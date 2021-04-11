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Новости Агрессия России против Украины
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США в ОБСЕ: Действия России на границе Украины напоминают 2014 год, тогда быстро стало понятно, что беспокойство обоснованно

США в ОБСЕ: Действия России на границе Украины напоминают 2014 год, тогда быстро стало понятно, что беспокойство обоснованно

Соединенные Штаты обеспокоены отказом России объяснить в ОБСЕ свою необычную военную активность у границы с Украиной, которая напоминает ситуацию 2014 года.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявили в миссии США в ОБСЕ во время инициированного Украиной заседания, посвященного переброске Россией войск к украинской границе.

"Мы обеспокоены отказом России предоставить необходимую информацию по поводу ее необычной военной деятельности, в соответствии с разделом III Венского документа. Неинформативный ответ России на вопрос Украины - о ее непрозрачной деятельности на местах - несовместимы с буквой и духом Венского документа, который был принят консенсусом всеми 57 членами ОБСЕ, включая Россию, как длительный источник сотрудничества и военной прозрачности", - отметили в американской миссии.

Было указано на то, что беспокойство Украины по поводу военной деятельности и намерений России - "вполне реально": "В 2014 году Россия тоже не предоставила детальную информацию о своей необычной военной деятельности на границе Украины в ответ на запрос Украины в соответствии с пунктом 16 Венского документа, а также отказалась участвовать в заседаниях для ответа на беспокойство Украины. В 2014 году быстро стало понятно, что беспокойство Украины было обоснованным".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Германия и Франция выступили с заявлением в поддержку Украины после отказа РФ объяснить причины стягивания войск на границу

Миссия США при ОБСЕ выразила обеспокоенность по поводу того, что "Россия отказывается выполнять обязательства, которые она взяла на себя в соответствии с Венским документом 2011 года". Было отмечено, что отсутствие прозрачности со стороны РФ "свидетельствует о том, что нынешние военные учения не являются ни рутинным, ни запланированными".

"Эта продолжающаяся провокационная военная деятельность России снижает доверие и усиливает напряжение, а также вызывает вопросы относительно намерений, особенно учитывая историю событий с 2014 года", - заявили в миссии США в ОБСЕ.

Напомним, Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала в 10 апреля в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму.

Инициатива Украины была поддержана странами-партнерами, однако делегация РФ не явилась на это заседание, отказавшись предоставлять объяснения.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Проблема с мирным процессом на Донбассе - это Россия. Какой бы ни был формат, без ее честной позиции прогресса не будет", - Квин. ВИДЕО

Автор: 

ОБСЕ (4882) россия (96057) США (27061)


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Топ комментарии
+14
США в ОБСЕ: Действия России на границе Украины напоминают 2014 год, тогда быстро стало понятно, что беспокойство обоснованно - Цензор.НЕТ 4623
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11.04.2021 04:40
+14
США в ОБСЕ: Действия России на границе Украины напоминают 2014 год, тогда быстро стало понятно, что беспокойство обоснованно - Цензор.НЕТ 1411
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11.04.2021 06:23
+10
Зеленский и К отчаянно пытаются выдать себя перед Западом жертвами российской агрессии. Это не так. Они - не жертва, они пособники агрессора, поставившие страну в сложнейшее положение перед лицом вполне прогнозируемого обострения военной активности россии. А как иначе назвать власть, которая с 07.07.2020 года блокирует имплементацию закона Украины №2398-д "Про оборонні закупівлі", принятый Верховной Радой , фактически блокировав оборонное финансирование ? (с)
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11.04.2021 02:22
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Зеленский и К отчаянно пытаются выдать себя перед Западом жертвами российской агрессии. Это не так. Они - не жертва, они пособники агрессора, поставившие страну в сложнейшее положение перед лицом вполне прогнозируемого обострения военной активности россии. А как иначе назвать власть, которая с 07.07.2020 года блокирует имплементацию закона Украины №2398-д "Про оборонні закупівлі", принятый Верховной Радой , фактически блокировав оборонное финансирование ? (с)
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11.04.2021 02:22 Ответить
"Маладец, Ыгорьоха!!!" А тепер запропонуй нам тьотьку в президенти... НУ, ту, котра голосила на засіданні в РНБО, в 2014- му про те, щоб ми стали "голубами миру", і щоб "ні один танк не вийшов з казарми..."... Заспівай, разом з "ванькою сулимою" - "Зелю геть!", "Дострокові!!!"... Якраз "настав час"!!!
Що, не так? А в чому справа? А-а-а... "Ванька сулима" "неправильний" апологет "ВАНОЙ"? А-а-а хто тоді "правильний"? Ви вже, якось, між собою, розберіться... А то як голосувать, щоб "мудак" пройшов у президенти, так ви наввипередки бігли, а зараз, коли цей "мудак" поламав усе, що можна, ви "різко стали "суперпатріотами"? ................................................
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11.04.2021 07:52 Ответить
меньше читай бред шоколадной фермы по этой теме , а я повторю - кроме Тимохи куй кто вытянет страну из оппы..
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11.04.2021 12:51 Ответить
..............."Сміяться при слові "лопата"... Коли я ще учився, заочно, в юрВУЗі, зі мною вчився хлопчина, з УБОЗ Дніпра... Так він про неї багато розповідав... Він тоді, "опером" працював, коли вона в Дніпрі "рулила"...Багато чого "цікавого", про неї, я дізнався...
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11.04.2021 12:59 Ответить
у каждого есть скелеты в шкафу..а ты б еще вспомнил бред ее воспитательницы в детском саду.. все тема закрыта - тебе куй что докажешь
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11.04.2021 13:03 Ответить
Тим більше, хрен що доведеш "тюльконутим"... Вона вам в рот насере, скаже "варенння", і ви до хрипоти будете сперечаться - смородинове, чи яблучне...
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11.04.2021 14:07 Ответить
POLITICO
Западные страны «сожалеют» об отказе России от встречи по Украине

