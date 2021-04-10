РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8264 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 372 9

Производитель объявил о безопасности и эффективности вакцины Pfizer для детей 12-15 лет

Производитель объявил о безопасности и эффективности вакцины Pfizer для детей 12-15 лет

Производитель вакцины от коронавируса Pfizer обратился к американскому правительству с просьбой одобрить использование их вакцины для детей от 12 лет.

Об этом говорится в пресс-релизе производителя - компаний Pfizer и BioNTech, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Сейчас этой вакциной в США разрешено вакцинировать людей с 16 лет.

Pfizer и BioNTec уверяют, что их клинические испытания подтвердили безопасность и эффективность их препарата для детей от 12 до 15 лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вакциной Pfizer первыми будут привиты персонал и жильцы домов престарелых, а также сотрудники ГСЧС и Госпогранслужбы, - Ляшко

Решение о разрешении на использование вакцины должно принять Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов в США. Руководительница агентства Джанет Вудкок накануне заявила, что они изучают запрос.

"Управление не может предсказать, как долго будет происходить анализ информации. Мы пересмотрим этот запрос так быстро, насколько это возможно, используя подробный и научно-обоснованный подход", - сказала она.

Другие два производителя разрешенной в США вакцины от коронавируса - компании Moderna и Johnson&Johnson - находятся на стадии испытаний эффективности своих препаратов у детей 12-18 лет.

Также читайте: Первая поставка Pfizer от COVAX будет 14 апреля, а закупленные Украиной у этого же производителя вакцины поступят в мае, - Степанов

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) США (27055) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Pfizer (180)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
По ходу нормальная вакцина,в Израиле эпидемии почти нет.
показать весь комментарий
10.04.2021 22:29 Ответить
Один одноклассник уехал туда. 100
%-й. Приезжал регулярно. И на вопрос "Как там?", отвечал-"ну как может быть там, где все др др хотят нае..ть??". Кто владеет властью, СМИ и полной инфой, то и заказывает банкет. Махнул флажком-есть, махнул другим-нет...
показать весь комментарий
10.04.2021 23:32 Ответить
Евреи очень щепетильные к здоровью и жизни. Они её делали для себя. А для себя они дерьмо не сделают. Слишком кашерные.
показать весь комментарий
11.04.2021 09:13 Ответить
Выходит что за год прошли все испытания на людях и на детях !?!? та не пистите вы нам...нужны минимум 3-5 лет...
показать весь комментарий
10.04.2021 23:25 Ответить
Опередили!))
показать весь комментарий
10.04.2021 23:27 Ответить
Я вот тоже был "приятно" удивлён фразой:
"Pfizer и BioNTec уверяют, что их клинические испытания подтвердили безопасность и эффективность их препарата для детей от 12 до 15 лет".

А следущее предложение привело в "восторг":
"Решение о разрешении на использование вакцины должно принять Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов в США. Руководительница агентства Джанет Вудкок накануне заявила, что они изучают запрос.
"Управление не может предсказать, как долго будет происходить анализ информации. Мы пересмотрим этот запрос так быстро, насколько это возможно, используя подробный и научно-обоснованный подход", - сказала она.
То есть, если опыты пройдут успешно, то так и будет.
показать весь комментарий
11.04.2021 01:13 Ответить
Так и хочется процитировать: "Нет такого преступления..." . Эффективность, а тем более безопасность, а тем более для детей, проверяется годами.
показать весь комментарий
10.04.2021 23:26 Ответить
На підході вакцини у вигляді пігулок. Цікаво.
показать весь комментарий
11.04.2021 09:10 Ответить
 
 