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Новости Коронавирус и карантин
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Минздрав планирует массово вакцинировать украинцев на базе больших выставочных центров в городах-миллионниках, - Ляшко

Минздрав планирует массово вакцинировать украинцев на базе больших выставочных центров в городах-миллионниках, - Ляшко

Министерство здравоохранения рассматривает возможность открытия в городах-миллионниках прививочных центров при условии поставок достаточного количества вакцин.

Об этом рассказал главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"У нас есть мобильные бригады, пункты прививок, а также мы хотим сделать как минимум в городах-миллионниках вакцинальные центры. Киев, Харьков, Запорожье, Одесса - это 100% они там себя могут оправдать, но только тогда, когда будет достаточное количество вакцины", - подчеркнул Ляшко.

Он добавил, что предусматривается, что на выходных в таких прививочных центрах будут работать мобильные бригады, за один день в таком центре могут вакцинировать до 10 тысяч человек. Такие вакцинальные центры, по его словам, могут функционировать на базе выставочных центров, центров с большой площадью.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинцам смогут делать до 11 миллионов прививок от COVID-19 в месяц, - Ляшко

Ляшко напомнил, что согласно решению СНБО, которое ввел в действие своим указом Президент, до конца 2021 года должно быть провакцинировано 70% взрослого населения Украины, или 24 млн человек старше 18 лет.

Он добавил, что Минздрав рассматривает два сценария проведения прививок - оптимистический, при котором за месяц может быть проведено до 10 млн прививок на всех платформах, и пессимистический, при котором будет осуществляться до 4,5 млн прививок от COVID-19 в месяц. В среднем, по словам Ляшко, должно проводиться 6-7 млн ​​прививок в месяц.