Обеспокоенность по поводу увеличения военного присутствия вызвала призыв к переговорам

США в ОБСЕ: Действия России на границе Украины напоминают 2014 год, тогда быстро стало понятно, что беспокойство обоснованно - Цензор.НЕТ 5150АВТОР: https://7h6yhvdnc5yuzjgj6ldpqg5dlu-jj2cvlaia66be-www-politico-eu.translate.goog/author/ashleigh-furlong/ ЭШЛИ ФЕРЛОНГ

10 апреля 2021 г. 6:28 вечера
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=ru&prev=search&u=https://facebook.com/sharer/sharer.php?u%3Dhttps://www.politico.eu/article/russia-ukraine-tension-talks/%26t%3DWestern%2520countries%2520%25E2%2580%2598regret%25E2%2580%2599%2520Russia%25E2%2580%2599s%2520rebuff%2520of%2520meeting%2520on%2520Ukraine Поделиться через фейсбук https://translate.google.com/website?sl=en&tl=ru&prev=search&u=https://twitter.com/intent/tweet/?url%3Dhttps://www.politico.eu/article/russia-ukraine-tension-talks/%26text%3DWestern%2520countries%2520%25E2%2580%2598regret%25E2%2580%2599%2520Russia%25E2%2580%2599s%2520rebuff%2520of%2520meeting%2520on%2520Ukraine Поделиться в Твиттере https://translate.google.com/website?sl=en&tl=ru&prev=search&u=https://www.linkedin.com/shareArticle?mini%3Dtrue%26url%3Dhttps://www.politico.eu/article/russia-ukraine-tension-talks/%26title%3DWestern%2520countries%2520%25E2%2580%2598regret%25E2%2580%2599%2520Russia%25E2%2580%2599s%2520rebuff%2520of%2520meeting%2520on%2520Ukraine%26summary%3DWestern%2520countries%2520%25E2%2580%2598regret%25E2%2580%2599%2520Russia%25E2%2580%2599s%2520rebuff%2520of%2520meeting%2520on%2520Ukraine%26source%3Dhttps://www.politico.eu/article/russia-ukraine-tension-talks/ Поделиться в Linkedin https://7h6yhvdnc5yuzjgj6ldpqg5dlu-jj2cvlaia66be-www-politico-eu.translate.goog/article/russia-ukraine-tension-talks/# Распечатать
Западные страны упрекали Россию в том, что она не появилась на переговорах в Вене в субботу, направленных на разрядку напряженности вокруг Украины, где наращивание российских войск недалеко от границы между двумя странами вызвало опасения возобновления конфликта.
«Мы сожалеем, что Россия не воспользовалась этой возможностью, чтобы снять озабоченность и снизить риски», - заявила Миссия США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) https://translate.google.com/website?sl=en&tl=ru&prev=search&u=https://twitter.com/usosce/status/1380899731715588099 в твиттере .
Переговоры в ОБСЕ были объявлены Украиной после того, что Франция и Германия назвали «необычными военными действиями» на границе, вызывающими https://translate.google.com/website?sl=en&tl=ru&prev=search&u=https://twitter.com/GER_OSCE/status/1380805869714223104 «растущую озабоченность».

