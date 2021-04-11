До 1 сентября пенсионеры могут самостоятельно выбрать один из более 40 банков, через который будут получать выплаты, - замглавы Минсоцполитики Музыченко

При массовом переводе украинских пенсионеров на получение пенсий через банковские карты им предложат десятки банков на выбор.

Об этом рассказал в эфире программы "Обратная связь" на телеканале "Украина 24" заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко, передает Цензор.НЕТ.

"До 1 сентября человек может абсолютно четко выбрать один из более 40 уполномоченных банков, который для него будет удобен, соответствует требованиям. На сегодняшний день эти почти 70%, которые получают выплаты через банковские учреждения, выбрали свой банк самостоятельно. У нас существует процедура проведения этого мероприятия в одно касание. Пенсионер или получатель социальной помощи выбирает банковское учреждение, обращается туда, оформляет счет, информация об этом счете поступает из банка самостоятельно в орган, который обеспечивает выплату. Человеку никуда ходить не надо", - сообщил заместитель министра.

Музыченко добавил, что если граждане до сентября не выберут банк, то орган, осуществляющий выплату, самостоятельно откроет банковские счета для таких граждан и проинформирует их об этом.

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Напомним, Минсоцполитики намерено перевести всех пенсионеров на получение пенсии через банковские карточки с 1 сентября 2021 года. Исключение составят люди инвалидностью первой группы и пенсионеры старше 80 лет. Такой шаг вызван тем, что "Укрпошта" добилась повышения тарифов на доставку пенсий.