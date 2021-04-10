Медицинская система Украины готова принимать в среднем 6,5-7 тыс. пациентов в сутки, - Ляшко

На протяжении марта-апреля суточная госпитализация была на уровне 4,5-5 тыс. человек. Самое большее количество пациентов с COVID-19 больницы приняли 6 апреля - 5 587 человек.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом на встрече с журналистами сказал главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Самое большее количество госпитализированных у нас было 6 апреля - 5 587 госпитализированных в больницы. И мы рассчитали и говорим о том, что Украина готова госпитализировать еще в среднем 6,5-7 тыс. в сутки, это система здравоохранения будет идти по краю лезвия. Как долго она будет идти - это вопрос, потому что все будет зависеть от продолжительности госпитализации, от осложнений... Госпитализации превышают выписки на 5-10%", - сказал Ляшко.

Он добавил, что на протяжении марта-апреля суточная госпитализация была на уровне 4,5-5 тыс. госпитализированных. Также, по его словам, в конце февраля - начале марта госпитализации из-за COVID-19 значительно превышали число выписанных из больниц людей.

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Также, по словам Ляшко, среди людей в возрасте от 60 лет наблюдается больше всего летальных случаев - 32% от всех заболевших в течение апреля.

По словам Ляшко, доля заболевших в младших группах не изменилась. "За последний месяц даже уменьшилось на 0,5% число болеющих детей в возрасте до 18 лет. Поэтому нет четкой динамики, свидетельствующей, что у нас помолодела коронавирусная болезнь. Госпитализаций, возможно, стало больше среди возрастной группы", - сказал Ляшко.

Напомним, в Украине за прошедшие сутки, 9 апреля, зарегистрировали 17 463 новых случая COVID-19. Умерли 398 человек.