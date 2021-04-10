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Новости Агрессия России против Украины
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Германия и Франция выступили с заявлением в поддержку Украины после отказа РФ объяснить причины стягивания войск на границу

Германия и Франция выступили с заявлением в поддержку Украины после отказа РФ объяснить причины стягивания войск на границу

Германия и Франция сожалеют, что Россия отказалась предоставить в ОБСЕ объяснения по поводу своей военной деятельности возле границы с Украиной и призывают РФ пересмотреть свою позицию и выполнить свои обязательства в рамках Венского документа.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в заявлении Германии и Франции по случаю встречи государств-участников ОБСЕ относительно военной деятельности на украинско-российской границе.

"Мы также сожалеем, что Россия не присутствовала на сегодняшней встрече и упустила очередную возможность объяснить свои действия. Ведь мы хотели воспользоваться возможностью сегодняшней встречи, чтобы задать свои вопросы российской стороне", - говорится в заявлении.

Германия и Франция указали на то, что масштабное перемещение российских войск возле границы с Украиной вызывает обеспокоенность как у этих двух стран, так и, собственно, самой Украины. Было отмечено, что Россия могла бы развеять такую обеспокоенность, предоставив объяснения. И именно для этого специально создан раздел III Венского документа ОБСЕ о мерах укрепления доверия и безопасности в военной области в Европе, подписантом которого является и Россия. Согласно ему, страны-участницы консультируются и сотрудничают друг с другом по поводу любой необычной и незапланированной активности своих вооруженных сил за пределами их обычного места расположения в мирное время.

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"Украина вполне оправданно инициировала этот механизм, учитывая перемещение российских войск, и в своих действиях она имеет полную поддержку Германии и Франции. Мы сожалеем, что ответ России на поднятые Украиной вопросы не удовлетворил потребность в информации. Россия не ответила", - отмечается в заявлении.

На этом фоне Германия и Франция заявили в очередной раз о своей непоколебимой поддержке суверенитета, территориальной целостности, единства и независимости Украины в пределах ее международно признанных границ.

"Мы хотели бы призвать Россию воспользоваться механизмами консультаций, предусмотренными ОБСЕ и Венским документом, с которыми согласилась и Россия, и взаимодействовать конструктивно и в духе Хельсинки со всеми заинтересованными государствами-участниками ОБСЕ. Поэтому мы призываем Россию пересмотреть свой подход и добросовестно выполнить свои политико-военные обязательства в рамках ОБСЕ", - говорится в заявлении.

Кроме того, было отмечено, что Германия и Франция продолжат свои усилия в рамках Нормандского формата, и указано на необходимость полного выполнения Минских договоренностей. "Будьте уверены, что обязательства Франции и Германии не пошатнутся", - отмечается в заявлении.

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Напомним, Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала в 10 апреля в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму.

Инициатива Украины была поддержана странами-партнерами, однако делегация РФ не явилась на это заседание, отказавшись предоставлять объяснения.

Автор: 

Германия (7043) россия (96038) Франция (3540) нормандская четверка (1596)


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Топ комментарии
+47
Дивовижно, як ці мармизи бряться визнавати очевидні речі.
Не хочуть сваритись з фуйлом.
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10.04.2021 21:26
+43
Спасибо, друзья. Это нам ух как поможет.
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10.04.2021 21:25
+40
Чехословакию в 1938 году примерно также поддержали...
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10.04.2021 21:28
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Страница 2 из 2
Ага, значит до отказа росии вы Украину не поддерживали?
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10.04.2021 21:54 Ответить
Кто тут спапит моего немецкого коллегу? Мы бюргеры за Украину, в чем проблема?
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10.04.2021 21:57 Ответить
С такими друзьями врагов не надо. Долбоящеры
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10.04.2021 22:00 Ответить
Нужно чтоб Американские самолёты и дальше патрулировали Украинское небо . Это есть безопасность от Росии .
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10.04.2021 22:01 Ответить
а оно им надо?
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10.04.2021 22:56 Ответить
надо
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11.04.2021 02:14 Ответить
зачем?
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11.04.2021 15:59 Ответить
Американці не патрулюють українське небо
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11.04.2021 00:10 Ответить
Польша чего молчит? Боится
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10.04.2021 22:02 Ответить
https://streebogblog.wordpress.com/2021/04/10/%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD-%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B2/ Победоносной войны не будет
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10.04.2021 22:02 Ответить
Вспомните мои слова - НЕ БУДЕТ НИ КАКОЙ ВОЙНЫ!!!! Кацапье боится ее больше чем кто либо, а все эти угрозы это чисто кацапские понты( загадочная рськая душа) В 2014 они получили от ДОБРОВОЛЬЦЕВ, при уничтоженной армии чивакуней и предательстве вальцмана, таких пистюлей что пришлось засекретить кол-во своих потерь, сейчас же ситуация для ублюдков из мацквабада еще хуже!!!!! А все те кто воевал в 2014 и кто знает кацапов со времен советской армии знает что кацапы трусливы и не дееспособны!!!!!! Они забыли что армия СССР держалась на выходцах из Украины!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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10.04.2021 22:03 Ответить
Чего возмущаться слабой реакции Г. и Ф.?
А сами КОГО выбрали и с какими лозунгами?
Они что, больше нас должны с х-лом бороться?