В своем https://translate.google.com/website?sl=en&tl=ru&prev=search&u=https://wien-osze.diplo.de/osze-en/aktuelles/german-french-statement-ukraine-russia/2453272 заявлении Франция и Германия также выразили «сожаление» по поводу российского отказа. Они призвали Россию «пересмотреть свой подход и добросовестно выполнить свои военно-политические обязательства перед ОБСЕ».
Министры иностранных дел Франции и Германии в пятницу провели переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном по ситуации на Украине. Три страны подчеркнули свою поддержку Киеву.
Некоторые европейские страны выразили обеспокоенность отказом России присутствовать на переговорах в Вене.
«Такой подход не помогает развеять опасения по поводу сосредоточения российских войск вдоль границы с Украиной и в оккупированном Крыму», - написала в Твиттере https://translate.google.com/website?sl=en&tl=ru&prev=search&u=https://twitter.com/PLinOSCE/status/1380905963054583810 польская делегация в ОБСЕ .
Австрия заявила, что встреча направлена ​​на снижение рисков и недопонимания между участвующими странами.
Страны, призывающие Россию объясниться, также выразили поддержку Украине. https://translate.google.com/website?sl=en&tl=ru&prev=search&u=https://twitter.com/PLinOSCE/status/1380905965957054466 Польша заявила, что будет продолжать «решительно поддерживать Украину в защите своего суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности своих границ».

