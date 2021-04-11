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Байден рассматривает кандидатуру нового директора по России в Совете нацбезопасности США, - СМИ

Байден рассматривает кандидатуру нового директора по России в Совете нацбезопасности США, - СМИ

Информированный американский медиапортал Axios со ссылкой на источники сообщил, что президент США Джо Байден рассматривает кандидатуру главы Института Кеннана в Вашингтоне Мэтью Рожански в качестве директора по вопросам России в Совете нацбезопасности Соединенных Штатов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как пишет Axios, "Рожански хвалят за его научные исследования по России и часто цитируют в американских СМИ за экспертные комментарии". В то же время, он напоминает, что украинские выпускники Института Кеннана в 2018 году в открытом письме назвали свое учреждение "невольным инструментом политического вмешательства России".

Они обвинили институт в "растущей прокремлевской политике, отсутствии демократических процедур".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия перебросила к границам Украины самое большое количество войск с 2014 года, - США

Портал обращает внимание, что "потенциальное назначение Рожански "происходит в опасный момент в российско-американских отношениях, когда между странами растет напряженность из-за вмешательства Кремля в выборы 2020 года, взлома американских агентств SolarWinds, задержания оппозиционера Алексея Навального и недавнего наращивания военной мощи вдоль границы с восточной Украиной".

Axios отмечает, что американские "ястребы обеспокоены тем, что назначение Рожански будет означать снижение уровня решимости Байдена противостоять России".

Также читайте: США в ОБСЕ: Действия России на границе Украины напоминают 2014 год, тогда быстро стало понятно, что беспокойство обоснованно

В частности, они обращают внимание на то, что Байден говорил о важности взаимодействия с Россией по вопросам, представляющим общий интерес, продлил действие договора СНВ-3 в первые дни своего пребывания на президентском посту и пригласил Владимира Путина на виртуальный саммит по изменению климата в конце этого месяца.

Байден Джо (2794) россия (96057) США (27061)


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Топ комментарии
+5
Гиллари Клинтон в самый раз,отомстит Мавзолейному быдлу по полному тарифу
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11.04.2021 09:27
+5
Чому ЗЕчмо не призначає представника від України в НАТІ, а тільки запитує пачіму ми нє в НАТЄ?
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11.04.2021 09:38
+3
вчера в мацкве...на акцию против войны с Украиной вышли 6 человек..(спасибо за мужество)
Байден розглядає кандидатуру нового директора із питань Росії в Раді нацбезпеки США, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6492

Байден розглядає кандидатуру нового директора із питань Росії в Раді нацбезпеки США, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1580

.
Байден розглядає кандидатуру нового директора із питань Росії в Раді нацбезпеки США, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9981

...
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11.04.2021 10:11
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Правила форума Совет форумчан
а *****-убийца, рассматривает кандидатуру нового ли харви освальда. теперь, химика по проффесии. а иначе не был бы он ни *****м, ни убийцей.
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11.04.2021 09:09 Ответить
начальник транспортного отдела
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11.04.2021 09:11 Ответить
Гиллари Клинтон в самый раз,отомстит Мавзолейному быдлу по полному тарифу
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11.04.2021 09:27 Ответить
Вы ещё Обаму посоветуйте.
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11.04.2021 10:01 Ответить
русне готовить вазелин? или по старинке - "скрепно" сцепим остатки зубов))
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11.04.2021 09:36 Ответить
Танкер с гуманитарным розовым пафосным вазелином уже держит курс на Мурманск ,других гуманитарных грузов в этот раз татаромордве не предполагается....
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11.04.2021 10:53 Ответить
Чому ЗЕчмо не призначає представника від України в НАТІ, а тільки запитує пачіму ми нє в НАТЄ?
показать весь комментарий
11.04.2021 09:38 Ответить
Как ответило ***** с погонялом Путин на какой-то вопрос - «потому что потому»
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11.04.2021 10:03 Ответить
вчера в мацкве...на акцию против войны с Украиной вышли 6 человек..(спасибо за мужество)
Байден розглядає кандидатуру нового директора із питань Росії в Раді нацбезпеки США, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6492

Байден розглядає кандидатуру нового директора із питань Росії в Раді нацбезпеки США, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1580

.
Байден розглядає кандидатуру нового директора із питань Росії в Раді нацбезпеки США, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9981

