Производитель объявил о безопасности и эффективности вакцины Pfizer для детей 12-15 лет
Производитель вакцины от коронавируса Pfizer обратился к американскому правительству с просьбой одобрить использование их вакцины для детей от 12 лет.
Об этом говорится в пресс-релизе производителя - компаний Pfizer и BioNTech, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
Сейчас этой вакциной в США разрешено вакцинировать людей с 16 лет.
Pfizer и BioNTec уверяют, что их клинические испытания подтвердили безопасность и эффективность их препарата для детей от 12 до 15 лет.
Решение о разрешении на использование вакцины должно принять Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов в США. Руководительница агентства Джанет Вудкок накануне заявила, что они изучают запрос.
"Управление не может предсказать, как долго будет происходить анализ информации. Мы пересмотрим этот запрос так быстро, насколько это возможно, используя подробный и научно-обоснованный подход", - сказала она.
Другие два производителя разрешенной в США вакцины от коронавируса - компании Moderna и Johnson&Johnson - находятся на стадии испытаний эффективности своих препаратов у детей 12-18 лет.
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%-й. Приезжал регулярно. И на вопрос "Как там?", отвечал-"ну как может быть там, где все др др хотят нае..ть??". Кто владеет властью, СМИ и полной инфой, то и заказывает банкет. Махнул флажком-есть, махнул другим-нет...
"Pfizer и BioNTec уверяют, что их клинические испытания подтвердили безопасность и эффективность их препарата для детей от 12 до 15 лет".
А следущее предложение привело в "восторг":
"Решение о разрешении на использование вакцины должно принять Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов в США. Руководительница агентства Джанет Вудкок накануне заявила, что они изучают запрос.
"Управление не может предсказать, как долго будет происходить анализ информации. Мы пересмотрим этот запрос так быстро, насколько это возможно, используя подробный и научно-обоснованный подход", - сказала она.
То есть, если опыты пройдут успешно, то так и будет.