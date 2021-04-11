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До 1 сентября пенсионеры могут самостоятельно выбрать один из более 40 банков, через который будут получать выплаты, - замглавы Минсоцполитики Музыченко

До 1 сентября пенсионеры могут самостоятельно выбрать один из более 40 банков, через который будут получать выплаты, - замглавы Минсоцполитики Музыченко

При массовом переводе украинских пенсионеров на получение пенсий через банковские карты им предложат десятки банков на выбор.

Об этом рассказал в эфире программы "Обратная связь" на телеканале "Украина 24" заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко, передает Цензор.НЕТ.

"До 1 сентября человек может абсолютно четко выбрать один из более 40 уполномоченных банков, который для него будет удобен, соответствует требованиям. На сегодняшний день эти почти 70%, которые получают выплаты через банковские учреждения, выбрали свой банк самостоятельно. У нас существует процедура проведения этого мероприятия в одно касание. Пенсионер или получатель социальной помощи выбирает банковское учреждение, обращается туда, оформляет счет, информация об этом счете поступает из банка самостоятельно в орган, который обеспечивает выплату. Человеку никуда ходить не надо", - сообщил заместитель министра.

Музыченко добавил, что если граждане до сентября не выберут банк, то орган, осуществляющий выплату, самостоятельно откроет банковские счета для таких граждан и проинформирует их об этом.

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Напомним, Минсоцполитики намерено перевести всех пенсионеров на получение пенсии через банковские карточки с 1 сентября 2021 года. Исключение составят люди инвалидностью первой группы и пенсионеры старше 80 лет. Такой шаг вызван тем, что "Укрпошта" добилась повышения тарифов на доставку пенсий.

Автор: 

пенсионеры (838) пенсионная реформа (1205) пенсия (2161) Министерство социальной политики (882) Музыченко Виталий (13)


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Топ комментарии
+8
уроды долбаные! Чтоб вам самими в 79 лет в гололёд таскаться за пенсией в банкомат, где вечно не будет денег.
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11.04.2021 07:23
+6
Замість того, щоб підняти пенсії, ці істоти шукають спосіб допомогти "правІльним банкірам", ще й скоротивши робочі місця поштарів.
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11.04.2021 10:16
+5
И какой из сорока банков будет идти "нарасхват"?
Гарантии выплат и вложений озвучьте, пожалуйста. И какой будет процент за обслуживание.
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11.04.2021 01:22
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Правила форума Совет форумчан
И какой из сорока банков будет идти "нарасхват"?
Гарантии выплат и вложений озвучьте, пожалуйста. И какой будет процент за обслуживание.
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11.04.2021 01:22 Ответить
процент за обслуживание пойдет с бюджета. себя не обидят.
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11.04.2021 02:02 Ответить
Сильно сомневаюсь, он как раз пойдёт на реквизиты "этих" банков, а как уж дальше - одному аллаху известно. ))
Бюджет государства, вернее страны, тут точно не при делах.
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11.04.2021 02:13 Ответить
НЕ говори ерунды. Расходы на кассовое обслуживание пенсий покрывает государство.
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11.04.2021 10:26 Ответить
Что, на кассовом обслуживании мировоззрение уже заканчивается? А как же операции через терминалы?
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11.04.2021 12:15 Ответить
Шурик, друг мой, получение налички из банкомата официально называется "кассовое обслуживание"
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11.04.2021 12:44 Ответить
Ну я вроде бы не о получении нала речь вёл... Есть и другие операции.
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11.04.2021 12:47 Ответить
Вообще-то речь шла вроде о получении пенсии пенсионерами через банкоматы, не?
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11.04.2021 14:01 Ответить
Оно так, но почему бы не развить мысль дальше? Ведь всё взаимосвязано, не так ли?
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11.04.2021 14:07 Ответить
Точно!
Ведь пенсионер в конце концов умрёт, верно?
Как его довезут до кладбища по плохим дорогам?
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11.04.2021 14:34 Ответить


Мда, этот ход я как не продумал... ))
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11.04.2021 14:38 Ответить
Які гарантії, яких вкладів, це пенсія яку вони отримували в банках, тепер будуть отримувати на картки.
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11.04.2021 08:42 Ответить
Читайте вище. Крім того, якщо хтось захоче поповнити свій рахунок налом, або зняти його, буде платити відсоток. Не кажучи вже про геморой з приводу походження готівки..
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11.04.2021 12:22 Ответить
Тут проблема не стільки в банку, як в уряді; - який катастрофічно затримує нарахування соціальних виплат
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11.04.2021 01:32 Ответить
Так розмова йде про "банковские карты им предложат десятки банков на выбор".
І ніяких гарантій, незалежно, які це банки, приватні, або державні. Питання в іншому.
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11.04.2021 01:45 Ответить
Не прооблема для банків обслуговувати такі мізерні по обсягам (порівняно з комерційними) кошти (соціальні виплати) для будь-яких банків. Аби були ті кошти. Бо - нема!
Ви знаєте, що Ощадбанк нині недоотримує від уряду кошти на субсидії та на комунальні пільги пільговиків?
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11.04.2021 03:02 Ответить
Якщо кошти на субсидію виділяються, то пофігу через який банк.
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11.04.2021 08:05 Ответить
Аби були ті кошти.

