Соглашение между Турцией и Украиной предусматривает строительство по 200 квартир в Николаеве и Херсоне, а также 100 - в Киеве
В присутствии президентов Украины Владимира Зеленского и Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана 10 апреля подписан ряд двусторонних документов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.
В частности, вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников и министр окружающей среды и градостроительства Турции Мурат Курум подписали Рамочное соглашение между правительством Украины и правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в сфере строительства жилья для представителей крымскотатарского народа и льготных категорий граждан Украины.
Соглашение заключается для урегулирования правовых аспектов возможности определения механизма сотрудничества с Турцией в строительстве жилья для крымских татар, которые в результате временной оккупации территории АР Крым и г. Севастополя были вынуждены покинуть место постоянного проживания, и других категорий украинских граждан.
Согласно документу, безвозвратная помощь предоставляется правительством Турции путем строительства жилья для представителей крымскотатарского народа, а также других льготных категорий граждан Украины в общем количестве 500 квартир: в городе Николаеве - 200 квартир, в городе Херсоне - 200 квартир и в городе Киеве - 100 квартир.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр молодежи и спорта Турции Мехмет Мухаррем Касапоглу подписали Программу сотрудничества в области физической культуры и спорта между Министерством молодежи и спорта Украины и Министерством молодежи и спорта Турецкой Республики на 2021-2022 годы. Она призвана систематизировать и активизировать украинского-турецкое взаимодействие в области культуры и спорта, определить совместные мероприятия и приоритетные направления сотрудничества между государствами в 2021-2022 годах.
Напомним, проект строительства жилья для крымских татар, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за оккупации Россией Крыма и Севастополя, предусматривает два этапа: в рамках первого - строительство 500 квартир на Херсонской, Николаевской и Киевской области; в рамках второго - еще 500 квартир, но локация будет определена после дополнительного изучения.
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Крым принадлежит кырымлы - коренному народу этой земли
точка !
А що там НАЙвеличніший Зе!лений обргризок, продемонстрував свій кульгавий гарем із семи персон? Ленка та її сестра-гурман шестірка Мендельвошка? 500 квартир- це вже рівень преЗе!Бень, бутит доларовими мільйонерами, але з протягнутою рукою стояти- це стиль життя?
Хоча, із розмов із киримли знаю, що їх бажання - власна державність
не хвилюйтеся, домовимось
і ще , по селам хатів пустих навалом , чому не розсиляють біженців ?
Это так , образно, в масштабах.
второй раз рашке сдаваться они не будут.......
так что получать от мертвого осла уши
по любому
"Согласно документу, безвозвратная помощь предоставляется правительством Турции путем строительства жилья для представителей крымскотатарского народа, а также других льготных категорий граждан Украины в общем количестве 500 квартир: в городе Николаеве - 200 квартир, в городе Херсоне - 200 квартир и в городе Киеве - 100 квартир".
Вот именно фраза "безвозвратная помощь" и настораживает, учитывая аферизм и любовь к откатам наших чинуш. Ни одна стройка ещё не обходилась без задействия собственного бюджета
Но поскольку это делается через вышестоящих "товаричей", то у меня уже рефлекторно, и не без оснований, закрадываются кое-какие смутные сомнения.
Вот именно участие в этом вышестоящих чиновников и напрягает, сразу мысли об откатах возникают. ))
И это не поиск "зрады", а скорее "глубокая обеспокоенность" о благополучии их собственной мошны.
Популизм везде рулит, а если ещё и с "долей малой"...
это "мудрый украинский нарид"
И где в это время лох был?
Обрали Зе!Беньдебіла, що преться від самолюбування, прогнозований лише в наркозалежності та скурвленій тупості... Та ніколи не позбудеться комплексів, бо ходячий ЛОХ, що застив у рівні розвитку...
Ніби ж обрізаний, але Ізраїльтянам байдужий, бо соромляться паяца... А воно, на зло їм від мусульман до арабів, від арабів до мусульман їздить (Оман, Катар, АО, Туреччина...)
вопросы е ?
Посмотри мудило, кто в Крыму вышел на защиту Украины:
я буду спати спокійніше, ніж це були б малоросси "мудрого українського наріду"
Иншалла !
да, і Аллах акбар!
само собою......