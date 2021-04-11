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Новости Агрессия России против Украины
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Один воин погиб, еще один ранен в результате обстрелов российско-террористических войск. За сутки боевики 10 раз нарушили перемирие, - штаб ООС

Один воин погиб, еще один ранен в результате обстрелов российско-террористических войск. За сутки боевики 10 раз нарушили перемирие, - штаб ООС

За минувшие сутки, 10 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня, из которых 9 обстрелов по позициям украинских защитников и 1 пролет вражеского БПЛА с пересечением линии разграничения.

Об этом говорится в сообщении штаба операции Объединенных сил в социальной сети Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", российско-оккупационные войска совершили обстрел наших позиций недалеко от населенного пункта Пищевик из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов. В пригороде поселков Пески и Широкино враг открывал огонь из стрелкового оружия, а возле Авдеевки и Каменки - из гранатометов различных систем.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от поселка Майорское вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции украинских защитников из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

Вблизи поселка Золотое-3 противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вследствие прицельного вражеского обстрела из стрелкового оружия один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранение, не совместимые с жизнью. Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника.

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Еще один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение. Воину оперативно оказана первая медицинская помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья защитника - средней степени тяжести.

На обстрелы противника наши защитники открывали ответный огонь.

В районе населенных пунктов Троицкое, Новгородское и Новолуганское был зафиксирован пролет вражеского БПЛА Орлан-10 с пересечением линии разграничения. Средствами РЭБ БПЛА противника был вовремя подавлен.

Обо всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК оперативно проинформировала СММ ОБСЕ.

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По состоянию на 7:00 утра, 11 апреля, обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.

армия РФ (19592) обстрел (27685) Донбасс (26956) потери (4419) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+28
Один воин погиб, еще один ранен в результате обстрелов российско-террористических войск. За сутки боевики 10 раз нарушили перемирие, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7278

..
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11.04.2021 08:19
+15
Один воїн загинув, ще одного поранено унаслідок обстрілу російсько-терористичних військ. За добу бойовики 10 разів порушили перемир'я, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3296
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11.04.2021 08:39
+13
знакомый щас служит там говорит стреляют как и в 2014 году
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11.04.2021 08:21
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Щодня вбивають наших хлопців ...
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11.04.2021 08:19 Ответить
да уж...это "мир" по Зеленскому....жаль наших парней...
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11.04.2021 10:22 Ответить
Один воин погиб, еще один ранен в результате обстрелов российско-террористических войск. За сутки боевики 10 раз нарушили перемирие, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7278

..
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11.04.2021 08:19 Ответить
знакомый щас служит там говорит стреляют как и в 2014 году
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11.04.2021 08:21 Ответить
Нет. Сейчас потише. Но правда в том, что совсем тихо на позициях никогда не было. Тихо было только на диванах...
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11.04.2021 10:20 Ответить
Скоро арестуевич будет рассказывать о втором перемирии гундявого клоуна, хотя в сути и первого не было, а было одностороннее прекращение огня.
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11.04.2021 08:37 Ответить
Один воїн загинув, ще одного поранено унаслідок обстрілу російсько-терористичних військ. За добу бойовики 10 разів порушили перемир'я, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3296
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11.04.2021 08:39 Ответить
Ось що значить односторонє перемир'я, чи не кожного дня з нашої сторони є загиблі і поранені ,а які бойові втрати у ворога ? Відкривали вогонь в відповідь ,але це хаотичне відстрілювання малоефективне. Необхідно розв'язати руки нашим військовим задіяти розвід.групи ,снайперів,безпілотники все те що використовує ворог.А вмовляти рашиську мерзоту безперспективно, вони розуміють тільки силу.
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11.04.2021 09:13 Ответить
Прикро, що для нашого президента, він же головнокомандуючий військами, порушення перемир'я кацапнею і 80 тисяч озброєних кацапів біля кордону, стали несподіванкою.
Бо воно проспало найтяжчі часи для держави 2014-2016. Коли ситуація стабілізувалась, вирішило йти в президенти.
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11.04.2021 09:32 Ответить
Його "винесло" в президенти неочікувано навіть для самого себе. І тому державотворча концепція лише критикувати "режим бариги".
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11.04.2021 09:55 Ответить
сім"ї цого вбитого ЗЕ-перемир"ям Героя преЗЕ виказав співчуття?
чи це вже поза сценарієм ???
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11.04.2021 10:00 Ответить
Вічна пам'ять полеглому за Батьківщину Герою....

Один воїн загинув, ще одного поранено унаслідок обстрілу російсько-терористичних військ. За добу бойовики 10 разів порушили перемир'я, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 549
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11.04.2021 10:01 Ответить
Один воїн загинув, ще одного поранено унаслідок обстрілу російсько-терористичних військ. За добу бойовики 10 разів порушили перемир'я, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6654
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11.04.2021 10:01 Ответить
Скорішого одужання і швидкого відновлення нашому воїну-захиснику!
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам. Воїн, вбий російського загарбника, виконай свій священний обов'язок!
Один воїн загинув, ще одного поранено унаслідок обстрілу російсько-терористичних військ. За добу бойовики 10 разів порушили перемир'я, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5070
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11.04.2021 10:04 Ответить
Один воїн загинув, ще одного поранено унаслідок обстрілу російсько-терористичних військ. За добу бойовики 10 разів порушили перемир'я, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8157
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11.04.2021 10:11 Ответить
Швидкого одужання пораненому герою.
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11.04.2021 10:11 Ответить
Треба ВСУ негайно відступати но "нової лінії розмежування" - до Рави-Руської, щоби янєлох та інші покидьки глибше заглядували в очко путлєру, шукаючи там "мір".
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11.04.2021 10:15 Ответить
Земля пухом павшему и скорейшего и полного выздоровления раненому Брату.
А рашисты за все заплатят своей жизнью.
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11.04.2021 10:25 Ответить
Говорить о перемирии на Донбассе, это как говорить о девственности матери трёх детей.
Перемирия давно НЕТ!
А по большому счёту, никогда и НЕ БЫЛО.
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11.04.2021 10:35 Ответить
А чому не стріляли на передку,коли там був Зеля?.Це мабуть велика цінність для попучленців?
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11.04.2021 12:10 Ответить
Такое впечатление .что нашим нечем адекватно ответить поэтому и просят постоянно перемирья
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11.04.2021 16:00 Ответить
Я не в первый раз говорю что оккупанты и в темноте убивают прицельными выстрелами, в 2300 был убит он. С этим надо что-то делать.
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11.04.2021 20:14 Ответить
 
 