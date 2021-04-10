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Новости Агрессия России против Украины
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МИД Беларуси повторило заявления РФ: Киев пытается обойти минские договоренности

МИД Беларуси повторило заявления РФ: Киев пытается обойти минские договоренности

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей из правительства, назначенного захватившим власть "президентом" Александром Лукашенко, прокомментировал заявление Леонида Кравчука о переносе переговоров по Донбассу из Минска.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Запад.

По словам Макея, белорусской стороне не важно, где будут проходить эти заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе: "Пусть они даже в Антарктиде проходят - главное, чтобы был достигнут конкретный результат. А именно - остановлены боевые действия на востоке Украины".

Предложение Кравчука проводить заседания ТКГ в нейтральной стране, например, в Польше, Макей нашел смехотворным. "Я не знаю, откуда родом господин Кравчук, но эта его фраза-шутка достойна пера покойного одессита Михаила Жванецкого. Уж более "нейтральной" страны, чем Польша, во всем мире не сыскать", - сыронизировал министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина предлагает ОБСЕ, чтобы соблюдение "тишины" контролировалось при участии ВСУ и НВФ ОРДЛО, - Кравчук

Он напомнил, что Лукашенко много раз говорил, что Минск не навязывался на роль посредника. "И мы не навязывались в этот процесс, в который оказались вовлеченными по просьбе и Украины, и Германии, и России, и Франции. Мы абсолютно добросовестно выполняли те обязанности, о которых нас попросили: обеспечение работы Трехсторонней контактной группы (и организационное, и протокольное, и техническое). Претензий к нам не было. Были благодарности и с украинской стороны, со стороны России, и со стороны ОБСЕ. Есть конкретные документы на сей счет", - отметил Макей.

"Мы не гонялись за лаврами миротворцев. Нас попросили оказать содействие в урегулировании кризиса на востоке Украины, и мы добросовестно постарались выполнить эту просьбу. Не хотят они работать дальше - пожалуйста, пусть ищут другое место. Речь идет не об этом, это все определенные уловки. Речь идет о том, что все стороны должны быть искренне заинтересованы в скорейшем урегулировании кризиса на востоке Украины, а не в попытках обойти, в том числе, и Минские договоренности", - подытожил глава внешнеполитического ведомства.

Напомним, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что Украина больше не будет вести переговоры по Донбассу в Минске, поскольку Беларусь находится в сфере влияния России.

Он предложил перенести переговоры Трехсторонней контактной группы по Донбассу после окончания карантина из Беларуси в Польщу

Также читайте: Гармаш о переносе площадки для переговоров ТКГ: И России, и ОБСЕ с этим придется считаться

Министерство иностранных дел России назвало инициативу "глупостью" и предположило, что это попытка Киева саботировать минские соглашения.

Автор: 

Беларусь (7915) Кравчук Леонид (1226) минские соглашения (3229) Макей Владимир (47) Трехсторонняя контактная группа (842)


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Топ комментарии
+32
Кто бы сомневался?

Чиновник Лукашенко Макей в комментарии о переносе переговоров по Донбассу из Беларуси повторил заявления РФ: Киев пытается обойти минские договоренности - Цензор.НЕТ 6464
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10.04.2021 23:47
+26
Ще один нев"******* геополітик вилупився !!!))
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10.04.2021 23:47
+18
Чиновник Лукашенко Макей в комментарии о переносе переговоров по Донбассу из Беларуси повторил заявления РФ: Киев пытается обойти минские договоренности - Цензор.НЕТ 9992
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10.04.2021 23:53
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Кто бы сомневался?

