До 1 сентября пенсионеры могут самостоятельно выбрать один из более 40 банков, через который будут получать выплаты, - замглавы Минсоцполитики Музыченко
При массовом переводе украинских пенсионеров на получение пенсий через банковские карты им предложат десятки банков на выбор.
Об этом рассказал в эфире программы "Обратная связь" на телеканале "Украина 24" заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко, передает Цензор.НЕТ.
"До 1 сентября человек может абсолютно четко выбрать один из более 40 уполномоченных банков, который для него будет удобен, соответствует требованиям. На сегодняшний день эти почти 70%, которые получают выплаты через банковские учреждения, выбрали свой банк самостоятельно. У нас существует процедура проведения этого мероприятия в одно касание. Пенсионер или получатель социальной помощи выбирает банковское учреждение, обращается туда, оформляет счет, информация об этом счете поступает из банка самостоятельно в орган, который обеспечивает выплату. Человеку никуда ходить не надо", - сообщил заместитель министра.
Музыченко добавил, что если граждане до сентября не выберут банк, то орган, осуществляющий выплату, самостоятельно откроет банковские счета для таких граждан и проинформирует их об этом.
Напомним, Минсоцполитики намерено перевести всех пенсионеров на получение пенсии через банковские карточки с 1 сентября 2021 года. Исключение составят люди инвалидностью первой группы и пенсионеры старше 80 лет. Такой шаг вызван тем, что "Укрпошта" добилась повышения тарифов на доставку пенсий.
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Гарантии выплат и вложений озвучьте, пожалуйста. И какой будет процент за обслуживание.
Бюджет государства, вернее страны, тут точно не при делах.
Ведь пенсионер в конце концов умрёт, верно?
Как его довезут до кладбища по плохим дорогам?
Мда, этот ход я как не продумал... ))
І ніяких гарантій, незалежно, які це банки, приватні, або державні. Питання в іншому.
Ви знаєте, що Ощадбанк нині недоотримує від уряду кошти на субсидії та на комунальні пільги пільговиків?
Ось у цьому і справа... Та, на жаль, не тільки у цьому, це лише один з аспектів.
думают слуги народа о возможном будущем, если не разбомбят то трубу перекроют, а харчеваться как привыкли хочется всегда.
Неправда. Или криво сформулировано.
Военные пенсионеры (+МВД, СБУ и пр.) испокон веку насильно получают исключительно в ОЩАДБАНКЕ
Якби всі себе так вели , ніхто б нікому нічого не нав'язував . Всім гарної боротьби з свинством .