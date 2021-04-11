Соглашение между Турцией и Украиной предусматривает строительство по 200 квартир в Николаеве и Херсоне, а также 100 - в Киеве

В присутствии президентов Украины Владимира Зеленского и Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана 10 апреля подписан ряд двусторонних документов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.

В частности, вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников и министр окружающей среды и градостроительства Турции Мурат Курум подписали Рамочное соглашение между правительством Украины и правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в сфере строительства жилья для представителей крымскотатарского народа и льготных категорий граждан Украины.

Соглашение заключается для урегулирования правовых аспектов возможности определения механизма сотрудничества с Турцией в строительстве жилья для крымских татар, которые в результате временной оккупации территории АР Крым и г. Севастополя были вынуждены покинуть место постоянного проживания, и других категорий украинских граждан.

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Согласно документу, безвозвратная помощь предоставляется правительством Турции путем строительства жилья для представителей крымскотатарского народа, а также других льготных категорий граждан Украины в общем количестве 500 квартир: в городе Николаеве - 200 квартир, в городе Херсоне - 200 квартир и в городе Киеве - 100 квартир.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр молодежи и спорта Турции Мехмет Мухаррем Касапоглу подписали Программу сотрудничества в области физической культуры и спорта между Министерством молодежи и спорта Украины и Министерством молодежи и спорта Турецкой Республики на 2021-2022 годы. Она призвана систематизировать и активизировать украинского-турецкое взаимодействие в области культуры и спорта, определить совместные мероприятия и приоритетные направления сотрудничества между государствами в 2021-2022 годах.

Напомним, проект строительства жилья для крымских татар, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за оккупации Россией Крыма и Севастополя, предусматривает два этапа: в рамках первого - строительство 500 квартир на Херсонской, Николаевской и Киевской области; в рамках второго - еще 500 квартир, но локация будет определена после дополнительного изучения.

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