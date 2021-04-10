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Новости Коронавирус и карантин
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Медицинская система Украины готова принимать в среднем 6,5-7 тыс. пациентов в сутки, - Ляшко

Медицинская система Украины готова принимать в среднем 6,5-7 тыс. пациентов в сутки, - Ляшко

На протяжении марта-апреля суточная госпитализация была на уровне 4,5-5 тыс. человек. Самое большее количество пациентов с COVID-19 больницы приняли 6 апреля - 5 587 человек.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом на встрече с журналистами сказал главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Самое большее количество госпитализированных у нас было 6 апреля - 5 587 госпитализированных в больницы. И мы рассчитали и говорим о том, что Украина готова госпитализировать еще в среднем 6,5-7 тыс. в сутки, это система здравоохранения будет идти по краю лезвия. Как долго она будет идти - это вопрос, потому что все будет зависеть от продолжительности госпитализации, от осложнений... Госпитализации превышают выписки на 5-10%", - сказал Ляшко.

Он добавил, что на протяжении марта-апреля суточная госпитализация была на уровне 4,5-5 тыс. госпитализированных. Также, по его словам, в конце февраля - начале марта госпитализации из-за COVID-19 значительно превышали число выписанных из больниц людей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинцам смогут делать до 11 миллионов прививок от COVID-19 в месяц, - Ляшко

Также, по словам Ляшко, среди людей в возрасте от 60 лет наблюдается больше всего летальных случаев - 32% от всех заболевших в течение апреля.

По словам Ляшко, доля заболевших в младших группах не изменилась. "За последний месяц даже уменьшилось на 0,5% число болеющих детей в возрасте до 18 лет. Поэтому нет четкой динамики, свидетельствующей, что у нас помолодела коронавирусная болезнь. Госпитализаций, возможно, стало больше среди возрастной группы", - сказал Ляшко.

Напомним, в Украине за прошедшие сутки, 9 апреля, зарегистрировали 17 463 новых случая COVID-19. Умерли 398 человек.

Автор: 

карантин (16729) госпитализация (236) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+1
приоритет в госпитализации будет отдаваться больным из европейских государств. цены договорные. обращаться, как обычно, к брату.
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10.04.2021 21:55
+1
Зате дороги будуються! До кладовища довезуть швидко та з комфортом! Он і Катар вже дороги тут буде будувати! Та й "лапсєрдак" за 620 тис. нікуди не дінеться... А решта - то місцева влада винна - на неї ж переклали всю відповідальність (під гаслом "децентралізація") під загальний "одобрямс".
А побудувати хоча б одну інфекційну лікарню за рік - грошей нема: антиковідний фонд пішов на "велике крадівництво". А китайці за 4 місяці збудували лікарню на 5 тис. місць під час пандемії... І як вони то змогли без доріг та бєніного бітуму?
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10.04.2021 22:03
+1
Медична система України готова приймати в середньому 6,5-7 тис. пацієнтів на добу, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1557
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10.04.2021 22:45
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Правила форума Совет форумчан
не принимать - оприходовать, не принимать, а вакцинувати.
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10.04.2021 21:54 Ответить
Медична система України готова приймати в середньому 6,5-7 тис. пацієнтів на добу, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5430
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10.04.2021 22:51 Ответить
Сегодня у родственницы заболел ребенок.
Позвонили 103 - вообще никто не ответил!
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10.04.2021 21:55 Ответить
приоритет в госпитализации будет отдаваться больным из европейских государств. цены договорные. обращаться, как обычно, к брату.
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10.04.2021 21:55 Ответить
за тебя твои лекарства точно наши придурковатые есть не станут
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10.04.2021 22:16 Ответить
Зате дороги будуються! До кладовища довезуть швидко та з комфортом! Он і Катар вже дороги тут буде будувати! Та й "лапсєрдак" за 620 тис. нікуди не дінеться... А решта - то місцева влада винна - на неї ж переклали всю відповідальність (під гаслом "децентралізація") під загальний "одобрямс".
А побудувати хоча б одну інфекційну лікарню за рік - грошей нема: антиковідний фонд пішов на "велике крадівництво". А китайці за 4 місяці збудували лікарню на 5 тис. місць під час пандемії... І як вони то змогли без доріг та бєніного бітуму?
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10.04.2021 22:03 Ответить
Медична система України готова приймати в середньому 6,5-7 тис. пацієнтів на добу, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1557
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10.04.2021 22:45 Ответить
Китай не набили мародёры перед этим пять лет
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11.04.2021 00:25 Ответить
как стеклотару....
когда ящиков нету, то в мешки складывали...
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10.04.2021 22:14 Ответить
Что меня восхищает в зе-команде,так это отсраненность.Не у меня в стране,министерстве,службе бардак. А у них там.
У меня под носом не моя сопля.
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10.04.2021 22:45 Ответить
как говорится, готова принимать с любой стороны
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10.04.2021 23:34 Ответить
После того, как Супрун позорно сбежала из Украины, хорошо, что ещё не всё успела уничтожить. Хотя, и эти ничуть не лучше. Но тысячи смертей и на ее совести.
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11.04.2021 00:24 Ответить
Сидим,срем под себя и Супрун нам виноватая.За 2020 год НЕ ОСВОЕНЫ бюджеты медицины что на уровне страны,что на уровне конкретной больницы.Все хитрожопые: что кабмин,что главврач,что голова сильрады.Виноват,ясное делр,барига и супрун!
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11.04.2021 08:02 Ответить
 
 