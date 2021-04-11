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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Официальная Украина принципиально меняет курс и начинает говорить о том, что Крым мы никогда не подарим, - Резников

Официальная Украина принципиально меняет курс и начинает говорить о том, что Крым мы никогда не подарим, - Резников

В течение последних семи лет на любой платформе переговоров Украина была вынуждена вести разговор только о Донецкой и Луганской областях. Сегодня официальный Киев принципиально меняет курс и напоминает на всех возможных площадках, что Крым является украинским.

Об этом сказал министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в интервью ВВС, передает Цензор.НЕТ.

"Россияне категорически отказывались вести разговор о Крыме. Они просто вставали и выходили из комнаты. Они были испуганы, у них инструкция даже такая была: никакого разговора о Крыме. Это была плата наших переговорных команд за уменьшение эскалации на Донбассе, за спасенные жизни: согласиться с тем, что Крым не обсуждается. В результате Украина все меньше и меньше говорила о Крыме, и мир начал думать, что может, мы признали его потерянным. Сегодня официальная Украина принципиально меняет курс и начинает говорить о том, что Крым является украинским, мы его никогда не подарим", - сказал Резников.

По его мнению создание "Крымской платформы", пока что без России - это сознательная инициатива, которая дает возможность лидерам многих стран поддержать Украину.

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"Мы увидим, кто будет в этой платформе. Формат ее работы, компетенции будут наработаны теми, кто соберется. И это будет уже коллегиальный субъект взаимодействия с россиянами. Тогда они будут понимать, что это партнерство, которое ведет разговор как раз по Крыму. Здесь будут вопросы санкций, они не смогут с этим не считаться", - отметил министр.

Алексей Резников убежден, что главным результатом работы платформы должна стать полная деоккупация Крыма и украинские флаги в Ялте, Симферополе и Севастополе, а в дальнейшем - решение правительства Украины о ликвидации министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Автор: 

Крым (26419) Резников Алексей (1170) Крымская платформа (308)


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Топ комментарии
+91
Резников брешет, как и вся зелень.Кацапы и раньше и сейчас тему Крыма НИ С КЕМ не обсуждают.

Порох все 5 лет на всех уровнях и всех площадках переговоров ВСЕГДА говорил о Крыме и брал с собой представителей Меджлиса .На всех его встречах ВСЕ международные лидеры заверяли, что Крым украинский.В отличие от янелоха, который НИКОГДА крымчан с собой не берет, даже сегодня к Эрдогану.

