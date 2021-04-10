МИД Беларуси повторило заявления РФ: Киев пытается обойти минские договоренности

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей из правительства, назначенного захватившим власть "президентом" Александром Лукашенко, прокомментировал заявление Леонида Кравчука о переносе переговоров по Донбассу из Минска.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Запад.

По словам Макея, белорусской стороне не важно, где будут проходить эти заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе: "Пусть они даже в Антарктиде проходят - главное, чтобы был достигнут конкретный результат. А именно - остановлены боевые действия на востоке Украины".

Предложение Кравчука проводить заседания ТКГ в нейтральной стране, например, в Польше, Макей нашел смехотворным. "Я не знаю, откуда родом господин Кравчук, но эта его фраза-шутка достойна пера покойного одессита Михаила Жванецкого. Уж более "нейтральной" страны, чем Польша, во всем мире не сыскать", - сыронизировал министр.

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Он напомнил, что Лукашенко много раз говорил, что Минск не навязывался на роль посредника. "И мы не навязывались в этот процесс, в который оказались вовлеченными по просьбе и Украины, и Германии, и России, и Франции. Мы абсолютно добросовестно выполняли те обязанности, о которых нас попросили: обеспечение работы Трехсторонней контактной группы (и организационное, и протокольное, и техническое). Претензий к нам не было. Были благодарности и с украинской стороны, со стороны России, и со стороны ОБСЕ. Есть конкретные документы на сей счет", - отметил Макей.

"Мы не гонялись за лаврами миротворцев. Нас попросили оказать содействие в урегулировании кризиса на востоке Украины, и мы добросовестно постарались выполнить эту просьбу. Не хотят они работать дальше - пожалуйста, пусть ищут другое место. Речь идет не об этом, это все определенные уловки. Речь идет о том, что все стороны должны быть искренне заинтересованы в скорейшем урегулировании кризиса на востоке Украины, а не в попытках обойти, в том числе, и Минские договоренности", - подытожил глава внешнеполитического ведомства.

Напомним, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что Украина больше не будет вести переговоры по Донбассу в Минске, поскольку Беларусь находится в сфере влияния России.

Он предложил перенести переговоры Трехсторонней контактной группы по Донбассу после окончания карантина из Беларуси в Польщу.

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Министерство иностранных дел России назвало инициативу "глупостью" и предположило, что это попытка Киева саботировать минские соглашения.