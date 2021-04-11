За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 4 048 человек, всего - 377 050, - Степанов
4 048 человек вакцинировано от коронавирусной болезни COVID-19 за минувшие сутки 10 апреля в Украине. С начала прививочной кампании вакцинировано 377 050 человек.
Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:
г. Киев - 697 случаев/530 прививок;
Винницкая область - 143 случая/110 прививок;
Волынская область - 292 случая/60 прививок;
Днепропетровская область - 1 333 случая/610 прививок;
Донецкая область - 839 случаев/370 прививок;
Житомирская область - 434 случая/60 прививок;
Закарпатская - 138 случаев/40 прививок;
Запорожская область - 279 случаев/10 прививок;
Ивано-Франковская область - 110 случаев/88 прививок;
Киевская область - 659 случаев/270 прививок;
Кировоградская область - 207 случаев/60 прививок;
Луганская область - 72 случая/250 прививок;
Львовская область - 720 случаев/150 прививок;
Николаевская область - 416 случаев/40 прививок;
Одесская область - 623 случая/70 прививок;
Полтавская область - 297 случаев/100 прививок;
Ривненская область - 277 случаев/150 прививок;
Сумская область - 638 случаев/40 прививок;
Тернопольская область - 410 случаев/70 прививок;
Харьковская область - 1 374 случая/100 прививок;
Херсонская область - 312 случаев/360 прививок;
Хмельницкая область - 811 случаев/180 прививок;
Черкасская область - 349 случаев/0 прививок;
Черновицкая область - 193 случая/270 прививок;
Черниговская область - 489 случаев/60 прививок.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
▪️Вакцинация проводилась 59 мобильными бригадами по иммунизации и 211 пунктами прививки.
▪️По состоянию на 10 апреля 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 438 328 человек.
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Источник:https://censor.net/ru/n3258962