Чиновник Лукашенко Макей в комментарии о переносе переговоров по Донбассу из Беларуси повторил заявления РФ: Киев пытается обойти минские договоренности - Цензор.НЕТ 6464
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10.04.2021 23:47 Ответить
Це лялька з белоруської скрині, кремлівського лалькового балагана!! Є схожа лялька Віслючок ,з української скрині !!!)))
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10.04.2021 23:49 Ответить
Ще один нев"******* геополітик вилупився !!!))
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10.04.2021 23:47 Ответить
полку найвеличніших лідерів прибуло
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10.04.2021 23:50 Ответить
3,14дерів!!!)))
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10.04.2021 23:52 Ответить
А все ж таки треба послухати Алієва, Гейдара та особливо Ільхама, які заявляли, що мінські переговори - безрезультатні. І за згодою керівників держав Німеччини та Франції переносити їх на більш нейтральну територію.
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10.04.2021 23:49 Ответить
В Лієтуву,Вільнюс !!!)))
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10.04.2021 23:51 Ответить
Алиев осенью 2020-го всем все хорошо объяснил
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10.04.2021 23:56 Ответить
Алиев? Эрдоган. Алиев исполнял. Кстати,Россия была не против.
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11.04.2021 16:27 Ответить
попробовала бы быть против
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12.04.2021 00:11 Ответить
То есть Эрдоган и Путин в одной упряжке.
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12.04.2021 10:08 Ответить
Не важно что варнякает кремлевская подстилка.
Мне важно чтобы оккупант свалил с украинской земли. И будет мир.
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10.04.2021 23:50 Ответить
это что за опарыш и какова его компетенция подобное комментировать?
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10.04.2021 23:51 Ответить
Он умеет экономно чистить картоху. В кризис это актуально.
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10.04.2021 23:54 Ответить
Раб рашистский , у вас забыть спросили ! Польша рядом , там ********** не смогут , так нагло себя вести
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11.04.2021 00:17 Ответить
він може говорити все, що дозволяє його інтелект, але нахрена це впихувати в новини на цензорі?
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11.04.2021 11:58 Ответить
Чиновник Лукашенко Макей в комментарии о переносе переговоров по Донбассу из Беларуси повторил заявления РФ: Киев пытается обойти минские договоренности - Цензор.НЕТ 9992
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10.04.2021 23:53 Ответить
С учётом того, сколько раз "пендосы" вытаскивали раиску (а потом и совок) из полной жопы в 20 веке - расеянцы молиться на них должны.
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11.04.2021 07:42 Ответить
Там где вумный брякнул что мол Польша совсем не то, в смысле нейтральности---так дурь свою и страну свою тем более выделил этим, как тем более что и его страна в том стиле! Таких дипломатов раньше ПТУ клепало в рай-центрах.
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10.04.2021 23:53 Ответить
Теперь тем более нужно переносить переговоры, так как власть Беларуси в открытую высупает на стороне рабсии
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10.04.2021 23:54 Ответить
Нужно было переносить сразу после , так называемых кровавых «выборов», тем более ,что Европа не признала их
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11.04.2021 00:25 Ответить
Не такі вони вже були й "кроваві" ті вибори.
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11.04.2021 07:13 Ответить
А Європа здуру не признала їх.
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11.04.2021 07:20 Ответить
Мав би знати ,що батько Кравчука служив в польській кавалеріі !!!)))
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10.04.2021 23:59 Ответить
А чего это чучело вдруг стало своё рыло совать туда куда собака йух не совала? Ответ:получил команду от кремлёвских мясников
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11.04.2021 00:02 Ответить
Суто росєйське ,пхати свій брудний писок в сусідське обістя !!)))
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11.04.2021 00:07 Ответить
Мнение вассалов никого не интересует!!!
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11.04.2021 00:12 Ответить
Меньше нужно хитрить и газывать вещи своими именами до сих пор обсираются. Украина не первая у россии, была грузия и молдова, сразу нужно расставляиь факты по своим местам, а не обсираться жидко...
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11.04.2021 00:15 Ответить