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+9
не бреши, ЗЕбіляка. При Пороху і Супрун, була запроваджена і виногнувалася програма будівництва сільських амбулаторій. А що зробила за ДВА РОКИ твоя ЗЕлена кончена жаба???
Минздрав планирует массово вакцинировать украинцев на базе больших выставочных центров в городах-миллионниках, - Ляшко - Цензор.НЕТ 674
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11.04.2021 00:30
+8
можно и межпланетный шахматный турнир провести... разбудите Ляшка)
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11.04.2021 00:26
+6
Чем? Новокаином?
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11.04.2021 00:18
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Чем? Новокаином?
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11.04.2021 00:18 Ответить
Боярой
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11.04.2021 00:33 Ответить
Орально
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11.04.2021 00:33 Ответить
Минздрав планирует массово вакцинировать украинцев на базе больших выставочных центров в городах-миллионниках, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7544
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11.04.2021 01:19 Ответить
завтра, раненько, учорашнім борсчом, та на стадіоні...у ліву п'яточку,
кайф
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11.04.2021 00:35 Ответить
не бреши, ЗЕбіляка. При Пороху і Супрун, була запроваджена і виногнувалася програма будівництва сільських амбулаторій. А що зробила за ДВА РОКИ твоя ЗЕлена кончена жаба???
Минздрав планирует массово вакцинировать украинцев на базе больших выставочных центров в городах-миллионниках, - Ляшко - Цензор.НЕТ 674
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11.04.2021 00:30 Ответить
На ипподромах тоже можно!
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11.04.2021 00:23 Ответить
Во всём копирует русню.
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11.04.2021 00:24 Ответить
а чо русню? франція на стадіонах колола чи коле. спецом виставкові центри будують, щоб так уколоть?
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11.04.2021 00:27 Ответить
а французы такое же гавно...
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11.04.2021 00:30 Ответить
При чём здесь русня? Просто это обычная практика и здравый смысл. Я прививался в нашем "райцентре" в военном рекрутинговом центре с огромным залом где в несколько очередей проходило одновременно сотни людей. Можно сказать - конвейер. На сегодня две дозы получило свыше 25% населения и ещё около 20% по одной.
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11.04.2021 01:00 Ответить
можно и межпланетный шахматный турнир провести... разбудите Ляшка)
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11.04.2021 00:26 Ответить
народ ліниться ходить у вихідні на вакцинацію. чи то так спецом вакцину "економлять", щоб розтягти до наступної поставки?
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11.04.2021 00:29 Ответить
Да здравствуют Нювыставюки. Давайте соберемся всей толпой в одном областном центре на стадионе (выставочных центров у нас по пальцам недосчитать). Постоим в толпе, покашляем друг на друга, непонятно чем уколемся и через пару недель опять туда же. Браво, нацисты в газовые камеры узников помыться заманивали...
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11.04.2021 00:39 Ответить
у нас вакцинация будет идти медленно, тихим ходом, даже при достаточном наличии доз вакцин
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11.04.2021 00:45 Ответить
Если правда что вакцина временная - то будет интересно как через пару лет будут ее колоть по 7 разу. Думаю тогда даже ярые фанаты, кто сегодня бежит побыстрее вакцинироваться, устанут.
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11.04.2021 00:51 Ответить
Ну от гриппа ведь каждый год советуют вакцинироваться, так что ничего особенного в этом нету. В скором будущем это станет обычной, сезонной процедурой до тех пор пока не будет создано лекарство.
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11.04.2021 02:22 Ответить
От гриппа вакцинируется мало населения и за свой счет, по желанию и без шума. Да возможно и тут так будет.
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11.04.2021 09:43 Ответить
одна брехня
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11.04.2021 00:56 Ответить
Опять, как в хeрoвoм борделе, переставляем кровати - вместо замены девочек... Предложите вакцинацию качественными препаратами типа Pfizer или Moderna и я с семьёй сам приеду в любое, назначенное время и место. А цыганская подделка китайской дешёвки меня не интересует даже с доставкой в квартиру... Кстати, наметился прогресс - раньше степашка заявлял, что за его шмурдяк нужно ещё и приплатить, сейчас уже заткнулся - видно немного желающих на эту отраву, даже штанов подходящих к куртке не купить...
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11.04.2021 01:04 Ответить
перечислите прокладки, пожалуйста и какая роль индийского студента, которій нифига не знает??*?
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11.04.2021 07:36 Ответить
Опять все глаголы в будущем времени....
Надоела эта ложь.
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11.04.2021 03:18 Ответить
тим більше що і з вакциною станом на сьогодні майже пусто,а в планах Нью-Васюки
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11.04.2021 08:57 Ответить
правильно.
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11.04.2021 04:13 Ответить
Пора санитарм переходить ко вторуму конверту. Перестать общещать ,все равно никто не верит и начинать валить все на папиредников, которые 30 лет ничего не делали. Довереные слуги на шоу активно этим занимаются. Это у них сейчас основной оправдательный бренд их програмы обещаний.
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11.04.2021 08:37 Ответить
В гастролирующих цирках тоже можно проводить вакцинацию. Отвакцинировали город, потом поехали в другой. И народу смешно и цирк при работе.
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11.04.2021 09:18 Ответить
Покажите хотя бы одно обещание ляшко, степанова, зеленского, выполненное в указанные сроки... Обещают провакц. 21-23-24млн.чел., завтра пообещают провакцинировать 100млн. И что? Реально (дай Бог!) до Нового года провакц. 1-2млн., но никто не спросит, почему такая разница с обещанными цифрами. Некому спросить! Зеля - сам такой же: 50тыс. тестов вместо 10млн. - и нормально! Зеленому поголовью нравится, а на остальных (реально на всех) - им всем глубоко "ПОХ*Й" (цитата с кофты лысого кошевого)...
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11.04.2021 14:03 Ответить
От обещания до начала выполнения прошло больше 1,5 месяцев... А куда спешить, правда?
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13.07.2021 14:47 Ответить
Все перечисленные обещания ТРАДИЦИОННО и ПРИВЫЧНО ПРОВАЛЕНЫ. И что??? НИЧЕГО!!! По примеру главклоуна, они все нам "ничего не должны"...
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02.08.2021 14:32 Ответить
 
 