...вот и вся песня о сожалениях ЗАПАДА
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11.04.2021 02:48 Ответить
продолжающаяся провокационная военная деятельность России снижает доверие и усиливает напряжение А, что у кого нибудь осталось доверие к РФ ? Странная формулировка применительно к агрессору на 7 год войны.
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11.04.2021 04:07 Ответить
пора брать черенок от лопаты и засунуть его явану в определённое место
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11.04.2021 04:39 Ответить
США в ОБСЕ: Действия России на границе Украины напоминают 2014 год, тогда быстро стало понятно, что беспокойство обоснованно - Цензор.НЕТ 4623
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11.04.2021 04:40 Ответить
США в ОБСЕ: Действия России на границе Украины напоминают 2014 год, тогда быстро стало понятно, что беспокойство обоснованно - Цензор.НЕТ 7614
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11.04.2021 05:36 Ответить
США в ОБСЕ: Действия России на границе Украины напоминают 2014 год, тогда быстро стало понятно, что беспокойство обоснованно - Цензор.НЕТ 1411
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11.04.2021 06:23 Ответить
США в ОБСЕ: Действия России на границе Украины напоминают 2014 год, тогда быстро стало понятно, что беспокойство обоснованно - Цензор.НЕТ 8316
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11.04.2021 06:31 Ответить
США в ОБСЕ: Действия России на границе Украины напоминают 2014 год, тогда быстро стало понятно, что беспокойство обоснованно - Цензор.НЕТ 8502Ученые Гарвардского университета связали облысение со стрессом
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11.04.2021 07:03 Ответить
это что получается , что путин стресснутый
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11.04.2021 07:24 Ответить
Крысу плешивую надо было Пороху табуретом *********** и ничего бы не было ,перетопталась татаромордва...
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11.04.2021 10:41 Ответить
дядя Лапоть ты дурак ?
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11.04.2021 07:08 Ответить
Он кацапский троль 😀
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11.04.2021 07:31 Ответить
це придураст, який мешкає в Сумській області.
На жаль, не єдиний в Україні..
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11.04.2021 08:38 Ответить
ты тоже с лысиной ?
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11.04.2021 07:09 Ответить
Ага, і при цьому підтягують російські війська до кордонів України, підставляючи китайцям "голий зад".
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11.04.2021 07:53 Ответить
Та китайцям і робить нічого не треба... Вони Сибір анексують, коли Росія почне валиться остаточно... А зараз їх влаштовує і теперішній стан справ... Вони "доять" Сибір, як хочуть, лише платячи кацапським чиновникам хабарі, а адмініструванням займаються кацапи... Кацапи керують районами, областями, платять зарплати, забезпечують населення продовольством, енергоресурсами, наводять порядок, борються зі злочинністю, утримують інфраструктуру (в тому числі і залізниці, по яких у Китай вивозяться вкрадені з Сибіру ресурси). Ідеальна ситуація... При Сталіні народ створив ГУлаг, сам себе туди посадив і сам себе охороняв, а при Путіні він утримує більшу половину території Росії, щоб китайцям було зручніше її грабувать, не відволікаючись на їх утримання...
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11.04.2021 09:14 Ответить
Уже с утра стучат по твоей бестолковке?😂🌷
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11.04.2021 08:25 Ответить
До травня в нас не так багато часу, потрібно якнаймога скоріше укомплектувати загони тер,оборони, привести війська в повну готовність, і накрайній випадок обдумати план видачі зброї мирному населенню, бо надії особисто в мене на зєлєнського не має.
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11.04.2021 07:27 Ответить
Хто, вибачаюсь, це має робити? Якщо це прямий обов'язок президента, а Ви йому не довіряєте, а він і нічого не робить. Тупічок.
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11.04.2021 07:55 Ответить
РНБО. МОУ, президент хоч би не просрав зовнішню підтримку, Порошенко вже б по повній працював би в цьому напрямку, а не їздив в Катар відпочивати.
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11.04.2021 08:00 Ответить
Ну, да Порошенко їздив на Мальдіви.
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11.04.2021 13:47 Ответить
Обиделось **** ШО ВОНО - **** 😀😀😀
И Байден это сказал открыто
Если бы мир не простил **** Смоленскую трагедию - то за эти 10 лет и смертей бы было меньше из-за **** . Бо **** - убийца !!
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11.04.2021 07:29 Ответить
До того в 2008 россия напала еще и на Грузию, только благодаря помощи Америки Грузии удалось отбиться, потеряв только Абхазию, Европа же традиционно ограничилась сожалениями и озабоченностью.
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11.04.2021 08:09 Ответить
А как там украинско польско литовский батальон ?
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11.04.2021 07:34 Ответить
Во как.Та там багато всякої шняги було, починаючи з сумновідомого меморандуму з Будапешта. А воювати з мордором знову доведеться Україні наодинці.
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11.04.2021 08:00 Ответить
Ну, воювать він, напряму, не буде, а от військовослужбовці української армії, які отримали НАТОвську підготовку, цілком можуть буть переведені в інші підрозділи, де зможуть втілить свої навички в боях з кацапами... Краще всього буде, коли їх переведуть не поодинці, і цілими підрозділами... Збиті "в кулак", вони краще себе зможуть проявить...
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11.04.2021 08:47 Ответить
Думаю, что под Черниговом надо создать военную базу ЕС и переместить Польско украинско литовскую бригаду на эту базу. И Европе бы было спокойнее
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11.04.2021 08:52 Ответить
США в ОБСЕ: Действия России на границе Украины напоминают 2014 год, тогда быстро стало понятно, что беспокойство обоснованно - Цензор.НЕТ 7172
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11.04.2021 07:38 Ответить
не пей кофе с таких кружек они ядовитые с паршивой нержавейки ,купи себе фарфоровую чашку
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11.04.2021 07:49 Ответить
Якщо нерж і фарфор китайські, то це фуфло дійсно ядовите.
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11.04.2021 08:13 Ответить
на фото китайская кружка
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11.04.2021 08:15 Ответить
Тільки *натуралку* ...і з фірмової ..
.
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11.04.2021 08:25 Ответить
США в ОБСЕ: Действия России на границе Украины напоминают 2014 год, тогда быстро стало понятно, что беспокойство обоснованно - Цензор.НЕТ 4362
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11.04.2021 08:28 Ответить
У мене чашка для кави трофейна. На денці штемпсель 1942 рік. Кераміка. США в ОБСЕ: Действия России на границе Украины напоминают 2014 год, тогда быстро стало понятно, что беспокойство обоснованно - Цензор.НЕТ 5293
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11.04.2021 08:42 Ответить
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11.04.2021 09:08 Ответить
Так не іж цукерок...там сої забагато.
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11.04.2021 08:27 Ответить
Посасывай * врот-фронт* с ароматизатором вкуса шоколада ...
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11.04.2021 10:47 Ответить
Делишься опытом, Танюха?
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11.04.2021 12:21 Ответить
Та кацапу "похєр"... Хай не тільки труїться, але й губи обпікає - гола нержавійка пече губи навіть тоді, коли каву вже давно можна пить... Така специфіка її контакту з людським тілом.....
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11.04.2021 08:50 Ответить
Это специфика называется теплопроводность.
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11.04.2021 12:22 Ответить
А я про що?...
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11.04.2021 13:01 Ответить
Роздуми на вільну тему.
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11.04.2021 07:41 Ответить
Россия победит всех потому, что делает ставку на идиотов . А мир делает ставку на умных, и в России у него союзников нет!
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11.04.2021 07:50 Ответить
https://www.mk.ru/moscow/2020/02/06/tarakany-vernulis-v-moskvu.html Тараканы вернулись в Москву - МК
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11.04.2021 07:52 Ответить
Каждый год одна и та же истерическая паника лишь бы косяки свои прикрыть.
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11.04.2021 07:53 Ответить
О чем ты?
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11.04.2021 08:02 Ответить
о тараканах в Москве
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11.04.2021 08:07 Ответить
В Украине пригреет до + 23°
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11.04.2021 07:53 Ответить
А визнати РФ терористичною державою слабо?
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11.04.2021 08:00 Ответить
Шо від цього зміниться?
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11.04.2021 08:09 Ответить
В России признали, что боевики "ДНР" и "ЛНР" подчиняются армии РФ
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11.04.2021 08:10 Ответить
Расписывая о том, какие войска Россия стянула к границе с Украиной, Марков написал: "… Здесь же (в Ростовской области - ред.) и 8 армия. Ей оперативно подчинены армейские корпуса независимых республик". Об этом на своей https://www.facebook.com/sergey.markov.5?comment_id=Y29tbWVudDozNjI0MjUzNTU3NzAyMjgzXzM2MjQzMjU4MTQzNjE3MjQ%3D странице в соцсети Facebook написал российский политолог, экс-депутат Госдумы и доверенное лицо президента РФ Владимира Путина Сергей Марков.
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11.04.2021 08:12 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=68Cyxw35UiE Кому Вниз Суботів - YouTube

