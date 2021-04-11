США в ОБСЕ: Действия России на границе Украины напоминают 2014 год, тогда быстро стало понятно, что беспокойство обоснованно
Соединенные Штаты обеспокоены отказом России объяснить в ОБСЕ свою необычную военную активность у границы с Украиной, которая напоминает ситуацию 2014 года.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявили в миссии США в ОБСЕ во время инициированного Украиной заседания, посвященного переброске Россией войск к украинской границе.
"Мы обеспокоены отказом России предоставить необходимую информацию по поводу ее необычной военной деятельности, в соответствии с разделом III Венского документа. Неинформативный ответ России на вопрос Украины - о ее непрозрачной деятельности на местах - несовместимы с буквой и духом Венского документа, который был принят консенсусом всеми 57 членами ОБСЕ, включая Россию, как длительный источник сотрудничества и военной прозрачности", - отметили в американской миссии.
Было указано на то, что беспокойство Украины по поводу военной деятельности и намерений России - "вполне реально": "В 2014 году Россия тоже не предоставила детальную информацию о своей необычной военной деятельности на границе Украины в ответ на запрос Украины в соответствии с пунктом 16 Венского документа, а также отказалась участвовать в заседаниях для ответа на беспокойство Украины. В 2014 году быстро стало понятно, что беспокойство Украины было обоснованным".
Миссия США при ОБСЕ выразила обеспокоенность по поводу того, что "Россия отказывается выполнять обязательства, которые она взяла на себя в соответствии с Венским документом 2011 года". Было отмечено, что отсутствие прозрачности со стороны РФ "свидетельствует о том, что нынешние военные учения не являются ни рутинным, ни запланированными".
"Эта продолжающаяся провокационная военная деятельность России снижает доверие и усиливает напряжение, а также вызывает вопросы относительно намерений, особенно учитывая историю событий с 2014 года", - заявили в миссии США в ОБСЕ.
Напомним, Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала в 10 апреля в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму.
Инициатива Украины была поддержана странами-партнерами, однако делегация РФ не явилась на это заседание, отказавшись предоставлять объяснения.
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Що, не так? А в чому справа? А-а-а... "Ванька сулима" "неправильний" апологет "ВАНОЙ"? А-а-а хто тоді "правильний"? Ви вже, якось, між собою, розберіться... А то як голосувать, щоб "мудак" пройшов у президенти, так ви наввипередки бігли, а зараз, коли цей "мудак" поламав усе, що можна, ви "різко стали "суперпатріотами"? ................................................
Западные страны «сожалеют» об отказе России от встречи по Украине
Обеспокоенность по поводу увеличения военного присутствия вызвала призыв к переговорам
АВТОР: https://7h6yhvdnc5yuzjgj6ldpqg5dlu-jj2cvlaia66be-www-politico-eu.translate.goog/author/ashleigh-furlong/ ЭШЛИ ФЕРЛОНГ
10 апреля 2021 г. 6:28 вечера
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Западные страны упрекали Россию в том, что она не появилась на переговорах в Вене в субботу, направленных на разрядку напряженности вокруг Украины, где наращивание российских войск недалеко от границы между двумя странами вызвало опасения возобновления конфликта.
«Мы сожалеем, что Россия не воспользовалась этой возможностью, чтобы снять озабоченность и снизить риски», - заявила Миссия США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) https://translate.google.com/website?sl=en&tl=ru&prev=search&u=https://twitter.com/usosce/status/1380899731715588099 в твиттере .
Переговоры в ОБСЕ были объявлены Украиной после того, что Франция и Германия назвали «необычными военными действиями» на границе, вызывающими https://translate.google.com/website?sl=en&tl=ru&prev=search&u=https://twitter.com/GER_OSCE/status/1380805869714223104 «растущую озабоченность».
