Если России нечего скрывать, она легко могла бы объяснить передвижение своих войск у границ Украины, - глава Минобороны Германии
Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявляет, что Россия должна объяснить причины передвижения своих войск вблизи границ Украины.
Об этом она заявила в своем Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Если России нечего скрывать, она легко могла бы объяснить, какие войска куда и с какой целью перемещаются", - отметила Аннегрет Крамп-Карренбауэр, комментируя сообщение ОБСЕ о том, что РФ отказалась от участия в заседании на тему наращивания войск на границе с Украиной.
If Russia has nothing to hide it could easily explain which troops are moved where and to what end. https://t.co/0VEHAdXxjZ— A. Kramp-Karrenbauer (@akk) April 10, 2021
Как сообщалось ранее, Российская Федерация отказалась от участия в специальном заседании в ОБСЕ, на котором Украина и другие страны-участницы хотели получить от нее объяснения относительно военной активности армии РФ возле украинской границы.
Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.
Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.
Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.
Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.
На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.
Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.
8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.
Тем временем, 8 апреля Президент Украины Владимир Зеленский отбыл на Донбасс в зону ООС: "Едем на места обострения на Донбассе. Хочу быть с нашими солдатами в тяжелые времена".
Также 8 апреля Меркель и Путин обсудили обострение ситуации на Донбассе.
8 апреля глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич поддержал предоставление Плана действий по членству в НАТО для Украины. "Украина уже в течение 15 лет пытается присоединиться к НАТО путем получения Плана действий для членства. Пожалуй, уже таки пора предоставить этот План Украине. Это будет как минимум сигналом от нас (НАТО. - Ред.), что украинцы не останутся без поддержки. Я однозначно поддержу такое решение", - сказал Ринкевич.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ейфорія для бидла країни-гопніка.
Скільки було відосіков про перекидання військ в Крим в лютому 2014? Коли кацапня реально хотіла приховати подібне вона це робила.
Ну, а кацапам можна сказать, що вони виводять війська навіть з Сибіру, щоб уберегти їх від захоплення в полон китайцями...
https://youtu.be/ujCDGlZxtIM
Росія стягує до кордону війська.
Чи піде агресор у наступ? Дипломат Роман Безсмертний оцінює ситуацію, як дуже погану. Адже, за словами Безсмертного, Росія стягує ешелони в Білорусь.
https://youtu.be/tkuYZBoKL94
Увидите появится указ Ху#ла по ОРДЛО, и дальше как в Крыму парламентом Ху#лочтана!
Увидите появится указ Ху#ла по ОРДЛО, и дальше как в Крыму парламентом Ху#лочтана!
очередной раз ,что-то соврал ,так за этим дело не станет ,относительно Украины
он нагло врёт с 2014 года .
Наглый ,необузданный ,жестокий агрессор ,это что по сей день кому - то непонятно ?
заблокировать.
.
Це на просто "м"ясокомбінат"...деякі його приміщення, як кажуть місцеві, бойовики використовували як арсенал, для зберігання зброї і набоїв...
тож - гори-гори ясно, чтобы не погасло! (на мові оригіналу)))
АНАЛИТИЧЕКАЯ ЗАМЕТКА
Почиитываю я, знаете ли, время от времени "сводки ополчения", и среди тамошних шедевров наткниулся на объяснение Плана Путина по военному шуму у украинских границ:
1. ". Последние пару месяцев Киев только и делал, что наращивал свою военную группировку в Донбассе, стягивал туда танки, артиллерию и прочее тяжёлое вооружение, усиливал её личным составом, объявил мобилизацию в стране, усилил обстрелы позиций ополченцев и мирных населённых пунктов ЛДНР. Коллективный Запад его всячески поддерживал: от срочного звонка президента США Джо Байдена Зеленскому, которому даже разрешили сказать «хозяину» что-то за 6 минут чистого времени, до обещаний завалить оружием и обучить «освободителей Донбасса» при помощи советников и инструкторов из стран-членов НАТО.
Но стоило России в ответ начать перегруппировывать свои войска у границ с Украиной и перебросить какие-то дополнительные части в Крым, как Киев и его союзников сразу попустило"
2. "Путин сказал Меркель, а Козак всей остальной общественности главное - если Украина полезет на Донбасс с целью уничтожить ЛДНР, то Россия ответит и вступится за своих граждан в этом регионе."
3 "В переводе с путаного украинско-военного языка на русский это означает, что Москва усилиями Путина и Козака поставила эскалацию войны в Донбассе на паузу."
Усекли?
Кровавая Украина готовилась напасть (по приказу США естественно) на ОРДЛО, но Путин - победил и в последнюю минуту мощно соравл кровавые планы агрессивной американской военщины.
В итоге- победа и про Навального все забыли.
И насчет "... РФ должна объяснить ..." не понятно. Хотите в очередной раз услышать: Идите все накуй. Что хотим то и делаем"?