Будь які перемовини можна проводите лише на нейтральній території. Білорусь не є нейтральною стороною повністю підтримуючи країну-окупанта в ООН з усіх питань. Саме тому Лукашенко за завданням ***** зі шкури пнувся щоб якимсь чином впхатись в "велику політику" пропонуючи Мінськ в якості майданчика для перемовин. Зараз він нахабно бреше.
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11.04.2021 00:20 Ответить
А может в Баку перенести переговоры?
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11.04.2021 00:21 Ответить
я за.
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11.04.2021 00:28 Ответить
Лучше сразу в Исламабад.
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11.04.2021 16:28 Ответить
kakoj MInsk jesli ixniju vlast nikto nepriznajiot v Evrope,ban nalozen na 5 let
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11.04.2021 00:23 Ответить
На 5 лет? На Лукашенка в Європі бан "наложен" вже 15 лет. Європі подобається Росія, а Білорусь не подобається, бо бацька побудував правову і стабільну державу з розвинутою економікою, без олігархів і без корупції, з безоплатною медициною, без бандитизму і розпусти.
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11.04.2021 08:15 Ответить
raska toze nenravitsia .Nesmesyte so svojej razvetoj ekonomikoj Belorus,oligarxi tam toze jest kak i raske.Bandity tam vo vlasti sidiat,ubijci recedevisti vse tam vo vlasti vo glave s samozvancem lukosenka
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11.04.2021 08:32 Ответить
А фамилиё какое - Макей.
Наверняка дальний родственник МакЛауда. Или, на худой конец, сенатора США Маккейна. ))
Голова, ему палец в рот не клади.
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11.04.2021 00:25 Ответить
Маккейн был последовательным сторонником нашей страны, не стоит вспоминать его имя в таком контексте. Маккейн был великий человек. А какой-то макей - неизвестно кто...
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11.04.2021 08:07 Ответить
Вы, видимо, сарказм должным образом не воспринимаете...
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11.04.2021 12:31 Ответить
Ну да, Азербайджан 28 лет вел переговоры в Минске и как результат???? Проклятое место.....
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11.04.2021 00:27 Ответить
бульбаши,продажные твари! их гасить вместе с мацкавитами надо! сдохните суки!
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11.04.2021 00:48 Ответить
Щось від тебе "щами" смердить...
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11.04.2021 04:25 Ответить
Правильно, треба забиратися з того Мінська. Ще візьмуть Кравчука в заручники
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11.04.2021 01:24 Ответить
Чиновник Лукашенко Макей: Киев пытается обойти минские договоренности....Ранее Лукашенко говорил Киеву, "А зачем Вы отдали Расии Крым?" странное это руководство Беларуси, отдали Московии своё государство и теперь других учат как жить. на братских народах так не наживаются
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11.04.2021 01:30 Ответить
Захід і віддав Московії Білорусь, бо підтримав білоруську п'яту колону і агентів тіхановських з бабариками і цепкалами. І Лука був змушений повернутися до дружби з рашою.
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11.04.2021 07:37 Ответить
бедный-бедный Лукашенко..."змушений"... смешно...
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11.04.2021 08:04 Ответить
Белорусы не сидели в ГУЛАГе,потому Лука був змушений повернутися до дружби з рашою.
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11.04.2021 08:14 Ответить
Потыканная мышь по фамилии макей. лукашист и просто мразь.
Одобряет убийства, пытки и жестокие избиения гражданских белорусов.
Верю, что эта мразь подохнет в тюрьме на пожизненном.
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11.04.2021 01:58 Ответить
Мало вас, проросійських мразей, там избивали. Чого ви добивалися, чого вам бракувало, якусь антибілоруську квочку. Вона й закликала знищити економіку, партизанську війну, погубити державу... Це ваше щастя, що Лука втримав країну.
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11.04.2021 07:42 Ответить
Oni xocet zit kak Evrope,svobodnyje vybori,bez zakliucionix,pitok i uroven zyzni kak u sosedej Polsi ili Litve stob byli vot tut sredniaja zarplata 1400 evro i oni takuju xocet,medicina toze bezplatna zdes,ceni poxozi kak tam
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11.04.2021 08:52 Ответить
Админ, замени, будь ласка, красную лукашистскую зелень на флаг независимой и суверенной Беларуси!
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11.04.2021 02:01 Ответить
Та ваші паради з квіточками і не вимагали прапор міняти. Він у вас протестний, а не національний.
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11.04.2021 07:45 Ответить
что это за отброс ?
кто ему слово давал ?
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11.04.2021 03:36 Ответить
