Байден рассматривает кандидатуру нового директора по России в Совете нацбезопасности США, - СМИ
Информированный американский медиапортал Axios со ссылкой на источники сообщил, что президент США Джо Байден рассматривает кандидатуру главы Института Кеннана в Вашингтоне Мэтью Рожански в качестве директора по вопросам России в Совете нацбезопасности Соединенных Штатов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Как пишет Axios, "Рожански хвалят за его научные исследования по России и часто цитируют в американских СМИ за экспертные комментарии". В то же время, он напоминает, что украинские выпускники Института Кеннана в 2018 году в открытом письме назвали свое учреждение "невольным инструментом политического вмешательства России".
Они обвинили институт в "растущей прокремлевской политике, отсутствии демократических процедур".
Портал обращает внимание, что "потенциальное назначение Рожански "происходит в опасный момент в российско-американских отношениях, когда между странами растет напряженность из-за вмешательства Кремля в выборы 2020 года, взлома американских агентств SolarWinds, задержания оппозиционера Алексея Навального и недавнего наращивания военной мощи вдоль границы с восточной Украиной".
Axios отмечает, что американские "ястребы обеспокоены тем, что назначение Рожански будет означать снижение уровня решимости Байдена противостоять России".
В частности, они обращают внимание на то, что Байден говорил о важности взаимодействия с Россией по вопросам, представляющим общий интерес, продлил действие договора СНВ-3 в первые дни своего пребывания на президентском посту и пригласил Владимира Путина на виртуальный саммит по изменению климата в конце этого месяца.
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=дружок= великий.
У пропасти. Беседа с Юрием Швецом "
National Interest - это кремлевское шпионское гнездо в США - фейковое издание ( им же и финансируется ! ) , зарегистрированное на гр.россии и США Диму Саймсона ( Дмитрий Саймс англ. Dimitri K. Simes, при рождении Дмитрий Константинович Симис; 29 октября 1947 года, Москва, СССР ) , который не вылезает из Первых кремлевских ТВ кАНАЛОВ ( сбежал на рашку сразу , как только Прокурор США Мюллер открыл дело о вмешательстве рашки в выборы США ) , а в редколлегии у него с 2002 г известный кремлевский фейкомёт ПУШКОВ !
Николай Гвоздев (Nikolas K. Gvosdev) - редактор журнала "The National Interest" !!!
Вся редколлегия кремлевского National Interest состоит из сотрудников кремля с КГБэшными погонами , выходцев из СССР !
" Russia Today для переводов публикаций National Interest даже создала постоянную рубрику . Вот и весь фокус с этим липовым " американским " изданием !
С 80-хгодов Дима Саймс был на связи у бывшего сокурсника путина Юрия Швец , работавшего в те годы под прикрытием корреспондента ТАСС сотрудиком разведки , который сейчас проживает в США ( с 1993 ) и очень подробно рассказывает о Дмитрии Саймс , так как он ежегодно составлял рапорта о пригодности это Агента....
Наряду с Дмитрием Саймсом , Анатолием Ливеном и Джоном ********* , Гвоздев ( редактор ) рассматривается как один из сторонников «нового реализма»
Он также был одним из самых сильных инициаторов для взаимодействия с Россией и склонен рассматривать Владимира Путина в более выгодном свете , чем большинство американских комментаторов .
- Разумеется, Саймс предпочитал отсиживаться в более безопасном месте, каковым сейчас для него является Россия. В докладе спецпрокурора Мюллера он упоминается 49 раз. Много раз упоминается и его вашингтонский Центр национальных интересов (The Center for the National Interest). И по количеству упоминаний, и по цитируемости Саймс занимает одно из первых мест в отчете Мюллера. Это означает, что он являлся одним из основных блоков российского вмешательства в президентские выборы в США на стороне Трампа, что тоже неоднократно подчеркивала Аманпур, интервьюируя Саймса.
Нынешний президент NI Димитрий Саймс был назван в отчете Мюллера одним из «звеньев» между чиновниками кампании Дональда Трампа и лицами, связанными с российским правительством. КРЕМЛЬ КУПИЛ ЭТОТ ЖУРНАЛ в 2001 , а ПУШКОВ и вся кремлевско - чекистская швaль там с 2002 !
В 2005 году десять редакторов The National Interest подали в отставку из-за разницы во взглядах на приобретение журналов и увеличения состава редакционной коллегии. Те, кто ушли, основали отдельный журнал The American Interest .