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Грузия решила вернуть отозванного посла в Украину: "У нас очень много общих вызовов"

Грузия решила вернуть отозванного посла в Украину:

Грузия в ближайшее время вернет своего посла в Киев, который был отозван в мае прошлого года для консультаций в связи с ситуацией вокруг бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом  сообщил в субботу в эфире телекомпании "Рустави-2" министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

По его словам, решение о возвращении в Киев грузинского посла будет скоро принято. "Сейчас не время, в такой ситуации, когда вокруг Украины обостряется ситуация, чтобы у нас не было на месте посла", - сказал Залкалиани, отметив, что Грузия постарается динамично развивать отношения с Украиной.

"У нас очень много общих вызовов, пострадали двусторонние отношения, но мы государство, и действуем исходя из государственных интересов", - заявил Залкалиани, который считает, что Украина в свое время с пониманием отнеслась к отзыву грузинской стороной посла.

МИД Грузии отозвал из Киева посла Теймураза Шарашенидзе для консультаций в мае 2020 года в связи с тем, что ставший гражданином Украины бывший президент Грузии (2004-2013 гг.) Михаил Саакашвили возглавил исполком национального совета реформ Украины. Тогда Тбилиси заявил, что предпринял демарш из-за назначения осужденного в Грузии лица на публичную должность в Украине, что не соответствует духу сотрудничества между двумя странами. Кроме того, власти Грузии неоднократно обращали внимание Киева на то, что Саакашвили постоянно вмешивается во внутренние дела Грузии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Грузии Зурабишвили призвала вернуть отозванного посла в Украину в знак солидарности перед лицом российской агрессии

Грузия (4504) посол (1807)


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Топ комментарии
+12
Грузія вирішила повернути відкликаного посла в Україну: "У нас дуже багато спільних викликів" - Цензор.НЕТ 9824
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11.04.2021 10:02
+6
Нужно дружить братья Грузины,ведь враг у нас один
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11.04.2021 10:08
+5
Лучшим послом Грузии в Украине мог бы быть Вахтанг Кикабидзе,но возраст к сожалению...
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11.04.2021 09:43
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А шо там Карлсон? Пора, пора ему домой, в родную саклю, а то местная полиция уже его заждалась.
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11.04.2021 09:42 Ответить
Лучшим послом Грузии в Украине мог бы быть Вахтанг Кикабидзе,но возраст к сожалению...
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11.04.2021 09:43 Ответить
Класних грузинів безліч: Мамардашвілі, Махарадзе, Данелія, Ахалкаци і усе тбіліське "Динамо")
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11.04.2021 09:57 Ответить
Грузія зрозуміла що у нас на табуретці сидить клоун. Що з нього візьмеш?
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11.04.2021 09:44 Ответить
Из последних фраз Вахтанга Константиновича...
когда мне хочется петь на русском наречии,я еду в Украину...
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11.04.2021 09:48 Ответить
Грузія вирішила повернути відкликаного посла в Україну: "У нас дуже багато спільних викликів" - Цензор.НЕТ 9824
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11.04.2021 10:02 Ответить
Нужно дружить братья Грузины,ведь враг у нас один
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11.04.2021 10:08 Ответить
ещё и взад их поцелуй.
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11.04.2021 10:17 Ответить
ні вякому разі..в зад цілувати це ваша російска забава)
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11.04.2021 10:21 Ответить
Держи свои рабсейские традиции при себе, ГНИДА КАЦАПСКАЯ!
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11.04.2021 10:45 Ответить
отозвать посла - равноценно объявлению войны. Кому - Украине, стране, которая больше всех помогала в тяжёлую минуту. дешёвки.
носитесь со своим послом как с гавном на палочке... засуньте себе его в ж.пу...
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11.04.2021 10:17 Ответить
Ми не заперечували , коли Грузія відкликала свого посла , то ж і тепер не заперечуємо , щоб він повернувся . Це справа Грузії і Україна поважає і перше і друге рішення грузинськаї сторони .
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11.04.2021 14:56 Ответить
Можна подумати, що ДО відкликання посла "общіх визовов" було менше....
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12.04.2021 13:18 Ответить
 
 