Ось у цьому і справа... Та, на жаль, не тільки у цьому, це лише один з аспектів.
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11.04.2021 12:37 Ответить
госкомпания укрпочта (или уже не гос?) государственные пенсионеры, но почему-то приватные банки еще и с принудительным переводом ...
думают слуги народа о возможном будущем, если не разбомбят то трубу перекроют, а харчеваться как привыкли хочется всегда.
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11.04.2021 02:00 Ответить
DANDRUFF FEARS THIS SHAMPOO LIKE FIRE https://topperhotal.com
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11.04.2021 03:11 Ответить
уроды долбаные! Чтоб вам самими в 79 лет в гололёд таскаться за пенсией в банкомат, где вечно не будет денег.
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11.04.2021 07:23 Ответить
А зараз вони в голольод не ходять у банк за пенсією, в черзі не стоять? І хто сказал що їм треба обов'язково знімати щось в банкоматі, вони можуть у магазині карткою розрахуватися.
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11.04.2021 08:45 Ответить
На базарі і в сільській крамниці теж карткою?
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11.04.2021 09:41 Ответить
зараз вони гроші вдома отримують. Второпав?
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11.04.2021 11:06 Ответить
Бабушкам в селах радость великая,тем более из-за карантина и в автобус попасть проблема.
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11.04.2021 07:55 Ответить
"На сегодняшний день эти почти 70%, которые получают выплаты через банковские учреждения, выбрали свой банк самостоятельно".

Неправда. Или криво сформулировано.
Военные пенсионеры (+МВД, СБУ и пр.) испокон веку насильно получают исключительно в ОЩАДБАНКЕ
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11.04.2021 08:01 Ответить
бабушки в селах этой власти как кость в горле - денег хотят- пенсию, противные, хотят, и орендную плату за пай хотят, зачем бабушки?
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11.04.2021 08:04 Ответить
Кончені Зе-мляді! А ось за таке треба проводити всеукраїнський референдум - чи бажають таке "покращення" українці. Тварі витанцьовують перед банківськими олігархами, як завгодно ************ інтереси олігархату. Тобто, якщо людині 60, 66, 72, 73, 79 років, то за думкою цих дебілів, така людина може бігати і в спеку і дощ, і в ожеледицю в пошуках працюючого банкомату (банкомат може викинути приємний напис - "вибачте, банкомат тимчасово не працює"). Мажори дуже далекі від простого народу, зовсім не знають як люди живуть. Їх треба дуже сурово по справжньому, без жодних поступків, наказати, а не розмальовувати стіни та махати фаєрами. По іншому ці тварі ніколи не будуть розуміти. Вони повинні тільки боятися до усрачки - більше нічого не допоможе
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11.04.2021 08:22 Ответить
Як правило в банкоматах бамажки з великими цифірками, по 1 000грн, по 500грн, по 5 і 10 ніде немає банкоматів,і це дуже вдобно, бо хочеш-не хочеш, а майже кожен прокредитує банк тим , що останеться
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11.04.2021 08:26 Ответить
По 5и 10 и почтальоны не носят,они же не Вирастюки по 50кг.банкнот на горбу тягать
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15.04.2021 00:22 Ответить
Ще тема для бабла це СМС-інформування, робот щось пише, оператор присилає, за це беруть гривень 5. Коли б писав не робот, а виняйняли студентів і ті б вручну писали, було б дешевше
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11.04.2021 08:29 Ответить
Ну що ви напали на нинішню владу? Все робиться по зеленій методиці - через жопу з подальшим чуханням причинного місця. Випускники трускавецького універу і буковельскої академії ще не одну х....ню придумають для вдячного наріду. Хоч вони і прокацапи, але забули приказку: "сім раз відміряй, один раз відріж", та при відсутності олії в голові всі потуги марні.
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11.04.2021 09:28 Ответить
До 1 сентября пенсионеры могут самостоятельно выбрать один из более 40 банков, через который Исполнительной службой по утвержденному Минюстом порядку - ваши денежки будут автоматически списаны с банковских счетов
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11.04.2021 09:49 Ответить
Замість того, щоб підняти пенсії, ці істоти шукають спосіб допомогти "правІльним банкірам", ще й скоротивши робочі місця поштарів.
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11.04.2021 10:16 Ответить
пенсионеров хотят совсем уничтожить. твари.
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11.04.2021 11:21 Ответить
Раньше можно было как минимум два раза прийти на почту, постоять в очереди. Один раз в день получения пенсии, а второй раз, когда нужно оплатить коммуналку (в последний день, чтобы не платить пеню). Можно было пообщаться с людьми, посудачить, поскандалить (если повезет). А теперь что делать старикам? Вы лишаете их права на простое человеческое общение в теплом помещении отделения Укрпочты (и это не ирония). Для многих это реально был смысл существования, отдушина. Теперь они будут встречаться намного реже, а многие могут даже перейти на оплату коммунальных платежей онлайн напрямую с карты! Что вы делаете, остановитесь!
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11.04.2021 13:05 Ответить
Метод боротьби з нав'язуванням працедавцем "свого" банку : Максимально швидко знімаєш всю готівку , як тільки вона з'явилась і кладеш її на картку того банку , який ти реально сам вибрав . Або , якщо немає комісії , то миттєво перекидаєш всі гроші з нав'язаного банку на той , який ти обрав самостійно . В жодному випадку не юзаєш при покупках картку нав'язаного тобі банку . Банк , який ти не обирав , повинен мати з тебе нульову користь , а краще - самі лише збитки . Це принципово .
Якби всі себе так вели , ніхто б нікому нічого не нав'язував . Всім гарної боротьби з свинством .
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11.04.2021 14:49 Ответить
зелені дебіли. вищо вже зовсім з катушок зїхали? в селах не те що інтернет, ахметовський телефон відключили і станції на драгметали здали. про які банкомати може йти мова. самотня бабуся з села в свої 90 поїде до раццентру за вашими сраними копійками?
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11.04.2021 16:15 Ответить
 
 