Поддержка "Крымской платформы", улучшение условий жизни украинцев, поощрение инвестиций и туризма, - декларация по итогам заседания Стратегического совета
По результатам Девятого заседания Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турецкой Республикой, которое состоялось в Стамбуле 10 апреля 2021 года под сопредседательством президентов двух государств, принята совместная декларация.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Офиса Президента.
Согласно документу, среди прочего, страны решили:
- поддержать создание "Крымской платформы" как инструмента для урегулирования вопроса оккупации полуострова;
- углубить сотрудничество в сфере экономики, торговли, туризма, безопасности, оборонной промышленности, науки, образования и молодежи;
- развить сотрудничество и совместные усилия в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом;
- усилить сотрудничество в сфере улучшения условий проживания украинских граждан, в частности крымских татар, которые были вынуждены покинуть Крым в результате оккупации полуострова;
- обеспечивать быструю обработку запросов об экстрадиции;
- ускорить работу по Соглашению о свободной торговле;
- принять необходимые меры для устранения проблем инвесторов и компаний с каждой стороны и поощрения новых инвестиций;
- обеспечить дальнейшее совершенствование пограничного контроля с целью упрощения процедур въезда и улучшение возможностей для путешествий граждан двух государств и поощрения взаимного туризма;
- поддержка образовательной деятельности Турецкого фонда "Маариф" в Украине;
- подтвердить приверженность сотрудничеству и координации усилий с целью сдерживания пандемии COVID-19 и преодоления его последствий для социальной и экономической деятельности.
Также Турция поддержала перспективу членства Украины в НАТО, в частности ее намерения получить План действий по членству в Альянсе в ближайшее время. Кроме того, стороны договорились продолжить сотрудничество для защиты прав человека в оккупированном Крыму, а также для освобождения всех незаконно удерживаемых граждан Украины, включая крымских татар.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский прибыл 10 апреля с рабочим визитом в Турцию. Главы государств провели закрытую для прессы встречу, а потом приняли участие в Девятом заседании Стратегического совета высокого уровня.
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"Советуем Эрдогану поумерить свой пыл и не заглядываться на российские территории. Учитывая агрессивную риторику Эрдогана, думаю, нам стоит подумать над тем, чтобы призвать наших граждан воздержаться от поездок в Турцию», - подчеркнул парламентарий.
По словам Шеремета, в Турции россиянам никто не сможет гарантировать безопасность. А самому Эрдогану необходимо, прежде всего, обратить свое внимание на складывающуюся ситуацию в его стране.
«Если кто-то будет предпринимать недружественные шаги в отношении территории России, то ответ себя ждать долго не заставит. Читайте историю. Россия никому не по зубам», - добавил Шеремет.
уже доказано, если нужно, то Турция собьет очередной россиянский самолект..
а сейчас - дискотэка!!!))
Реально не знает, шо ж йому робыть?
...работа у него такая...
Не всі браузери дозволяють стати сццилку активною....
Таке є...))
Ні, не чули: "Буковель" бандита Каломойського відновлює роботу І бубочка знову поіде відпочивати 😀
(от тільки не уточнили, де його можна побачити...)
Имея грандиозные проблемы в сфере образования внутри Турции, он пытается чему то обучить других.
Фонд Маариф не допустили к себе все западные страны. Под давлением Эрдогана Маариф открыл школы в таких странах, как Мали, Афганистан.
Преподают в Маарифе люди с ярко выраженными радикально исламскими взглядами и жтот фонд превзносит эрдогана как халифа всех мусульман.
Более детально здесь
https://www.google.com/amp/s/rus.azattyk.org/amp/kyrgyzstan-maarif-turkey/29476939.html
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"Престиж крепчает, мощно возрастает день ото дня процент жиров у масле" (с) Митець
Потрібна крайня обережність у стосунках з турками - ситуаційний союз проти москалів без жодних віддалених обіцянок (особливо щодо кримсько-татарської автономії Криму)