В Украине за сутки от COVID-19 умерли 235 человек, зафиксировано 12 112 новых случаев заражения, 5 034 человека - выздоровели
12 112 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 11 апреля 2021 года. В частности, заболели 524 ребенка и 181 медработник.
Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Также за минувшие сутки⤵️
▪️госпитализовано - 4 694 человека;
▪️летальних случаев - 235;
▪️выздоровело - 5 034 человека;
▪️совершено тестирований за сутки - 72 551 (в том числе методом ПЦР - 34 461, методом ИФА - 8 379, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 29 711).
За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1 374), Днепропетровской (1 333), Донецкой (839), Хмельницкой (811) и Львовской (720) областях.
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Навіть в суботу- ті самі 5 тисяч.
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