Может Резников не вкурсе этого, т.к. сидел только на минской ТКГ, а там, действительно --только о лугандонии.
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11.04.2021 02:03
+46
Официальная Украина принципиально меняет курс и начинает говорить о том, что Крым мы никогда не подарим, - Резников - Цензор.НЕТ 7654
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11.04.2021 02:40
+45
однакоже во время президентства Порошенко ни одна мразота даже не пыталась заикатся о подаче воды оккупантам как это происходило после.Ну и как вишенка-закрывают лишая финансирования единственный канал крымлы-АТР
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11.04.2021 02:09
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Ага. Граждан лишать права голоса.
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11.04.2021 11:59 Ответить
Завезені тонами кацабські ушльопки це не громадяни України, а 100% татаро-угрофіни, тобто росіяни..
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11.04.2021 13:15 Ответить
В украинском паспорте нет графы "национальнисть"
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11.04.2021 14:03 Ответить
Які ще "татаро-угро-фіни"? Татари -- це благородна нація, так само, як і угорці або фіни. Касапи -- це пращури андрофагів (людоїдів) -- дикого, злобного племені, яке відрізнялося своєю агресією і жорстокістю від усіх інших племен того краю. "Они очень наклонньі ко злу, легко лгут и воруют" -- Рафаель Барберини, "Путешествие в Московию", 1565 г
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12.04.2021 08:30 Ответить
Таке врження, що єдине чим зайнята пліснява, то це возвеличення "велічайшего", окрім руйнації держави.
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11.04.2021 10:42 Ответить
і як оце сонце до нього сходило? ))))) не зрозуміло...))))
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11.04.2021 11:31 Ответить
Сам приповзе посмоктати ... води. Кацапи - неандертальці, що змогли вижити у московських болотах паралельно із людиною розумною. Ви дикуни живете і гівні і все довкола перетворюєте у гівно. Ваш сморід уже всім набрид і всі спроби світу вас цивілізувати провалились, тому вас заганяють у ваше болото а потім асенізують як бактерії в унітазі.
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11.04.2021 11:18 Ответить
крымнашисты его сами скоро бросят, как чемодан без ручки..
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11.04.2021 11:34 Ответить
Самі в зубах притягнете ще й репарації виплатите.
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11.04.2021 11:37 Ответить
Смешно,как будто раньше было иначе!
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11.04.2021 13:49 Ответить
А коли почнете говорити що маскальська мова є загрозою суверенітету України?
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11.04.2021 14:20 Ответить
Резников слишком много голословных вещей говорит.
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11.04.2021 15:45 Ответить
Получается что при Порошенко Крым Украину уже не интересовал.
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11.04.2021 17:35 Ответить
Нет, получается, что ты зебил или дешевый бот, не более.
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11.04.2021 17:44 Ответить
Сравни мои и твои лайки, что бы было понятно кто бот.
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11.04.2021 17:50 Ответить
у васьки восемь -- у тебя один пока
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12.04.2021 06:25 Ответить
А хто і коли таке говорив?Окремі політики таким чином можливо і хотіли узаконити анексію під приводом упрлати боргів кацапії але такої позиції в України ніколи не було.
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11.04.2021 17:46 Ответить
Кстати, именно Тимошенко чуть не сдала Одессу оккупантам в 14 году. И погибло более 100 мирных жителей, защищая город от происков. Но это СБУ не увидело...
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11.04.2021 20:05 Ответить
а Турчинов , з Аваковим взагалі ні до чого ... правда ?
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11.04.2021 22:45 Ответить
Офіційна Україна принципово змінює курс і починає говорити про те, що Крим ми ніколи не подаруємо, - Резніков - Цензор.НЕТ 3999
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12.04.2021 00:07 Ответить
Доброе утро, товарищ Резников. Крепко спали с 2014 по 2019 год. Хорошо отдохнули ? Это ваша влада чихать хотела на Крым два года , со дня возведения на престол Владимира Квартального. И на Донбассе у вас гражданский конфликт, а не война с Россией, как у всех патриотов Украины. Так вот, напоминаю вам, товарищ Резников, что при президенте Порошенко о Крыме ни дня не забывали и обсуждали возврат Крыма Украине постоянно на заседаниях всех международных организаций и форумов. Стыдно Вам, товарищ Резников, не знать об этом, находясь у власти уже два года.
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11.04.2021 23:25 Ответить
Да уж не спали! Денно и нощно рвали опоры и двигали свободные экономические зоны)
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12.04.2021 07:06 Ответить
пороха надо выбрать на следующих выборах . иначе этот вовка квартальный угробит УКРАИНУ вместе с зеленой шоблой . майбахом и опожопным кывой с рабиновичами
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12.04.2021 06:30 Ответить
Что за провокационное название? Когда это Украина отказывалась от Крыма? Порох с представителями меджлиса 5 лет, на международном уровне,отстаивал Крым! А сейчас тишина. Нелох, нас за лохов держит
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12.04.2021 07:41 Ответить
Байден навчить квартальних "родину любить".
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12.04.2021 08:42 Ответить
Бідон дав підсрачник - і заспівали як соловейко.
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12.04.2021 08:46 Ответить
https://www.bbc.com/russian/news-56680067

- вас ист дасс блть ????? по майдану соскучились а клоуны ?????
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12.04.2021 09:16 Ответить
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