А з якої це радості ми повинні проводить переговори на території "Беларусскава федеральнава округа"?
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11.04.2021 04:24 Ответить
Що ти брешеш, Білорусь залишається незалежною.
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11.04.2021 07:57 Ответить
только формально... и это знают все
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11.04.2021 08:02 Ответить
Тільки Вам хотів відповісти - "лише формально", а відкрив гілку, а "наталья Ігнатова" мене вже випередила... У товаришевої дружини племінник - капітан білоруської армії. Так казав тітці, коли та їздила маму провідувать, що кацапи у них двері в казарми і штаби "ногою відкривають...". Залишилося лише прапори помінять, таблички на адмінспорудах і ввести рублі російські... Говорять же всі однією мовою...
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11.04.2021 08:23 Ответить
Ростов не резиновый
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11.04.2021 05:24 Ответить
Так колишня суверенна європейська Білоруска держава яка вже знищена
кривавим катом диктатором лукою.. І вона майже повністю стала бридкою
кацапською колонією. То тепер звичайно все одно що проводить засідання
в країні нашого лютого кривавого ворога окупантами Криму і Донбасу в
проклятій кривавій паРаші, що в її новоспеченій кацапській резервації,
в безправній білоруській колонії, яка теж стала як і паРаша ворогом Україні.
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11.04.2021 06:56 Ответить
Чиновник Лукашенка Макей у коментарі про перенесення переговорів щодо Донбасу з Білорусі повторив заяви РФ: Київ намагається обійти мінські домовленості - Цензор.НЕТ 4762
Що тут не ясно, і паРаша і її білоруська колонія вони люті вороги України!!
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11.04.2021 07:01 Ответить
Там ещё Магадан есть...
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11.04.2021 07:44 Ответить
В Магадане северные коэффициенты.
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11.04.2021 09:10 Ответить
Зато места хватит всем))
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11.04.2021 09:54 Ответить
Какая белорусам рвзница где проводятся переговоры, которые их не касаются... Почему лезут в дела нашей страны?
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11.04.2021 08:00 Ответить
Та да, им без разницы, но как колониальная администрация они обязаны выполнять указания метрополии - казлостана. Вот и пыжатся раздувая щеки своим величием из-под подошвы окурка: бульбонедофюрер байки травил об анархистах, которых готовят в лагерях Украины для дестабилизации Беларуси и поставках оружия через украинско-белорусскую границу; теперь это дрыщ вылез из помойки и уверяю вас не последний.
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11.04.2021 10:11 Ответить
так це ж той самий конфідент з білорусії до якого дзвонив прищ з адміністрації бубочки з приводу вагнера. Він макаровича не знає ? звідки він родом? сам же працював в Одеському КГБ, тоді макарович був головним агітпопом і курував "пятірочку" КГБ. А думку щодо Антарктидіи слід розвинути далі -як дивиться бульбофюрер на вирощування картоплі серед пінгівінів, чи боїться, що потопчуть урожай ? а академік Лисенко зумів би. Він же вирощував "ветвистую пшеницу"
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11.04.2021 08:31 Ответить
Ребенок российского чиновника спрашивает маму: -Мама, что такое патриотизм? -Сынок, это когда люди работают каждый день, чтобы мы могли иметь виллы за рубежом, дорогие яхты и так далее. -Но мама, разве люди не злятся по этому поводу? -Конечно злятся, это называется экстремизмом!
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11.04.2021 08:46 Ответить
Лакей выразил "свойо" мнение.
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11.04.2021 09:08 Ответить
Чиновник Лукашенка Макей у коментарі про перенесення переговорів щодо Донбасу з Білорусі повторив заяви РФ: Київ намагається обійти мінські домовленості - Цензор.НЕТ 5507
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11.04.2021 09:30 Ответить
кого интересует мнение проституток беларуского федерального округа?
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11.04.2021 10:25 Ответить
Белокацапы
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11.04.2021 11:43 Ответить
Шакалы...
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11.04.2021 12:45 Ответить
пока лукашеску на троне Беларусь иначе, чем *********** и не назовешь...
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11.04.2021 13:13 Ответить
Раньше беларусы так не говорили. Наоборот сочувственно относились по отношению к Украине. Не надо было вмешиваться во внутренние дела Беларуси. Пусть бы туда вмешивались государства что посильнее.
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11.04.2021 20:29 Ответить
 
 