США в ОБСЕ: Действия России на границе Украины напоминают 2014 год, тогда быстро стало понятно, что беспокойство обоснованно

Соединенные Штаты обеспокоены отказом России объяснить в ОБСЕ свою необычную военную активность у границы с Украиной, которая напоминает ситуацию 2014 года.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявили в миссии США в ОБСЕ во время инициированного Украиной заседания, посвященного переброске Россией войск к украинской границе.

"Мы обеспокоены отказом России предоставить необходимую информацию по поводу ее необычной военной деятельности, в соответствии с разделом III Венского документа. Неинформативный ответ России на вопрос Украины - о ее непрозрачной деятельности на местах - несовместимы с буквой и духом Венского документа, который был принят консенсусом всеми 57 членами ОБСЕ, включая Россию, как длительный источник сотрудничества и военной прозрачности", - отметили в американской миссии.

Было указано на то, что беспокойство Украины по поводу военной деятельности и намерений России - "вполне реально": "В 2014 году Россия тоже не предоставила детальную информацию о своей необычной военной деятельности на границе Украины в ответ на запрос Украины в соответствии с пунктом 16 Венского документа, а также отказалась участвовать в заседаниях для ответа на беспокойство Украины. В 2014 году быстро стало понятно, что беспокойство Украины было обоснованным".

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Миссия США при ОБСЕ выразила обеспокоенность по поводу того, что "Россия отказывается выполнять обязательства, которые она взяла на себя в соответствии с Венским документом 2011 года". Было отмечено, что отсутствие прозрачности со стороны РФ "свидетельствует о том, что нынешние военные учения не являются ни рутинным, ни запланированными".

"Эта продолжающаяся провокационная военная деятельность России снижает доверие и усиливает напряжение, а также вызывает вопросы относительно намерений, особенно учитывая историю событий с 2014 года", - заявили в миссии США в ОБСЕ.

Напомним, Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала в 10 апреля в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму.

Инициатива Украины была поддержана странами-партнерами, однако делегация РФ не явилась на это заседание, отказавшись предоставлять объяснения.

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