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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 235 человек, зафиксировано 12 112 новых случаев заражения, 5 034 человека - выздоровели

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 235 человек, зафиксировано 12 112 новых случаев заражения, 5 034 человека - выздоровели

12 112 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 11 апреля 2021 года. В частности, заболели 524 ребенка и 181 медработник.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Также за минувшие сутки⤵️

▪️госпитализовано - 4 694 человека;

▪️летальних случаев - 235;

▪️выздоровело - 5 034 человека;

▪️совершено тестирований за сутки - 72 551 (в том числе методом ПЦР - 34 461, методом ИФА - 8 379, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 29 711).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав планирует массово вакцинировать украинцев на базе больших выставочных центров в городах-миллионниках, - Ляшко

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1 374), Днепропетровской (1 333), Донецкой (839), Хмельницкой (811) и Львовской (720) областях.

карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
Основний індикатор- госпіталізації.
Навіть в суботу- ті самі 5 тисяч.

Майстри спорту)
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11.04.2021 08:54
+3
То шо творится в поликлиниках просто звиздец. впечатление что людей заражают специально. Племмяник отстоял очередь человек в 30 для получения направления на тест. Даже если здоров то в той очереди заболеешь. Сам тест 15 минут.
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11.04.2021 09:06
+2
ЗЕперемога?
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11.04.2021 08:54
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Основний індикатор- госпіталізації.
Навіть в суботу- ті самі 5 тисяч.

Майстри спорту)
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11.04.2021 08:54 Ответить
З Гондурасу...
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11.04.2021 08:57 Ответить
шото писали шо судя по ВВП, то думаю шо в Гондурасе говорят об Украине в том же ключе.
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11.04.2021 09:11 Ответить
Привіт із Буковеля чувакі, хо із запіздненням
В Україні за добу від COVID-19 померли 235 осіб, зафіксовано 12 112 нових випадки інфікування, 5 034 особи одужали - Цензор.НЕТ 7002
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11.04.2021 12:11 Ответить
ЗЕперемога?
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11.04.2021 08:54 Ответить
Що там, наші хлопці ще одного Боінга сбили (с)
В Україні за добу від COVID-19 померли 235 осіб, зафіксовано 12 112 нових випадки інфікування, 5 034 особи одужали - Цензор.НЕТ 9246
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11.04.2021 12:10 Ответить
У синьора-ковидомора по выходным всегда люди решают меньше заболевать и меньше умирать.
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11.04.2021 09:00 Ответить
зеленский побеждает вирус, не даром по Катарам тынялся
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11.04.2021 09:05 Ответить
В Україні за добу від COVID-19 померли 235 осіб, зафіксовано 12 112 нових випадки інфікування, 5 034 особи одужали - Цензор.НЕТ 374
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11.04.2021 09:05 Ответить
То шо творится в поликлиниках просто звиздец. впечатление что людей заражают специально. Племмяник отстоял очередь человек в 30 для получения направления на тест. Даже если здоров то в той очереди заболеешь. Сам тест 15 минут.
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11.04.2021 09:06 Ответить
Та ка чому не записатись через*електронку* !?
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11.04.2021 09:11 Ответить
тому що виявляється тепер потрібен огляд лікаря. Він же і видає направлення на безкоштовні тести. А до лікаря того кілометрова черга. Або бери 1200 гривень і роби в приватних.
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11.04.2021 09:42 Ответить
Какой город, какой тест и бесплатный ли он?
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11.04.2021 09:14 Ответить
Тест бесплатный. наврно на антиген. результата ждали 15 минут. Практически все позитив.
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11.04.2021 09:44 Ответить
Не знаю, в Днепре позвонили семейному врачу, назначил в амбулатории на конкретное время на следующий день, практически без очереди и бесплатно.
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11.04.2021 11:47 Ответить
Маме осенью делали тест так просто позвонили семейному и приехали под подьезд. Теперь же лично иди сиди в очереди чтоб получить напрвление. Бесплатное да. Черкаси.
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11.04.2021 14:21 Ответить
Умерли не от Ковида, а от низкого уровня жизни.
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11.04.2021 09:37 Ответить
Ха!
Пик начинает спадать?
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11.04.2021 10:08 Ответить
А моя соседка при каждом выдохе считает, что она начала худеть...
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11.04.2021 10:34 Ответить
Да ты не только умён, но ещё и талантливый юморист!
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11.04.2021 11:57 Ответить
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11.04.2021 14:34 Ответить
случайный зеленомордый ублюдок работает статистом...
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11.04.2021 10:32 Ответить
 
 