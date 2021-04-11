Официальная Украина принципиально меняет курс и начинает говорить о том, что Крым мы никогда не подарим, - Резников

В течение последних семи лет на любой платформе переговоров Украина была вынуждена вести разговор только о Донецкой и Луганской областях. Сегодня официальный Киев принципиально меняет курс и напоминает на всех возможных площадках, что Крым является украинским.

Об этом сказал министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в интервью ВВС, передает Цензор.НЕТ.

"Россияне категорически отказывались вести разговор о Крыме. Они просто вставали и выходили из комнаты. Они были испуганы, у них инструкция даже такая была: никакого разговора о Крыме. Это была плата наших переговорных команд за уменьшение эскалации на Донбассе, за спасенные жизни: согласиться с тем, что Крым не обсуждается. В результате Украина все меньше и меньше говорила о Крыме, и мир начал думать, что может, мы признали его потерянным. Сегодня официальная Украина принципиально меняет курс и начинает говорить о том, что Крым является украинским, мы его никогда не подарим", - сказал Резников.

По его мнению создание "Крымской платформы", пока что без России - это сознательная инициатива, которая дает возможность лидерам многих стран поддержать Украину.

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"Мы увидим, кто будет в этой платформе. Формат ее работы, компетенции будут наработаны теми, кто соберется. И это будет уже коллегиальный субъект взаимодействия с россиянами. Тогда они будут понимать, что это партнерство, которое ведет разговор как раз по Крыму. Здесь будут вопросы санкций, они не смогут с этим не считаться", - отметил министр.

Алексей Резников убежден, что главным результатом работы платформы должна стать полная деоккупация Крыма и украинские флаги в Ялте, Симферополе и Севастополе, а в дальнейшем - решение правительства Украины о ликвидации министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.