..
.США в ОБСЕ: Действия России на границе Украины напоминают 2014 год, тогда быстро стало понятно, что беспокойство обоснованно - Цензор.НЕТ 2130
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11.04.2021 08:10 Ответить
Ложь планетарного масштаба,это когда Мавзолейные Гопники корчат из себя СМЕХдяржаву,ну ладно США про это вякнули бы или Китай,но Шариковы с 1,5 % в мировой доле торговли,типа Валового Продукта,это больше чем Анекдот.... С учетом того что только один Илан Маск круче всей дохлятины РАБссии....
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11.04.2021 08:13 Ответить
США в ОБСЕ: Действия России на границе Украины напоминают 2014 год, тогда быстро стало понятно, что беспокойство обоснованно - Цензор.НЕТ 4280
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11.04.2021 08:13 Ответить
То якісь безродні тварі
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11.04.2021 08:16 Ответить
Помню 2008 год,август....когда быдло Мавзолейное Грузию побеждало типа принуждение к миру и гордилось этим на весь. Мир...Стадо баранов победило Грузию с населением 3 миллиона человек...
Стадо мавзолейных ИДИОТОВ...
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11.04.2021 08:18 Ответить
США в ОБСЕ: Действия России на границе Украины напоминают 2014 год, тогда быстро стало понятно, что беспокойство обоснованно - Цензор.НЕТ 2910
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11.04.2021 08:29 Ответить
DON'T PANIC! -------------
2 апреля 2021 г., https://www.aex.ru/ AEX.RU - Атомный авианосец https://www.aviaru.net/tag/%D0%92%D0%9C%D0%A1%20%D0%A1%D0%A8%D0%90 ВМС США USS Dwight D. Eisenhower /клас "Німітц"\ получил разрешение на прохождение Суэцкого канала после пятидневной задержки, вызванной инцидентом с застрявшим на нем контейнеровозом Ever Given, сообщил в пятницу источник в управлении этой водной артерии...

