В Украине за сутки от COVID-19 умерли 235 человек, зафиксировано 12 112 новых случаев заражения, 5 034 человека - выздоровели

12 112 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 11 апреля 2021 года. В частности, заболели 524 ребенка и 181 медработник.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Также за минувшие сутки⤵️

▪️госпитализовано - 4 694 человека;

▪️летальних случаев - 235;

▪️выздоровело - 5 034 человека;

▪️совершено тестирований за сутки - 72 551 (в том числе методом ПЦР - 34 461, методом ИФА - 8 379, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 29 711).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав планирует массово вакцинировать украинцев на базе больших выставочных центров в городах-миллионниках, - Ляшко

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1 374), Днепропетровской (1 333), Донецкой (839), Хмельницкой (811) и Львовской (720) областях.