В своем https://translate.google.com/website?sl=en&tl=ru&prev=search&u=https://wien-osze.diplo.de/osze-en/aktuelles/german-french-statement-ukraine-russia/2453272 заявлении Франция и Германия также выразили «сожаление» по поводу российского отказа. Они призвали Россию «пересмотреть свой подход и добросовестно выполнить свои военно-политические обязательства перед ОБСЕ».
Министры иностранных дел Франции и Германии в пятницу провели переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном по ситуации на Украине. Три страны подчеркнули свою поддержку Киеву.
Некоторые европейские страны выразили обеспокоенность отказом России присутствовать на переговорах в Вене.
«Такой подход не помогает развеять опасения по поводу сосредоточения российских войск вдоль границы с Украиной и в оккупированном Крыму», - написала в Твиттере https://translate.google.com/website?sl=en&tl=ru&prev=search&u=https://twitter.com/PLinOSCE/status/1380905963054583810 польская делегация в ОБСЕ .
Австрия заявила, что встреча направлена на снижение рисков и недопонимания между участвующими странами.
Страны, призывающие Россию объясниться, также выразили поддержку Украине. https://translate.google.com/website?sl=en&tl=ru&prev=search&u=https://twitter.com/PLinOSCE/status/1380905965957054466 Польша заявила, что будет продолжать «решительно поддерживать Украину в защите своего суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности своих границ».
...вот и вся песня о сожалениях ЗАПАДА
На жаль, не єдиний в Україні..
И Байден это сказал открыто
Если бы мир не простил **** Смоленскую трагедию - то за эти 10 лет и смертей бы было меньше из-за **** . Бо **** - убийца !!
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Стадо мавзолейных ИДИОТОВ...
2 апреля 2021 г., https://www.aex.ru/ AEX.RU - Атомный авианосец https://www.aviaru.net/tag/%D0%92%D0%9C%D0%A1%20%D0%A1%D0%A8%D0%90 ВМС США USS Dwight D. Eisenhower /клас "Німітц"\ получил разрешение на прохождение Суэцкого канала после пятидневной задержки, вызванной инцидентом с застрявшим на нем контейнеровозом Ever Given, сообщил в пятницу источник в управлении этой водной артерии...
З https://uk.wikipedia.org/wiki/17_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F 17 липня https://uk.wikipedia.org/wiki/1995 1995 р. по https://uk.wikipedia.org/wiki/27_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F 27 січня https://uk.wikipedia.org/wiki/1997 1997 р. проходив модернізацію в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82 Ньюпорті на яку було витрачено близько трьох мільярдів доларів.
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https://www.bbc.com/russian/news-36813509 Армия Турции: вторая в НАТО, десятая в мире - BBC News ...
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Ядерное оружие
По состоянию на 2016-2019 годы, на авиабазе Инджирлик размещены авиационные тактические ядерные бомбы https://ru.wikipedia.org/wiki/B61 B61 , принадлежащие СШАhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B8#cite_note-73 [73] , в количестве от 50 до 90 единиц. Их носителями могут быть самолёты F-16
16 лип. 2016 р. - Турецкие ВВС. 1020 самолетов - против почти 3,5 тысяч у России.
але ще є літаки Нато в Туреччині,літаки ,котрі легко можуть бути перебазовані в Туреччину,Польщу,Румунію..
це щодо міфічної переваги раші в повітрі.
про "морську силу" косяпен можна пригадати лише в якості анекдоту.
Американские ракетные эсминцы Roosevelt и Donald Cook, оснащенные крылатыми ракетами Tomahawk и системой противоракетной обороны Aegis, прошли Гибралтарский пролив и вошли в Средиземное море, свидетельствуют данные онлайн-ресурсов, отслеживающих перемещение морских судов.
https://twitter.com/olivia88877
Оливия
@olivia88877
·https://twitter.com/olivia88877/status/1381112823640653825 4 ч
Чтобы Рфия отползла от украинских границ Западу достаточно всего одного заявления о том, что в случае наступления на Украину, счета всех высших чиновников Рфии будут арестованы и их детишки высланы на скрепную Родину. И всё железо возле Украины, уныло полязгивая, поедет назад.