.04.2021 21:12 Ответить
Не помню ни одного его визита куда либо, которое не закончилось ЧП.
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10.04.2021 22:03 Ответить
Бубачка звикло виступати на сцені, а не на засіданні.
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10.04.2021 21:13 Ответить
Туреччина й Україна виступають за поглиблення стратегічного партнерства, - заява за підсумками засідання Ради співробітництва - Цензор.НЕТ 4492
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10.04.2021 21:14 Ответить
тѢбя нѢ відно,підарокъ..
давай по новой..
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10.04.2021 23:02 Ответить
Нихто там небыл, никому ничего не сказали, Эрдогана к трапу не подали, Почётный Караул не побеспокоили, ковровую дорожку не постелили, оркестр не привлекали... -- пролёт прошёл в дружествнной обстановке взаимопонимания!
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10.04.2021 21:20 Ответить
Усе пропало, шеф,усе пропало. ***** не празднуют, по отчеству не величат, к столу не приглашат! Ну *****, в общем
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10.04.2021 21:31 Ответить
-- ***** заранее Эрдоганом озаботилось -- чиста по телефону... ...зато Зелю по телевизору показали...*)
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10.04.2021 21:38 Ответить
Ну дык Эрдоганушка ***** то и послал, шоб недомерок не лез своим свиным рылом к нормальным людям
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10.04.2021 22:15 Ответить
Это рабочий визит был, не официальный, такой формат не предусматривает почетный караул.
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10.04.2021 22:05 Ответить
Ок, рабочий визит. А зачем на этот рабочий неофициальный визит полетела так.наз. "первая леди"?
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11.04.2021 02:09 Ответить
Если честно, то мне фиолетово, полетела она или нет. Лишь бы толк был от поездки.
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11.04.2021 09:29 Ответить
Туреччина й Україна виступають за поглиблення стратегічного партнерства, - заява за підсумками засідання Ради співробітництва - Цензор.НЕТ 2690
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10.04.2021 21:22 Ответить
Я хотел его послать! -- улетел к ибени мать... (с)
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10.04.2021 21:40 Ответить
Вовик привез конкретные договоренности зкрепленные на бумаге??
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10.04.2021 21:44 Ответить
Нет. Никаких бумаг там и быть не может.
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10.04.2021 22:00 Ответить
оказывается декларацию подписали... декларация, как невинная шутка или юмор с прицелом?
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10.04.2021 22:03 Ответить
Сегодня шутил Эрдоган, долго смеялась когда смотрела его заявление для прессы.
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10.04.2021 22:06 Ответить
********** -росийский флот могут замкнуть в Чёрном море , будут плавать как говно в ополонке ни туда - ни сюда . )) .
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10.04.2021 21:47 Ответить
Народ, не ищите зраду где ее нет. Все нормально с этим визитом. И на следующей недели турецкие корабли будут непосредственно поблизости от двух бортов США, которые войдут в Черное море.
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10.04.2021 21:59 Ответить
Хотілось би...
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10.04.2021 22:05 Ответить
Нелох привык играть по сценарию. В этот раз он полетел с домашней заготовкой и писался текст не авторами Квартала.
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10.04.2021 22:09 Ответить
За казённый счёт за магнитом в Турцию ?! Вот так и накопят на собственное жилье,а то по гос.дачам скитаються. Может с последней поездки полотенце с номера случайно взял, а теперь совесть замучала решил вернуть , поэтому и встреча закрытая.
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10.04.2021 22:00 Ответить
 
 