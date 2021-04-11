РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8823 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс Обмен пленными
2 064 6

Точное количество заложников ОРДЛО неизвестно, часть, возможно, вывезли в РФ, - Арестович

Точное количество заложников ОРДЛО неизвестно, часть, возможно, вывезли в РФ, - Арестович

На оккупированной части Донбасса наемники РФ удерживают около 300 человек.

Такие данные привел в интервью Радіо Свобода спикер Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, гуманитарная подгруппа в ТКГ обсуждает тему освобождения пленных, но пока речи о новом обмене не идет.

"Гуманитарная группа постоянно говорит на эту тему. Пока перспективы бесполезны. Потому что также привязывается к политическим вопросам. Пока никого не можем... Мы постоянно предлагаем, предоставляем ежемесячно наши списки", - сказал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бывшие узники Кремля создали совместную платформу "Звільнення в'язнів". ФОТОрепортаж

Спикер уточнил, что речь идет об около 300 человек, находящихся в разных локациях.

"Есть часть людей, которые содержатся в их (незаконных вооруженных группировок. - Ред.) "пенитенциарной системе", есть такие, которые содержатся в таких тюрьмах, как "Изоляция". То есть фактически в нелегальной тюрьме. Те хоть какое-то подобие имеют. Они также нелегитимны, нелегальные, но имеют подобие устойчивого исправительного учреждения. А это же просто застенки - "Изоляция", - рассказал он.

При этом точная цифра удерживаемых террористами людей, по словам представителя ТКГ, неизвестна.

"Там надо все уточнять. 260-240 человек, как говорят, по разным данным, как считать. Есть и другие цифры. То есть это еще то, как их устанавливать. Есть часть лиц, и очень большая, которая была захвачена на Донбассе, а сейчас мы подозреваем, что они находятся в Российской Федерации. То есть это сложная ситуация", - пояснил он.

Также читайте: 376 украинцев незаконно удерживаются на оккупированных территориях Крыма и Донбасса, - Денисова

Напомним, помещение бывшего завода "Изоляция" захватили контролируемые Россией группировки в 2014 году. Позже со слов пленных и заложников, которые возвращались с обменами, стало известно, что в "Изоляции" действует тюрьма. Существуют десятки свидетельств о пытках там.

Автор: 

Донбасс (26956) пленные (2168) Арестович Алексей (335)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зачем печатать Люсю.. Она же за базар не отвечает.
показать весь комментарий
11.04.2021 03:19 Ответить
"Господин Пустолайкин" знову виліз на сцену... Хочеться нагадать йому епіграму на російського актора, із серіалу "Інтерни", що "рвав задницю" за "КримНаш" (забув прізвище):
"От церкви - прогнали...Актёр - не удался...
И только треплом ты навеки остался...".
Так і у "Аферистовича"... Військовим експертом не вийшло буть, "миротворцем" - теж... Лише провладним "жополизом" вдається... Однак, що він робитиме, коли "жопа поміняється"? Адже вона йому ВСЕ пригадає...
показать весь комментарий
11.04.2021 04:20 Ответить
Згадав зранку... Клоуна звуть Охлобистін"...
показать весь комментарий
11.04.2021 07:54 Ответить
А що там з обміном, до речі? Скільки обмінів провів мироносець Зєлєнскій? Заткнув Порошенка за пояс, чи ще ні?
показать весь комментарий
11.04.2021 08:25 Ответить
Квартальные долпоепы слили кацапам операции украинских спецслужб по вагнеровцам, по штурму донецкого сизо, а теперь люся петухович ноет, что обменов пленными не происходит. Так это вы зеленые гандураторы провалили все спецоперации, вы поменяли ценных кремлефашистам персонажей на таксистов и наркоманов из дыры и с какого куя рашистам хотеть обменов?! Пока безмоглые кретины управляют страной, до тех пор наши парни будут гнить в неволе.
показать весь комментарий
11.04.2021 09:28 Ответить
 
 