Турция и Украина выступают за углубление стратегического партнерства, - заявление по итогам заседания Совета сотрудничества

В Стамбуле завершилась в закрытая для прессы встреча президентов Украины и Турции Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Анадолу, переговоры продолжались около трех часов.

Во время совместной пресс-конференции после встречи, по данным издания, Эрдоган заявил, что Турция выступает за развитие сотрудничества с Украиной.

В совместном заявлении, принятом по итогам заседания Совета сотрудничества высокого уровня во главе с президентами государств, подчеркивается решимость Турции и Украины к углублению стратегического партнерства.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский прибыл 10 апреля с рабочим визитом в Турцию.