Минздрав планирует массово вакцинировать украинцев на базе больших выставочных центров в городах-миллионниках, - Ляшко

Министерство здравоохранения рассматривает возможность открытия в городах-миллионниках прививочных центров при условии поставок достаточного количества вакцин.

Об этом рассказал главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"У нас есть мобильные бригады, пункты прививок, а также мы хотим сделать как минимум в городах-миллионниках вакцинальные центры. Киев, Харьков, Запорожье, Одесса - это 100% они там себя могут оправдать, но только тогда, когда будет достаточное количество вакцины", - подчеркнул Ляшко.

Он добавил, что предусматривается, что на выходных в таких прививочных центрах будут работать мобильные бригады, за один день в таком центре могут вакцинировать до 10 тысяч человек. Такие вакцинальные центры, по его словам, могут функционировать на базе выставочных центров, центров с большой площадью.

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Ляшко напомнил, что согласно решению СНБО, которое ввел в действие своим указом Президент, до конца 2021 года должно быть провакцинировано 70% взрослого населения Украины, или 24 млн человек старше 18 лет.

Он добавил, что Минздрав рассматривает два сценария проведения прививок - оптимистический, при котором за месяц может быть проведено до 10 млн прививок на всех платформах, и пессимистический, при котором будет осуществляться до 4,5 млн прививок от COVID-19 в месяц. В среднем, по словам Ляшко, должно проводиться 6-7 млн ​​прививок в месяц.