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Поддержка "Крымской платформы", улучшение условий жизни украинцев, поощрение инвестиций и туризма, - декларация по итогам заседания Стратегического совета

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По результатам Девятого заседания Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турецкой Республикой, которое состоялось в Стамбуле 10 апреля 2021 года под сопредседательством президентов двух государств, принята совместная декларация.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Офиса Президента.

Согласно документу, среди прочего, страны решили:

- поддержать создание "Крымской платформы" как инструмента для урегулирования вопроса оккупации полуострова;

- углубить сотрудничество в сфере экономики, торговли, туризма, безопасности, оборонной промышленности, науки, образования и молодежи;

- развить сотрудничество и совместные усилия в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом;

- усилить сотрудничество в сфере улучшения условий проживания украинских граждан, в частности крымских татар, которые были вынуждены покинуть Крым в результате оккупации полуострова;

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": У Украины и Турции общее видение угроз безопасности в Черноморском регионе и путей реагирования на них, - Зеленский. ВИДЕО

- обеспечивать быструю обработку запросов об экстрадиции;

- ускорить работу по Соглашению о свободной торговле;

- принять необходимые меры для устранения проблем инвесторов и компаний с каждой стороны и поощрения новых инвестиций;

- обеспечить дальнейшее совершенствование пограничного контроля с целью упрощения процедур въезда и улучшение возможностей для путешествий граждан двух государств и поощрения взаимного туризма;

- поддержка образовательной деятельности Турецкого фонда "Маариф" в Украине;

Также читайте: Турция и Украина выступают за углубление стратегического партнерства, - заявление по итогам заседания Совета сотрудничества

- подтвердить приверженность сотрудничеству и координации усилий с целью сдерживания пандемии COVID-19 и преодоления его последствий для социальной и экономической деятельности.

Также Турция поддержала перспективу членства Украины в НАТО, в частности ее намерения получить План действий по членству в Альянсе в ближайшее время. Кроме того, стороны договорились продолжить сотрудничество для защиты прав человека в оккупированном Крыму, а также для освобождения всех незаконно удерживаемых граждан Украины, включая крымских татар.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский прибыл 10 апреля с рабочим визитом в Турцию. Главы государств провели закрытую для прессы встречу, а потом приняли участие в Девятом заседании Стратегического совета высокого уровня.

Автор: 

декларация (1365) сотрудничество (755) Турция (3480)


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Топ комментарии
+8
Турция болт ложила на россиянского депитута и на Путина..
уже доказано, если нужно, то Турция собьет очередной россиянский самолект..
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11.04.2021 00:33
+7
Кацапы опять досят Цензор
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10.04.2021 23:03
+7
это всё офигенно, и ни о чём!..
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10.04.2021 23:04
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Кацапы опять досят Цензор
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10.04.2021 23:03 Ответить
это всё офигенно, и ни о чём!..
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10.04.2021 23:04 Ответить
Нагадує старий совковий анекдот.

Поддержка "Крымской платформы", улучшение условий жизни украинцев, поощрение инвестиций и туризма, - декларация по итогам заседания Стратегического совета - Цензор.НЕТ 7940
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10.04.2021 23:08 Ответить
Дипломатия, шрек, ну не скажет же Эрдоган, в открытую, шо пукин *****
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10.04.2021 23:08 Ответить
я жду завтра некоего позитивного события..
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10.04.2021 23:11 Ответить
Просвети
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10.04.2021 23:42 Ответить
месяц назад Нейжпапа говорил в интервью "Думской", что в середине апреля состоится закладка первого корвета для Украины на верфях Турции..
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10.04.2021 23:52 Ответить
Ну не знаю......... из последнего, только из печки.
"Советуем Эрдогану поумерить свой пыл и не заглядываться на российские территории. Учитывая агрессивную риторику Эрдогана, думаю, нам стоит подумать над тем, чтобы призвать наших граждан воздержаться от поездок в Турцию», - подчеркнул парламентарий.
По словам Шеремета, в Турции россиянам никто не сможет гарантировать безопасность. А самому Эрдогану необходимо, прежде всего, обратить свое внимание на складывающуюся ситуацию в его стране.

