Точное количество заложников ОРДЛО неизвестно, часть, возможно, вывезли в РФ, - Арестович

На оккупированной части Донбасса наемники РФ удерживают около 300 человек.

Такие данные привел в интервью Радіо Свобода спикер Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, гуманитарная подгруппа в ТКГ обсуждает тему освобождения пленных, но пока речи о новом обмене не идет.

"Гуманитарная группа постоянно говорит на эту тему. Пока перспективы бесполезны. Потому что также привязывается к политическим вопросам. Пока никого не можем... Мы постоянно предлагаем, предоставляем ежемесячно наши списки", - сказал он.

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Спикер уточнил, что речь идет об около 300 человек, находящихся в разных локациях.

"Есть часть людей, которые содержатся в их (незаконных вооруженных группировок. - Ред.) "пенитенциарной системе", есть такие, которые содержатся в таких тюрьмах, как "Изоляция". То есть фактически в нелегальной тюрьме. Те хоть какое-то подобие имеют. Они также нелегитимны, нелегальные, но имеют подобие устойчивого исправительного учреждения. А это же просто застенки - "Изоляция", - рассказал он.

При этом точная цифра удерживаемых террористами людей, по словам представителя ТКГ, неизвестна.

"Там надо все уточнять. 260-240 человек, как говорят, по разным данным, как считать. Есть и другие цифры. То есть это еще то, как их устанавливать. Есть часть лиц, и очень большая, которая была захвачена на Донбассе, а сейчас мы подозреваем, что они находятся в Российской Федерации. То есть это сложная ситуация", - пояснил он.

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Напомним, помещение бывшего завода "Изоляция" захватили контролируемые Россией группировки в 2014 году. Позже со слов пленных и заложников, которые возвращались с обменами, стало известно, что в "Изоляции" действует тюрьма. Существуют десятки свидетельств о пытках там.