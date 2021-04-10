Германия и Франция выступили с заявлением в поддержку Украины после отказа РФ объяснить причины стягивания войск на границу
Германия и Франция сожалеют, что Россия отказалась предоставить в ОБСЕ объяснения по поводу своей военной деятельности возле границы с Украиной и призывают РФ пересмотреть свою позицию и выполнить свои обязательства в рамках Венского документа.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в заявлении Германии и Франции по случаю встречи государств-участников ОБСЕ относительно военной деятельности на украинско-российской границе.
"Мы также сожалеем, что Россия не присутствовала на сегодняшней встрече и упустила очередную возможность объяснить свои действия. Ведь мы хотели воспользоваться возможностью сегодняшней встречи, чтобы задать свои вопросы российской стороне", - говорится в заявлении.
Германия и Франция указали на то, что масштабное перемещение российских войск возле границы с Украиной вызывает обеспокоенность как у этих двух стран, так и, собственно, самой Украины. Было отмечено, что Россия могла бы развеять такую обеспокоенность, предоставив объяснения. И именно для этого специально создан раздел III Венского документа ОБСЕ о мерах укрепления доверия и безопасности в военной области в Европе, подписантом которого является и Россия. Согласно ему, страны-участницы консультируются и сотрудничают друг с другом по поводу любой необычной и незапланированной активности своих вооруженных сил за пределами их обычного места расположения в мирное время.
"Украина вполне оправданно инициировала этот механизм, учитывая перемещение российских войск, и в своих действиях она имеет полную поддержку Германии и Франции. Мы сожалеем, что ответ России на поднятые Украиной вопросы не удовлетворил потребность в информации. Россия не ответила", - отмечается в заявлении.
На этом фоне Германия и Франция заявили в очередной раз о своей непоколебимой поддержке суверенитета, территориальной целостности, единства и независимости Украины в пределах ее международно признанных границ.
"Мы хотели бы призвать Россию воспользоваться механизмами консультаций, предусмотренными ОБСЕ и Венским документом, с которыми согласилась и Россия, и взаимодействовать конструктивно и в духе Хельсинки со всеми заинтересованными государствами-участниками ОБСЕ. Поэтому мы призываем Россию пересмотреть свой подход и добросовестно выполнить свои политико-военные обязательства в рамках ОБСЕ", - говорится в заявлении.
Кроме того, было отмечено, что Германия и Франция продолжат свои усилия в рамках Нормандского формата, и указано на необходимость полного выполнения Минских договоренностей. "Будьте уверены, что обязательства Франции и Германии не пошатнутся", - отмечается в заявлении.
Напомним, Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала в 10 апреля в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму.
Инициатива Украины была поддержана странами-партнерами, однако делегация РФ не явилась на это заседание, отказавшись предоставлять объяснения.
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А сами КОГО выбрали и с какими лозунгами?
Они что, больше нас должны с х-лом бороться?
Вы на что рассчитывали в 19. году , уставшие от войны хомяки? Что зеленое брехло уговорит или обаяет х-ло?Или, что он волшебник?
Что "мировая поддержка" и санкции сами по себе берутся из ниоткуда? Или это 24/7 работа Президента и МИДа?
https://twitter.com/dmitriypaut
https://twitter.com/dmitriypaut Дмитрий @dmitriypaut
https://twitter.com/dmitriypaut https://twitter.com/dmitriypaut
Не буду нагнетать, это 100500 соупадение!
Мацковия стягивает войска, в открытую грозит в том числе и ЯО, тянет лохани из Каспия.
И тут вдруг боевое Чмо подписывает закон о референдуме.
А через неделю на ТКГ Украина пойдет на условия Мацковии.
Конфликт исчерпан
А потім здатися ім в полон, зразу-миттєво..
Hände hoch!
Les mains en l'air!
Hands up!
Шютка....
🤑
Вот понимают эти замечательные люди, что никакая озабоченность путина не становит?
И что если будет полномасштабная война, миллионы беженцев ломанутся в европу. А куда нам еще бежать? И население Украины - это не сириия вам.
И что европа будет делать?
И еще вопрос, что европа будет делать, получив армию кацапов у своих границ??
Да вы на ушах должны стоять, чтобы предотвратить нападение, иначе ваши потери тоже будут немалыми.
А что мы слышим в ответ от "прекрасных" людей? Жалкое и невнятно блеяние... как всегда впрочем.
+40 https://censor.net/ru/user/486118
Спасибо, друзья. Это нам ух как поможет!!
никакие бла-бла-бла на кацапов не действуют! вам это за 7 лет неясно? кремль может блеять что угодно, а техника и армия и ныне там!!
Воно отримує кампєнсаці,абустріваєтса в Киеве й вершить долі трудяг з України
Люди,громадяни не давайте бидляці шансів
Отакий манжер срєдняго звєна з данбаса,замість звільняти свою хату ссе кров українців ще й підсміюєтьсЯ
Ненавиджу кацапсько-російську бидлоту й їх дамбасских лизоблюдів
толерантно написать на стенах "Кремль - это фашисты!", поймать парочку на улице и сдержанно поподымать их ногами с пола.