«Если кто-то будет предпринимать недружественные шаги в отношении территории России, то ответ себя ждать долго не заставит. Читайте историю. Россия никому не по зубам», - добавил Шеремет.
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11.04.2021 00:25 Ответить
Турция болт ложила на россиянского депитута и на Путина..
уже доказано, если нужно, то Турция собьет очередной россиянский самолект..
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11.04.2021 00:33 Ответить
"Байрактар" - хорошая турецкая вакцина от любых угроз !
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10.04.2021 23:06 Ответить
этого мало!.. решительно мало!
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10.04.2021 23:18 Ответить
Поддержка "Крымской платформы", улучшение условий жизни украинцев, поощрение инвестиций и туризма, - декларация по итогам заседания Стратегического совета - Цензор.НЕТ 7424
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10.04.2021 23:06 Ответить
Тю! Я про це ще вчора писав.
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10.04.2021 23:12 Ответить
официальная часть закончена
а сейчас - дискотэка!!!))
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10.04.2021 23:11 Ответить
чего ***?
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10.04.2021 23:11 Ответить
Надо открыть украинскую военно-морскую базу в Хамбурге!
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10.04.2021 23:19 Ответить
Т.е ниочем, на уровне миллиардных инвестиций с Омана.
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10.04.2021 23:11 Ответить
и из Катара
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10.04.2021 23:13 Ответить
Можете перевірити мої пости два дні тому: вся ця кацапська двіжуха коло кордону, не що інше як нагадування і шантаж Зедебіла про його обіцянки в Омані! Для того і визвали в Катар «на кавйор»!
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10.04.2021 23:15 Ответить
Яке відношення Турецька республіка має до «улучшєнія жізні уккгаінцєв»?
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10.04.2021 23:16 Ответить
надає українцям чудовий сервіс у своїй країні. )))
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10.04.2021 23:32 Ответить
Слід сподіватися, що таємна частина підсумкового документу більш прагматична.. Що "Мрія" на наступному тижні щось таки і привезе в Гостомель...
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10.04.2021 23:20 Ответить
Собака лает -- ветер носит... ...так и Зеля.
Реально не знает, шо ж йому робыть?
...работа у него такая...
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10.04.2021 23:23 Ответить
https://mk-turkey.ru/blog/arif-asalioglu/2018/07/19/dlinnye-ruki-tureckogo.html
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10.04.2021 23:27 Ответить
наступного разу, коли скопипастиш лінк, нажми після ного ввод, щоб він став активним.
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10.04.2021 23:34 Ответить
Просто:-виділяєш і натискаєш пошук в Googl....
Не всі браузери дозволяють стати сццилку активною....
Таке є...))
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11.04.2021 00:00 Ответить
Покращення життя українців в Туречинні??
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10.04.2021 23:52 Ответить
Война ? Карантин ? Рекорди по захворюваності?
Ні, не чули: "Буковель" бандита Каломойського відновлює роботу І бубочка знову поіде відпочивати 😀
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10.04.2021 23:56 Ответить
Але все одно заявили, що у нас ПОТУЖНЕ ПОКРАЩАННЯ
(от тільки не уточнили, де його можна побачити...)
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11.04.2021 02:04 Ответить
Опа, приехали! Поздравляем украинский народ в связи с зачислением в неосманский клуб Эрдогана. Фонд Маариф - личный проект Эрдогана по популяризации политического ислама и воздействия на внутренние политические процессы принимающей страны.
Имея грандиозные проблемы в сфере образования внутри Турции, он пытается чему то обучить других.
Фонд Маариф не допустили к себе все западные страны. Под давлением Эрдогана Маариф открыл школы в таких странах, как Мали, Афганистан.
Преподают в Маарифе люди с ярко выраженными радикально исламскими взглядами и жтот фонд превзносит эрдогана как халифа всех мусульман.
Более детально здесь
https://www.google.com/amp/s/rus.azattyk.org/amp/kyrgyzstan-maarif-turkey/29476939.html
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10.04.2021 23:58 Ответить
А замість байрактирів ти будеш русню бомбити? Ну хіба шо коментами...
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11.04.2021 10:15 Ответить
чую, скоро здесь будет такой клёв, шо мы забудем всё на свете
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11.04.2021 00:22 Ответить
улучшение условий жизни украинцев

...
"Престиж крепчает, мощно возрастает день ото дня процент жиров у масле" (с) Митець
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11.04.2021 02:01 Ответить
Політика Ердогана у перспективі направлена на створення мусульманського анклаву на території України. Для цього і депортовані кримські татари (зі всього світу) і місцеві кримчаки разом з Меджлісом і Курултаєм вимагають внесення відповідних змін до Конституції України. Для цього створені і підтримані Туреччиною всякі "стратегічні ради і платформи." Для цього Туреччина збудує 500 квартир у причорноморських містах України для кримських татар, "допоможе" нам Байрактарами таін. А розраховуватись потребують Кримом для татарів.
Потрібна крайня обережність у стосунках з турками - ситуаційний союз проти москалів без жодних віддалених обіцянок (особливо щодо кримсько-татарської автономії Криму)
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12.04.2021 10:33 Ответить
 
 