З https://uk.wikipedia.org/wiki/17_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F 17 липня https://uk.wikipedia.org/wiki/1995 1995 р. по https://uk.wikipedia.org/wiki/27_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F 27 січня https://uk.wikipedia.org/wiki/1997 1997 р. проходив модернізацію в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82 Ньюпорті на яку було витрачено близько трьох мільярдів доларів.
Авианосец имеет на своем борту 48 многоцелевых истребителей F/A-18E Super Hornet, самолеты радиоэлектронной борьбы и раннего предупреждения, транспортники, а также противолодочные и спасательные самолеты и вертолеты.
--------

У березні 2021 року винищувачі https://uk.wikipedia.org/wiki/F/A-18_Super_Hornet F/A-18 Super Hornet з авіаносця USS Dwight Eisenhower (CVN-69) військово-морського флоту США тренувались над https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5 Чорним морем де відпрацювали взаємодію з ракетним крейсером США https://uk.wikipedia.org/wiki/USS_Monterey_(CG-61) USS Monterey (CG-61) та ракетним есмінцем https://uk.wikipedia.org/wiki/USS_Thomas_Hudner_(DDG-116) USS Thomas Hudner (DDG-116) https://uk.wikipedia.org/wiki/USS_Dwight_D._Eisenhower_(CVN-69)#cite_note-1 [1] .
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https://www.bbc.com/russian/news-36813509 Армия Турции: вторая в НАТО, десятая в мире - BBC News ...
https://www.bbc.com/russian/news-36813509 https://www.bbc.com › russian


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Ядерное оружие
По состоянию на 2016-2019 годы, на авиабазе Инджирлик размещены авиационные тактические ядерные бомбы https://ru.wikipedia.org/wiki/B61 B61 , принадлежащие СШАhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B8#cite_note-73 [73] , в количестве от 50 до 90 единиц. Их носителями могут быть самолёты F-16
16 лип. 2016 р. - Турецкие ВВС. 1020 самолетов - против почти 3,5 тысяч у России.
але ще є літаки Нато в Туреччині,літаки ,котрі легко можуть бути перебазовані в Туреччину,Польщу,Румунію..
це щодо міфічної переваги раші в повітрі.
про "морську силу" косяпен можна пригадати лише в якості анекдоту.
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11.04.2021 08:37 Ответить
http://rusjev.net/2021/04/11/amerikanskie-esminczy-napravlyayushhiesya-v-chernoe-more-pribudut-cherez-tri-dnya/ Американские эсминцы, направляющиеся в Черное море, прибудут через три дня
Американские ракетные эсминцы Roosevelt и Donald Cook, оснащенные крылатыми ракетами Tomahawk и системой противоракетной обороны Aegis, прошли Гибралтарский пролив и вошли в Средиземное море, свидетельствуют данные онлайн-ресурсов, отслеживающих перемещение морских судов.
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11.04.2021 08:39 Ответить
цікаво, а як допомогло прагнення діалогу обсе та ради Европи з московією на зниження ескалації та відмови від агрессивніх планів кацапів. Доречі не тільки відносно України, бо вона лише проміжна ціль.
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11.04.2021 08:42 Ответить
США в ОБСЕ: Действия России на границе Украины напоминают 2014 год, тогда быстро стало понятно, что беспокойство обоснованно - Цензор.НЕТ 9845
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11.04.2021 08:56 Ответить
Что и требовалось доказать. Очередное "выражаем глубокую озабоченность". Когда уже до наши президентов дойдет, что воевать за нас никто не будет и надо строить свою современную и мощную армию.
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11.04.2021 10:18 Ответить
Это не президент, это троянский ОСЕЛ ! Подтанцовывавший террористической ********* ! Развалил армию , созданную Порошенко ,отпустил убийц»вагнеровцев» , не называет войну ВОЙНОЙ , какие-то повстанцы, откапывающие , 7 лет современное оружие в шахтах
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11.04.2021 10:55 Ответить
США в ОБСЄ: Дії Росії на кордоні України нагадують 2014 рік, тоді швидко стало зрозуміло, що занепокоєння обґрунтоване - Цензор.НЕТ 3173
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11.04.2021 11:54 Ответить
https://twitter.com/olivia88877
https://twitter.com/olivia88877

Оливия

@olivia88877

·https://twitter.com/olivia88877/status/1381112823640653825 4 ч

Чтобы Рфия отползла от украинских границ Западу достаточно всего одного заявления о том, что в случае наступления на Украину, счета всех высших чиновников Рфии будут арестованы и их детишки высланы на скрепную Родину. И всё железо возле Украины, уныло полязгивая, поедет назад.
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11.04.2021 12:30 Ответить
 
 