Вы на что рассчитывали в 19. году , уставшие от войны хомяки? Что зеленое брехло уговорит или обаяет х-ло?Или, что он волшебник?

Что "мировая поддержка" и санкции сами по себе берутся из ниоткуда? Или это 24/7 работа Президента и МИДа?
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10.04.2021 22:04 Ответить
Зелена пліснява гальмує власну атомну генерацію ,для гешефта з Московією ,а німці з французами мають припинити гешефт з Московією !!! На яких дурнів це розраховано !!)))
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10.04.2021 22:21 Ответить
все, як і досі: досягнення політичних цілей військовим тиском і пси-заходами

https://twitter.com/dmitriypaut

https://twitter.com/dmitriypaut Дмитрий @dmitriypaut

https://twitter.com/dmitriypaut https://twitter.com/dmitriypaut



Не буду нагнетать, это 100500 соупадение!
Мацковия стягивает войска, в открытую грозит в том числе и ЯО, тянет лохани из Каспия.
И тут вдруг боевое Чмо подписывает закон о референдуме.
А через неделю на ТКГ Украина пойдет на условия Мацковии.
Конфликт исчерпан
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10.04.2021 23:15 Ответить
Є простий вихід з "ситуації"- об'явити війну Германії, Франції та США...
А потім здатися ім в полон, зразу-миттєво..

Hände hoch!

Les mains en l'air!

Hands up!

Шютка....
🤑
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10.04.2021 22:06 Ответить
озабоченность выразили хоть?
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10.04.2021 22:11 Ответить
Німеччина і Франція виступили із заявою на підтримку України після відмови РФ пояснити причини стягування військ на кордон - Цензор.НЕТ 134
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10.04.2021 22:15 Ответить
и там и там
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10.04.2021 22:44 Ответить
везде по отношению к чему?... везде в Украине и везде на ее границах? - нет не везде.. еще глупые вопросы будут?
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10.04.2021 23:02 Ответить
А шо так? Всрались твари? А шож ВЫ 3,14дарасы блокировали вступление Украины в НАТО? Будь Украина в НАТО не было бы этой всей йухни.
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10.04.2021 22:45 Ответить
потому и блокировали, чтобы они были чистые от этой всей йухни.
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10.04.2021 22:49 Ответить
С паршивой овцы хоть шерсти клок.
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10.04.2021 22:58 Ответить
Рюсскаму быдлу правду скажешь, заклюют..., во 2 Мировой войне ссср потерял более 50 млн населения...,а РАБссия как правопреемник того дерьма несет полную ответственность за дебильную политику Сралина, Молотова, и прочих баранов кремля...
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10.04.2021 23:10 Ответить
вот вы писали что живете во Франции и какие французы прекрасные люди. Я как раз вчера общался с прекрасным коллегой французом. В ответ на мою ужасную озабоченность ситуацией, он лишь отписался что надеется что будет мир.
Вот понимают эти замечательные люди, что никакая озабоченность путина не становит?

И что если будет полномасштабная война, миллионы беженцев ломанутся в европу. А куда нам еще бежать? И население Украины - это не сириия вам.

И что европа будет делать?

И еще вопрос, что европа будет делать, получив армию кацапов у своих границ??

Да вы на ушах должны стоять, чтобы предотвратить нападение, иначе ваши потери тоже будут немалыми.

