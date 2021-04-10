Поддержка "Крымской платформы", улучшение условий жизни украинцев, поощрение инвестиций и туризма, - декларация по итогам заседания Стратегического совета

По результатам Девятого заседания Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турецкой Республикой, которое состоялось в Стамбуле 10 апреля 2021 года под сопредседательством президентов двух государств, принята совместная декларация.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Офиса Президента.

Согласно документу, среди прочего, страны решили:

- поддержать создание "Крымской платформы" как инструмента для урегулирования вопроса оккупации полуострова;

- углубить сотрудничество в сфере экономики, торговли, туризма, безопасности, оборонной промышленности, науки, образования и молодежи;

- развить сотрудничество и совместные усилия в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом;

- усилить сотрудничество в сфере улучшения условий проживания украинских граждан, в частности крымских татар, которые были вынуждены покинуть Крым в результате оккупации полуострова;

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- обеспечивать быструю обработку запросов об экстрадиции;

- ускорить работу по Соглашению о свободной торговле;

- принять необходимые меры для устранения проблем инвесторов и компаний с каждой стороны и поощрения новых инвестиций;

- обеспечить дальнейшее совершенствование пограничного контроля с целью упрощения процедур въезда и улучшение возможностей для путешествий граждан двух государств и поощрения взаимного туризма;

- поддержка образовательной деятельности Турецкого фонда "Маариф" в Украине;

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- подтвердить приверженность сотрудничеству и координации усилий с целью сдерживания пандемии COVID-19 и преодоления его последствий для социальной и экономической деятельности.

Также Турция поддержала перспективу членства Украины в НАТО, в частности ее намерения получить План действий по членству в Альянсе в ближайшее время. Кроме того, стороны договорились продолжить сотрудничество для защиты прав человека в оккупированном Крыму, а также для освобождения всех незаконно удерживаемых граждан Украины, включая крымских татар.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский прибыл 10 апреля с рабочим визитом в Турцию. Главы государств провели закрытую для прессы встречу, а потом приняли участие в Девятом заседании Стратегического совета высокого уровня.