...
показать весь комментарий
11.04.2021 10:11 Ответить
А скільки серед кацапів етнічної русні?
Байден розглядає кандидатуру нового директора із питань Росії в Раді нацбезпеки США, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4426
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11.04.2021 10:31 Ответить
Против шизоидной кремлёвской гниды по кличке "путин" агрессивно и непримиримо настроено 90% Сената и 90% Конгресса США , плюс 90% адиминистрации Байдена и сам Байден.... Поэтому назначение какого-то вялого и неопределившегося чиновника Рожански никакой погоды в политике США по уничтожению паРаши не сделает... Америка загонит кремлёвского карлика под плинтус и будет держать его там до самой его смерти или Гааги...
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11.04.2021 10:41 Ответить
сразу видно по фэйсу - истинный русофоб
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11.04.2021 12:44 Ответить
Тобто =животворящий= не збирається призначати спецпредставника по Україні ?
=дружок= великий.
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11.04.2021 16:17 Ответить
новый директор рф
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11.04.2021 16:27 Ответить
Рекомендую про Рожански полушать в ютубе на канале Марка Фейгина что говорит после 51 минуты бывший советский разведчик Юрий Швец . Набрать в Ютуб : "
У пропасти. Беседа с Юрием Швецом "
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11.04.2021 23:03 Ответить
Справка :
National Interest - это кремлевское шпионское гнездо в США - фейковое издание ( им же и финансируется ! ) , зарегистрированное на гр.россии и США Диму Саймсона ( Дмитрий Саймс англ. Dimitri K. Simes, при рождении Дмитрий Константинович Симис; 29 октября 1947 года, Москва, СССР ) , который не вылезает из Первых кремлевских ТВ кАНАЛОВ ( сбежал на рашку сразу , как только Прокурор США Мюллер открыл дело о вмешательстве рашки в выборы США ) , а в редколлегии у него с 2002 г известный кремлевский фейкомёт ПУШКОВ !
Николай Гвоздев (Nikolas K. Gvosdev) - редактор журнала "The National Interest" !!!
Вся редколлегия кремлевского National Interest состоит из сотрудников кремля с КГБэшными погонами , выходцев из СССР !
" Russia Today для переводов публикаций National Interest даже создала постоянную рубрику . Вот и весь фокус с этим липовым " американским " изданием !

С 80-хгодов Дима Саймс был на связи у бывшего сокурсника путина Юрия Швец , работавшего в те годы под прикрытием корреспондента ТАСС сотрудиком разведки , который сейчас проживает в США ( с 1993 ) и очень подробно рассказывает о Дмитрии Саймс , так как он ежегодно составлял рапорта о пригодности это Агента....
Наряду с Дмитрием Саймсом , Анатолием Ливеном и Джоном ********* , Гвоздев ( редактор ) рассматривается как один из сторонников «нового реализма»
Он также был одним из самых сильных инициаторов для взаимодействия с Россией и склонен рассматривать Владимира Путина в более выгодном свете , чем большинство американских комментаторов .
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11.04.2021 23:07 Ответить
Фельтишинский : в августе 2018 года Саймс срочно покинул США, опасаясь ареста, и вернулся в Россию, где стал соведущим нового политического ток-шоу "Большая игра" на "Первом канале".
- Разумеется, Саймс предпочитал отсиживаться в более безопасном месте, каковым сейчас для него является Россия. В докладе спецпрокурора Мюллера он упоминается 49 раз. Много раз упоминается и его вашингтонский Центр национальных интересов (The Center for the National Interest). И по количеству упоминаний, и по цитируемости Саймс занимает одно из первых мест в отчете Мюллера. Это означает, что он являлся одним из основных блоков российского вмешательства в президентские выборы в США на стороне Трампа, что тоже неоднократно подчеркивала Аманпур, интервьюируя Саймса.

Нынешний президент NI Димитрий Саймс был назван в отчете Мюллера одним из «звеньев» между чиновниками кампании Дональда Трампа и лицами, связанными с российским правительством. КРЕМЛЬ КУПИЛ ЭТОТ ЖУРНАЛ в 2001 , а ПУШКОВ и вся кремлевско - чекистская швaль там с 2002 !
В 2005 году десять редакторов The National Interest подали в отставку из-за разницы во взглядах на приобретение журналов и увеличения состава редакционной коллегии. Те, кто ушли, основали отдельный журнал The American Interest .
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11.04.2021 23:19 Ответить
Спасибо за ссылку!
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12.04.2021 00:00 Ответить
 
 