А что мы слышим в ответ от "прекрасных" людей? Жалкое и невнятно блеяние... как всегда впрочем.
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11.04.2021 16:11 Ответить
полностью согласен с топ комментарием
+40Німеччина і Франція виступили із заявою на підтримку України після відмови РФ пояснити причини стягування військ на кордон - Цензор.НЕТ 1228 https://censor.net/ru/user/486118
Спасибо, друзья. Это нам ух как поможет!!
никакие бла-бла-бла на кацапов не действуют! вам это за 7 лет неясно? кремль может блеять что угодно, а техника и армия и ныне там!!
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11.04.2021 21:34 Ответить
Можем повторить говорите..??Ну ну...Шариковы вояки...
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10.04.2021 23:14 Ответить
ДРЯХЛАЯ КРАШЕНАЯ "ПРОСТИТУТКА"--ЕВРОПА.
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10.04.2021 23:16 Ответить
Мавзолейное дерьмо чЛенина объявило о начале Мировой революции на РАБссии в 1914 году на территории Швейцарии,где тогда проживал чЛенин,статья называлась "Военная программа ПРОЛЕТАЙрятской революции",заклеймим позором Швейцарию,где проживал тогда этот всемирный НЕГОДЯЙ..., и напечатал эту туфту
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10.04.2021 23:22 Ответить
Німеччина і Франція виступили із заявою на підтримку України після відмови РФ пояснити причини стягування військ на кордон - Цензор.НЕТ 5457
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10.04.2021 23:30 Ответить
Дві старі курви , брехливі і лицемірні путінські ************ !
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10.04.2021 23:51 Ответить
Кацапсько-сталіно,-донєцкая падаль вже по всій Україні.
Воно отримує кампєнсаці,абустріваєтса в Киеве й вершить долі трудяг з України
Люди,громадяни не давайте бидляці шансів
Отакий манжер срєдняго звєна з данбаса,замість звільняти свою хату ссе кров українців ще й підсміюєтьсЯ
Ненавиджу кацапсько-російську бидлоту й їх дамбасских лизоблюдів
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11.04.2021 01:03 Ответить
Да ложил ***** на ваши заявления, вы ему сами разрешили
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11.04.2021 02:17 Ответить
сначала фрау меркель разрешила вовке-хуйлу проложить первую трубу в море . теперь вовик-***** дотягивает вторую трубу --- и шо эта ***** не понимала что кремль садит европу на газовую иглу . но ей захотелось быть монополистом по раздаче газа в европе . вот и вся история --- теперь она с микроном ..обеспокоены.. и обещают и дальше уговаривать ***** не делать глупостей в отношении УКРАИНЫ . вот и вся их ..поддержка.. а на очереди беларусь во главе с картофельным фюрером . а потом прибалтика . а рассейскому быдлу ********* и соловьев скажут что у нас не было выхода --- нато близко у наших границ
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11.04.2021 06:27 Ответить
Плохо то...что берете к рассмотрению только НАРОД ДОНБАССА...и только НАРОД ДОНБАССА имеет права.......А УКРАИНСКИЙ НАРОД????ведь народ донбасса разрушил границы прав УКРАИНСКОГО НАРОДА!!!!!!!!...УКРАИНСКИЙ НАРОД ИМЕЕТ ТОЖЕ ПРАВА....вы не забыли???
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11.04.2021 08:31 Ответить
А что, если оккупировали Украину реагировать не нужно? Почитай будапештский меморандум.
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11.04.2021 07:35 Ответить
А хіба Росія дотримувалася міжнародних зобов*язань? Ще добре, що не було на зустрічі її представників. Як мінімум повітря зіпсували би.
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11.04.2021 07:20 Ответить
Московія,росія--фашистська держава. І цим все визначено. Хотів би почути доводи ,що це не так.
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11.04.2021 08:37 Ответить
********** рассчитывает на блицкриг за спиной зомбаков дыры, отодвинуть линию разграничения для прохода в Крымнаш. Вот тут и надо сразу тжестко бить ихтамнетов, потому как их нет. А если снимут шапку невидимку, то тут нужна поддержка Запада оружием, воинов достаточно своих. Когда пойдут тысячи трупов на расею и погорит металлолом, всё закончится. Это не Крымнаш без сопротивления.
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11.04.2021 09:21 Ответить
" и поспорили "славяне" кому править на Руси" - Киевской. Как вещал рейхсфюрер, печенеги с гор спустились. При Николашке 11 евроазийцев называли просто -вотяки и ленин таки сделал Вотскую АО. Известный одессит лейба бронштейн спрашивал у предтечи "русскаго мира" молотова, когда тот продвигал донецко-криворожскую республику, "кто ты по национальности ?" Я русский-гордо отвечала "каменная задница". Какой ты русский- ты мордвин" константировал лейба. Потом молотов не выдержал насмешек сталина и таки поделил в 30 году вотяков.Появились мордва,удмурты, марийцы и кто там еще. И явились "яркие" внуки - азаров,мураев,гиркин,пургин..... а также павлины в Киеве. все идет к тому, что "перья все таки выщипают у павлинов.
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11.04.2021 09:33 Ответить
Если кремлёвские не явились, можно дипломатично облить краской их двери,
толерантно написать на стенах "Кремль - это фашисты!", поймать парочку на улице и сдержанно поподымать их ногами с пола.
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11.04.2021 09:36 Ответить
це дуже сер'йозно коли Франція та Німеччина про що-сь там пожалкували. Особливо після того як жабоїд недороблений обіймався та обсмоктував друга *****.
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11.04.2021 09:39 Ответить
Все. Времена другие... Ненавистного Путина и его хунту уже никто не боится. Они тащат к Украине войска, сами боятся а тем временем направляют в ОРДЛО группы снайперов убивать наших защитников. Совершают медленный геноцид украинцев. Не удивлюсь, если узнаю, что бандитам в ОРДЛО платят за убийство украинцев из российской казны так же как в Афганистане платят за убийство американцев. Путин и его наемники - это террористы.
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11.04.2021 10:15 Ответить
а из чьей же казны вы думаете им платят??? из украинской???
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11.04.2021 16:03 Ответить
"казны" ?
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12.04.2021 15:19 Ответить
Мощнейшая озабоченность
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11.04.2021 11:54 Ответить
Поддержка извне-это хорошо! А еще лучше создание своей мощной армии!
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11.04.2021 13:56 Ответить
Як що колись, хтось нападе на Францію чи Німеччину я х#й поворухнуся... максимум це викажу дуже озабочену озабоченність.
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11.04.2021 14:54 Ответить
В этот раз - обеспокоенность чуть глубже, чем обычно. Это конечно же очень сильно поможет поставить на место *********...
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12.04.2021 07:44 Ответить
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