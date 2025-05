Если России нечего скрывать, она легко могла бы объяснить передвижение своих войск у границ Украины, - глава Минобороны Германии

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявляет, что Россия должна объяснить причины передвижения своих войск вблизи границ Украины.

Об этом она заявила в своем Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Если России нечего скрывать, она легко могла бы объяснить, какие войска куда и с какой целью перемещаются", - отметила Аннегрет Крамп-Карренбауэр, комментируя сообщение ОБСЕ о том, что РФ отказалась от участия в заседании на тему наращивания войск на границе с Украиной.

If Russia has nothing to hide it could easily explain which troops are moved where and to what end. https://t.co/0VEHAdXxjZ