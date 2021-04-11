Один воин погиб, еще один ранен в результате обстрелов российско-террористических войск. За сутки боевики 10 раз нарушили перемирие, - штаб ООС
За минувшие сутки, 10 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня, из которых 9 обстрелов по позициям украинских защитников и 1 пролет вражеского БПЛА с пересечением линии разграничения.
Об этом говорится в сообщении штаба операции Объединенных сил в социальной сети Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.
В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", российско-оккупационные войска совершили обстрел наших позиций недалеко от населенного пункта Пищевик из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов. В пригороде поселков Пески и Широкино враг открывал огонь из стрелкового оружия, а возле Авдеевки и Каменки - из гранатометов различных систем.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от поселка Майорское вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции украинских защитников из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.
Вблизи поселка Золотое-3 противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Вследствие прицельного вражеского обстрела из стрелкового оружия один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранение, не совместимые с жизнью. Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника.
Еще один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение. Воину оперативно оказана первая медицинская помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья защитника - средней степени тяжести.
На обстрелы противника наши защитники открывали ответный огонь.
В районе населенных пунктов Троицкое, Новгородское и Новолуганское был зафиксирован пролет вражеского БПЛА Орлан-10 с пересечением линии разграничения. Средствами РЭБ БПЛА противника был вовремя подавлен.
Обо всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК оперативно проинформировала СММ ОБСЕ.
По состоянию на 7:00 утра, 11 апреля, обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.
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Бо воно проспало найтяжчі часи для держави 2014-2016. Коли ситуація стабілізувалась, вирішило йти в президенти.
чи це вже поза сценарієм ???
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам. Воїн, вбий російського загарбника, виконай свій священний обов'язок!
А рашисты за все заплатят своей жизнью.
Перемирия давно НЕТ!
А по большому счёту, никогда и НЕ БЫЛО.